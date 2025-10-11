Atenție, șoferi! Circulația transportului este sistată pe șoseaua Hâncești
Radio Moldova, 11 octombrie 2025 12:20
Circulația transportului este sistată în acest weekend pe șoseaua Hâncești, tronsonul cuprins între străzile Lech Kaczynski și Sihastrului.
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 5 minute
12:50
Două autospeciale moderne au fost donate salvatorilor din raioanele Telenești și Călărași # Radio Moldova
Secțiile Situațiilor Excepționale Telenești și Călărași au fost dotate cu două autospeciale moderne, oferite de partenerii europeni din Austria și Elveția.
Acum o oră
12:20
12:10
Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Chișinău găzduiește în acest weekend premiera spectacolului „Patimile după Iov”, o producție semnată de regizoarea Luminița Țîcu, inspirată din romanul omonim al scriitorului Val Butnaru. Spectacolul este o reinterpretare scenică care aduce în prim-plan rezistența unui popor în fața traumelor colective și a cataclismelor istorice.
12:00
Ambasadoarea UE, la Moldova 1: „Federația Rusă nu se va opri, dar UE va rămâne alături” # Radio Moldova
Republica Moldova rămâne vulnerabilă în fața dezinformării, presiunilor economice și atacurilor cibernetice venite dinspre Federația Rusă, însă Uniunea Europeană îi va fi alături „la fiecare pas”. Declarația a fost făcută de ambasadoarea Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piórko, la Moldova 1, în primul său interviu acordat de când a fost numită în funcție.
Acum 2 ore
11:30
R. Moldova și Ucraina – pe agenda Consiliului UE din 20 octombrie: securitatea energetică, o prioritate înainte de iarnă # Radio Moldova
Republica Moldova și Ucraina vor fi subiecte centrale la următoarea reuniune a miniștrilor Energiei din Uniunea Europeană, programată pentru 20 octombrie 2025, în cadrul Consiliului Transporturi, Telecomunicații și Energie.
11:30
Președintele francez l-a reconfirmat pe Sebastien Lecornu în funcția de prim-ministru # Radio Moldova
Președintele Franței, Emmanuel Macron, l-a numit din nou pe Sebastien Lecornu în funcția de prim-ministru, după ce acesta și-a dat demisia și a afirmat ulterior că nu dorește să mai conducă guvernul, informează BBC.
11:30
Echipa națională de fotbal „sub 21 de ani” a Republicii Moldova a suferit a treia înfrângere consecutivă în preliminariile Campionatului European din 2027. În meciul din cadrul grupei D, jucat pe stadionul Zimbru din capitală, discipolii lui Sergiu Cebotari au pierdut cu 0:4 în fața reprezentativei Angliei. Tinerii „tricolori” au început în atac, având ocazia de a deschide scorul în minutul 3.
11:20
Fermele verticale deschid calea către o nouă eră în agricultură, una în care alimentele proaspete și sănătoase devin accesibile oricui, indiferent de limitările geografice sau de condițiile climatice. Deși, la nivel global, investițiile în asemenea tip de a face agricultură devin proiecte de succes, fermierii din R. Moldova nu se grăbesc să experimenteze.
11:00
Laureata Premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado dedică premiul președintelui american # Radio Moldova
Laureata Premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado, lider al opoziției venezuelene, a anunțat că dedică premiul președintelui american Donald Trump, pentru sprijinul său. În același timp, președintele rus, Vladimir Putin, a criticat alegerea Comitetului Premiului Nobel pentru Pace.
Acum 4 ore
10:10
Atacurile rusești din regiunile ucrainene au ucis patru persoane și au rănit cel puțin 18, inclusiv un copil, în ultimele 24 de ore, au raportat autoritățile regionale pe 11 octombrie. Forțele Moscovei au lovit din nou infrastructura energetică, escaladând presiunea asupra rețelei energetice ucrainene înainte de lunile de iarnă.
