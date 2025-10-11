Republica Moldova va implementa un sistem de alertare automată a serviciilor de urgență în cazul accidentelor rutiere
Moldpres, 11 octombrie 2025 12:30
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 derulează un amplu proces de modernizare a infrastructurii de comunicații, prin implementarea sistemului Next Generation eCall (NG eCall). Acesta este un sistem de alertare automată a serviciilor de urgență...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum 30 minute
12:30
Acum 2 ore
11:30
Exporturi de mărfuri în valoare de circa 85 de miliarde de lei în nouă luni din 2025, raportate de Serviciul Vamal # Moldpres
Valoarea totală a mărfurilor exportate în nouă luni ale anului curent a atins cifra de 84,9 miliarde de ei, informează MOLDPRES cu referire la datele Serviciului Vamal.În topul mărfurilor exportate se regăsesc fibre și cabluri (6,6 miliarde de lei), seminț...
11:20
VIDEO // Spectacolul „Patimile după Iov”, astăzi la Naționalul „M. Eminescu”. Luminița Țâcu:„O frescă istorică și o saga de familie. Spectacolul corespunde teatrului documentar” # Moldpres
În serile de 11 și 12 octombrie, publicul este invitat la Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Chișinău pentru a urmări spectacolul „Patimile după Iov”, montat de Luminița Țâcu după romanul scriitorului Val Butnaru. Potrivit regizoare...
11:10
Rusia a lansat atacuri masive asupra Ucrainei: mai multe persoane au avut de suferit, iar obiective de infrastructură au fost avariate # Moldpres
Rusia a lansat noaptea trecută atacuri masive asupra mai multor regiuni din Ucraina. Ca rezultat, cel puțin două persoane au decedat și mai mulți oameni au fost răniți. În același timp, clădiri și obiecte de infrastructură au fost avariate, informează MOLDPRES....
Acum 4 ore
10:30
Doi candidați la funcția de director general al Moldelectrica, admiși la proba interviului # Moldpres
Doi candidați la funcția de director general al Î.S. „Moldelectrica” au fost admiși la proba interviului. Aceștia sunt Sergiu Carmanschi și Octavian Ciobîrca, informează MOLDPRES.Etapa a doua a concursului (interviul) va avea loc la data de...
10:00
09:20
În sectoarele capitalei vor fi organizate în acest weekend iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone, pentru a sprijini producătorii locali și a oferi cetățenilor acces la produse agricole de sezon, transmite MOLDPRES.Astfel, în Parc...
09:00
Președintele Franței, Emmanuel Macron, l-a reconfirmat pe Sebastien Lecornu în funcția de prim-ministru # Moldpres
Președintele Franței, Emmanuel Macron, l-a reconfirmat pe Sebastien Lecornu în funcția de prim-ministru vineri seara, la patru zile după demisia acestuia. Anunțul a fost făcut de președinția franceză într-un comunicat, fără alte detalii, după lungi negocie...
Acum 6 ore
08:30
FOTO // Pompierii și salvatorii din Telenești și Călărași au primit două autospeciale de intervenție moderne, donate de Austria și Elveția # Moldpres
Două autospeciale moderne de intervenție au fost donate Secțiilor Situațiilor Excepționale Telenești și Călărași de partenerii europeni din Austria și Elveția, informează MOLDPRES.Autovehiculele de intervenție, complet echipate conform necesităților serviciilo...
Acum 24 ore
22:20
Meteorologii prognozează pentru sâmbătă și duminică cer predominant noros, izolat ploi slabe. Maximele zilnice vor oscila până la +18 grade Celsius, informează MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest, sla...
22:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, alături de ministrul Culturii, Sergiu Prodan, a înmânat astăzi, în cadrul unei ceremonii festive, Premiul Național.Șefa statului i-a felicitat pe cei 11 laureați ai ediției din acest an, subliniind că Republ...
21:50
Republica Moldova după alegerile cruciale din septembrie. Reuters: „Guvernul se concentrează pe următoarele sale bătălii pentru a-și asigura un viitor în Europa” # Moldpres
Guvernul Republicii Moldova se concentrează pe următoarele sale bătălii pentru a-și asigura un viitor în Europa și pentru a scăpa de sub influența Rusiei, indică o analiză a agenției de presă Reuters, transmite MOLDPRES.După triumful partidului de guvernăm...
21:30
Premiul Național 2025 // Zece personalități și un colectiv de cercetători, recompensați pentru excelență în cultură, știință și sport # Moldpres
Zece personalități și un colectiv de cercetători, care au obținut realizări remarcabile în domeniile culturii, artei, științei și sportului, au primit vineri, 10 octombrie, Premiul Național 2025. În cadrul unei ceremonii solemne, la care a participat președ...
