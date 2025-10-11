Fibrele, semințele și vinul – principalele produse care au adus Moldovei exporturi de aproape 85 de miliarde de lei
Cotidianul, 11 octombrie 2025 12:20
Valoarea totală a mărfurilor exportate din Republica Moldova în primele nouă luni ale anului curent a însumat 84,9 miliarde de lei, potrivit datelor prezentate de Serviciul Vamal. Cele mai mari valori la export s-au înregistrat în cazul fibrelor și cablurilor – 6,6 miliarde de lei, transmite IPN. Exportatorii din Moldova au mai raportat, în aceeași …
• • •
Alte ştiri de Cotidianul
Acum o oră
12:20
Fibrele, semințele și vinul – principalele produse care au adus Moldovei exporturi de aproape 85 de miliarde de lei # Cotidianul
Valoarea totală a mărfurilor exportate din Republica Moldova în primele nouă luni ale anului curent a însumat 84,9 miliarde de lei, potrivit datelor prezentate de Serviciul Vamal. Cele mai mari valori la export s-au înregistrat în cazul fibrelor și cablurilor – 6,6 miliarde de lei, transmite IPN. Exportatorii din Moldova au mai raportat, în aceeași …
12:10
VIDEO | Tânăr din Moldova a întors toate scaunele la „Vocea României”. Vasile Mălai i-a emoționat până la lacrimi pe jurați cu piesa „Confesiune” # Cotidianul
Vasile Mălai, un tânăr de 19 ani din Republica Moldova, a cucerit juriul de la „Vocea României” cu piesa „Confesiune” a lui Smiley. Acesta a reușit să întoarcă toate cele patru scaune ale antrenorilor. Interpretarea a stârnit lacrimi în rândul juraților. „A fost un moment puternic”, a declarat interpretul Tudor Chirilă, în urma audițiilor pe …
Acum 2 ore
11:10
Decizie surprinzătoare la Paris: Succesorul lui Sébastien Lecornu este Sébastien Lecornu. Președintele Franței nu vrea anticipate # Cotidianul
Președintele Franței Emmanuel Macron l-a desemnat pe Sebastien Lecornu ca prim-ministru, renumindu-l în funcție după ce acesta a demisionat din funcție la începutul săptămânii. Macron speră că apropiatul său va putea obține suficientă susținere într-un parlament profund divizat pe tema bugetului pentru 2026, informează Reuters, citat de Hotnews. Prin noua desemnare a lui Lecornu, Macron …
Acum 4 ore
10:10
Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei: cel puțin patru morți și 18 răniți, inclusiv un copil # Cotidianul
Un nou atact masiv al Rusiei asupra Ucrainei, cel puțin patru persoane au fost ucise, iar alte 18 au fost rănite, printre care și un copil, în urma atacurilor lansate de Rusia în ultimele 24 de ore asupra mai multor regiuni ale Ucrainei, au anunțat autoritățile locale pe 11 octombrie, transmite The Kyiv Independend. Potrivit …
Acum 24 ore
20:20
Igor Grosu: Votul e o confirmare a direcției europene. Justiția și securitatea rămân prioritățile pentru următoii ani # Cotidianul
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, susține că rezultatele alegerilor recente reconfirmă sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova și pentru agenda de reforme a guvernării. Într-un interviu acordat pentru Agerpres.ro, Grosu a vorbit despre prioritățile din viitorul apropiat, riscurile interne și externe, dar și despre reformele-cheie care trebuie accelerate. „Este un vot de încredere, dar și …
19:10
Maia Sandu i-a decorat pe Nicolae Timofti, Ala Nemerenco și Oazu Nantoi cu „Ordinul Republicii”. Zeci de medici, profesori, artiști și sportivi au primit distincții de stat pentru merite deosebite # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri, 10 octombrie 2025, un decret privind conferirea distincțiilor de stat unor personalități remarcate prin activitate de excepție în cultură, medicină, sport, educație și administrație publică. Potrivit documentului, cea mai înaltă distincție de stat – „Ordinul Republicii” – a fost conferită fostului președinte al țării, Nicolae Timofti, pentru …
17:10