09:40
Tarifele la telefonia fixă ar putea fi majorate, însă cel mai mare operator național de telecomunicații, care furnizează servicii de internet, televiziune, telefonie mobilă și fixă, a precizat că nu este vorba despre o scumpire generalizată, ci doar despre cazuri izolate. Radio Moldova a întrebat oamenii ce părere au despre o aventuală creștere a tarifelor și cât de des mai folosesc telefonul fix în prezent, într-o eră dominată de comunicarea mobilă.
09:40
Faptul că toată lumea este de acord că e nevoie de reguli gramaticale și ortografice nu trebuie să ne împiedice să că multe dintre acestea sunt pure convenții artificiale sau rezultatul unor accidente.
09:30
Președintele american Donald Trump a anunțat că va impune taxe vamale suplimentare de 100% Chinei, începând cu 1 noiembrie cel mai târziu, după ce Beijingul a decis să aplice noi restricții exporturilor de pământuri rare, un subiect extrem de sensibil în relațiile americano-chineze.
Acum 6 ore
08:50
Oamenii, despre eventuale tarife mai mari la telefonia fixă: „Vorbim doar la telefonul mobil” # Radio Moldova
08:20
Pandemia a fost pentru mulți o perioadă plină de provocări, dar și de reinventare. Pentru Iulia Cernobrivcenko din Tiraspol, aceasta a devenit oportunitatea perfectă de a-și lansa propria afacere. Cu sprijinul mamei sale, croitoreasă cu experiență, și având studii economice, Iulia a deschis un atelier de croitorie. A început în pandemie să coase măști, iar astăzi primește comenzi să coase sute de uniforme pentru angajații din domeniul medical, alimentație publică și domeniul frumuseții.
Acum 24 ore
23:10
Termoelectrica a început conectarea consumatorilor casnici la rețeaua centralizată de distribuție a energiei termice. Până acum, peste 100 de blocuri de locuințe au fost racordate, dintr-un total de peste 2.800 înregistrate în Chișinău. Furnizorul anunță că racordările vor fi făcute în pofida datoriilor acumulate de consumatori pentru sezonul trecut de încălzire. Numărul restanțierilor la plata facturilor din anul precedent depășește 25 de mii.
22:10
Bucurie triplă pentru o familie din nordul Moldovei. Mariana Pasecinic a adus pe lume trei băieți perfect sănătoși, fiecare cântărind peste un kilogram și jumătate. Așa cum s-au născut cu greutăți sub medie, cei trei frați vor rămâne sub supravegherea medicilor în următoarele două săptămâni. Nașterea a avut loc prin cezariană și a decurs fără complicații. Nașterea tripleților a fost un moment deosebit atât pentru părinți, cât și pentru echipa medicală de la Spitalul clinic municipal „Gheorghe Paladi” din capitală.
22:00
Nadejda Cazacioc, „Pedagogul Anului”: „Tehnologiile sunt multe, însă sufletul dascălilor nu îl va înlocui nimeni niciodată” # Radio Moldova
În instituțiile educaționale sunt necesari mentori capabili să integreze tehnologiile moderne și să conecteze curricula la realitatea elevilor, afirmă Nadejda Cazacioc, profesoară de chimie la Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare” din satul Taraclia, raionul Căușeni, deținătoarea titlului „Pedagogul Anului”. Într-un interviu oferit pentru Moldova 1, aceasta a evidențiat importanța educației STEM și a subliniat rolul motivației prin inovație în procesul de învățare.
21:50
Doi candidați au fost admiși, în urma etapei interviului, în cadrul concursului pentru funcția de director general al Întreprinderii de Stat „Moldelectrica”.
21:20
21:00
Unsprezece personalități, laureate ale Premiului Național 2025. Au fost premiate în cadrul unei ceremonii festive # Radio Moldova
Unsprezece personalități din Republica Moldova, printre care artiști plastici, muzicieni, sportivi, antrenori și scriitori au fost desemnate laureate ale Premiului Național 2025. Printre premiați se numără Varvara Buzilă, Dumitru Erhan, Mihail Agafița, Denis Vieru și alte nume notorii din țara noastră. Pentru ediția din acest an au fost depuse 26 de dosare, evaluate de membrii Comisiei pentru decernarea Premiului Național.
