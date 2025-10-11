Cer variabil și vreme blândă de toamnă: Meteorologii anunță lipsa precipitațiilor semnificative
UNIMEDIA, 11 octombrie 2025 07:20
Astăzi, vremea în Moldova va fi caracterizată de condiții variabile, cu cer variabil și șanse moderate de precipitații, iar temperatura aerului se va menține constantă.
• • •
Acum o oră
07:20
Acum 12 ore
21:10
„Cadourile” pentru educatoare s-au transformat în amenzi: Părinți și personal, sancționați cu peste 25 mii de lei pentru colectare ilegală de bani, la o grădiniță din capitală # UNIMEDIA
Opt părinți și două educatoare de la o grădiniță din capitală au fost amendați în 2024 pentru colectarea ilegală de bani. Potrivit Asociației Obștești „Părinți Solidari”, valoarea totală a sancțiunilor aplicate depășește 25 000 de lei
20:40
Intervenție cu succes în capitală: Un bărbat de 73 de ani, resuscitat de medici, după un stop cardiac # UNIMEDIA
Un bărbat de 73 de ani dintr-o suburbie a municipiului Chișinău a fost resuscitat de medicii de pe ambulanță, după ce a suferit un stop cardio-respirator. Cazul a avut loc astăzi, 10 octombrie, anunță Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească.
20:10
Internaționalul moldovean, Ioan-Călin Revenco, a marcat primul său gol din acest sezon pentru Tatran Prešov: Cu ce scor s-a impus echipa din Slovacia # UNIMEDIA
Internaționalul moldovean Ioan-Călin Revenco a marcat primul său gol din actualul sezon pentru formația Tatran Prešov, în Cupa Slovaciei. Potrivit Federației Moldovenești de Fotbal, fundașul de 25 de ani a înscris în minutul 45 al partidei disputate în deplasare cu Breznica, din faza 1/32 de finală a competiției. Golul său a fost al cincilea al meciului și a stabilit scorul primei reprize. Tatran Prešov s-a impus categoric, cu 7-0.
20:00
María Corina Machado dedică Premiului Nobel pentru Pace proaspăt primit „președintelui Trump”, după ce Casa Albă a acuzat că i-a fost conferit pe criterii politice # UNIMEDIA
Laureata Premiului Nobel pentru Pace, María Corina Machado, a transmis un mesaj emoționant după anunțarea distincției, scrie adevărul.ro.
19:50
Primăria Chișinău informează că în weekendul: 11 - 12 octombrie, în sectoarele Capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon.
19:40
Mai mulți locuitori din raioanele Strășeni, Anenii Noi și Criuleni vor rămâne gaze naturale timp de câteva zile din cauza lucrărilor programate de SRL „Ialoveni-gaz”.
19:30
(foto) Cantitate uriașă de bani falși, capturată în Portul Constanța. Aproape un miliard de euro era depozitat în zeci de cutii # UNIMEDIA
Poliţia Română şi Autoritatea Vamală Română au descoperit, în Portul Constanţa Sud, 160 de colete cu bancnote contrafăcute, fiind, în total, 4,8 milioane de bancnote. Valoarea însumată a bancnotelor false depăşea 960 de milioane de euro, scrie presa română.
19:20
Polonia refuză pactul european privind migrația și se alătură Ungariei în confruntarea cu Bruxelles-ul # UNIMEDIA
La două luni de la preluarea puterii, preşedintele polonez Karol Nawrocki se opune ferm pactului european în privinţa migraţiei şi azilului. Susţinut de Viktor Orbán, el respinge relocarea obligatorie a imigranţilor, relatează Le Figaro, citată de protv.ro.
19:10
(doc) Nantoi, Nemerenco și Timofti, distinși cu „Ordinul Republicii” de șefa statului. Cine s-a mai ales cu titluri onorifice # UNIMEDIA
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri, 10 octombrie, un decret privind conferirea distincțiilor de stat unor cetățeni care s-au remarcat prin activitatea de excepție în diverse domenii precum cultură, sport, educație, administrație publică, medicină, economie și știință.
Acum 24 ore
18:40
(foto) Trenul direct Kiev-București a intrat în circulație de vineri. Legătura se face prin Republica Moldova # UNIMEDIA
Trenul direct care leagă Kievul de București, prin Republica Moldova, și-a început circulația de vineri. Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, spune, într-o postare pe platforma X, că această rută, numită „Prietenia”, unește oameni care împărtășesc o viziune comună asupra unei Europe puternice, pașnice și unite, scrie digi24.ro.