Începând cu 12 octombrie, Uniunea Europeană introduce un nou sistem electronic de control la frontieră: ce trebuie să știe cetățenii moldoveni # Cotidianul
Începând cu duminică, 12 octombrie 2025, Uniunea Europeană va pune în aplicare Sistemul de Intrare și Ieșire (Entry/Exit System – EES), un nou mecanism electronic de control la frontierele externe ale spațiului Schengen. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a emis o atenționare pentru cetățenii moldoveni care intenționează să călătorească în UE după această dată. …
17:00
Republica Moldova, exemplu de reziliență democratică. Maia Sandu va ține un discurs la ceremonia de aniversare a 35 de ani a Comisiei de la Veneția # Cotidianul
Șefa statului, Maia Sandu, va reprezenta Republica Moldova la cel mai înalt nivel european în cadrul ceremoniei de aniversare a 35 de ani de la înființarea Comisiei de la Veneția. Președinta va susține un discurs despre apărarea democrației în fața noilor amenințări și despre lecțiile învățate de Republica Moldova în procesul de consolidare a instituțiilor …
16:40
Preoți, propagandă și trădare. Ortodoxia din Moldova, folosită împotriva propriului popor. Mihai Isac: Clericii care se implică în politică trebuie să răspundă # Cotidianul
Preoții care își depășesc atribuțiile religioase și devin instrumente politice, servind intereselor străine, contribuie la degradarea încrederii în Biserică. Declarația a fost făcută de analistul politic, Mihai Isac, în cadrul emisiunii „Dosarul Săptămânii”, de la Radio 7. Acesta a subliniat că Republica Moldova este un stat suveran, care nu trebuie să cadă sub influența clericalismului …
16:10
Scandal la Moscova: fiul lui Peskov, surprins în Maldive în timp ce pretindea că luptă pe frontul din Ucraina # Cotidianul
Fiul purtătorului de cuvânt al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov, Nikolai Peskov (cunoscut și sub numele de Nikolai Choulz), s-a aflat din nou în centrul atenției. Potrivit publicației Metla, în perioada în care Nikolai Peskov susținea că făcea parte din compania militară privată „Wagner”, acesta se afla, de fapt, în vacanță în Maldive, scrie Digi24. Reamintim că, anterior, …
15:40
Procesul în dosarul „kuliok” a fost amânat pe termen nedeterminat. Ce efect ar putea avea întoarcerea lui Plahotniuc # Cotidianul
După ce Vladimir Plahotniuc a fost extrădat în R. Moldova, au apărut presupuneri că el ar putea fi audiat ca martor în dosarul numit generic „kuliok”, în care fostul președinte Igor Dodon este judecat pentru că ar fi fost mituit de oligarh. Procesul este pe pauză încă din vară, scrie Radio Europa Liberă Moldova. Chiar …
15:30
PSRM a venit cu prima reacție după anunțul comuniștilor: Decizia despre formarea fracțiunilor va fi luată dacă alegerile vor fi validate de CC # Cotidianul
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a venit cu prima reacție la declarația liderului comuniștilor, Vladimir Voronin, privind formarea unei fracțiuni parlamentare separate în noul Legislativ. Socialiștii afirmă că o decizie privind constituirea fracțiunilor va fi luată doar după validarea alegerilor de către Curtea Constituțională. „PSRM se află în proces de contestare a rezultatelor alegerilor …
15:10
Criza gazelor din Transnistria, generată de o defecțiune în schema controlată de Moscova. Care sunt realitățile în sectorul energetic din zona separatistă # Cotidianul
Toamna anului 2025 a adus pe malul stâng al Nistrului o nouă rundă a crizei gazelor, aceasta a coincis cu începutul campaniei pentru așa-zisele alegeri în „sovietul suprem”. În timp ce locuitorii se confruntă cu oprirea apei calde și a curentului electric, administrația de la Tiraspol asigură că situația este „sub control”, iar Rusia „întreprinde …
14:00
Mesaj de susținere de la Bruxelles. Iwona Piorko: „Vom ajunge în Uniunea Europeană împreună” # Cotidianul
