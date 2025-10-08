Orange oferă cel mai performant Internet prin Fibră din Moldova, conform nPerf 2025
UNIMEDIA, 8 octombrie 2025 14:30
Conexiunile adevărate se simt în viața de zi cu zi: pagini care se încarcă instant, apeluri video stabile, streaming fără întreruperi. Potrivit Barometrului conexiunilor la Internet fix în Republica Moldova realizat de compania internațională independentă nPerf pentru primul semestru al anului 2025, Orange este operatorul cu cea mai bună performanță la Internet fix din țară.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 5 minute
14:50
(video) „Băiatul a băgat 600 de dolari și iată poftim...” TUX s-a prăbușit cu scandal: Sute de moldoveni și-au pierdut investițiile, după ce conturile le-au fost blocate # UNIMEDIA
Mai mulți moldoveni au rămas fără bani după ce au investit în piramida financiară „TUX”. În seara zilei de 7 octombrie, în jurul orei 20:00, utilizatorii platformei au primit un mesaj prin care li se cerea să depună 100 USDT în termen de 24 de ore pentru a-și păstra contul activ. În caz contrar, erau avertizați că accesul le va fi blocat. Informația a stârnit panică și agitație în spațiul public, iar mai mulți oameni au mers la sediul „TUX” din capitală, pentru a cere explicații.
Acum 10 minute
14:40
(video) Beat, cu un cuțit în mână, a dat buzna într-un magazin din Bălți: Un bărbat a amenințat vânzătoarea și i-a cerut banii, dar a fugit speriat de o trecătoare # UNIMEDIA
Un bărbat de 46 de ani din Bălți a fost reținut de polițiști, fiind suspectat că ar fi comis un atac tâlhăresc asupra unei vânzătoare dintr-un magazin local.
Acum 30 minute
14:30
Conexiunile adevărate se simt în viața de zi cu zi: pagini care se încarcă instant, apeluri video stabile, streaming fără întreruperi. Potrivit Barometrului conexiunilor la Internet fix în Republica Moldova realizat de compania internațională independentă nPerf pentru primul semestru al anului 2025, Orange este operatorul cu cea mai bună performanță la Internet fix din țară.
14:20
Un mediu curat și sănătos este dorința oricărui cămin – însă pentru a-l menține așa, este important să știi cât de des și la ce temperatură trebuie spălate și curățate diferitele textile din casă. Regulile pentru lenjeria de pat sunt diferite față de cele pentru prosoape sau pernele decorative de pe canapea.
14:20
(foto) Incendiu la azilul de bătrâni din Căprești: Șapte echipaje de pompieri au luptat cu focul. O persoană a fost evacuată # UNIMEDIA
Un incendiu a izbucnit în dimineața zilei de 8 octombrie 2025 pe teritoriul azilului de bătrâni din satul Căprești, raionul Florești. Flăcările au cuprins o clădire separată a instituției, iar pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).
Acum o oră
14:00
„La revedere, băieți!” Mircea Lucescu, gest controversat făcut înaintea amicalului cu Moldova # UNIMEDIA
Mircea Lucescu (80 de ani) a susținut astăzi o conferință de presă înaintea partidei dintre România și Moldova, programată joi, de la ora 21:00, pe stadionul „Arena Națională”, scrie adevarul.ro.
Acum 2 ore
13:40
De 4,6 ori mai puţin decât Georgia: Moldova este codaşa regiunii la atragerea de investiţii străine # UNIMEDIA
Republica Moldova are cel mai mic stoc al investiţiilor străine directe (ISD) între statele care vor să adere la Uniunea Europeană, arată World Investment Report 2025 (Raportul Mondial privind Investițiile 2025), elaborat şi publicat de UNCTAD (Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare), scrie mold-street.md.
13:30
Abush schimbă regulile: Își mută banii și puterea. Andreea Bostanica devine jucătoarea principală în afacerile iubitului # UNIMEDIA
Andreea Bostanica a făcut din ziua ei o demonstrație de putere și lux fără limite! La doar 21 de ani, cântăreața și-a îndeplinit toate mofturile, în „umbra” controversatului miliardar uzbek Akbar Abdullaev, zis Abush, acuzat de o fraudă de 1 miliard de dolari. Petrecerea ei s-a transformat într-un festival al excesului: iPhone-uri oferite cadouri prietenelor sale, private jet la discreție și cheile unui apartament în Dubai care valorează sute de mii de euro. Totuși, cadoul suprem se pare că a fost altul, scrie cancan.ro.