18:30
Un al doilea cutremur puternic loveşte sudul Filipinelor, după ce primul a provocat moartea a cel puţin 6 persoane # UNIMEDIA
Două cutremure puternice au lovit aceeaşi regiune din sudul Filipinelor, vineri, la câteva ore distanţă unul de celălalt, primul seism cu magnitudinea de 7,4 provocând moartea a cel puţin şase persoane, declanşând alunecări de teren şi determinând evacuarea zonelor de coastă din cauza unei scurte alerte de tsunami, relatează The Associated Press, citată de news.ro.
18:10
CBRL și iubita, împreună la tv. Moldoveanca a spus cu ce a cucerit-o solistul: „E un om foarte bun, grijuliu, atent, e un bărbat extraordinar” # UNIMEDIA
Sunt împreună de aproape un an și jumătate și, în ciuda vorbelor negative pe care le-au auzit la adresa relației lor, CRBL și iubita lui, Olga Guțanu, își văd de povestea lor, scrie profm.ro.
17:40
(foto) Jador și-a cumpărat o nouă mașină. Cât costă bolidul de lux al manelistului: „Nu am luat-o ca să impresionez” # UNIMEDIA
Jador spunea pe rețelele de socializare că își va lua curând o nouă mașină. Astfel, a mers alături de soția lui, Oana Ciocan, și fiul lor de nici un an la reprezentanță pentru a o cumpăra. Manelistul se mândrește cu noua achiziție, căci a devenit proprietarul unui bolid de lux, scrie spynews.ro.
17:30
(foto) Pagina „TUX Moldova”, suspendată: Platforma care a atras sute de mii de moldoveni în ultimele luni nu mai poate fi accesată # UNIMEDIA
Pagina piramidei financiare „TUX” din Republica Moldova, care a atras în ultimele luni sute de mii de utilizatori, a fost suspendată și nu mai poate fi accesată.
17:20
Ping-pong pe integritatea judecătoarei Angela Bostan: Respinsă de CSM, Comisia Vetting îi mai dă un „admis” # UNIMEDIA
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a finalizat procedura de reevaluare a judecătoarei Curții de Apel Centru, Angela Bostan, dispusă de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). În urma reevaluării, Comisia a decis promovarea judecătoarei, iar raportul a fost transmis CSM pentru adoptarea unei hotărâri finale.
17:00
(video) Cu un milion sub capotă: O ucraineancă a vrut să intre în România cu aproape 1.000.000$ ascunși în Mercedes # UNIMEDIA
O ucraineancă de 35 de ani a fost prinsă la vama Porubne, înainte să intre în România, cu aproape un milion de dolari ascunși sub capota unui Mercedes. Valuta era împachetată în zeci de pachete și mănunchiuri nedeclarate, scrie adevarul.ro.
16:30
(video) Un irakian, dat în căutare internațională, a fost extrădat în RM din România și plasat în arest. De ce este acuzat # UNIMEDIA
Un irakian de 42 de ani, căutat de oamenii legii de la Chișinău, a fost extrădat din România în Republica Moldova. Potrivit Poliției de Frontieră, acesta este învinuit de organizarea migrației ilegale a cetățenilor străini spre Uniunea Europeană.
16:20
Combinatul de Vinuri „Cricova” - simbol al vinului moldovenesc, distins cu „Marele Premiu” la Ziua Națională a Vinului # UNIMEDIA
Combinatul de Vinuri „Cricova” a fost distins cu „Marele Premiu” în domeniul vinificației în cadrul celei de-a XXIV-a ediție a Zilei Naționale a Vinului, care a avut loc în Republica Moldova în perioada 4-5 octombrie 2025. La eveniment au participat peste 100 de companii vinicole și producători de vinuri. „Marele Premiu” obținut de „Cricova” este o recunoaștere care depășește simbolismul unei simple distincții și se transformă într-un testament al excelenței, al muncii constante și al valorilor cultivate de această vinărie emblematică a Republicii Moldova.
16:10
Scandal uriaș la Moscova: Fiul lui Peskov era în Maldive în perioada în care susținea că este pe front în Ucraina ca membru Wagner # UNIMEDIA
Fiul purtătorului de cuvânt al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov, Nikolai Peskov (cunoscut și sub numele de Nikolai Choulz), s-a aflat din nou în centrul atenției. Potrivit „Metla”, în perioada în care Nikolai Peskov susținea că făcea parte din compania militară privată „Wagner”, el se afla de fapt în vacanță în Maldive, scrie digi24.ro.