Republica Moldova va parcurge cu succes drumul spre aderarea la Uniunea Europeană, iar Bruxellesul va rămâne „la fiecare pas” alături de cetățeni. Declarația a fost făcută de ambasadoarea Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piorko, într-un interviu la postul public de televiziune. Piorko a precizat că rezultatele recente ale alegerilor parlamentare confirmă determinarea cetățenilor Republicii Moldova de …
13:30
Comuniștii lui Voronin se „leapădă” de socialiștii lui Dodon. PCRM va avea o fracțiune separată în Parlament # Cotidianul
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, care face parte din Blocul opozițional „Patriotic”, intenționează să formeze o fracțiune parlamentară separată, a declarat pentru agenția RIA Novosti liderul formațiunii, fostul președinte Vladimir Voronin. „Partidul Comuniștilor este pentru continuarea cooperării între partidele din bloc, dar aceasta nu va fi în cadrul blocului. Va fi elaborat un concept special …
Ieri
12:50
VIDEO | TUX Moldova, o schemă piramidală de proporții. 50.000 de moldoveni înșelați cu promisiuni de câștiguri rapide. Poliția îndeamnă cetățenii să depună plângeri # Cotidianul
Numărul moldovenilor care au avut de suferit în urma prăbușirii platformei financiare TUX se ridică la aproximativ 50.000 de persoane. Șeful Centrului pentru combaterea crimelor cibernetice din cadrul Inspectoratului Național de Investigații, Iurie Roșca, a declarat, în cadrul unei emisiuni de la PRO TV Chișinău, că a fost inițiat un proces penal privind activitatea suspectă …
12:40
După doi ani de război, Israelul începe retragerea din Gaza. Hamas anunță că are garanții că „războiul s-a încheiat” # Cotidianul
Guvernul israelian a ratificat acordul cu Hamas în primele ore ale dimineții de vineri, deschizând calea pentru retragerea trupelor și suspendarea completă a ostilităților în Gaza în 24 de ore. Odată implementat, ostaticii israelieni vor fi eliberați în termen de 72 de ore, în schimbul deținuților palestinieni aflați în închisorile din Israel, scrie reuters.com. Prima …
12:30
Trump nu a câștigat Premiul Nobel pentru Pace. Cine este femeia care a primit distincția # Cotidianul
Comitetul Nobel din Norvegia a decis să acorde distincția din acest an Mariei Corina Machado, lidera opoziției din Venezuela. Premiul Nobel pentru Pace din 2025 merge către „o femeie care menține vie flacăra democrației, într-un întuneric tot mai adânc”. Maria Corina Machado primește premiul pentru că este unul dintre cele mai „extraordinare exemple de curaj” …
12:20
VIDEO | Moment emoționant la România–Moldova: imnul „Limba Noastră” interpretat de Tania Turtureanu răsună pe Arena Națională # Cotidianul
Un moment emoționant a marcat debutul meciului amical dintre naționalele Moldovei și României, disputat pe Arena Națională din București. Imnul Republicii Moldova, „Limba Noastră”, a fost interpretat de artista Tania Turtureanu, stârnind aplauzele întregului stadion. Secvența video cu interpretarea ei a devenit rapid virală pe rețelele sociale, iar președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un …
11:30
Dorin Junghietu: Regiunea transnistreană primește zilnic până la 1,5 milioane m³ de gaze # Cotidianul
Regiunea transnistreană continuă să fie alimentată zilnic cu până la 1,5 milioane de metri cubi de gaze naturale, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova. Potrivit oficialului, în pofida restricțiilor și a schimbărilor frecvente ale agentului de plată, livrările de gaze către regiunea transnistreană se mențin …
10:50
Autorităţile moldovene transformă ţara într-o bază de aprovizionare pentru Kiev – diplomat rus de rang înalt # Cotidianul
Autorităţile moldovene încearcă să transforme ţara într-o bază de aprovizionare pentru ”regimul criminal” de la Kiev, a declarat pentru Izvestia viceministrul rus de externe Mihail Galuzin, conform TASS. „Considerăm strategia militară a ţării pentru 2025-2035, aprobată de guvernul Republicii Moldova, ca pe un alt pas orientat spre militarizarea ţării, apropierea de NATO şi transformarea ei …
