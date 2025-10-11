(VIDEO) Un moldovean i-a emoționat până la lacrimi pe antrenorii de la „Vocea României”
ZdGust, 11 octombrie 2025 12:20
Vasile Mălai, originar din Republica Moldova, a oferit vineri, 10 octombrie, cel mai emoționant moment al serii la „Vocea României”. Concurentul a ales să interpreteze piesa „Confesiune”, compusă de Smiley într-un moment delicat din viața sa, când tatăl artistului se confrunta cu probleme de sănătate. Interpretarea sinceră și profundă a lui Vasile i-a copleșit pe [...]
• • •
Alte ştiri de ZdGust
Acum o oră
12:20
Acum 2 ore
11:20
I se poate întâmpla oricui să cumpere mai multă pâine decât se consumă în 24-48h, la fel cum se poate întâmpla ca ea să nu ajungă. În ambele situații, ne vine în ajutor metoda congelării pâinii – este recomandată de comunitatea nutriționiștilor. Mult mai bună decât cea a conservării în frigider, total nerecomandată, inclusiv pentru [...]
Acum 4 ore
09:40
Avocado a devenit un ingredient de bază pentru mulți care doresc să adopte o alimentație sănătoasă și echilibrată. Fiind bogat în grăsimi sănătoase, vitamine și minerale esențiale, acesta contribuie la menținerea sănătății inimii, la îmbunătățirea aspectului pielii și la o bună funcționare a sistemului digestiv. Cum putem integra avocado în meniul zilnic? Mic dejun rapid [...]
Acum 24 ore
17:50
Chișinăul și întreaga țară vibrează de evenimente în acest weekend de toamnă! Fie că vrei muzică retro, stand-up, film, teatru sau activități în aer liber, oferta este variată și plină de energie. Retro Party la Butoiaș O seară dedicată muzicii retro, cu hituri din anii ’80-’90, dans, atmosferă prietenoasă și energie pozitivă. Când: 10 octombrie [...]
16:10
Cum puteți să reduceți stresul și să vă îmbunătățiți sănătatea în doar 20 de minute petrecute în natură # ZdGust
Dacă te-ai simțit vreodată mai calm după o plimbare prin parc sau o plimbare prin pădure, nu este doar în imaginația ta – este biologie. Petrecerea timpului în aer liber poate declanșa schimbări măsurabile în corpul tău, de la scăderea hormonilor de stres, la reducerea tensiunii arteriale și chiar îmbunătățirea sănătății intestinale, scrie BBC. Nu [...]
15:00
Pe 10 octombrie este marcată Ziua Sănătății Mintale, un prilej de a vorbi deschis despre echilibrul emoțional și sprijinul psihologic. Dacă simți anxietate, tristețe sau ai impresia că nimeni nu te înțelege, acestea pot fi semnele unei depresii. Specialiștii atrag atenția asupra importanței recunoașterii timpurii a simptomelor și a cererii de ajutor fără teamă sau [...]
13:40
Cum să-ți faci propriile condimente. Usucă plantele aromatice la tine acasă și află cum le poți păstra mai mult timp # ZdGust
Foarte mulți dintre noi avem obiceiul să cumpărăm plantele aromatice și să le depozităm, apoi uităm când le-am cumpărat și ajungem să le folosim cu anii. Dar, specialiștii spun că cele mai multe condimente și ierburi uscate ar trebui să aibă o perioadă de valabilitate de la 6 luni la un an, conform Parade. Aceștia [...]
Ieri
12:40
Migdalele nu sunt doar o gustare crocantă și hrănitoare, ci și un sprijin real pentru sănătatea digestivă. Datorită conținutului lor de fibre, polifenoli și carbohidrați nedigerabili, acestea funcționează ca prebiotice naturale, hrănind bacteriile benefice din intestin și contribuind la un microbiom echilibrat, indică healthshots.com. Nutriționiștii subliniază că migdalele nu doar favorizează digestia, ci pot susține și [...]
11:30
Sucurile carbogazoase fără zahăr îmbolnăvesc ficatul chiar mai mult decât cele cu zahăr. Ce spun specialiștii # ZdGust
Atât sucurile cu zahăr, cât și cele cu „zero calorii” afectează grav ficatul, potrivit unui studiu prezentat în cadrul Congresului European de Gastroenterologie. O singură băutură carbogazoasă dietetică pe zi crește cu 60% riscul de steatoză hepatică. În cazul băuturilor îndulcite cu zahăr, riscul e cu 50% mai mare. Studiul, care a inclus aproape 124.000 de [...]