13:30
UE sporește presiunea asupra Belgiei pentru utilizarea activelor rusești înghețate în sprijinul Ucrainei. De ce ezită premierul belgian # UNIMEDIA
Belgia se află tot mai mult sub presiunea unor capitale occidentale influente, după ce poziția lor privind folosirea activelor rusești înghețate s-a modificat semnificativ în ultimele săptămâni. Potrivit Financial Times, Bruxellesul este îndemnat să accepte un plan care ar transforma dobânzile generate de fondurile blocate în așa-numite „credite reparatorii” pentru Ucraina, scrie adevarul.ro.
13:10
Ultimele două luni de compensații la curent? Guvernul a prelungit ajutorul din facturi pentru septembrie și octombrie # UNIMEDIA
Guvernul a prelungit termenul de oferire a compensațiilor la energia electrică, a anunțat ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu Astfel, primii 110 kw/h consumați de orice consumator vor fi compensați și în lunile septembrie - octombrie.
13:00
Cristiano Ronaldo a devenit primul fotbalist miliardar din istorie. În ce preferă să investească CR7 # UNIMEDIA
Cariera fotbalistică a lui Cristiano Ronaldo a fost marcată de o serie de premiere remarcabile, de la transferul record la Real Madrid până la numărul record de goluri marcate în competiţii. Acum, el a înregistrat o altă victorie importantă în afara terenului: a devenit primul jucător miliardar, relatează Bloomberg, citată de digi24.ro.
Acum 4 ore
12:50
Atacuri cibernetice asupra infrastructurii guvernamentale din RM: Unele servicii publice ar putea fi temporar indisponibile # UNIMEDIA
Mai multe servicii IT guvernamentale din Republica Moldova au fost ținta unor atacuri cibernetice de tip DDoS, în ultimele ore, anunță Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică. Autoritățile avertizează că acestea vizează perturbarea funcționării normale a infrastructurii digitale, iar unele servicii publice ar putea fi temporar indisponibile.
12:40
(video) 11 câștigători ai Premiului Național 2025, desemnați de Guvern: Denis Vieru, Mihail Agafița și Valeriu Duminică, printre laureați # UNIMEDIA
Unsprezece personalități din domeniile culturii, științei, artei și sportului vor fi distinse cu Premiul Național 2025. Lista câștigătorilor a fost aprobată astăzi în ședința Guvernului, iar fiecare dintre laureați va primi o diplomă, o medalie și o recompensă financiară de 100.000 de lei.
12:10
Atacuti cibernetice asupra infrastructurii guvernamentale din RM: Unele servicii publice ar putea fi temporar indisponibile # UNIMEDIA
Mai multe servicii IT guvernamentale din Republica Moldova au fost ținta unor atacuri cibernetice de tip DDoS, în ultimele ore, anunță Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică. Autoritățile avertizează că acestea vizează perturbarea funcționării normale a infrastructurii digitale, iar unele servicii publice ar putea fi temporar indisponibile.
11:50
Transfăgărășanul, închis din cauza ninsorilor și a viscolului: „Stratul de zăpadă depășește 30 de centimetri” # UNIMEDIA
Transfăgărășanul (DN7C) a fost închis temporar începând de miercuri, 8 octombrie 2025, ora 10:00, după ce zona a fost lovită de ninsori abundente și viscol puternic, scrie adevarul.ro.
11:50
(video) „În acea seară, cineva de la masă avea droguri”. Igor Cuciuc, primele declarații după ce soția sa a spus că fiica lor a fost otrăvită: S-a ascuns adevărul # UNIMEDIA
Interpretul Igor Cuciuc a făcut primele declarații despre ipoteza formulată de soția sa potrivit căreia fiica lor, Andreea, ar fi murit din cauza substanțelor interzise. „Credem că este altceva la mijloc, s-a ascuns adevărul, pentru că în acea seară cineva de la masă avea droguri”, a spus artistul la „O seară perfectă”.