09:50
Alexandru Tănase: „Chișinăul nu poate și nu va accepta o „mobilizare” electorală din stânga Nistrului câtă vreme acel teritoriu se află sub ocupație militară străină. Nu din dispreț față de oameni, ci din respect pentru libertate” # Cotidianul
Fostul judecător al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, avertizează că, „alegerile nici n-au apucat să-și încheie ecoul”, iar Rusia a intrat într-o nouă ofensivă asupra spațiului politic moldovenesc — nu (încă) pe frontul armat, ci pe cel ideologic și electoral. Într-un text public, Tănase atrage atenția asupra rolului unor figuri și mesageri pro-ruși — între care …
09:30
Un nou atac aerian masiv asupra Kievului, jumătate de oraș e fără electricitate. Cel puţin opt persoane au fost rănite # Cotidianul
Kievul a fost din nou ținta unui atac rus de amploare în noaptea de joi spre vineri, care a provocat o întrerupere a alimentării cu energie electrică în jumătatea de est a capitalei ucrainene, au anunțat autoritățile locale, transmite AFP, adăugând că jurnaliștii săi de acolo au auzit numeroase explozii, precum și zgomotul dronelor de …
9 octombrie 2025
23:00
Kremlinul racolează (și) banali angajați din primării. Un funcționar public din Varșovia, acuzat de către procurori de spionaj în favoarea Rusiei. Pentru ce au avut nevoie rușii de serviciile lui # Cotidianul
Un funcționar al primăriei orașului Varșovia a fost pus sub acuzare pentru spionaj în favoarea Rusiei, după ce ar fi transmis, timp de cinci ani, o cantitate mare de date oficiale unui agent din serviciile de informații ale Kremlinului. Documentele divulgate au permis serviciilor rusești să construiască identități false pentru diverși spioni, au susținut procurorii, …
22:10
Militarii supraponderali – problema cu care se confruntă armata poloneză, într-o proporție îngrijorătoare, pe segmentul de vârstă 50+ / Ce alte date problematice sunt relevate de studiul realizat de Institutul Militar de Medicină din Varșovia # Cotidianul
Peste jumătate dintre militarii armatei poloneze care au o vârstă peste 50 de ani sunt supraponderali, suferă de hipertensiune arterială și colesterol ridicat, potrivit unui studiu recent. Studiul, realizat de Institutul Militar de Medicină din Varșovia, a constatat că 58% dintre acești soldați sunt supraponderali, 45% se confruntă cu hipertensiunea arterială, iar 60% au un …
20:10
Mihai Isac despre testul justiției moldovenești: „Lumea s-a săturat de cuvântul reformă, lumea vrea dreptate” # Cotidianul
Federația Rusă nu va renunța niciodată la cucerirea electorală a Republicii Moldova. Ceea ce nu a reușit să facă cu arma în mână în anii ’90, în timpul invaziei militare ruse, Moscova încearcă să realizeze prin cumpărarea conștiinței unor concetățeni de-ai noștri. Declarații în acest sens a făcut analistul politic Mihai Isac, în cadrul emisiunii …
18:00
Iwona Piorko: „Experiența Republicii Moldovei oferă lecții valoroase pentru democrațiile din întreaga lume” # Cotidianul
Experiența Republicii Moldova în contracararea propagandei ruse, din campania electorală parlamentară, poate oferi „lecții valoroase pentru democrațiile din întreaga lume”. Declarația a fost făcută de ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piorko, în cadrul ședinței de discuții cu membri ai Delegației Parlamentului European la Comitetul Parlamentar de Asociere UE-Moldova. „Atât cetățenii, cât și autoritățile …
16:20
VIDEO | Putin dă vina pe Ucraina pentru tragedia aviatică cu avionul companiei azere AZAL # Cotidianul
Tragedia cu privire la prăbușirea aeronavei companiei azere AZAL, din decembrie 2024, a fost cauzată de prezența unei drone ucrainene în spațiul aerian. Declarația a fost făcută de președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, în cadrul întâlnirii sale cu președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, transmite agenția de presă TASS. „Putem vorbi deja, în linii mari, despre cauzele …