19:30
Nu este niciodată prea târziu să înveți. Elena Cernei este un exemplu viu despre curajul de a visa, indiferent de vârstă sau obstacole. La 49 de ani, Elena s-a înscris la Facultatea asistență socială, pentru a-și urma visul, cel de a ajuta pe alții. Astăzi, femeia își urmează acest vis cu determinare, oferindu-ne tuturor o lecție de perseverență, curaj și speranță.
19:00
Nicolae Timofti, Ala Nemerenco și Oazu Nantoi, decorați de Maia Sandu cu „Ordinul Republicii” # Radio Moldova
Cetățeni din țara noastră, care s-au remarcat în diverse domenii precum: cultură, sport, educație, administrație publică, medicină, economie și știință s-au învrednicit de distincții de stat. Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri, 10 octombrie, un decret în acest sens.
18:30
Circulația trenului Kiev–București, via R. Moldova, reluată: „Mai mult decât o rută de transport – o punte a prieteniei” # Radio Moldova
După o pauză de cinci ani, trenul direct care leagă Kievul de București, tranzitând teritoriul Republicii Moldova, și-a reluat circulația începând de vineri, 10 octombrie. Anunțul a fost făcut de Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei.
18:30
Specialist în agricultură: ploile recente au creat condiții favorabile pentru semănatul de toamnă # Radio Moldova
Precipitațiile abundente din ultimele zile au creat condiții favorabile pentru semănatul de toamnă. Totodată, din cauza ploilor neîntrerupte, unele culturi rămase pe câmp ar putea fi afectate de excesul de umezeală, afirmă specialiștii în agricultură.
18:20
Nadejda Cazacioc, „Pedagogul Anului”: „Curriculumul în educație trebuie adaptat și ancorat în realitatea elevului” # Radio Moldova
18:10
Maia Sandu va vorbi, la aniversarea Comisiei de la Veneția, despre democrație și lecțiile învățate de R. Moldova # Radio Moldova
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, va susține sâmbătă, 11 octombrie, un discurs la ceremonia dedicată celei de-a 35-a aniversări a Comisiei de la Veneția. Potrivit Președinției, șefa statului va vorbi despre apărarea democrațiilor în fața noilor amenințări și despre lecțiile învățate de țara noastră în cadrul ultimelor scrutine.
18:00
Toți cei care au muncit în beneficiul parcursului european al Republicii Moldova și „au livrat pe domenii” trebuie să rămână în Guvern, afirmă președintele Parlamentului, Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, care și-a asigurat o nouă majoritate parlamentară la alegerile din 28 septembrie. Într-un interviu pentru agenția Agerpres din România, Grosu a spus că „este loc pentru mai bine” și nu a exclus unele remanieri, subliniind totodată că „toți cei care au muncit, inclusiv Dorin Recean”, trebuie să-și continue activitatea în Executiv.
17:30
„Furtul miliardului”: Statul a recuperat doar trei miliarde de lei de la cele trei bănci implicate în schemă # Radio Moldova
Recuperarea miliardului sustras, acum mai bine de zece ani, din sistemul bancar rămâne un proces anevoios. Statul a reușit să recupereze, până în prezent, doar 3 miliarde 62,18 milioane de lei de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, cele trei instituții bancare implicate în fraudă.
16:50
„Am aflat ce înseamnă acasă și familie”: Serviciul de Asistență Parentală Profesionistă, 25 de ani de activitate care a schimbat destine # Radio Moldova
Asistenții parentali au devenit un adevărat sprijin și refugiu plin de grijă pentru copiii ai căror părinți biologici trec prin momente dificile. Ei oferă, în propriile lor familii, un mediu sigur și afectuos copiilor aflați în situații de vulnerabilitate. Anul acesta, pe 10 octombrie, Serviciul de Asistență Parentală Profesionistă – structură care îi reunește pe acești oameni dedicați – marchează 25 de ani de activitate. Cu această ocazie, a fost organizat un eveniment festiv.