11:40
(video) Ședința Guvernului: Centrul National de Management al Crizelor are un nou director # UNIMEDIA
Cabinetul de miniștri s-a întrunit astăzi, 8 octombrie, în ședință. Pe ordinea de zi au figurat 35 de subiecte.
11:20
(video) „Ce faceți aici?!” Mama Svetlanei Sainsus, în lacrimi: Nici pe o clipă nu și-a imaginat ce urmează # UNIMEDIA
Tamara Sainsus a trăit un moment de neuitat. Invitată de fiica sa, Svetlana, la un eveniment despre care nu știa nimic, femeia a izbucnit în lacrimi când a aflat că se află, de fapt, la lansarea a primei sale cărți de rețete.
11:00
„Ele știau că ceea ce fac este ilegal”. Anestezioloaga Ecaterina Maniuc și colega sa, Natalia Sacaliuc, puse sub învinuire în dosarul morții Liubei Babuțchi: Ce pedeapsă riscă # UNIMEDIA
Anestezista Ecaterina Maniuc și colega sa Natalia Sacaliuc au fost puse sub învinuire în dosarul morții Liubei Babuțki. Potrivit învinuirii, anunțate în ședința de marți de către procurori, cele două angajate ale salonului de înfrumusețarea Doctor Serebrova au practicat ilegal medicina. Potrivit expertizei medico-legale, moartea Liubei Babuțki a survenit în urma unei embolii cu acid. Cele două riscă până la 5 ani de închisoare, scrie 1info.md.
Acum 6 ore
10:50
(live) Guvernul, în ședință: Centrul National de Management al Crizelor are un nou director # UNIMEDIA
Cabinetul de miniștri se întrunește astăzi, 8 octombrie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 35 de subiecte.
10:40
(video) Șeful de cabinet al lui Recean, Sergiu Diaconu, numit în funcția de director al Centrului de Management al Crizelor # UNIMEDIA
Sergiu Diaconu a fost numit în funcția de director general al Centrului de Management al Crizelor, pentru o perioadă de cinci ani. Numirea acestuia a fost acceptată în cadrul ședinței de astăzi a Guvernului.
10:20
Cabinetul de miniștri se întrunește astăzi, 8 octombrie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 35 de subiecte.
10:10
(foto) Ploaia face ravagii în capitală: O altă mașină, distrusă după ce un copac mare s-a prăbușit peste ea, la Ciocana # UNIMEDIA
Un incident periculos a avut loc în această dimineață, în curtea unui bloc de locuit din sectorul Ciocana. Potrivit imaginilor postate pe rețele, un copac mare s-a prăbușit peste o mașină parcată.
09:50
Bărbatul din Căușeni care și-a stropit soția cu benzină apoi i-a dat foc, trimis în judecată: Ce pedeapsă riscă # UNIMEDIA
Bărbatul din Căușeni, care pe data de 21 iunie 2025 și-a stropit soția cu benzina apoi i-a dat foc, a fost trimis pe banca acuzaților. Potrivit Procuraturei, acesta riscă până la 6 ani de pușcărie.
09:40
Singura femeie de pe coridorul morții din Tennessee: Cine este Christa Pike, pentru care judecătorii au stabilit data execuției și ce crimă șocantă a comis # UNIMEDIA
Singura femeie de pe coridorul morții din statul Tennessee va fi executată la 30 de ani de la crima care a șocat o țară întreagă. Christa Pike avea 18 ani când a ucis cu cruzime o adolescentă, iar apoi le-a arătat colegilor o bucată din craniul victimei, scrie protv.ro.
09:30
Gaițele – satiră interbelică adusă în contemporaneitate pe scena Teatrului Național „Eugène Ionesco” # UNIMEDIA
Descoperă satira interbelică adusă în prezent în comedia „Gaițele” de Alexandru Kirițescu, montată de Petru Vutcărău și plină de umor, dar și de reflecții sociale.
09:20
Aurul a trecut de 4.000 de dolari pe uncie, cea mai puternică creștere anuală din 1979: Care sunt țările cele mai agresive la cumpărare # UNIMEDIA
Aurul a depășit în premieră pragul de 4.000 de dolari pe uncie și continuă să crească. În ultimele șapte zile de tranzacționare, metalul galben a crescut cu peste 200 de dolari, sau aproape 6%, iar creșterea de la începutul anului este de aproximativ 51%, scrie hotnews.ro.