16:11
Vadim Krasnoselski ar vrea să se întâlnească cu Maia Sandu. Ce motiv invocă liderul separatiștilor # Cotidianul
Așa-zisul lider de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, spune că actualele circumstanțe și realități din regiunea separatistă, arată că Transnistria și Republica Moldova ar trebui să se așeze la masa de negocieri. La acest subiect a vorbit Krasnoselski la o întrevedere cu ambasadorul Lituaniei, Tadas Valionis. Potrivit lui Krasnoselski, întâlnirile la nivelul conducerii Transnistriei și Moldovei …
16:11
Cum ar acționa România, dacă Republica Moldova va fi atacată de Federația Rusă? Răspunsul șefului armatei române, Gheorghiță Vlad # Cotidianul
România este pregătită să ofere sprijin total Republicii Moldova în eventualitatea unei agresiuni externe, a declarat șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, într-un interviu pentru Euronews România. „Armata română ajută Republica Moldova pentru a-și dezvolta capacitatea defensivă. Avem foarte multe programe de instruire în comun, programe de dezvoltare a capabilităților, oferim asistență armatei …
16:11
Bucurie în Israel și Gaza după anunțul încetării focului; ostaticii ar putea fi eliberați sâmbătă # Cotidianul
Israelienii și palestinienii au sărbătorit joi după anunțul privind un acord de încetare a focului și eliberare a ostaticilor, parte a primei faze a inițiativei președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului din Gaza, scrie reuters.com. Părțile urmează să semneze acordul la prânz (ora 12:00, ora locală / 09:00 GMT) în stațiunea egipteană …
16:11
Veaceslav Platon câștigă la CEDO. Republica Moldova, obligată să-i achite aproape 18 mii de euro prejudicii morale și cheltuieli de judecată # Cotidianul
Controversatul om de afaceri Veaceslav Platon, acuzat de escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari, a obținut câștig de cauză la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, după ce s-a plâns de condițiile în care a fost deținut între anii 2016 și 2020 în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău. Instanța de la Strasbourg …
16:11
Activitatea Partidului Democrat Modern din Moldova, asociat cu Vladimir Plahotniuc, a fost limitată pentru un an # Cotidianul
Activitatea Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM), formațiune asociată cu oligarhul reținut Vladimir Plahotniuc, a fost limitată pe o perioadă de 12 luni prin decizia Curții de Apel Centru, la cererea Ministerului Justiției. Decizia a fost pronunțată joi, 9 octombrie, de magistrații Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții de Apel Centru, care …
16:11
Un pas spre alinierea la standardele europene. Din 2028, șoferii din Moldova vor plăti două taxe noi pentru drumuri # Cotidianul
Începând cu 2028, șoferii din Republica Moldova vor plăti două taxe distincte pentru infrastructura rutier. Taxa pentru posesia automobilului, colectată de primării, destinată întreținerii drumurilor locale și taxa pentru utilizarea drumurilor naționale, gestionată printr-un sistem electronic de monitorizare. Măsura, pregătită de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale are scopul de a alinia sistemul național la standardele …
16:11
Curtea de Apel a anulat parțial sancțiunea aplicată partidului „Democrația Acasă” — formațiunea va primi alocații de la bugetul de stat # Cotidianul
Partidul „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc, va beneficia de alocații de la bugetul de stat pentru rezultatele obținute la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Decizia vine după ce, pe 9 octombrie, Curtea de Apel Chișinău a anulat parțial hotărârea Comisiei Electorale Centrale (CEC), care privase formațiunea de finanțare publică pentru o perioadă de 12 …
16:11
Parlamentul European solicită un răspuns unificat al UE la incursiunile Rusiei și la amenințările războiului hibrid # Cotidianul
