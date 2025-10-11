Melania Trump anunță revenirea a opt copii ucraineni la familiile lor după negocieri cu Putin
Ziua, 11 octombrie 2025 12:30
Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a anunțat că opt copii ucraineni care se aflau în Rusia s-au întors la familiile lor în ultimele 24 de ore, ca urmare a unui canal de comunicare direct stabilit cu președintele rus, Vladimir Putin. „Echipa mea a lucrat direct cu echipa președintelui Putin pentru a asigura reunirea […]
• • •
Acum 30 minute
12:30
Acum o oră
12:10
Maia Sandu i-a decorat cu Ordinul Republicii pe Nicolae Timofti, Ala Nemerenco și Oazu Nantoi. Aproape 120 de persoane au primit distincții de stat # Ziua
Președintele R. Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri, 10 octombrie, un decret privind conferirea distincțiilor de stat unui grup de cetățeni care s-au remarcat prin activitatea lor în diverse domenii – cultură, sport, educație, administrație publică, medicină, economie și știință. Cea mai înaltă distincție a statului, „Ordinul Republicii", a fost conferită fostului președinte Nicolae Timofti, […]
Acum 2 ore
11:50
Maria Corina Machado, laureata Premiului Nobel pentru Pace, dedică distincția poporului venezuelean și președintelui Donald Trump # Ziua
Lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace în 2025, a dedicat premiul poporului venezuelean și președintelui american Donald Trump, pe care l-a numit un aliat esențial în lupta împotriva regimului lui Nicolás Maduro. „Dedic acest premiu poporului suferind al Venezuelei și președintelui (Donald) Trump pentru sprijinul său decisiv pentru […]
11:30
Igor Grosu, despre prezența militară rusă în stânga Nistrului: Suntem gata să plătim un avion pentru militarii ruși „într-o singură direcție” # Ziua
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a declarat că revenirea regiunii transnistrene sub controlul autorităților constituționale ale Republicii Moldova este „inevitabilă" și reprezintă „o chestiune de timp". Într-un interviu acordat AGERPRES, Grosu a subliniat că populația din stânga Nistrului este tot mai favorabilă apropierii de Uniunea Europeană, menționând că 40% dintre alegătorii din […]
11:10
VIDEO | Explozie devastatoare la o fabrică de explozibili din Tennessee. Mai multe persoane au murit, iar 18 sunt date dispărute # Ziua
O explozie puternică produsă vineri la fabrica de muniții Accurate Energetic Systems (AES) în orașul McEwen, din statul american Tennessee, a provocat mai multe decese și a lăsat 18 persoane dispărute, potrivit autorităților locale. Șeriful comitatului Humphreys, Chris Davis, a confirmat că există „mai multe victime", fără a preciza un număr exact. „Este probabil una […]
Acum 4 ore
10:50
Moldelectrica a anulat licitația pentru energia de transport și promite relansarea cu un nou caiet de sarcini # Ziua
Moldelectrica, operatorul de transport al energiei electrice, a anunțat anularea licitației lansate pe 30 septembrie 2025, destinată achiziției de energie electrică pentru acoperirea pierderilor din rețeaua de transport în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2026. Decizia a fost luată în urma evaluării documentației de către grupul de lucru, care a constatat necesitatea revizuirii caietului […]
10:30
Emmanuel Macron l-a numit din nou premier pe Sebastien Lecornu, la câteva zile după ce i-a acceptat demisia # Ziua
Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, l-a reconfirmat pe Sebastien Lecornu în funcţia de prim-ministru vineri seara, la patru zile după demisia acestuia, a anunţat preşedinţia franceză într-un comunicat, potrivit France Presse. „Accept – din datorie – misiunea care mi-a fost încredinţată", a comentat Lecornu pe X, afirmând că noul guvern „va trebui să întruchipeze reînnoirea" şi […]
10:00
Circulație rutieră restricționată pe șoseaua Hâncești în weekend. Traficul redirecționat pe durata Campionatului de Drift # Ziua
