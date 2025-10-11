În perioada 11-13 octombrie, prețul la benzină și motorină a scăzut cu șapte bani

07:40

Începi ziua cu multă energie și cu o atitudine pozitivă. Este o perioadă care te îndeamnă să fii mai optimistă, să vezi partea plină a paharului și să te apropii de oamenii care îți fac bine. Profită de energia zile ca să-ți organizezi gândurile și să îți asculți intuiția. Descoperă ce îți rezervă astrele în […] Post-ul Horoscopul zilei de 11 octombrie 2025. Gemenii se simt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.