16:40
Echipa Austriei a câștigat cu 10:0 în preliminariile Campionatului Mondial de fotbal din anul 2026 # Radio Moldova
Selecționata Austriei a dat recital în preliminariile Cupei Mondiale de anul viitor după ce a surclasat reprezentativa statului San Marino cu un neverosimil 10:0. Atacantul Marko Arnautovic a marcat 4 goluri și a devenit cu această ocazie golgheterul all-time al primei reprezentative. Cu 45 de goluri la activ, Arnautovic l-a devansat pe Anton Polster, care are cu un gol mai puțin. Austria nu a mai jucat la Cupa Mondială de aproape 30 de ani, iar acum se află pe primul loc în clasamentul grupei H, cu 2 puncte mai mult decât Bosnia-Herțegovina și 8 decât România.
16:40
Echipa națională de fotbal a Algeriei s-a calificat la turneul final al Campionatului Mondial de anul viitor! Supranumiți „Războinicii deșertului”, algerienii și-au asigurat participarea la turneul final, grație victoriei obținute în fața Somaliei cu scorul de 3:0. Golurile au fost marcate de Mohamed Amoura, care a reușit dubla, și fostul star al echipei Manchester City, Riyad Mahrez.
16:30
„Mă aștept la o decizie în favoarea mea”: Ion Creangă, învinuit de trădare de patrie, încă o ședință pentru a-și expune argumentele în fața instanței # Radio Moldova
Șeful suspendat al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, nu și-a terminat nici astăzi discursul în favoarea sa pe care l-a început la ședința de judecată anterioară și l-a continuat astăzi la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Creangă urmează să-și încheie pledoaria în fața magistraților pe 5 noiembrie, atunci când va avea loc următoarea ședință de judecată în dosarul său.
16:10
Jessica Pegula s-a calificat în semifinalele turneului de la Wuhan și și-a asigurat totodată calificarea la Turneul Campioanelor # Radio Moldova
Tenismena Jessica Pegula s-a calificat la Turneul Campioanelor. Americanca a obținut punctele decisive după ce a acces în semifinalele turneului WTA 1000 de la Wuhan. Poreclită de presă „doamna 3 seturi”, aceasta a învins-o în sferturile de finală pe cehoiaca Katerina Siniakova, scor 2:6, 6:0, 6:3. Întrecerea de la Wuhan a însemnat obținerea calificării la Turneul Campioanelor și pentru Jessica Pegula, care a ajuns în semifinale pentru prima oară în cariera ei la competiția din China.
15:50
Vicepremierul Bolea, la Bruxelles: Solidaritatea și infrastructura pot deveni instrumente concrete de securitate și stabilitate în regiune # Radio Moldova
Investițiile coordonate în infrastructura de transport, logistică și digitalizare contribuie la dezvoltarea economică, la stabilitate și la apropierea țărilor din regiune de Uniunea Europeană, iar R. Moldova este pregătită să devină un partener activ și predictibil în rețeaua de conectivitate europeană. Declarația a fost făcută de viceprim-ministrul Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, la Forumul Global Gateway 2025, desfășurat în perioada 9 - 10 octombrie la Bruxelles, sub egida Comisiei Europene.
15:40
Sistem de alertare automată a Serviciului 112: Va transmite în timp real informații despre locația și gravitatea accidentului rutier # Radio Moldova
Răspuns mai rapid și eficient în cazurile de urgență. Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 anunță demararea proiectului Next Generation eCall, un sistem de alertare automată a serviciilor de urgență în cazul accidentelor rutiere, care va transmite în timp real informații esențiale despre locația și gravitatea accidentului rutier.