10:50
Număr record de studenți străini admiși în universitățile din R. Moldova: ce domenii aleg tinerii # ZdGust
În anul de studii 2025-2026, instituțiile de învățământ superior publice din țară au admis un număr record de studenți străini. În total, 1113 studenți proveniți din 24 de țări ale lumii s-au înscris la programele de studii superioare din Republica Moldova, cu 376 mai mult față de anul academic 2024-2025, anunță Ministerul Educației și Cercetării [...]
09:30
Rețeta este ideală pentru un început de zi sănătos și plin de savoare. Combinația de legume proaspete și brânză feta oferă gust intens, fără adaos de sare sau zahăr, ceea ce face rețeta potrivită și pentru diabetici sau pentru persoane care încearcă să-și mențină sau să scadă în greutate, arată eatingwell.com. Ingrediente (2 porții) 60 g [...]
9 octombrie 2025
17:20
Somonul are o abilitate aparte: poate dezvolta o crustă crocantă, asemănătoare cu pielea de pui bine rumenită, dar rămâne suculent și catifelat la interior. Secretul stă în structura proteinelor, conținutul de grăsimi și modul de gătire. Deși somonul afumat, marinat sau poșat are farmecul său, nimic nu se compară cu textura și gustul obținute prin [...]
16:11
Fructe coapte, scorțișoară parfumată și o textură pufoasă — rețeta de brioșe cu mere aduce toamna direct în bucătărie. În doar 30 de minute, poți pregăti un desert aromat, perfect pentru mic dejun sau o după-amiază liniștită în familie. Ingrediente (pentru 15 bucăți): 3 ouă 2 mere (Golden sau Ionatan) + 2 linguri făină 9 [...]
16:11
Pregătește bagajele! Azi e ziua ta norocoasă! Doar pe 9 octombrie, ai tarife incredibile de 19 euro către 40 destinații de vis din și spre Chișinău! Perioada promoției: 9 octombrie 2025 Perioada de călătorie: 15 octombrie 2025 – 15 septembrie 2026 Explorează Europa și nu doar, la un preț care te face să spui WOW! [...]
16:11
Piramidele financiare: promisiuni de câștiguri rapide care lasă oamenii fără bani. Cum le evităm # ZdGust
Promisiuni de câștiguri rapide, reclame atrăgătoare și „investiții” care par prea bune ca să fie adevărate. Așa arată capcana piramidelor financiare — sisteme frauduloase care îi fac bogați doar pe organizatori și îi lasă pe ceilalți fără economii. Deși se reinventează constant, esența lor rămâne aceeași: banii noilor participanți îi plătesc pe cei vechi, până [...]
16:11
Ziua Mondială a Vederii: Peste 13 mii de persoane au beneficiat de operații de cataractă în 2025. Ce recomandă specialiștii # ZdGust
În 2024, peste 12 mii de persoane au beneficiat de operaţii de cataractă, cu peste trei mii mai multe în comparaţie cu anul precedent. Pentru acest an, Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a contractat un număr de peste 13300 de intervenții. Circa 9300 de operații de cataractă, în valoare de totală de peste [...]
16:11
Antidepresantele nu sunt utilizate doar pentru tratarea depresiei, ci și în cazuri de migrenă, dureri cronice, atacuri de panică sau tulburări anxioase, explică medicul neurolog Liliana Nistrean, care subliniază că aceste medicamente nu provoacă dependență dacă sunt administrate corect și sub supraveghere medicală. Unii pacienți se confruntă cu frici atunci când li se recomandă un [...]
16:11
Sforăitul poate părea doar o neplăcere nocturnă sau un motiv de glume, însă în unele cazuri poate ascunde o problemă mult mai serioasă: apneea în somn. Deși mulți oameni sforăie fără să fie afectați grav, atunci când sforăitul este puternic, frecvent și însoțit de pauze de respirație sau gâfâit, poate fi un semn al acestei [...]
16:11
Frunzele multicolore de toamnă nu sunt doar un spectacol al naturii — ele pot deveni materiale perfecte pentru activități creative alături de cei mici. În continuare, vă propunem o galerie de idei simple și distractive de aplicații din frunze uscate, care dezvoltă îndemânarea copiilor, stimulează imaginația și aduc frumusețea toamnei direct în casă. Surse: [...]