16:00
Ruptură în showbizul rusesc: Oxana Samoylova nu a mai răbdat trădările lui GeeGun și a dat la divorț, după 13 ani de căsnicie # UNIMEDIA
După luni de zvonuri și presupuneri, presa rusă scrie că influencerița și modelul Oxana Samoylova ar fi depus oficial actele de divorț de Denis Ustimenko-Veinshtein, rapperul GeeGun. Cei doi, căsătoriți de peste un deceniu și părinți a patru copii, nu au confirmat încă public despărțirea.
15:50
Rata inflației în luna septembrie 2025 a constituit 6,86%, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică (BNS). În luna august, inflația anuală era de 7,32%, ceea ce reprezintă o diminuare de 0,46 puncte procentuale.
15:30
Ziua Mondială a Sănătății Mintale: Experții avertizează asupra unei epidemii de burnout, în timp ce aplicațiile de meditație bazate pe inteligență artificială câștigă teren # UNIMEDIA
Experții în sănătate mintală avertizează asupra unei „epidemii globale de burnout”, pe măsură ce noile date ale OMS arată că peste un miliard de oameni din întreaga lume suferă de o formă de tulburare psihică. Specialiștii îndeamnă guvernele să exploreze instrumentele de meditație digitale și cele bazate pe inteligență artificială ca soluții scalabile și accesibile pentru prevenție și bunăstare mintală.
15:20
(video) Fost viceministru al Justiției, despre cazul Plahotniuc: E strigător la cer când Maia Sandu spune că o condamnare în acest dosar va fi „testul justiției” # UNIMEDIA
Șefa statului, Maia Sandu, este criticată dur și acuzată de ingerință directă în sistemul justiției pentru declarația că o eventuală condamnare a lui Vlad Plahotniuc va fi „un test al justiției”. Este o afirmație strigătoare la cer, care demonstrează că justiția în continuare „urmează ceea ce spune guvernarea”, susține fostul viceministru al Justiției, Nicolae Eșanu.
15:10
(video) Filat, păzit de pușcași marini, după 7 aprilie 2009, ca să nu fie arestat: „A venit ambasadorul american la mine în birou și a stat, apoi l-au sunat când să ieșim” # UNIMEDIA
Fostul premier Vlad Filat a declarat că una dintre cele mai dificile perioade din cariera sa a fost cea de după evenimentele din 7 aprilie 2009. Filat spune că, în acele zile, a fost la un pas de a fi reținut, dar ar fi fost protejat de reprezentanții Statelor Unite ale Americii. „Am avut protecția ambasadorului american, a venit la mine în birou și a stat cu mine”, a declarat liderul PLDM.
14:10
PSRM, după anunțul comuniștilor: Decizia despre formarea fracțiunilor va fi luată dacă alegerile vor fi validate de CC # UNIMEDIA
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a venit cu o reacție la declarația liderului comuniștilor, Vladimir Voronin, privind formarea unei fracțiuni parlamentare separate în noul Legislativ. „Decizia despre formarea fracțiunilor va fi luată dacă alegerile vor fi validate de Curtea Constituțională”, se arată într-un comunicat.
14:00
Maria Corina Machado, laureata Premiului Nobel pentru Pace din 2025, a condus lupta pentru democrație în fața unui autoritarism tot mai extins în Venezuela, subliniază Comitetul Nobel norvegian în comunicatul în care a anunțat câștigătorul de anul acesta, scrie hotnews.ro.
14:00
Analist, despre limitarea activității partidelor în campanie electorală: În UE nu există așa măsuri restrictive # UNIMEDIA
Analistul politic Cornel Ciurea a studiat legislația europeană în privința limitării activității partidelor în campanie electorală și a constatat că în statele europene, nemijlocit Germania, Franța, Spania, România, nu au fost excluse partide din cursa electorală pe motiv că s-ar presupune că formațiunile au încălcat anumite prevederi. De altfel, limitarea temporară a activității partidelor nu este prezentă în legislația statelor europene și nu se aplică.
13:30
PCRM se desprinde de Blocul Patriotic. Voronin: Vom forma o fracțiune aparte în Parlament, dar vom continua cooperarea # UNIMEDIA
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, parte a Blocului electoral Patriotic, va forma propria fracțiune în noul Parlament, a declarat liderul formațiunii, fostul președinte Vladimir Voronin.
13:20
În timpul unei întâlniri cu președintele finandez Alexander Stubb, la Casa Albă, liderul SUA, Donald Trump, a declarat că ar apăra „cu fermitate” Finlanda dacă ar fi atacată de Rusia, scrie adevarul.ro.