20:20
FOTO // Laureații Premiului Național, decernați de președinta Maia Sandu: „Le mulțumesc pentru ceea ce fac pentru țara noastră, pentru felul în care ne reprezintă acasă și în lume” # Moldpres
Laureații Premiului Național din acest an au fost decernați astăzi de președinta Maia Sandu în cadrul unei ceremonii festive. Deținătorii premiului sunt: cercetători, artiști, sportivi, scriitori și personalități de cultură, informează MOLDPRES.Șefa statu...
20:10
Președinta Maia Sandu a conferit distincții de stat mai multor personalități din diverse domenii # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri, 10 octombrie, un decret privind conferirea distincțiilor de stat unor cetățeni care s-au remarcat prin activitatea de excepție în diverse domenii precum cultură, sport, educație, administrație publică,...
20:10
Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, anunță separarea de Blocul „Patriotic”: „PCRM va forma în Parlament propria fracțiune” # Moldpres
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), care a acces în Parlament în componența Blocului „Patriotic”, își va forma propria fracțiune parlamentară. Anunțul a fost făcut de liderul formațiunii, Vladimir Voronin, pentru RIA Novosti, ...
19:20
DOC // Distincții de stat pentru personalități din cultură, sport, educație, medicină și știință. Șefa statului Maia Sandu a semnat decretul prezidențial # Moldpres
Președinta Maia Sandu a conferit distincții de stat mai multor personalități care s-au remarcat prin activitatea de excepție în domenii precum: cultură, sport, educație, administrație publică, medicină, economie și știință. Oficialul a semnat astăzi un decret...
18:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa mâine, 11 octombrie, la ceremonia dedicată celei de-a 35-a aniversări a Comisiei de la Veneția. În cadrul evenimentului, șefa statului va susține un discurs despre apărarea democrațiilor în fața no...
18:10
Aplicarea Sistemului EES la frontierele externe ale Uniunii Europene. MAE prezintă noile reguli de intrare în statele UE # Moldpres
Începând cu 12 octombrie curent, în statele Uniunii Europene va fi operaționalizat Sistemul de Intrare/Ieșire (EES). Acesta este un instrument electronic modern de control, implementat la frontierele externe ale UE - puncte terestre, aeroporturi și porturi ma...
17:20
Speakerul Igor Grosu într-un interviu acordat AGERPRES: „Procesul de integrare europeană poate contribui la grăbirea soluționării problemei transnistrene” # Moldpres
Procesul de integrare europeană poate contribui la grăbirea soluționării problemei transnistrene. Regiunea din stânga Nistrului este foarte integrată în tot ceea ce numim comerț internațional. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Gro...
16:50
16:50
R. Moldova consolidează cooperarea cu ONU pentru construcția mai multor locuințe accesibile și dezvoltare urbană durabilă # Moldpres
Republica Moldova face un nou pas în direcția dezvoltării urbane durabile și a asigurării locuințelor accesibile pentru cetățeni. Secretarul de stat în domeniul urbanismului, construcțiilor și locuințelor de la Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Reg...
16:40
Concursul CEMT 2026, temporar amânat: ANTA face clarificări pentru operatorii de transport rutier internațional # Moldpres
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) anunţă amânarea temporară a depunerii cererilor pentru participarea la Concursul CEMT 2026, măsura fiind luată pentru a asigura finalizarea completă și transparentă a procedurilor aferente Concursului CEMT 2025, transmite M...
16:40
Orașul Nisporeni face un pas important spre revitalizare urbană prin finalizarea lucrărilor de modernizare a accesului către Spitalul Raional și Centrul de Sănătate. Proiectul, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu Primăria orașului N...
16:30
Oficiul Național al Turismului și ADR Chișinău își unesc eforturile pentru dezvoltarea turismului durabil în capitală # Moldpres
Republica Moldova face un nou pas spre consolidarea sectorului turistic, după ce astăzi a fost semnat Memorandumul de Înțelegere între Oficiul Național al Turismului (ONT) și Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) municipiul Chișinău, un document strategic car...
16:20
Republica Moldova, partener activ la Forumul Global Gateway 2025: Vladimir Bolea promovează conectivitatea regională și investițiile durabile # Moldpres
Republica Moldova a fost reprezentată la cel mai important eveniment european dedicat cooperării și investițiilor strategice – Forumul Global Gateway 2025, organizat de Comisia Europeană. Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Region...
16:10
Proceduri simplificate la traversarea postului Costești-Stânca. Serviciul Vamal și IGPF vor aplica, în regim pilot, modelul european de control unic la frontieră # Moldpres
Republica Moldova aplică, în premieră, modelul european de control unic la frontieră, bazat pe cooperare interinstituțională. Serviciul Vamal și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF) au lansat astăzi proiectul-pilot privind delegarea competențelor ...