Primăria municipiului Chișinău informează că, în perioada 11 octombrie, ora 00:00 – 12 octombrie, ora 22:00, va fi sistată circulația transportului pe șoseaua Hâncești, pe tronsonul cuprins între străzile Lech Kaczynski și Sihastrului, traficul fiind redirecționat pe străzile adiacente. Măsura este necesară pentru organizarea și desfășurarea Campionatului de Drift al Republicii Moldova, etapa a IV-a, […]
09:40
VIDEO | Rusia a atacat masiv Odesa cu drone. Incendii la infrastructura energetică și clădiri civile, orașul parțial fără curent și apă # Ziua
Rusia a lansat în noaptea de vineri spre sâmbătă un atac masiv cu drone asupra orașului Odesa și a regiunii învecinate, vizând infrastructura energetică și zonele rezidențiale. În urma loviturilor, o parte a orașului a rămas fără curent electric și apă, iar mai multe incendii au izbucnit în diferite locații. Potrivit Serviciului de Stat pentru […]
09:10
Donald Trump impune taxe vamale suplimentare de 100% Chinei, de la 1 noiembrie. Întâlnirea cu Xi Jinping, anulată # Ziua
Preşedintele Donald Trump a declarat vineri că Statele Unite vor impune noi tarife de 100% pentru importurile din China, „peste orice tarif pe care îl plătesc în prezent", începând cu 1 noiembrie. Trump a mai spus că, din aceeaşi dată, SUA vor introduce restricţii la export pentru „orice tip de software critic". Anunţul liderului de […]
Acum 24 ore
18:50
NATO va desfășura săptămâna viitoare un amplu exercițiu militar, cu accent pe protecția armelor nucleare # Ziua
NATO va organiza săptămâna viitoare exercițiul său anual major, „Steadfast Noon", a anunțat vineri secretarul general al alianței, Mark Rutte. Un aspect esențial al exercițiului va fi protecția armelor nucleare înainte de orice utilizare, subliniind securitatea și siguranța acestora. Exercițiul, planificat de mai mulți ani, începe luni și se va desfășura timp de aproximativ două […]
18:20
Intervenții mai rapide și mai precise la accidente! Serviciul 112 va primi automat coordonatele exacte ale locului aflării apelantului # Ziua
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 derulează un amplu proces de modernizare a infrastructurii de comunicații, prin implementarea sistemului Next Generation eCall (or NG eCall), care va permite primirea automată a coordonatelor exacte ale locului aflării apelantului. „Proiectul are ca obiectiv modernizarea tehnologică pentru un răspuns mai rapid și eficient în cazurile de urgență. […]
17:50
Alarmate de creșterea masivă a cheltuielilor militare ale Rusiei după invazia Ucrainei din 2022, cele trei state baltice elaborează planuri de contingență pentru a face față unui posibil exod al populației în cazul unei acumulări de trupe sau al unui atac rusesc, relatează Reuters. Estonia, Letonia și Lituania și-au exprimat de mult timp îngrijorarea față […]
17:30
The New York Times: Maduro a oferit Statelor Unite resursele Venezuelei pentru a evita un conflict militar # Ziua
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a propus administrației Trump un acord prin care Statele Unite ar fi primit acces prioritar la bogățiile naturale ale Venezuelei, inclusiv petrol, aur și gaze naturale, în schimbul evitării unei confruntări militare și al unei posibile normalizări a relațiilor bilaterale, relatează The New York Times, citând surse apropiate negocierilor. Potrivit publicației, […]
17:10
Șeful Termoelectrica susține că nu există motive pentru majorarea tarifului la energia termică # Ziua
Directorul general al Termoelectrica, Iurie Razlovan, susține că motive pentru majorarea tarifelor la energia termică livrată consumatorilor nu sunt. Mai mult decât atât, „teoretic, pot să existe premise ca tariful să scadă", a opinat Razlovan, care a subliniat că decizia finală urmează a fi luată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), potrivit Moldpres. […]
16:30
Autoritățile ruse blochează în masă ieșirea cetățenilor din țară pe baza citațiilor electronice # Ziua
