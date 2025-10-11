MAE: Ucraina este pregătită pentru un armistițiu cu Rusia în timpul Jocurilor Olimpice de iarnă
Libertatea Cuvântului, 11 octombrie 2025 06:30
Ucraina sprijină ideea unui armistițiu la nivel mondial în timpul Jocurilor Olimpice de iarnă, care vor avea loc în perioada 6 — 22
• • •
Alte ştiri de Libertatea Cuvântului
Acum 2 ore
06:30
MAE: Ucraina este pregătită pentru un armistițiu cu Rusia în timpul Jocurilor Olimpice de iarnă # Libertatea Cuvântului
Ucraina sprijină ideea unui armistițiu la nivel mondial în timpul Jocurilor Olimpice de iarnă, care vor avea loc în perioada 6 — 22
Acum 12 ore
22:10
Putin aruncă sume incredibile de bani în război, mizând pe capturarea teritoriilor ucrainene bogate cu scopul de a le jefui și de a sprijini bugetul Rusiei # Libertatea Cuvântului
Amendamentele la Codul Fiscal al Federației Ruse vor reduce limita de venit pentru obținerea patentului de la 60 la 10 milioane de ruble
21:40
Ca răspuns la scrisoarea Fundației Caritabile Regionale Cernăuți pentru Ajutorarea Copiilor bolnavi de cancer și leucemie „Dăruiește viață unui copil”, în Liceul „Gheorghe
21:30
„Pentru munca în echipă” și „Întreprindere socială inovatoare”… Două echipe ale Liceului din Dinăuți și-au prezentat ideile de afaceri la etapa finală a
21:10
Cu profundă durere și întristare, anunțăm o altă pierdere ireparabilă. S-a confirmat cea mai cumplită veste pentru familie și întreaga comunitate. Biroul de
21:00
Părțile ucraineană și română au discutat dezvoltarea infrastructurii de frontieră # Libertatea Cuvântului
„Împreună cu viceministrul Dezvoltării Comunităților și Teritoriilor din Ucraina, Serghi Derkaci, conducerea AMR Transcarpatia și delegația română condusă de Secretarul de Stat al
20:50
În regiunea Cernăuți vor funcționa 59 de licee după actualizarea planului rețelei de licee de profil, informează Administrația Militară Regională Cernăuți. Rețeaua de
Acum 24 ore
10:00
La Vama Cernăuți a fost reținută o ucraineancă care voia să treacă peste frontieră aproape un milion de dolari # Libertatea Cuvântului
Vameșii au confiscat banii nedeclarați. În Bucovina, vameșii au reținut o ucraineancă care voia să introducă 970 de mii de dolari în numerar.
09:50
Tragedie în familia eroului căzut din Cernăuți: inima văduvei a cedat, doi copii au rămas orfani # Libertatea Cuvântului
Joi, 9 octombrie, la Cernăuți, a fost condusă pe ultimul drum Angela Baranițka, văduva sergentului Forțelor Armate ale Ucrainei, Felix Baranițki, care a
09:40
Trump a declarat despre intensificarea presiunii asupra Federației Ruse din partea SUA și NATO pentru încheierea războiului împotriva Ucrainei # Libertatea Cuvântului
Președintele american, Donald Trump, a declarat că Washingtonul și aliații NATO intensifică presiunea asupra Federației Ruse pentru a opri războiul împotriva Ucrainei. De
09:30
Războiul ruso-ucrainean a atins o etapă periculoasă și poate degenera în distrugere la scară largă. Acest lucru a fost declarat de Volodymyr Gorbaci,
Ieri
21:40
Directorul Liceului din Băhrinești, CT Camenca, raionul Cernăuți, a fost decorat cu distincția onorifică a președintelui Consiliului Regional Cernăuți „Neînfrânții”. Această distincție i-a
21:10
Expoziția «Moștenirea salvată» s-a deschis la Cernăuți: o punte între Lugansk și Bucovina # Libertatea Cuvântului
La Muzeul Etnografic Regional din Cernăuți s-a deschis o expoziție specială – „Moștenirea salvată”, organizată în comun cu Muzeul Etnografic al Consiliului de
20:40
Apărătorul din orașul Herța, Vitalie Roman, a fost decorat cu distincția onorifică a Președintelui „Pentru Apărarea Ucrainei”. Astfel a menționat curajul, dăruirea și
20:20
Va mai fi vara moșilor? O sinopticiană a vorbit despre vremea din regiunea Cernăuți # Libertatea Cuvântului
De mâine, 10 octombrie, precipitațiile vor înceta în Bucovina și se va încălzi. Dar nu ar trebui să ne așteptăm la o încălzire
19:50
Era considerat dispărut: un apărător s-a întors din captivitatea rusească în Bucovina # Libertatea Cuvântului
Mykola Dobrovolski din satul Jadova Veche a fost considerat dispărut o lungă perioadă de timp. El a dispărut lângă Bahmut pe 24 martie
19:30
În funcție de trăsăturile pe care le are fiecare zodie, poți să ai unele abilități pe care încă nu le-ai descoperit. După ce
16:10
Au fugit, lăsând marfa: bărbați care încercau să introducă contrabandă în România, au fost reținuți # Libertatea Cuvântului
În Bucovina, doi bărbați au încercat să transporte ilegal în România două pachete mari cu țigări. Despre aceasta a informat Detașamentul de Grăniceri
16:10
Doi locuitori ai CT Herța – apărătorii Ucrainei Mihail Mândrescu și Petru Borcea – au primit distincții de onoare „Neînfrânții” din partea președintelui
16:10
Pe muntele Pip Ivan a sosit iarna adevărată. Salvamontiștii avertizează asupra înrăutățirii condițiilor meteorologice în munți. Aceasta este raportat de Salvamontiștii din Carpați.