16:11
Nucile ar putea ajuta să dormim mai bine, arată un studiu recent. Câte ar trebui să consumăm? # ZdGust
Nucile își dezvăluie pas cu pas întreaga paletă de beneficii pe care le aduc sănătății. În afară de acțiunea protectoare asupra vaselor de sânge și inimii dată de prezența grăsimilor sănătoase, printre care și omega-3, pare că ele ne pot ajuta și să dormim mai bine. Potrivit unui studiu recent, este suficientă o mână de [...]
16:11
Proteina continuă să fie în centrul atenției datorită rolului său în susținerea pierderii în greutate și în construirea unui fizic puternic și tonifiat. Alimentele îmbogățite cu proteine apar peste tot, de la chipsuri la înghețată, pentru a alimenta actuala obsesie pentru proteine. Dar nu toate alimentele bogate în proteine sunt create egale. De fapt, unele [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
16:20
Tineri din R. Moldova premiați la un concurs internațional de fizică cu participanți din 100 de țări # ZdGust
Câțiva elevi și studenți din Republica Moldova au obținut rezultate remarcabile la Physics Cup 2025, un concurs internațional de fizică la care au participat 1.696 de tineri din 100 de țări. Tinerii au obținut distincții de Platină, Bronz și diplome de participare. Darius Graur, elev al Liceului Teoretic „Orizont”, s-a clasat printre cei mai buni [...]
15:10
Octombrie, luna roz: peste 1200 de femei au fost diagnosticate cu cancer mamar în 2024, în Republica Moldova # ZdGust
În fiecare an, luna octombrie este dedicată campaniilor de conștientizare a cancerului mamar – un demers global care urmărește informarea populației despre prevenție, depistarea precoce și accesul la servicii medicale de calitate. Femeile sunt îndemnate să acorde mai multă atenție propriei sănătăți și să rețină că depistarea la timp, în stadiile 1–2 ale bolii, crește [...]
14:10
Tonul este unul dintre cele mai apreciate tipuri de pește la nivel mondial. Bogat în proteine de înaltă calitate, acizi grași Omega-3, vitamine și minerale, tonul oferă o combinație echilibrată de nutrienți de care copiii au nevoie pentru creștere și dezvoltare, scrie G4Food. De ce este bun tonul pentru copii? Aduce în alimentație proteine de [...]
13:10
Consumul de mâncare fast-food nu are efecte foarte periculoase asupra organismului dacă este o alegere ocazională și nu un obicei alimentar. Apreciat mai ales de oamenii grăbiți pentru gustul intens și rapiditatea cu care este servit, acest tip de mâncare trebuie însă consumat cu moderație. Considerată inițial un tip de „răsfăț”, mâncarea fast-food a ajuns [...]
12:00
Sănătatea emoțională este la fel de importantă ca sănătatea fizică. Suferința emoțională îți poate slăbi sistemul imunitar și te face mai predispus la infecții, cum ar fi răceala obișnuită. De asemenea, crește riscul unor simptome fizice, cum ar fi durerile de cap, disfuncțiile sexuale, insomnia și durerile, scrie Health. Acordarea priorității bunăstării emoționale te poate [...]
11:20
ANSP: 1747 de cazuri de infecții respiratorii și 61 de cazuri de COVID-19 în ultima săptămână # ZdGust
În perioada 29 septembrie – 5 octombrie au fost înregistrate 1747 de cazuri de infecții virale ale cailor respiratorii superioare, majoritatea la copii, fiind în descreștere cu 60% față de aceeași perioadă a sezonului precedent. Totodată, au fost înregistrate 61 de cazuri de COVID-19, în descreștere cu 51% comparativ cu săptămâna precedentă a acesteia. În [...]
10:20
Cum să citești codul de pe ouă și să afli de unde provin. De ce e preferabil să alegi ouăle bio # ZdGust
Pe coaja ouălor se găsește o ștampilă cu detalii despre calitatea, mărimea sau proveniența lor. Este o idee bună să cunoaștem ce înseamnă aceste litere și cifre. De asemenea ar fi util să putem diferenția diferitele tipuri de ouă de găină. Astfel vom ști mai bine ce consumăm și de unde provin. Categorii de ouă [...]
09:50
Târgul de Cariere revine la Chișinău pe 10 și 11 octombrie, oferind vizitatorilor oportunitatea de a interacționa direct cu reprezentanții unor companii de top din diverse domenii. Evenimentul se va desfășura între orele 10:00 și 17:00, la Palatul Național „Nicolae Sulac”, și se adresează atât persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, cât și [...]