Numeroși cetățeni ruși au fost împiedicați să părăsească țara după lansarea la scară largă a sistemului de citații electronice. Orice persoană al cărei nume este inclus în registrul digital al citațiilor are interdicție imediată de a călători în străinătate. Potrivit publicației Baza, citațiile electronice sunt transmise în mod activ atât locuitorilor Moscovei, cât și celor […]
16:10
După o săptămână de ploi și vânt, vremea se va stabiliza treptat în weekend. Temperaturile vor fi mai blânde, iar ploile vor scădea din intensitate. Meteorologii anunță că, în următoarele zile, țara va fi influențată de fronturi atmosferice slabe, care vor aduce doar precipitații izolate. Sâmbătă, 11 octombrie, valorile termice vor varia între +5 și […]
15:40
VIDEO | Cutremur devastator de magnitudinea 7,4 în sudul Filipinelor. Cel puțin șase morți și zeci de răniți # Ziua
Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 7,4, a lovit vineri dimineață sudul Filipinelor, provocând moartea a cel puțin șase persoane și declanșând inițial alerte de tsunami în regiune, ulterior anulate. Potrivit Institutului Geologic al Statelor Unite (USGS), seismul s-a produs la ora 9:43 dimineața (ora locală), la aproximativ 20 de kilometri de orașul Manay, în […]
15:10
Minoritățile sexuale salută decizia UE de a oferi drepturi sporite comunității LGBT și subliniază că măsurile vizează și R. Moldova # Ziua
Comunitatea homosexualilor, lesbienelor și transsexualilor din Republica Moldova salută strategia Uniunii Europene de a promova mult mai activ interesele persoanelor LGBTQ+, inițiată de președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen și comisarul european pentru egalitate Hadja Lahbib. Într-un mesaj public, organizația GENDERDOC-M atrage atenția autorităților că noile măsuri vizează direct și Republica Moldova. „Comisia invită […]
15:00
Putin afirmă că înțelegerile cu Trump privind Ucraina, convenite în Alaska, „rămân în vigoare” # Ziua
Președintele rus Vladimir Putin a declarat că rezultatele negocierilor purtate cu liderul american Donald Trump în Alaska „rămân în vigoare" și că Rusia își bazează acțiunile ulterioare în privința reglementării conflictului din Ucraina pe principiile discutate în cadrul acelei întâlniri. „Aș vrea să vă informez mai detaliat despre rezultatele pe care, în general, le evaluăm […]
14:20
Maria Corina Machado a primit Premiul Nobel pentru Pace inclusiv la recomandarea administrației americane # Ziua
Comitetul Nobel din Norvegia a anunțat vineri după-amiaza că Maria Corina Machado este câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace 2025. Distincția i-a fost acordată în semn de recunoaștere pentru lupta neîntreruptă în favoarea democrației, drepturilor omului și a restabilirii libertăților civice în Venezuela, într-un context de represiune politică și criză umanitară profundă. Machado, lideră a opoziției […]
14:00
„Patrioții” se despart. Voronin anunță că va forma propria fracțiune parlamentară, separat de Dodon și Tarlev # Ziua
Partidul Comuniștilor, care a intrat în parlament pe lista Blocului electoral „Patriotic", se va separa de PSRM și „Viitorul Moldovei" și va forma o fracțiune parlamentară separată. Anunțul a fost făcut de liderul PCRM, Vladimir Voronin, într-un interviu pentru presa rusească. Fostul președinte a precizat că va colabora în continuare cu partenerii de bloc, însă […]
13:40
Acum 111 ani principele Ferdinand devenea rege al României, monarhul supranumit ulterior „Întregitorul” # Ziua
Acum 111, în 10 octombrie 1914, Principele Ferdinand de Hohenzollern-Sigmaringen a devenit al doilea rege al României. Ferdinand, nepotul Regelui Carol I, urca la tron la vârsta de 49 de ani, fiind principe de Coroană al Regatului României din 1889, pe când avea 24 de ani. În 10 octombrie 1914, în cadrul unei ample […]
13:20
Zelenski: Rusia a lansat peste 450 de drone și zeci de rachete asupra infrastructurii energetice: „Un atac cinic, calculat” # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că echipele de intervenție continuă lucrările de remediere a daunelor provocate de atacul masiv al Rusiei asupra infrastructurii energetice a țării. Potrivit liderului ucrainean, loviturile de noapte au fost „cinice și atent planificate", vizând obiective esențiale pentru funcționarea normală a statului. „Rusia a lansat peste 450 de drone și […]