12:50
Te-ai gândit vreodată dacă merită să iei un credit pentru a-ți realiza visul? Creditarea a devenit o parte firească a vieții noastre – atât în familie, cât și în afaceri. Accesarea unui credit poate deveni un pas important în realizarea planurilor la momentul oportun: de la procurarea unui automobil și dezvoltarea afacerii, până la reparație sau achiziționarea tehnicii pentru casă. Cel mai important este să faci acest pas conștient și responsabil.
12:50
(foto) O tânără șoferiță a ieșit pe contrasens și s-a izbit de o Dacia, la Glodeni: Un bărbat a decedat, iar alte 5 persoane, printre care și un bebeluș, spitalizate # UNIMEDIA
Un bărbat de 65 de ani și-a pierdut viața, iar alte 5 persoane, printre care și trei copii, au ajuns la spital după un accident grav produs pe traseul Bălți–Glodeni, în apropierea satului Iabloana. Tragedia s-a petrecut după ce o tânără șoferiță ar fi pierdut controlul volanului într-o curbă periculoasă, ieșind cu Mercedesul pe contrasens, unde s-a izbit într-o Dacia.
12:20
Partidul Acțiune și Solidaritate poartă discuții interne privind formarea viitorului Guvern, însă deocamdată nu a fost anunțat candidatul la funcția de prim-mnistru. Reprezentanții formațiunii spun că decizia va fi luată „într-un timp rezonabil”, iar echipa guvernamentală ar putea include și persoane din afara PAS. „Dați să pun o intrigă: sunteți convinși că va fi păstrată conducerea Parlamentului?”, a declarat Adrian Lebedinschi în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8.
12:10
Premiul Nobel pentru Pace, râvnit de Donald Trump, merge în Venezuela: Cine este câștigătorul # UNIMEDIA
Comitetul Nobel norvegian a anunțat vineri după-amiaza că laureatul din 2025 al prestigiosului Premiu Nobel pentru Pace este Maria Corina Machado „pentru munca ei neobosită de promovare a drepturilor democratice ale poporului venezuelean și pentru lupta ei de a obține o tranziție justă și pașnică de la dictatură la democrație”, scrie hotnews.ro.
11:30
Calmarea tensiunilor din Orientul Mijlociu aduce ieftiniri la pompă: Prețul la carburanți scade, în următoarele trei zile. Cât vor costa # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează că prețurile de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale se mențin pe un trend ușor descendent, reflectând evoluțiile recente de pe piețele internaționale.
11:10
Prețurile au crescut ușor în septembrie: Fructele și legumele s-au ieftinit, în schimb ouale s-au scumpit # UNIMEDIA
Biroul Național de Statistică anunță că, în luna septembrie 2025, prețurile medii de consum au crescut cu 0,1% comparativ cu luna august. De la începutul anului, majorarea totală este de 4,9%, în timp ce, față de septembrie 2024, creșterea ajunge la 6,9%.
11:00
O femeie de 36 de ani și-a pierdut viața în urma inhalării gazelor toxice emanate de la o centrală termică, în orașul Vulcănești, UTA Găgăuzia. Tragedia s-a produs în dimineața zilei de 9 octombrie 2025, potrivit Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).
10:50
Dmitri Torner: În alegerile care tocmai au trecut s-au creat precedente periculoase, care, în timp, vor submina democraţia din RM # UNIMEDIA
Dmitri Torner, lider al Partidului „NOI - Noua Opțiune Istorică”, fost candidat la parlamentare, a venit cu câteva concluzii pe marginea alegerilor parlamentare din data de 28 septembrie 2025. Și prima sa concluzie importantă este că „aceste alegeri, din păcate, nu au fost o competiţie a programelor, ideilor şi soluţiilor pentru gravele probleme cu care se confruntă Republica Moldova. Alegerile au trecut în totalitate sub semnul geopoliticii, iar isteria făcută de mulţi dintre participanţii la scrutin a dezorientat alegătorii. Acum, când patimile s-au mai temperat, devine tot mai clar că, deşi alegerile au trecut, problemele au rămas. Şi avem toate motivele să presupunem că situaţia se va agrava în continuare, iar în rezultat vor avea de suferit cetăţenii”.
10:40
Scandal în Austria după ce miliardarul Porsche a început să sape un tunel între garaj şi centrul oraşului, ca să nu stea în trafic # UNIMEDIA
Wolfgang Porsche, în vârstă de 82 de ani, principalul acţionar al companiei auto omonime care deține mărcile Volkswagen și Porsche, şi-a renovat somptuoasa vilă aflată în Salzburg, Austria. În cadrul acestor lucrări, a început să sape un tunel care leagă garajul său de centrul oraşului pentru a evita traficul aglomerat, iniţiativă care a stârnit indignare printre localnici. O petiţie încearcă să oprească proiectul.
