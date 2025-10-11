Republica Moldova va implementa un sistem de alertare automată a serviciilor de urgență în cazul accidentelor rutiere

10:40

O femeie de 36 de ani și-a pierdut viața în dimineața zilei de 9 octombrie 2025, în orașul Vulcănești, UTA Găgăuzia, după ce ar fi inhalat gaze toxice emanate de la o centrală termică conectată la rețeaua de gaz, transmite MOLDPRES.Potrivit Inspectora...