15:40
Exporturi cu potențial de dezvoltare: Republica Moldova vinde peste hotare de două ori mai multe fructe uscate decât acum 5 ani # Radio Moldova
Republica Moldova exportă de două ori mai multe fructe uscate decât acum cinci ani. „Practic, avem o mini ramură a economiei care se dezvoltă destul de dinamic”, menționează economistul Veaceslav Ioniță, expert IDIS „Viitorul”. Prunele acoperă trei sferturi din exportul de fructe uscate, urmate de mere și piersici.
14:50
PCRM se distanțează de Blocul „Patriotic” și vrea să fie pe cont propriu în viitorul Parlament: Reacția partenerilor din campania electorală # Radio Moldova
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova și-ar putea forma propria fracțiune parlamentară în viitorul Legislativ, separată de Blocul „Patriotic” pe listele căruia a ajuns în Parlament. Anunțul a fost făcut de liderul formațiunii, Vladimir Voronin, într-un interviu pentru presa rusă. Potrivit comunistului, partidele care au participat la scrutin din partea blocului - Partidului Socialiștilor din Moldova (PSRM) și partidul „Viitorul Moldovei” - vor continua să colaboreze, însă în afara unei structuri comune.
14:50
Exercițiu nuclear NATO cu avioane din 14 țări. Mark Rutte: „Vom proteja și apăra toți aliații împotriva tuturor amenințărilor # Radio Moldova
Alianța Nord-Atlantică va desfășura, săptămâna viitoare, un amplu exercițiu de descurajare nucleară, într-un demers anual susținut de țările sale membre. Steadfast Noon va fi găzduit de Țările de Jos și va începe luni, cu participarea a 71 de aeronave din 14 țări. Anunțul a fost făcut vineri de secretarul general al NATO, Mark Rutte.
14:40
Experți: Digitalizarea agriculturii, automatizarea construcțiilor și eficientizarea logisticii pot accelera creșterea economică a R. Moldova # Radio Moldova
Economia Republicii Moldova a crescut cu 1.1% în trimestrul doi al anului 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 82 de miliarde de lei. Datele oficiale arată că sectorul construcțiilor, energia și tehnologiile informaționale au fost principalele motoare de creștere, în timp ce agricultura și transporturile au avut evoluții negative.
14:10
Militarii s-au alăturat campaniei „O cale spre viață” și au donat sânge. Pentru unii, acest gest a devenit mai mult decât o reponsabilitate civică.
14:00
Medic psihiatru, la Moldova 1: „Este necesar să fim sinceri cu noi înșine și să întrebăm ce ni se întâmplă cu adevărat” # Radio Moldova
Stresul cronic, lipsa somnului, suprasolicitarea și expunerea constantă la situații tensionate se numără printre principalii factori care favorizează apariția tulburărilor psihice. Deoarece acești factori fac tot mai des parte din viața cotidiană, mulți oameni tind să nu le acorde atenția cuvenită, din cauza ritmului alert și a presiunilor zilnice. Despre importanța menținerii sănătății mintale a vorbit Mihaela Belous, medic rezident psihiatru, doctorand și cercetător științific în cadrul Laboratorului de Sănătate Mentală al Catedrei de Sănătate Mintală, Psihologie Medicală și Psihoterapie, la emisiunea „Bună dimineața” de la Moldova 1, unde a fost invitată cu prilejul Zilei Mondiale a Sănătății Mintale.
13:30
Echipa națională de robotică a R. Moldova, printre cele zece finaliste la FIRST Global Challenge 2025: Robot-păianjen, capabil să planteze copaci # Radio Moldova
Echipa națională de robotică a R. Moldova se numără printre cele zece finaliste din întreaga lume care vor participa, în perioada 29 octombrie – 1 noiembrie curent, la FIRST Global Challenge 2025, care va avea loc în Panama City. În total, la provocarea „Eco Equilibrium – New Technology Experience (NTE)” s-au înscris 74 de echipe, iar cea din R. Moldova va prezenta o soluție robotizată pentru reîmpădurirea în zonele greu accesibile, menită să susțină Programul Național de Împădurire a R. Moldova.