Ieri
12:50
Tragedie într-o familie din orașul Vulcănești. O femeie, în vârstă de 36 de ani, a fost găsită moartă în locuința sa, după ce s-a intoxicat cu gaze emanate de centrala din casă. Specialiștii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au stabilit că proprietarii nu au respectat regulile împotriva incendiului în exploatarea centralei termice. În urma […]
12:40
Fondatorul Telegram denunță „măsurile distopice” în mediul online și avertizează că internetul „liber” se transformă într-un instrument de control total # Ziua
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a lansat un avertisment dur privind „dispariția internetului liber", acuzând guvernele din întreaga lume că, sub pretextul reglementării și siguranței, „demolează treptat libertățile fundamentale" și transformă spațiul digital într-un instrument de control total. Într-un mesaj publicat de ziua sa de naștere, Durov, care a împlinit 41 de ani pe 10 octombrie, […]
12:20
Comitetul Nobel norvegian a anunțat că laureatul din 2025 al prestigiosului Premiu Nobel pentru Pace este Maria Corina Machado. Distincția i-a fost acordată în semn de recunoaștere pentru lupta sa neîntreruptă în favoarea democrației, drepturilor omului și a restabilirii libertăților civice în Venezuela, într-un context de represiune politică și criză umanitară profundă. Machado, lideră a […]
12:00
SCURT PE DOI | Guvernul se azvârle curajos în urma trenului. Moldovenii, avertizați să fie atenți la o fraudă care s-a produs deja # Ziua
Mai țineți minte ce ne spuneau părinții când eram mici și ne trimiteau să aducem vreun borcan din frigider, iar noi îl scăpam și se făcea țăndări?: „Așa și am știut că o să-l scapi". Păi iată așa e și cu comunicatul de azi al Guvernului cu „Atenție la piramida TUX". E tot un fel […]
11:50
Avertisment cu efect întârziat. Guvernul atenționează populația asupra schemelor online de „investiții rapide” # Ziua
Guvernul a v
11:40
Inspectoratul Național de Investigații a pornit un proces penal care vizează activități suspecte desfășurate în cadrul platformei de tranzacționare „Tux”. Potrivit șefului Centrului pentru Combaterea Crimelor Cibernetice din cadrul INI, Iurie Roșca, există temeiuri rezonabile pentru a suspecta că această schemă de investiții ar putea constitui o fraudă. Însă, deocamdată, nu există plângeri de la […] Articolul INI investighează penal pretinsele ilegalități ale platformei de tranzacționare „TUX” apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
Administrația Trump propune interzicerea zborurilor companiilor chineze pe deasupra Rusiei în drum spre SUA # Ziua
Administrația președintelui american Donald Trump a propus interzicerea companiilor aeriene chineze de a survola teritoriul Rusiei pe rutele către Statele Unite și înapoi, relatează Reuters, citând un proiect de ordin pregătit de Departamentul Transporturilor al SUA. Măsura ar elimina avantajul competitiv de care beneficiază în prezent transportatorii chinezi, care folosesc rute mai scurte și mai […] Articolul Administrația Trump propune interzicerea zborurilor companiilor chineze pe deasupra Rusiei în drum spre SUA apare prima dată în ZIUA.md.
11:20
Încă un impact cu final tragic. Un bărbat de 65 de ani s-a stins pe patul de spital, în urma unui grav accident produs în raionul Glodeni # Ziua
Un grav accident rutier s-a produs aseară în apropierea satului Iabloana, raionul Glodeni. Un șofer în vârstă de 65 de ani și-a pierdut viața după ce mașina în care se afla a fost lovită frontal de un alt automobil care a ieșit pe contrasens. Tragedia a avut loc în apropierea satului Iabloana, raionul Glodeni. Potrivit […] Articolul Încă un impact cu final tragic. Un bărbat de 65 de ani s-a stins pe patul de spital, în urma unui grav accident produs în raionul Glodeni apare prima dată în ZIUA.md.