16:10
Severin Molodeanu, în vârstă de 26 de ani, din satul Hreațca, CT Herța, s-a aflat trei ani și jumătate în captivitatea rusă # Libertatea Cuvântului
La 8 octombrie, consătenii l-au întâmpinat pe Erou acasă cu îmbrățișări calde și cuvinte sincere de recunoștință. Severin a căzut prizonier inamicului pe
16:10
Zelenski a aprobat planul operațiunilor Serviciului de Securitate împotriva Federației Ruse # Libertatea Cuvântului
Președintele Volodymyr Zelenski a declarat că a fost de acord cu acțiunile asimetrice ale Ucrainei ca răspuns la agresiunea rusă. Despre aceasta, șeful
16:10
Rețeta de oțet de struguri este una dintre cele mai vechi rețete de condimente naturale, folosită din antichitate în bucătăriile mediteraneene și orientale.
16:10
Putin a dezvăluit adevăratul plan al războiului din Ucraina: analiștii ISW evaluează ce se află în spatele noilor declarații ale „führerului” # Libertatea Cuvântului
Putin se pregătește pentru un război fără sfârșit, sunt convinși specialiștii americani. Președintele-dictator al Rusiei, Vladimir Putin, rămâne fidel teoriei sale a victoriei.
16:10
Președintele SUA, Donald Trump, nu exclude o încheiere rapidă a războiului Ucrainei cu Rusia. Acest lucru este raportat de RBC-Ucraina cu referire la
16:10
Prin Simpozionul științific-internațional „Probleme actuale de filologie română”, desfășurat la 8-9 octombrie la Universitatea Națională „Iuri Fedkovyci” din Cernăuți, a fost marcat jubileul
Mai mult de 2 zile în urmă
08:40
(Răsfoind pagini de glorie și spiritualitate românească ale vechii fortărețe de pe malul Nistrului – Hotin) Veacul războaielor străine pe teritoriul moldav În
08:20
Zilele trecute a avut loc o ședință privind crearea acestui program. La ea au participat Mykola Guitor, președinte interimar al Consiliului Regional Cernăuți,
07:50
The Atlantic: Strategia Ucrainei de epuizare a Federației Ruse aduce rezultate neașteptate # Libertatea Cuvântului
Timpul care părea să lucreze în favoarea Rusiei trece acum treptat de partea Ucrainei. Jurnalistul de la The Atlantic, Robert Forsyth Worth, care
7 octombrie 2025
20:00
La acest festival netradițional din Hliboca au fost colectate circa 7 mii de grivne pentru sprijinirea Forțelor Armate ale Ucrainei. La Hliboca a
20:00
Universitatea Națională „Iuri Fedkovyci” din Cernăuți a sărbătorit 150 de ani de la înființare – un moment jubiliar care marchează un secol și
20:00
La Liceul din Dinăuți, CT Noua Suliță, a fost cinstită memoria apărătorului Ucrainei, Vasile Chiriliuc, căzut la datorie. Acum el și-ar fi sărbătorit
20:00
Colonelul Forțelor Armate ale Ucrainei explică de ce Putin se teme panicat de transferul rachetelor Tomahawk către Ucraina # Libertatea Cuvântului
Fiecare rachetă Tomahawk este capabilă să transporte un ogivă nucleară, ceea ce este unul dintre motivele principale ale panicii dictatorului. Recenta declarație a
09:40
În Rada Supremă s-a propus punerea inscripției „Noi credem în Dumnezeu” pe bancnotele ucrainene # Libertatea Cuvântului
Inițiativa aparține unui deputat din partea fracțiunii „Slujitorul Poporului”. În Rada Supremă s-a propus adăugarea inscripției „Noi credem în Dumnezeu” pe bancnotele ucrainene.