Într-o rezoluție adoptată joi, eurodeputații condamnă cu fermitate „acțiunile imprudente și de escaladare” ale Rusiei de încălcare a spațiului aerian al statelor membre ale UE și NATO Polonia, Estonia, Letonia, Lituania și România. Aceștia denunță, de asemenea, incursiunile deliberate cu drone care vizează infrastructura critică din Danemarca, Suedia și Norvegia. Aceste acțiuni fac parte, spun …
16:11
Șeful fostei organizații „Șor” din Florești, trimis în judecată pentru acceptarea finanțării ilegale a partidului de către un grup criminal organizat # Cotidianul
Fostul președinte al organizației teritoriale Florești a Partidului Politic „Șor”, declarat neconstituțional în vara anului 2023, este învinuit de complicitate la acceptarea finanțării ilegale a formațiunii din partea unui grup criminal organizat. Potrivit Procuraturii Anticorupție, urmărirea penală a fost finalizată, iar dosarul a fost expediat în instanța de judecată. Dacă va fi găsit vinovat, acesta …
16:11
Președintele Moldovagaz, Vadim Ceban, a declarat pentru BANI.MD că volumele de gaze contractate și achitate de către Tiraspoltransgaz (TTG) sunt suficiente pentru consumul de pe malul stâng al Nistrului până la data de 16 octombrie 2025. Ceban a precizat că livrările continuă în baza contractului aflat în vigoare cu compania MET Gas and Energy Marketing …
Mai mult de 2 zile în urmă
18:20
Constantin Țuțu va fi adus forțat la următoarea ședință de judecată, după ce a ignorat din nou instanța # Cotidianul
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu nu s-a prezentat la ședința de judecată, din 8 octombrie, în dosarul de îmbogățire ilicită, iar avocatul său a lipsit nejustificat. Astfel, magistrații au dispus aducerea forțată a inculpatului și au amendat apărătorul cu 2.000 de lei. Pentru a preveni noi tergiversări, instanța i-a desemnat lui Țuțu și un avocat …
17:30
Un pas decisiv spre UE. Repubica Moldova își conectează sistemul vamal cu cel european până în 2030 # Cotidianul
Până în anul 2030, Republica Moldova va avea un sistem vamal complet digitalizat, interoperabil cu cel al Uniunii Europene, ceea ce va permite integrarea țării în spațiul vamal european și reducerea birocrației la frontieră. Guvernul a aprobat, astăzi, 8 octombrie, un program național ambițios care prevede modernizarea infrastructurii, formarea personalului și adoptarea tehnologiilor de ultimă …
16:40
Curtea de Apel examinează dosarul bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul. Prima ședință are loc astăzi # Cotidianul
Astăzi, 8 octombrie, la Curtea de Apel Chișinău are loc prima ședință de judecată în dosarul bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, condamnată anterior la șapte ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis. Guțul este prezentă în sală. Apărarea a contestat decizia primei instanțe, care a găsit-o vinovată de complicitate la finanțarea ilegală a …
16:30
Rusia dă vina pe Europa pentru eșecul păcii: Riabkov: Impulsul de după summitul Putin-Trump a fost epuizat # Cotidianul
Speranțele pentru o soluționare diplomatică a războiului din Ucraina sunt pe cale să dispară, după întâlnirea dintre Putin și Trump din august. Declarația a fost făcută de vice-ministrul rus de Externe, care a afirmat că „eforturile distructive” ale Europei au distrus orice progres spre pace. Întâlnirea istorică dintre cei doi lideri a avut loc pe …
16:10
Guvernul de la Chișinău: Situația din regiunea transnistreană este monitorizată cu calm și pe baza faptelor verificate # Cotidianul
Guvernul urmărește cu calm situația din regiunea transnistreană și reacționează doar pe baza faptelor verificate. Declarația a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Executivului, Daniel Vodă, în contextul mai multor informații apărute în spațiul public privind reducerea livrărilor de gaze către regiunea din stânga Nistrului. Potrivit lui Daniel Vodă, „actualul mecanism de livrare a …