09:10
Târgul de Cariere revine la Chișinău cu oferte de angajare și zeci de companii participante # ZdGust
Târgul de Cariere revine la Chișinău pe 10 și 11 octombrie, oferind vizitatorilor oportunitatea de a interacționa direct cu reprezentanții unor companii de top din diverse domenii. Evenimentul se va desfășura între orele 10:00 și 17:00, la Palatul Național „Nicolae Sulac”, și se adresează atât persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, cât și [...]
7 octombrie 2025
18:10
Pe 7 octombrie 1981, la Chișinău, se năștea Viorel Mardare — omul care a învățat o întreagă generație să privească viața cu ironie, tandrețe și curaj. Astăzi, Viorel Mardare ar fi împlinit 44 de ani. S-a stins prematur, în 2019, răpus de cancer, dar a lăsat în urmă o moștenire de creativitate, umor și dragoste [...]
17:00
Teatrul Național „Eugène Ionesco” vă invită joi, 9 octombrie, la ora 18:30, la monospectacolul ADI de Constantin Cheianu, în regia Diandrei Gherghel. Monospectacol cu Anatol Guzic #monodramă 16+ Piesa îl aduce în prim-plan pe Adolf Hitler în ultimele zile ale celui de-al Doilea Război Mondial, retras în buncărul său, confruntându-se cu propria istorie și cu [...]
14:50
Atunci când decidem să ne schimbăm complet alimentația, de obicei renunțăm la unele produse ultraprocesate, considerate nesănătoase, pentru a include în dietă alimente mai „sănătoase”. Totuși, în anumite cazuri, chiar și unele dintre aceste produse pot fi o problemă într-o dietă de slăbire, din cauza conținutului caloric ridicat pe care îl oferă, fără ca noi [...]
13:50
Bunăstarea emoțională: cum îți influențează viața și sănătatea. Când să consulți un specialist # ZdGust
Bunăstarea emoțională este abilitatea de a înțelege, exprima și gestiona sentimentele într-un mod sănătos. Înseamnă că poți recunoaște, exprima și gestiona emoțiile pozitive și negative, face față stresului și te poți adapta provocărilor și schimbărilor. Potrivit Health, o bunăstare emoțională solidă te ajută să gestionezi dificultățile, să iei decizii gândite și să menții conexiuni sociale. [...]
12:40
Deși nevoile individuale de somn pot varia, în general adulții au nevoie, în medie, de 7–9 ore de somn pe noapte pentru a se simți odihniți și pentru a funcționa optim, explică medicul neurolog Olga Gavriliuc. Totuși, dormitul regulat mai mult de 9–10 ore poate fi considerat excesiv și ar putea indica o problemă subiacentă. [...]
11:40
Republica Moldova a primit un lot de 240 de mii de doze de vaccin antigripal „Influvac Tetra”, doza 0,5 ml în seringă preumplută, achiziționat din sursele Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), compoziția vaccinului respectă recomandările Organizației Mondiale a Sănătății pentru utilizarea în emisfera de nord, în [...]
10:40
Arderea frunzelor – obicei dăunător și sancționat de lege. Descoperă cum să le valorifici responsabil # ZdGust
Toamna aduce nu doar frumusețea peisajelor, ci și provocarea gestionării frunzelor căzute. Din păcate, în multe gospodării persistă încă obiceiul arderii frunzelor și a altor resturi vegetale. Deși pare o metodă simplă de curățenie, acest gest are consecințe grave asupra mediului, sănătății oamenilor și este sancționat de lege, informează Inspectoratul pentru Protecția Mediului din R. [...]
09:40
Pentru că e toamnă și dovleacul este „vedeta” sezonului, haideți să pregătim o porție delicioasă de brioșe cu dovleac. Și, pentru că ne place să ne răsfățăm puțin, le putem face chiar și cu ciocolată – că de aia le numim „ceva dulce”. Rețeta este propusă de ABC și este relativ simplă. În plus, fără făină [...]
6 octombrie 2025
18:10
Circa 17 mii de persoane au fost plasate în câmpul muncii de la începutul anului. Categoriile sociale și domeniile economice selectate # ZdGust
De la începutul anului 2025, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), au fost plasate în câmpul muncii 17095 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dintre care 5327 șomeri (31,2%) și 648 șomeri-zilieri sau persoane angajate pe perioadă determinată până la [...]