10:50
EDITORIAL | Putorile și putoarea! Răutul se îneacă în rahat, dar autoritățile au luat apă-n gură # Ziua
De câteva zile presa scrie despre faptul că Răutul s-a umplut de rahat și mizerie lângă trei sate din raionul Orhei și nicio autoritate de mediu nu a venit cu o comunicare publică despre dezastrul ecologic care s-a abătut peste al treilea cel mai mare râu din R. Moldova. Niciun comunicat la subiect pe site-ul […] Articolul EDITORIAL | Putorile și putoarea! Răutul se îneacă în rahat, dar autoritățile au luat apă-n gură apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
CNPF susține că a emis avertismente despre TUX încă vara. Instituția nu făcuse însă atunci referire expresă la denumirea platformei # Ziua
În urma scandalului legat de presupusa piramidă financiară TUX, Comisia Națională a Pieței Financiare anunță că încă vara a emis avertismente publice și a sesizat Poliția despre riscuri și scheme de investiții frauduloase. Atunci, însă, în comunicatul oficial de atenționare, CNPF nu făcea expres referire la denumirea platformei, ci vorbea doar despre „grupuri false de […] Articolul CNPF susține că a emis avertismente despre TUX încă vara. Instituția nu făcuse însă atunci referire expresă la denumirea platformei apare prima dată în ZIUA.md.
10:10
ATITUDINI | George Damian: Garanții militare pentru Republica Moldova, drone, Poarta Focșanilor și multă gălăgie # Ziua
Între 1914-1916 la București se cumpărau redacții și ziariști în viu pentru propagandă în favoarea uneia din părțile implicate în Primul Război Mondial. Alexandru Bogdan-Pitești avea să rămână celebru pentru câteva butade atribuite lui pentru că a susținut propaganda germană. După ocuparea Bucureștiului de către nemți a fost ridicat și dus la Kommandatură între baionete, […] Articolul ATITUDINI | George Damian: Garanții militare pentru Republica Moldova, drone, Poarta Focșanilor și multă gălăgie apare prima dată în ZIUA.md.
09:50
Israelul a aprobat planul de încetare a focului în Gaza: „Nu am fi putut realiza acest lucru fără ajutorul președintelui Trump și al echipei sale” # Ziua
Guvernul israelian a aprobat în această dimineață un acord de încetare a focului în Fâșia Gaza, care prevede eliberarea ostaticilor israelieni în schimbul prizonierilor palestinieni și oprirea completă a luptelor, potrivit unui comunicat al biroului premierului Benjamin Netanyahu. Acordul, negociat cu sprijinul consilierilor de la Casa Albă Jared Kushner și Steve Witkoff. Reuters a relatat […] Articolul Israelul a aprobat planul de încetare a focului în Gaza: „Nu am fi putut realiza acest lucru fără ajutorul președintelui Trump și al echipei sale” apare prima dată în ZIUA.md.
09:30
VIDEO | Atac masiv al Rusiei asupra infrastructurii energetice ale Ucrainei. Mai multe zone ale capitalei Kiev au rămas fără electricitate # Ziua
Forțele ruse au lansat un atac masiv asupra Kievului noaptea trecută cu drone kamikaze și rachete balistice, a anunțat Forțele Aeriene ale Ucrainei. Potrivit primarului capitalei, Vitali Kliciko, principalele lovituri au vizat infrastructura critică a orașului. „Malul stâng al capitalei este fără electricitate. Sunt și probleme cu alimentarea cu apă”, a scris edilul pe canalul […] Articolul VIDEO | Atac masiv al Rusiei asupra infrastructurii energetice ale Ucrainei. Mai multe zone ale capitalei Kiev au rămas fără electricitate apare prima dată în ZIUA.md.
08:50
Selecționata R. Moldova la fotbal a cedat în fața naționala României, scor 2-1, în meciul amical disputat joi seara pe Arena Națională din București, în fața a peste 11 mii de spectatori. Toate golurile au fost marcate de jucătorii echipei României: Louis Munteanu, în minutul 12, Ionuț Radu, minutul 38/autogol și Ianis Hagi, minutul 44. […] Articolul Naționala României a învins selecționata R. Moldova, scor 2-1, într-un meci amical de fotbal apare prima dată în ZIUA.md.
