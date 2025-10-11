Donald Trump amenință China cu represalii

Veridica.md, 11 octombrie 2025 07:30

Beijingul a impus noi restricții privind exportul tehnologiilor legate de pământurile rare.

• • •

Acum o oră
07:30
Acum 2 ore
06:40
Emmanuel Macron l-a reconfirmat pe Sebastien Lecornu în funcția de prim-ministru Veridica.md
Opoziţia promite că va cenzura viitorul guvern.
Acum 24 ore
17:30
Patinatoarea Julia Sauter, născută în Germania, dar care concurează pentru România, a primit cetăţenia română Veridica.md
Își va putea reprezenta noua patrie la Jocurile Olimpice 2026.
17:00
Tren direct Kiev-București, via Republica Moldova Veridica.md
Călătoria durează 24 de ore.
16:30
Liderul PAS, Igor Grosu, pentru presa de la București: revenirea Transnistriei sub controlul Chişinăului este „o chestiune de timp” Veridica.md
„Noi să fim gata, iar pe cei circa 300-400 de ofiţeri şi soldaţi ruşi care au mai rămas acolo să-i urcăm într-un avion charter şi să-i trimitem la mămica şi tăticu' acasă.”
14:00
Maria Corina Machado a câștigat Premiul Nobel pentru Pace Veridica.md
Lidera opoziției din Venezuela a fost recompensată pentru „activitatea ei neobosită de promovare a drepturilor democratice ale poporului venezuelean”.
13:50
Comuniștii vor forma o fracțiune separată în Parlament Veridica.md
PCRM intenționează să constituie o fracțiune parlamentară separată, distinctă de Blocului electoral Patriotic, a spus liderul comuniștilor Vladimir Voronin.
12:10
Poliția a inițiat un proces penal în cazul schemei „Tux” Veridica.md
Inspectoratul Național de Investigații a inițiat un proces penal în cazul platformei de tranzacționare „Tux”
12:10
Spărgătorii de fake news, cu Zaiafet și Geminschi (36) Veridica.md
Zaiafet și Geminschi analizează ce fake news au apărut în ultimele zile și le demontează în stilul Veridica.
11:10
Număr record de studenți străini la universitățile din R. Moldova Veridica.md
Universitățile din Republica Moldova au admis în anul de studii 2025-2026 un număr record de studenți străini, 1113 de tineri din 24 de țări.
10:50
Mica victorie a lui Platon la CEDO și marele câștig al lui Costiuc la Curtea de Apel (O sinteză a săptămânii) Veridica.md
Veaceslav Platon a câștigat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) litigiul împotriva Republicii Moldova după ce a reclamat că în timpul detenției sale i-a fost refuzată asistența medicală și întâlnirile cu membrii familiei sale. Regiunea transnistreană primește totuși gaze din partea Moldovagaz în cantitate limitată care îi asigură volumul necesar de electricitate. Partidul lui Vasile Costiuc a atacat în instanță sancțiunile pentru care a fost lipsit de alocații de la stat și a obținut câștig de cauză. Acestea sunt evenimentele săptămânii pe care le vom analiza în sinteza Veridica.
10:10
Basarabia Profundă: Liga Culturală Evreiască din Basarabia și „atingerea” Siguranței Veridica.md
În 1929, la Briceni, județul Hotin, într-o noapte, într-o casă izolată și ferită de vederea publică, cu ferestrele astupate cu pături, au fost prinși niște comuniști tineri evrei și ruși de ambele sexe – toți membri ai Ligii Culturale Evreiești din târg, se spune într-un raport al unui agent al Serviciului Secret de Informații (Siguranța Statului).
09:00
Linia electrică Vulcănești–Chișinău, aproape de finalizare Veridica.md
Lucrările de construcție a LEA Vulcănești-Chișinău au început în aprilie 2024, în cadrul Proiectului de Dezvoltare a Sistemului Electroenergetic, finanțat de Banca Mondială, în valoare de 61 milioane de euro.
08:50
László Krasznohorkai, Nobelul pentru Literatură 2025 Veridica.md
Academia Regală Suedeză a anunțat câștigătorul celui mai prestigios premiu literar din lume, Premiul Nobel pentru Literatură. Laureatul acestei toamne este scriitorul maghiar László Krasznohorkai, 71 de ani.
Ieri
23:40
Poliția belgiană ar fi dejucat un „atac terorist de inspirație jihadistă” Veridica.md
Ținta ar fi fost premierul Bart De Wever.