09:10
(video) „O, Poliția!” Un grup de tineri s-a luat la bătaie, după ce mașinile cu care se deplasau s-au lovit la Buiucani: Unul dintre băieți, doborât la pământ și încătușat # UNIMEDIA
Un grup de tineri au fost filmați în timp ce își împart pumni pe o stradă din sectorul Buiucani. Potrivit martorilor, încăierarea a avut loc după ce mașinile cu care se deplasau au fost implicate într-un accident.
09:00
Pe 8 octombrie, istoria a fost marcată de acordarea privilegiilor comerciale de către Alexandru cel Bun și de triumful armatei române pe Calea Victoriei.
Acum 8 ore
08:50
(video) „S-a gândit că este cel mai deștept”: Șeful IGP dezvăluie cum Constantin Țuțu a traversat ilegal frontiera, deși ultimul susține că „a intrat ca orice om” # UNIMEDIA
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a explicat cum ex-deputatul democrat, Constantin Țuțu, a traversat ilegal frontiera de stat, deși ultimul s-a prezentat de sine stărător la punctul de trecere. „S-a gândit că este mai deștept decât toate organele de drept din Republica Moldova”, a declarat Cernăuțeanu la „Cutia Neagră PLUS” de la TV8.
08:30
Taurii devin inspirația celor din jur, iar Berbecii sunt îndemnați să ia o pauză: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
În timp ce alinierea planetelor aduce schimbări subtile, fiecare semn zodiacal se pregătește să întâmpine provocările și oportunitățile zilei. Arhetipurile astrologice se manifestă în moduri neașteptate, creând un peisaj cosmic plin de posibilități. Ce secrete și perspective personalizate vor dezvălui astrele astăzi? Descoperiți în horoscopul zilnic care vă așteaptă.
08:10
Novak Djokovic s-a prăbușit pe teren în timpul unui meci, în Shanghai: Sportivului i-a fost rău și cu o zi înainte # UNIMEDIA
Novak Djokovic a trecut prin clipe dificile în timpul unui meci desfășurat la Shanghai, unde s-a prăbușit pe teren. Sportivul nu se simțea bine nici cu o zi înainte, când a acuzat stări de rău în timpul unei alt meci, scrie spynews.ro.
08:00
Leul moldovenesc a înregistrat o evoluție mixtă în raport cu principalele valute de referință, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:40
UE va putea suspenda regimul fără vize pentru țările care prezintă riscuri de securitate, inclusiv Moldova: Legea, aprobată de Parlamentul European # UNIMEDIA
UE își întărește controlul asupra regimului de vize: 61 de țări, inclusiv Republica Moldova, pot pierde accesul liber în spațiul european în caz de derapaje. O inițiativă legislativă în acest sens a fost adoptată marți, 7 octombrie, de către Parlamentul European.
07:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că astăzi, vremea în Moldova va fi caracterizată de precipitații persistente și cer predominant noros, cu temperaturi moderate în Chișinău.
07:10
Vladimir Putin, președintele Rusiei, este adesea subiect de discuție în spațiul public, însă puțini știu ce înălțime are, de fapt. Detaliul mai puțin știut despre liderul rus, scrie spynews.ro.
Acum 24 ore
22:10
Radu Dutcovici, un activist PAS, obligat de instanță să șteargă un video și să prezinte scuze publice lui Vlad Bilețchi: „Minciuna are picioare scurte și buzunarele golite de bani” # UNIMEDIA
Liderul unionist Vlad Bilețchi a anunțat că a câștigat un proces în instanță împotriva activistului PAS, Radu Dutcovici. Potrivit lui Bilețchi, instanța l-a obligat pe Dutcovici să șteargă un videoclip considerat defăimător, să prezinte scuze publice cu un text clar și să mențină aceste scuze timp de 30 de zile.
21:50
(video) Nu au putut împărți o intersecție: Două mașini, avariate, după ce s-au tamponat la Buiucani # UNIMEDIA
Un accident rutier s-a produs, în această seară, la intersecția străzii Vasile Lupu cu strada Eugen Coca, în sectorul Buiucani din Chișinău.