16:00
Kiev–București, prin Ungheni: un nou tren al prieteniei consolidează legăturile dintre Ucraina, Republica Moldova și România # Moldpres
Un pas simbolic, dar cu greutate istorică, a fost făcut astăzi în relațiile dintre Ucraina, Republica Moldova și România – lansarea trenului direct Kiev–București, care circulă prin Ungheni. Evenimentul marchează nu doar o nouă rută de transport ...
16:00
Vinurile, gastronomia și cultura Republicii Moldova au fost celebrate la Cercle Royal Gaulois din Bruxelles # Moldpres
Republica Moldova a fost în centrul atenției la prestigiosul Cercle Royal Gaulois din Bruxelles, unde a avut loc o seară de gală dedicată vinurilor, gastronomiei și culturii naționale. Evenimentul a reunit diplomați, oficiali europeni, oameni de afaceri, membri ai Ce...
15:40
Peste 12 000 de locuri de muncă, propuse de ANOFM. Chișinău și Bălți, printre localitățile cu cele mai multe posturi vacante # Moldpres
Peste 12 000 de locuri de muncă vacante sunt propuse cetățenilor din întreaga țară de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Cele mai multe locuri de muncă sunt pentru persoanele cu studii profesionale și pentru muncitorii necalificaț...
15:10
GALERIE FOTO // „Patimile după Iov” – drama unei familii din Basarabia, pe scena Teatrului Național în acest weekend # Moldpres
O casă. Un sat. Un oraș. O țară cu frontiere nesigure. Un imperiu care năvălește peste toate. Pe acest fundal tulburător, saga unei familii basarabene devine povestea unui neam întreg – o epopee a dăinuirii în fața catastrofelor istorice.Scene din ...
14:40
MAE condamnă atacurile masive ale Rusiei asupra Kievului: „Suntem deplin solidari cu locuitorii din Ucraina” # Moldpres
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău a condamnat astăzi atacurile masive ale Rusiei asupra Kievului, care au provocat victime și distrugeri grave, informează MOLDPRES.Instituția a subliniat că oamenii din țara noastră sunt solidari cu cetățenii din Uc...
14:30
Albumul „Văratic – album de familie” de Ștefan Susai, lansat la Biblioteca Națională a Republicii Moldova # Moldpres
Sensibilitatea artistică, fotografia documentară și dragostea pentru satul românesc autentic se regăsesc în albumul „Văratic – album de familie”, semnat de Ștefan Susai și lansat astăzi la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, informea...
14:20
Peste 80 de tineri vor primi indemnizația lunară în cadrul Programului Național „+3.000 lei pentru cariera ta” # Moldpres
La două luni de la lansarea Programului Național „+3.000 lei pentru cariera ta”, 83 de tineri sunt pe cale să primească indemnizația lunară neimpozabilă de 3.000 de lei, iar alți peste 1.000 urmează să finalizeze validarea digitală a cererilor. Programul, i...
14:00
Chișinăuienii, în pregătiri pentru masa de Hram. Specialiștii în sănătate recomandă procurarea produselor alimentare doar din locuri autorizate # Moldpres
Specialiștii în sănătate recomandă chișinăuienilor să procure pentru masa de Hram produse alimentare sigure, doar din unități și spații comerciale autorizate. De asemenea, cetățenii sunt îndemnați să respecte principiile unei alimentații echilibrate, i...
13:30
Guvernatoarea BNM: „Republica Moldova este parte integrantă a Europei financiare și un exemplu de inovație” # Moldpres
Republica Moldova a devenit parte integrantă a Europei financiare, prin reforme, digitalizare și integrare operațională, iar țara reprezintă „un exemplu de inovație dincolo de digital”. Declarațiile au fost făcute de către guvernatoarea Băncii Naționale a ...
13:20
Directorul general al Termoelectrica, Iurie Razlovan, a declarat astăzi că motive pentru majorarea tarifelor la energia termică livrată consumatorilor nu sunt. Mai mult decât atât, „teoretic, pot să existe premise ca tariful să scadă”, a opinat Razl...
13:20
Reuters: Țările baltice au elaborat planuri de evacuare a populației în caz de atac al Rusiei # Moldpres
Țările baltice au început să elaboreze planuri de evacuare a populației civile în eventualitatea unui atac militar din partea Federației Ruse, relatează agenția Reuters, citată de MOLDPRES.Astfel, în Lituania, în această săptămână, au...