9 octombrie 2025
18:20
Daruri din suflet și cuvinte de recunoștință pentru profesorii pensionari de la Universitatea „Alecu Russo” din Bălți # Ziua
Profesorii pensionari ai Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți au primit, joi, daruri oferite de Episcopia de Bălți a Mitropoliei Basarabiei, prin grija Arhimandritului Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu din Arhiepiscopia Iașilor. Acțiunea reprezintă un gest de recunoștință și sprijin pentru dascălii care au educat generații întregi de tineri. PS Antonie, Episcopul de Bălți, […] Articolul Daruri din suflet și cuvinte de recunoștință pentru profesorii pensionari de la Universitatea „Alecu Russo” din Bălți apare prima dată în ZIUA.md.
18:10
Partidul Democrat Modern din Moldova a fost limitat în activitate pentru un an. Decizia, luată de Curtea de Apel Centru # Ziua
Partidul Democrat Modern din Moldova a fost limitat în activitate pe un termen de un an. Decizia a fost luată joi, 9 octombrie, în urma unei cereri depuse de Ministerul Justiției în 22 septembrie. Instituția a declarat că a acționat în urma unor solicitări făcute de Agenția Servicii Publice și Serviciul de Informații și Securitate, fără preciza […] Articolul Partidul Democrat Modern din Moldova a fost limitat în activitate pentru un an. Decizia, luată de Curtea de Apel Centru apare prima dată în ZIUA.md.
17:50
Putin dă vina pe dronele ucrainene, dar recunoaște responsabilitatea Rusiei pentru prăbușirea avionului Azerbaijan Airlines # Ziua
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a recunoscut, joi, în cadrul unei întrevederi la Dușanbe cu omologul său azer, Ilham Aliev, responsabilitatea Rusiei pentru prăbușirea avionului companiei AZAL, survenită în decembrie anul trecut. Liderul de la Kremlin a declarat că „tragedia s-a produs în spațiul aerian al Rusiei”, punând incidentul pe seama pătrunderii unor drone ucrainene […] Articolul Putin dă vina pe dronele ucrainene, dar recunoaște responsabilitatea Rusiei pentru prăbușirea avionului Azerbaijan Airlines apare prima dată în ZIUA.md.
17:30
Doi tineri din Tighina, condamnați pentru escrocherii de 500 de mii de lei prin schema cu „ruda implicată în accident” # Ziua
Doi tineri din Tighina, în vârstă de 23 și 22 de ani, au fost condamnați la 11 ani de închisoare, după ce au comis șase cazuri de escrocherie prin cunoscutele scheme cu istorii false despre accidentele rutiere. Mai exact, cei doi învinuiți au apelat mai multe victime sub pretextul că apropiați de-ai lor ar fi provocat un […] Articolul Doi tineri din Tighina, condamnați pentru escrocherii de 500 de mii de lei prin schema cu „ruda implicată în accident” apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
Ministerul Justiției, reacție la victoria lui Platon la CEDO: O consecință a regimului oligarhic și a statului capturat din acea perioadă # Ziua
Ministerul Justiției a venit cu o reacție, după ce Curtea Europeană pentru Drepturile Omului i-a dat câștig de cauză lui Veaceslav Platon și a obligat statul să-i achite despăgubiri de aproape 18 mii de euro. Instituția menționează că hotărârea vizează starea lucrurilor din 2017 și dă asigurări că, între timp, s-au produs „schimbări esențiale” în […] Articolul Ministerul Justiției, reacție la victoria lui Platon la CEDO: O consecință a regimului oligarhic și a statului capturat din acea perioadă apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
O delegație ucraineană va merge în SUA săptămâna viitoare. Apărare aeriană, sancțiuni și active înghețate pe agenda discuțiilor # Ziua