10:30
(video) „Am fost unul din cei mai bogați... ”. Acasă la Vlad Filat: De ce nu are mașină și primul milion de la 25 de ani: „Dacă aș fi furat, nu aș fi stat la pușcărie și aș fi rămas în Moldova” # UNIMEDIA
Primul milion l-a făcut la 25 de ani, iar astăzi este fără mașină. Fostul premier, Vlad Filat, protagonistul unui show mai neobișnuit, a fost filmat în satul natal, unde a vorbit despre viața de după închisoare, despre averea pierdută și despre motivele pentru care a ales să nu fugă atunci când a fost reținut. „Dacă aș fi furat, nu aș fi stat la pușcărie și aș fi rămas în Moldova”, a declarat acesta într-un episod „Pe 4 roți”.
10:20
10:20
Petr Vlah: Alegerile în Adunarea Populară a Găgăuziei – o posibilitate reală de revenire la normalitate # UNIMEDIA
Petr Vlah, fost candidat la alegerile parlamentare, constată că în scurt timp urmează să aibă loc alegeri în Adunarea Populară a Găgăuziei și că „aceste alegeri au o însemnătate aparte, care le fac diferite de toate scrutinele de acest fel ce au avut loc anterior. Astfel, pe lângă faptul că în aceste alegeri vor fi discutate problemele cu care se confruntă locuitorii din autonomie şi soluţiile pentru ele, de data aceasta în joc va fi pusă revenirea la normalitate”.
10:00
(video) Viktor Orban, surprins petrecând într-un restaurant din Cluj: „Noi nu plecăm de aici” # UNIMEDIA
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a fost surprins într-un restaurant din Cluj-Napoca în timp ce petrecea, cu un pahar în mână, și cânta un cântec maghiar alături de câteva persoane apropiate, scrie adevarul.ro.
09:30
„Revizorul” dezvăluie prin umor și situații neașteptate cum frica și dorința de a impresiona conduc la haos și abuzuri. Montarea clasică a lui Petru Vutcărău apropie piesa lui Gogol de realitățile de azi, demonstrând cât de actuală rămâne comedia despre corupție și greșeli repetate.
09:30
Cristina Scarlevschi, adevărul despre viața amoroasă, după ce Mattia Carnessali a negat că au avut o relație : Există sau nu cineva în viața ei # UNIMEDIA
Dansatoarea pole și bloggerița Cristina Scarlevschi, a rupt tăcerea după ce Mattia Carnessali a negat că ar fi avut o relație cu ea. Fosta concurentă de la Insula Iubirii le-a răspuns fanilor curioși despre viața ei amoroasă și a lăsat de înțeles că este într-o etapă fericită, potrivit spynews.ro.
09:10
Pe 10 octombrie, istoria a fost marcată de căsătoria lui Joan de Kent cu Prințul Negru și de moartea regelui Carol I.
09:10
„Nu voi sărbători astăzi”. Pavel Durov, declarație alarmantă în ziua sa de naștere: Timpul meu se termină # UNIMEDIA
Fondatorul Telegram Pavel Durov a făcut un avertisment sumbru în ziua când împlinește 41 de ani. El a declarat că libertatea pe internet este în pericol din cauza tot mai multor restricții și supraveghere. „Trădând moștenirea înaintașilor, ne-am așezat pe drumul autodistrugerii — morale, intelectuale, economice și, în cele din urmă, biologice. Așa că nu, nu voi sărbători astăzi. Timpul meu se termină. Timpul nostru se termină”, a scris Durov.
08:50
TUX, în centrul unui val de fraude online. Autoritățile avertizează asupra schemelor de „investiții” care păcălesc mii de cetățeni # UNIMEDIA
Comisia Națională a Pieței Financiare trage un semnal de alarmă în legătură cu un nou val de fraude online cu investiții, care se răspândesc rapid în Republica Moldova. În centrul atenției se află platforma TUX, alături de alte scheme similare promovate agresiv pe rețelele sociale și aplicații de mesagerie.
08:40
(foto/video) Accident de lux în capitală: Un Lamborghini Urus a fost distrus, după ce s-a lovit cu un Volkswagen # UNIMEDIA
Un accident rutier a avut loc aseară în capitală, unde un Lamborghini Urus de o culoare rară s-a lovit cu un Volkswagen. Ambele mașini au fost avariate.
08:30
Conjuncția planetară de astăzi aduce o zi de introspecție și decizii neașteptate pentru multe semne zodiacale. Arhetipurile astrologice se vor manifesta prin impulsuri puternice și momente de claritate.