15:00
Victor Chirilă: România este cel mai mare investitor în economia Republicii Moldova, cu peste 300 de milioane de euro # Cotidianul
România este cel mai mare investitor în economia Republicii Moldova. Până în prezent s-au alocat peste 300 milioane de euro, prin intermediul companiilor din România. Declarații în acest sens a făcut ambasadorului Republicii Moldova la București, Victor Chirilă, în cadrul dezbaterii publice „Cooperarea economică dă tonul integrării moldo-române generale”, organizată de Agenția de presă IPN. …
14:40
De la TikTok la Curtea Constituțională: Cazul „Democrația Acasă”: între ingerință străină, rețele false și riscul invalidării mandatelor # Cotidianul
Cele 6 mandatele de deputat ale partidului Democrația Acasă ar putea fi anulate sau invalidate de Curtea Constituționale. Într-o hotârâre a Comisiei Electorale Centrale, cu privire la o contestație a Partidului PAS și al Inspectoratului Național de Investigații, CEC scrie că „validarea mandatelor și confirmarea rezultatelor de către Curtea Constituțională nu pot fi realizate decât …
14:00
Guvernul va acorda din nou compensații pentru sezonul rece: înregistrările în platforma online încep în noiembrie # Cotidianul
Guvernul Republicii Moldova va acorda și în această iarnă compensații pentru cetățenii vulnerabili din punct de vedere energetic. Începând cu luna noiembrie, persoanele eligibile se vor putea înregistra pe platforma online compensatii.gov.md pentru a beneficia de sprijinul statului. Ministrul Muncii, Alexei Buzu, a asigurat că autoritățile sunt pregătite să gestioneze fluxul și să ofere suport …
13:40
Daniel Vodă, după ce Rusia a interzis importul unui lot de mere din R. Moldova: „Mărul moldovenesc rămâne un produs de calitate, gustos și demn, la fel ca oamenii care îl cresc” # Cotidianul
Guvernul Republicii Moldova critică decizia Federației Ruse de a bloca importul a 20,5 tone de mere moldovenești, calificând acțiunea Moscovei drept un nou instrument de șantaj politic. Potrivit autorităților ruse, lotul de mere a fost oprit la frontieră pe motiv că eticheta produselor nu corespundea certificatului fitosanitar, însă Chișinăul afirmă că nu a primit nicio …
12:50
Guvernul a aprobat noua strategie militară a Republicii Moldova pentru 2025-2035: Modernizare și aliniere la standarde internaționale # Cotidianul
Republica Moldova va avea, în premieră, o Strategie militară națională actualizată, care va servi drept document fundamental pentru planificarea apărării țării în următorul deceniu. Guvernul Republicii Moldova a aprobat un set de decizii strategice menite să accelereze modernizarea armatei, alinierea la standardele Uniunii Europene și consolidarea securității naționale. Proiectul vizează crearea unei armate profesioniste, bine …
12:10
VIDEO | Republica Moldova, pregătită pentru sezonul rece: Junghietu anunță stocuri complete de gaze și resurse energetice # Cotidianul
Republica Moldova este pregătită pentru sezonul rece 2025–2026, iar rezervele de resurse de încălzire au fost completate integral – dă asigurări ministrul Energiei, Dorin Junghietu. În cadrul ședinței Guvernului, oficialul a precizat că întreprinderea Energocom a efectuat toate achizițiile necesare pentru perioada rece și a completat stocurile de siguranță, care însumează 50 de milioane de …
11:30
Moscova „descoperă” din nou mere problematice din Moldova. Peste 20 de tone blocate la graniță pentru etichete greșite # Cotidianul
Merele moldovenești continuă să cadă greu la stomac autorităților ruse. De această dată, Moscova a găsit un nou motiv pentru a interzice importul a 20,5 tone de mere din Republica Moldova, și anume faptul că nu corespundea eticheta cu certificatul fitosanitar. Potrivit Rosselhoznadzor, la granița ruso-letonă, în raionul Sebej din regiunea Pskov, un oficial al Serviciului …
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.