13:20
Un cetățean irakian, căutat din 2022 pentru organizarea migrației ilegale, extrădat din România și plasat în arest la Penitenciarul nr. 13 # Radio Moldova
Un cetățean al Irakului, în vârstă de 42 de ani, căutat internațional din anul 2022, a fost extrădat autorităților moldovene pe 9 octombrie, în urma unei operațiuni desfășurate în punctul de trecere a frontierei Leușeni - Albița. Potrivit Poliției de Frontieră, bărbatul este învinuit de organizarea migrației ilegale a cetățenilor străini spre Uniunea Europeană.
13:20
Atenție la promisiunile de câștig rapid! Zeci de mii de moldoveni, mințiți cu oferte false de investiții # Radio Moldova
Guvernul Republicii Moldova avertizează cetățenii că ofertele de investiții care promit câștiguri rapide și exagerate sunt, de regulă, înșelătorii. Autoritățile recomandă persoanelor să manifeste prudență și să nu se lase păcăliți de escroci. Avertizările vin în contextul informațiilor despre cetățeni care și-au pierdut banii în scheme de investiții false online, precum platforma TUX sau altele similare.
Ieri
12:50
Uzura ambulanțelor pune în pericol răspunsul rapid la urgențele populației: CNAMUP ar avea nevoie de cel puțin 100 de autosanitare noi # Radio Moldova
Mai mult de jumătate din autosanitarele Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă și Prespitalicească (CNAMUP) sunt învechite, ceea ce pune în pericol capacitatea de intervenție rapidă în caz de urgență. Autoritățile au procurat, în ultimii patru ani, 209 ambulanțe noi, iar directorul CNAMUP, Iurie Crasiuc, susține că ar mai fi nevoie de cel puțin o sută de autosanitare pentru a putea asigura, în continuare, un răspuns adecvat la urgențele populației.
12:50
În atenția persoanelor care călătoresc în Belgia! Niciun avion nu va decola de pe aeroporturile din Bruxelles pe 14 octombrie # Radio Moldova
Persoanele care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Belgiei sunt atenționate asupra faptului că în data de 14 octombrie este anunțată o grevă națională, context în care sunt așteptate perturbări semnificative ale transportului aerian și ale transportului public în întreaga țară. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe din România, niciun avion nu va decola în ziua respectivă de pe aeroporturile Zaventem și Charleroi din Bruxelles.
12:50
Ambasadoarea Uniunii Europene la Chișinău, la postul public de televiziune: „Vom ajunge împreună în UE” # Radio Moldova
Republica Moldova va parcurge cu succes drumul spre aderarea la Uniunea Europeană (UE), iar Bruxellesul va rămâne „la fiecare pas” alături de cetățeni. Declarația a fost făcută de ambasadoarea Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piórko, într-un interviu exclusiv pentru Moldova 1, primul acordat de diplomată de la preluarea mandatului său la Chișinău.
12:30
Furturi la Aeroport: un bărbat este cercetat pentru sustrageri din bagajele pasagerilor # Radio Moldova
Poliția de Frontieră a identificat o persoană bănuită de mai multe furturi din bagajele pasagerilor, comise pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău. Dosarul și probele relevante urmează să fie transmise Procuraturii municipiului Chișinău, pentru continuarea anchetei.
12:20
Premiul Nobel pentru Pace, acordat uneia dintre cele mai importante figuri ale opoziției din Venezuela # Radio Moldova
Premiul Nobel pentru Pace din acest an a fost acordat politicienei din Venezuela María Corina Machado, pentru „munca neobosită în apărarea drepturilor democratice ale poporului venezuelean”. Anunțul a fost făcut vineri, 10 octombrie, la Oslo, de către președintele Comitetului Norvegian Nobel, Jørgen Watne Frydnes.