09:40
La Gimnaziul din Crestinești, CT Nădăbăuți, a avut loc un târg de caritate în sprijinul Forțelor Armate ale Ucrainei. Copiii au adus diverse
09:20
La Cernăuți a fost cinstită memoria victimelor deportării evreilor în lagărele de concentrare din Transnistria în timpul celui de-al Doilea Război Mondial # Libertatea Cuvântului
Lângă memorialul victimelor ghetoului evreiesc a avut loc un eveniment comemorativ dedicat aniversării deportării evreilor cernăuțeni în lagărele de concentrare din Transnistria. Reprezentanți
09:10
Trump a anunțat că a luat deja o decizie privind livrarea de rachete Tomahawk Ucrainei # Libertatea Cuvântului
Potrivit lui Trump, înainte de decizia finală, ar dori să afle exact la ce vor fi folosite aceste rachete. Președintele Statelor Unite, Donald
6 octombrie 2025
20:00
Salvatorii de la Serviciul de Stat pentru Situațiile de Urgență au stins rapid incendiul de pe acoperișul Centrului perinatal din Sumy, în urma
20:00
„Patrimoniul salvat”: la Cernăuți este prezentată o expoziție de costume autentice # Libertatea Cuvântului
La Muzeul Etnografic Regional din Cernăuți va avea loc expoziția „Patrimoniul salvat”, creată în parteneriat cu Muzeul Etnografic al Consiliului de Orășel Novoaidar,
20:00
Loviturile asupra Rusiei sunt într-adevăr efectuate cu rachete „Flamingo”: Zelenski a făcut o declarație interesantă # Libertatea Cuvântului
Toate loviturile asupra teritoriului rusesc sunt efectuate de Ucraina exclusiv cu arme de producție proprie. Cu toate acestea, din fragmentele găsite la locurile
19:20
A avut loc cea de-a III ediție a Forumului Internațional „Regiunea Ivano-Frankivsk – partener de încredere” # Libertatea Cuvântului
Reprezentanți din 14 țări ale lumii au vizitat ținutul Subcarpatic pentru a discuta perspectivele de cooperare și dezvoltare a regiunii Ivano-Frankovsk. Scopul principal
19:10
O sută de exemplare unice: o serie de monede comemorative a fost lansată în cinstea jubileului de 150 de ani de la deschiderea Universității cernăuțene # Libertatea Cuvântului
Cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la înființarea Universității Naționale „Iuri Fedkovyci”din Cernăuți, Catedra de artă decorativă, aplicată și plastică a
19:10
Ei au căzut în apărarea Patriei, sacrificându-și propria viață pentru pacea și liniștea generațiilor viitoare # Libertatea Cuvântului
În satul Babin din CT Chelmenți a fost inaugurată Aleea Gloriei în memoria consătenilor căzuți în războiul ruso-ucrainean. Aici au fost amplasate 10
11:00
Cătina este o plantă perenă rezistentă, care se adaptează bine în zonele cu climat temperat și suportă atât frigul intens, cât și temperaturile
09:50
(In memoriam) Acest început de Brumărel, cam friguros și ploios de la debutul acestei toamne, ne-a adus în calendare încă o dată remarcabilă.
08:30
În acest weekend, orașul a marcat a 617-a aniversare de la prima atestare documentară a Cernăuțiului. În ciuda condițiilor meteorologice nefavorabile și a
08:20
Babiš a dat asigurări că susține integritatea teritorială a Ucrainei încă din 2014. Liderul partidului ANO, care a obținut victoria în cadrul alegerilor
5 octombrie 2025
18:30
Zilele acestea lucrătorii culturii și deputații din satul Sinăuți, CT Tereblecea, l-au vizitat pe consăteanul lor – soldatul-grănicer Vitalie Damaschin – care s-a
18:10
Rusia își intensifică activ scara războiului hibrid împotriva țărilor occidentale # Libertatea Cuvântului
Pe 30 septembrie 2025, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Austria a declarat un angajat al Ambasadei Rusiei ca persona non grata în legătură
17:00
Ansamblul „Urmașii lui Ștefan” din Mahala, condus de Elena Nandriș, este relativ nou. Dar în scurta sa istorie el are realizări frumoase: a
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.