O delegație ucraineană va merge în Statele Unite la începutul săptămânii viitoare, condusă de prim ministrul Iulia Sviridenko, alături de șeful Biroului Președintelui Ucrainei, Andrei Ermak, și reprezentantul pentru politica sancțiunilor Vladislav Vlasiuk. Vizita va viza subiecte precum apărarea aeriană, securitatea energetică, sancțiunile împotriva Rusiei și problema activelor înghețate aflate în statele occidentale. Potrivit președintelui […] Articolul O delegație ucraineană va merge în SUA săptămâna viitoare. Apărare aeriană, sancțiuni și active înghețate pe agenda discuțiilor apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
Râul Răut, în apropiere de Orheiul Vechi, este grav poluat cu mase fecale animale. În urma analizelor efectuate de specialiști, în apă au fost depistate cantități extrem de mari de Escherichia coli și bacterii coliforme, de până la 4 800 de ori peste limita admisă. De asemenea, în apă au fost depistate urme de motorină, […] Articolul Probele de apă din Răut arată că râul este poluat cu mase fecale, motorină și amoniac apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
Bloomberg: Atacurile rusești au redus producția de gaze a Ucrainei cu aproape 60% înainte de iarnă # Ziua
Atacurile rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei au scos din funcțiune aproximativ 60% din capacitățile de extracție a gazelor naturale, potrivit surselor Bloomberg. Cele mai puternice daune au fost înregistrate în urma bombardamentelor masive din regiunile Harkov și Poltava, pe 3 octombrie. Drept urmare, Ucraina va trebui să importe circa 4,4 miliarde de metri cubi […] Articolul Bloomberg: Atacurile rusești au redus producția de gaze a Ucrainei cu aproape 60% înainte de iarnă apare prima dată în ZIUA.md.
16:14
Israel și Hamas au ajuns la un acord pentru încetarea focului în Gaza. Trump se declară mândru că cele două părți „au acceptat prima fază” a planului său de pace # Ziua
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat joi că Israelul și Hamas au ajuns la un acord privind implementarea primei etape din planul său de pace în 21 de puncte, prezentat la sfârșitul lunii septembrie. Declarația a fost făcută după a treia zi de negocieri indirecte între delegațiile israeliană și cea a Hamas, desfășurate în […] Articolul Israel și Hamas au ajuns la un acord pentru încetarea focului în Gaza. Trump se declară mândru că cele două părți „au acceptat prima fază” a planului său de pace apare prima dată în ZIUA.md.
16:13
Șeful Statului Major al Apărării din România, generalul Gheorghiță Vlad, afirmă că România rămâne un aliat fidel al R. Moldova și un partener strategic de încredere, pregătit să o sprijine integral în cazul unui atac. Într-un interviu acordat Euronews România, el a apreciat că este puțin probabil ca Federația Rusă să lanseze un atac direct […] Articolul Șeful Armatei Române: „Vom ajuta cu absolut tot R. Moldova dacă va fi atacată de Rusia” apare prima dată în ZIUA.md.
16:13
Evghenia Guțul rămâne în detenție în Penitenciarul nr. 13. Curtea de Apel Centru a respins recursurile avocaților # Ziua
Bașcanul Găgăuziei, Evghenia Guțul, condamnată la 7 ani de pușcărie în 5 august, rămâne în detenție în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău. Magistrații Curții de Apel Centru au respins recursurile avocaților care au cerut eliberarea din arest a Evgheniei Guțul. Un refuz similar i-a fost dat și apărătorilor secretarei fostului Partid „Șor”, Svetlana Popan, condamnată […] Articolul Evghenia Guțul rămâne în detenție în Penitenciarul nr. 13. Curtea de Apel Centru a respins recursurile avocaților apare prima dată în ZIUA.md.
16:13
Pregătește bagajele! Azi e ziua ta norocoasă! Doar pe 9 octombrie, ai tarife incredibile de 19 euro către 40 destinații de vis din și spre Chișinău! Explorează Europa și nu doar, la un preț care te face să spui WOW! Descoperă lumea cu doar 19 euro: Spania: Malaga, Palma de Mallorca, Alicante, BarcelonaItalia: Napoli, Torino, […] Articolul WOW! Doar 19 EURO pentru toate destinațiile FLYONE din/spre Chișinău! apare prima dată în ZIUA.md.