23:10
Fotbal: România – Republica Moldova 2-1, în meci amical, la București Veridica.md
Golul oaspeţilor a fost marcat de jucătorul divizionarei secunde FC Voluntari Daniel Dumbravanu.
19:40
Agenţia Standard &#38; Poor&#039;s va anunța, vineri, ratingul României Veridica.md
Alte două l-au menținut la BBB-, corespunzător ultimei trepte din categoria recomandată investiţiilor.
17:00
Guvernul de la București a aprobat semnarea unui nou acord de cooperare între România şi Azerbaidjan în domeniul apărării Veridica.md
Părţile au explorat posibilităţile de impulsionare a cooperării bilaterale.
16:11
Cum n-o dai! (5)- E clar că nu e clar Veridica.md
Cum n-o dai!
16:11
Echipa Svetlanei Tihanovskaia, lidera opoziției belaruse, și-a închis temporar birourile din Lituania Veridica.md
Autoritățile de la Vilnius au modificat regimul de protecție de care beneficiază.
16:11
Trump anunță un acord între Israel și Hamas Veridica.md
Un document privind implementarea primei faze a planului american de pace ar putea fi semnat azi.
16:11
Preşedintele Franţei va desemna un nou premier în &#34;maxim 48 de ore&#34; Veridica.md
Tot mai multe voci cer demisia lui Macron, într-o criză fără precedent a celei de-a cincea republici franceze.
16:11
Moscova testează primele faze ale unei strategii de război împotriva NATO Veridica.md
ISW afirmă că, momentan, Rusia urmăreşte să răspândească frică în rândul europenilor şi să submineze unitatea NATO.
16:11
Ion Ceban rămâne primar și renunță la mandatul de deputat Veridica.md
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a anunțat că renunță la mandatul de deputat obținut în urma alegerilor parlamentare, afirmând că își va continua activitatea la conducerea capitalei pentru a finaliza proiectele începute.
16:11
Tiraspolul propune control direct asupra energiei pe fondul crizei gazelor Veridica.md
Liderul regiunii separatiste transnistrene, Vadim Krasnoselski, propune extinderea competențelor administrației locale în domeniul energetic, invocând necesitatea unui răspuns rapid la perturbările din aprovizionare.
16:11
Consultări politice între șefii diplomațiilor română și americană Veridica.md
Ministrul Oana Ţoiu a evidenţiat rolul crucial al prezenţei militare americane pe teritoriul României.
16:11
Veridica.ro: Revoluțiile și lecțiile Moldovei: cum pot fi dejucate planurile Moscovei Veridica.md
Propaganda (pro)rusă caută să convingă că Rusia e de neoprit. Alegerile din Moldova au arătat însă că, atunci când este înfruntată inteligent, Moscova nu poate să câștige războiul hibrid nici măcar împotriva unei țări cu resurse infinit mai mici. Lecțiile oferite de Moldova pot fi utile și pentru NATO și România.
16:11
România salută acordul dintre Israel şi mișcarea islamistă palestiniană Hamas privind încetarea focului şi eliberarea tuturor ostaticilor din Fâșia Gaza Veridica.md
Președintele Nicușor Dan laudă eforturile omologului său american, Donald Trump.
16:11
CEDO a condamnat Republica Moldova pentru tratamentul aplicat lui Veaceslav Platon în detenție Veridica.md
Curtea a obligat statul moldovean să achite lui Platon 15.600 de euro cu titlu de despăgubiri morale și 2.000 de euro pentru cheltuieli de judecată.
16:11
Au intrat în vigoare sancțiunile americane împotriva companiei petroliere sârbe NIS, controlată în proporție de peste 45% de grupul rus Gazprom Veridica.md
În curând, cardurile de plată internaționale, cum ar fi MasterCard și Visa, ar putea să nu mai funcționeze la benzinăriile acesteia.
16:11
Parlamentul European a respins două moţiuni de cenzură împotriva Comisiei conduse de Ursula von der Leyen Veridica.md
Aceasta şi-a exprimat satisfacţia față de ceea ce a numit „susţinerea puternică” de care se bucură în Legislativul comunitar.
16:11
Activitatea Partidului Democrat Modern limitată pentru un an, prin decizia Curții de Apel Veridica.md
PDMM nu va putea participa la alegeri sau referendumuri, nu va avea dreptul de a desfășura campanii publicitare și nici de a organiza evenimente publice sau activități politice.