17:30
Cleopatra Stratan s-a născut pe 6 octombrie 2002, la Chișinău, în familia artistului Pavel Stratan. Astăzi, artista împlinește 23 de ani, marcând peste două decenii de pasiune pentru muzică și performanță. Destinul ei muzical a fost evident încă din primii ani de viață. Vocea Cleopatrei a fost auzită pentru prima dată în 2005, pe melodia [...]
17:00
Cifre record la Ziua Națională a Vinului: peste 150.000 de vizitatori și 106 vinării participante # ZdGust
Autoritățile moldovenești au anunțat cifre record la cea mai recentă ediție a Zilei Naționale a Vinului, eveniment care s-a desfășurat pe 4 și 5 octombrie. Potrivit purtătorului de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă: Peste 150.000 de vizitatori au participat la eveniment; Au fost prezenți oaspeți din peste 30 de țări; S-au vândut 9.100 de carnete [...]
15:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că majoritatea hainelor pe care le poartă sunt cusute în Republica Moldova și cumpărate din propriul salariu. Potrivit șefei statului, peste 80% din garderoba sa este realizată de croitorese și ateliere locale. Maia Sandu a făcut aceste declarații într-un interviu cu Dorin Galben, la sfârșitul lunii septembrie. „Toate [...]
14:40
Când nu știi ce să gătești și cum ți-ai putea face viața mai ușoară ca să nu stai în fiecare zi în bucătărie, G4Food propune o soluție: să-ți pregătești mâncarea pe câteva zile sau să gândești un meniu pentru întreaga săptămână. Mai jos aveți meniul propus pentru săptămâna 6-12 octombrie. Ne putem bucura de un [...]
13:30
Uleiurile din semințe: care are cel mai mare conținut de Omega-3 sau Omega-6 și cum îl alegi pe cel mai bun # ZdGust
Uleiurile din semințe, precum cel de rapiță, floarea-soarelui sau susan, au intrat de mult timp în bucătăriile noastre. Ele sunt aproape 100% grăsimi, dar conțin proporții diferite de acizi grași, vitamine și compuși vegetali care pot influența sănătatea inimii, greutatea, metabolismul și chiar funcționarea creierului. În ultimii ani, au apărut controverse legate de consumul lor, [...]
12:30
Tot mai mulți pasionați de filmări sau tehnologie aleg să folosească drone, însă în zona de frontieră regulile sunt mult mai stricte. Poliția de Frontieră atenționează că zborul dronelor este permis doar operatorilor autorizați și numai cu avizul instituției, iar cei care nu respectă legea, riscă sancțiuni. Cine are voie să utilizeze drona, unde și [...]
11:20
Sute de turiști blocați pe versantul tibetan al Everestului, în urma unei furtuni de zăpadă # ZdGust
Eforturile de salvare sunt în desfășurare pe versanții izolați ai Tibetului, în apropierea Muntelui Everest, după ce o furtună de zăpadă a lovit taberele în care se aflau sute de persoane, pe latura estică a muntelui, potrivit presei de stat chineze, transmite BBC. Sute de localnici și salvatori au fost mobilizați pentru a îndepărta zăpada [...]
10:40
La cafenea, la universitate sau chiar la birou: mereu există persoane care aleg pantaloni sport, hanorace largi sau adidași. La prima vedere, unii interpretează acest lucru drept neglijență. Totuși, diferite studii psihologice sugerează contrariul: alegerea hainelor comode poate fi un semn de inteligență emoțională și de grijă față de propria persoană, scrie MediaFax. Cercetarea realizată de [...]
09:40
De Ziua Internațională a Profesorului, marcată la 5 octombrie, Biroul Național de Statistică a prezentat câteva date statistice tematice dedicate domeniului educației.
5 octombrie 2025
14:40
Floarea-soarelui, cânepa, inul și susanul sunt doar câteva dintre cele mai populare semințe oleaginoase în gătit. Potrivit cookist.it, acestea sunt mici comori pe care natura ni le oferă pentru a ne îmbogăți alimentația cu gust și sănătate. Ele provin din plante diferite, dar au în comun faptul că sunt bogate în grăsimi bune, vitamine, minerale, [...]
13:10
De ce este important iodul pentru sănătatea noastră? Beneficiile și alimentele bogate în acest mineral # ZdGust
Iodul joacă un rol important în reglarea hormonilor tiroidieni. Deși, în mod normal, organismul ar trebui să fie capabili să obțină tot iodul de care are nevoie dintr-o alimentație echilibrată, care include pește și lactate, există anumite grupuri, inclusiv adolescente, femei însărcinate și care alăptează, persoane care urmează planuri de alimentație restricționate, al căror aport [...]