13:10
VIDEO // Un cetățean străin, învinuit de organizarea migrației ilegale, extrădat și plasat în arest în Republica Moldova # Moldpres
Un cetățean irakian, aflat în căutare internațională, a fost extrădat și plasat în arest în Republica Moldova. Bărbatul, în vârstă de 42 de ani, a fost preluat din custodia autorităților române, informează MOLDPRES.Potrivit Poli...
13:00
O afacere de familie din Tiraspol transformă pasiunea în succes: atelierul Fatin crește cu sprijinul UE și PNUD # Moldpres
În perioada pandemiei, Iulia Cernobrivcenko și mama sa, Victoria Pirogova, au transformat provocările în oportunitate, creând o afacere de familie în domeniul croitoriei – atelierul Fatin. Iulia, economistă de profesie, și mama sa, croitoreasă c...
Ieri
12:50
CFM modernizează estacadele feroviare, instrument strategic pentru logistică și dezvoltare economică în R. Moldova # Moldpres
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) continuă modernizarea infrastructurii logistice prin dezvoltarea estacadelor feroviare, platforme special amenajate care facilitează transportul rapid, sigur și eficient al mărfurilor pe întreg t...
12:20
Premiul Nobel pentru Pace pe anul 2025 a fost câștigat de Maria Corina Machado, lideră a opoziției din Venezuela. Anunțul a fost făcut vineri, 10 octombrie de Comitetul Nobel norvegian, transmite MOLDPRES.Maria Corina Machado a obținut Premiul Nobel pentru Pace 20...
11:30
Guvernul atenționează cetățenii privind fraudele financiare online: „Nu vă lăsați atrași în grupuri de „investiții” sau platforme suspecte” # Moldpres
Guvernul a atenționat astăzi cetățenii privind fraudele financiare online și i-a îndemnat să fie precauți și să nu se lase atrași în grupuri de „investiții” sau platforme suspecte, transmite MOLDPRES.„Promisiunile de câștiguri...
11:20
Prețurile la carburanți scad pentru a doua săptămână consecutiv, sub influența evoluțiilor de pe piețele internaționale # Moldpres
Prețurile la carburanți scad pentru a doua săptămână consecutiv, tendința fiind determinată de evoluțiile de pe piețele internaționale. În acest interval, benzina s-a ieftinit cu 2%, iar motorina cu 1,75 la sută. Ieftinirile vor continua și în weeken...
11:10
Vicepremierul Vladimir Bolea, la Forumul Global Gateway: „R. Moldova nu solicită doar sprijin internațional, ci oferă și parteneriat” # Moldpres
Vicepremierul Republicii Moldova, Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale (MIDR), participă, în perioada 9–10 octombrie 2025, la Forumul Global Gateway, organizat la Bruxelles, sub egida Comisiei Europene, un eveniment internațion...
10:40
Biblioteca Națională marchează 150 de ani de la nașterea Reginei Maria printr-o expoziție comemorativă # Moldpres
Biblioteca Națională a Republicii Moldova găzduiește expoziția „Regina Maria – singura regină a României Mari”, inaugurată cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la nașterea Reginei Maria. Evenimentul aduce în prim-plan o colecție de doc...
10:40
Ministrul Dorin Junghietu, la Forumul Asociațiilor de Locatari: „Guvernul, în premieră, finanțează lucrări de eficiență energetică în blocuri și case individuale” # Moldpres
Clădirile sunt cel mai mare consumator de energie în Moldova, iar pentru a reduce facturile gospodăriilor casnice, Guvernul, în premieră, finanțează lucrări de eficiență energetică în blocuri și case individuale. Programele de finanțare lansate de aut...
10:40
Mii de copii și lucrători medicali din mediul rural vor beneficia de grupuri sanitare moderne # Moldpres
Mii de copii, profesori și lucrători medicali din localitățile rurale vor avea acces la condiții igienice moderne, odată cu finalizarea lucrărilor de construcție a grupurilor sanitare interioare în 30 de instituții publice din Republica Moldova. Proiectul face part...
10:40
Specialiști moldoveni şi-au perfecţionat competenţele în Olanda în domeniul siguranţei alimentare # Moldpres
Reprezentanți ai autorităților competente și ai mediului privat din Republica Moldova și-au consolidat cunoștințele în domeniul clasificării carcaselor de bovine, porcine și ovine, în cadrul unei vizite de studiu desfășurate în Regatul Țărilor de Jo...
10:40
O femeie din Vulcănești a murit în urma inhalării gazelor toxice de la un cazan termic instalat necorespunzător # Moldpres
O femeie de 36 de ani și-a pierdut viața în dimineața zilei de 9 octombrie 2025, în orașul Vulcănești, UTA Găgăuzia, după ce ar fi inhalat gaze toxice emanate de la o centrală termică conectată la rețeaua de gaz, transmite MOLDPRES.Potrivit Inspectora...