16:11
László Krasznahorkai a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură Veridica.md
Scriitorul maghiar a fost recompensat pentru „opera sa captivantă și vizionară care, în mijlocul terorii apocaliptice, reafirmă puterea artei”.
16:11
Patru bărbați născuți în Republica Moldova vor fi judecați la Paris, pentru o operațiune considerată „tentativă de demoralizare a armatei franceze” Veridica.md
Comanditarul ar fi un „susținător fervent al partidului politic pro-rus ȘOR”, Alexandr Grigorenco.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:00
Plahotniuc nu s-a prezentat nici azi la ședința de judecată Veridica.md
Ședința în dosarul „furtul miliardului” va fi reluată pe 20 octombrie.
17:40
Trump cere încarcerarea primarului din Chicago și a guvernatorului statului Illinois Veridica.md
Președintele SUA îi acuză pe Brandon Johnson și JB Pritzker că nu oferă protecție membrilor poliţiei de imigraţie.
15:20
Chișinăul urmărește cu atenție situația din regiunea transnistreană Veridica.md
Daniel Vodă: Chișinăul, împreună cu UE, a propus un plan de sprijin pentru locuitorii din stânga Nistrului, inclusiv livrări de gaze, dar acest plan este condiționat de acțiuni clare.
14:40
Strategia militară 2025-2035, aprobată de Guvern Veridica.md
Documentul urmărește consolidarea capacităților de apărare ale statului și adaptarea acestora la noile realități de securitate.
14:00
Greta Thunberg susține că a fost torturată în timpul detenției în Israel Veridica.md
Alți arestați din flotila Sumud cu ajutoare pentru Gaza, ar fi suferit rele tratamente similare.
13:50
A fost decernat Premiul Nobel pentru Chimie Veridica.md
Susumu Kitagawa, Richard Robson și Omar M. Yaghi au fost recompensați pentru „dezvoltarea de structuri metalo-organice”.
13:40
Întâlnire, la Washington, între ministrul român de Externe, Oana Țoiu, și șeful diplomației Statelor Unite, Marco Rubio Veridica.md
Pe agendă - consultări politico-diplomatice.
12:50
Găgăuzia refuză potențialul de dezvoltare Veridica.md
Cum refuză Găgăuzia să se dezvolte votând pentru partidele pro-Kremlin, cât câștigă deputații Adunării Populare a Găgăuziei și sentimentele eurosceptice ale reprezentantului Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei – acestea sunt subiectele care au fost abordate în mass-media găgăuză în ultima săptămână.
10:50
Partidul „Democrația Acasă”, un meteorit sau zmeu de hârtie? Veridica.md
Traiectoria Partidului „Democrația Acasă” în alegerile parlamentare din acest an a fost într-adevăr surprinzătoare, date fiind vechimea și eșecurile sale de până acum. Ar fi însă exagerat să o comparăm cu cea a unui meteorit sau asteroid. E asemănătoare mai curând cu zborul unui zmeu de hârtie, propulsat de o rafală de vânt la o înălțime mai mare ca de obicei.
10:30
Atac cu dronă ucraineană asupra unei centrale atomice din Rusia Veridica.md
Nu au fost înregistrate pagube și nici vreo modificare a nivelurilor de radiații.
10:20
Zelenski acuză Rusia că folosește drone pentru a destabiliza Europa Veridica.md
Președintele ucrainean spune că Moscova își folosește așa-numita „flotă din umbră” nu doar la transportul petrolului.
7 octombrie 2025
21:00
Promo-LEX: Transnistria, captivă într-un sistem de propagandă pro-rus care subminează reintegrarea Republicii Moldova Veridica.md
Un nou studiu dezvăluie arhitectura propagandei în regiunea transnistreană.
16:30
Curtea Constituțională a R. Moldova va examina validarea alegerilor parlamentare pe 16 octombrie Veridica.md
Comisia Electorală Centrală a transmis, luni, documentele și materiale necesare confirmării rezultatelor alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din 28 septembrie 2025.
15:00
Veniturile totale medii lunare pe o gospodărie din România au echivalat, în trimestrul II din 2025,cu circa 1900 de euro Veridica.md
Persistă disparitățile dintre oraș și sat.
13:00
Trei profesori ai Universităţii California au câştigat premiul Nobel pentru fizică Veridica.md
Mâine se va anunţa câştigătorul premiului pentru chimie.
13:00
Polonia prelungește cu jumătate de an controalele temporare la granițele cu Germania şi Lituania Veridica.md
Sunt preconizate creşteri ale timpului de aşteptare în punctele de trecere a frontierei.