21:40
„La mulți ani, Maestre Dumitru Cârciumaru!” Cel mai tânăr dirijor din Moldova își sărbătorește ziua de naștere # UNIMEDIA
Dumitru Cârciumaru, cel mai tânăr dirijor din Moldova și prim-dirijor al Operei Române din Craiova, își sărbătorește astăzi, 7 octombrie, ziua de naștere. Cu acest prilej, Ministerul Culturii a venit cu un mesaj de felicitare.
21:20
„Nu vine Potopul lui Noe și nici Sfârșitul Lumii”. Specialiști în climatologie consideră că s-a ajuns la panică în România, în loc să se explice fenomenele # UNIMEDIA
Codul roșu emis de ANM în România a dus la mai multe efecte în cascadă, atrag atenția, marți seara, specialiștii paginii de Facebook „Climatologie și Prognoze globale”, ai cărei administratori consideră că s-a ajuns la panică, în loc să se explice fenomenele care urmează, scrie adevarul.ro.
21:00
(video) Pericol într-o curte din capitală: Un plop imens s-a prăbușit peste o mașină pe str. Dumitru Rîșcanu. A fost avariat și un pilon electric # UNIMEDIA
Un incident neobișnuit s-a produs pe strada Dumitru Rîșcanu din capitală. Un plop de mari dimensiuni s-a prăbușit peste un automobil parcat.
20:30
Facebook, Instagram şi TikTok, date în judecată în Italia pentru efectele nocive asupra copiilor # UNIMEDIA
Un grup de familii din Italia a chemat în instanță Facebook, Instagram şi TikTok, platforme pe care le acuză că nu au reuşit să implementeze restricţiile privind vârsta şi că utilizează funcţii care creează dependenţă şi afectează sănătate mintală a copiilor, scrie adevarul.ro.
20:00
Presa română: Ion Ceban „vrea daune de 1 leu” de la ministra de externe a României, după acuzațiile cu privire la legăturile cu Rusia # UNIMEDIA
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a dat-o în judecată, luna trecută, la Tribunalul București, pe Oana Țoiu, ministrul de Externe al României. În acțiune, consultată de G4Media.ro, reclamantul îi cere lui Țoiu daune morale de 1 leu, să înceteze orice acte de defăimare la adresa sa și, în cazul în care va câștiga procesul, pârâta sa publice decizia, pe cheltuiala sa, într-un ziar cu acoperire națională, scrie presa română.
19:50
(video) Inundații grave pe litoralul bulgăresc. Stațiunea Lozeneț, sub apă după ploile torențiale # UNIMEDIA
Ploile abundente care au lovit estul Bulgariei au provocat inundații în stațiunea balneară Lozeneț, unde mai multe hoteluri au parterele inundate, iar apa s-a acumulat în zonele joase. Aproape tot estul țării se află marți sub cod roșu de precipitații, în timp ce restul regiunilor sunt sub cod portocaliu, scrie adevarul.ro.
19:30
(video) „Palestina liberă”. Miting în centrul capitalei, la 2 ani de la atacul Hamas din 7 octombrie: „Opriți genocidul!” # UNIMEDIA
În centrul Chișinăului a avut loc astăzi un miting de solidaritate cu poporul palestinian, la doi ani de la izbucnirea conflictului din Fâșia Gaza. Zeci de persoane au ieșit în stradă, fluturând steaguri ale Palestinei și afișând pancarte cu mesaje precum „Opriți genocidul” și „Palestina liberă”.
18:40
Lui Carlos Alcaraz i-au dispărut miraculos durerile după entorsa de la gleznă. Cum a fost posibil # UNIMEDIA
Victima unei entorse la turneul de la Tokyo, de săpătmâna trecută, spaniolul Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) a folosit o bandă magnetică socotită „revoluționară” în Spania, iar acum toți iubitorii tenisului (al doilea cel mai urmărit sport la nivel mondial, după fotbal) vor să afle detalii despre bandajul magic folosit de iberic în Japonia, unde a câștigat trofeul, scrie adevarul.ro.
18:10
Igor Dodon a avut o întrevedere cu ambasadorul Rusiei, Oleg Ozerov: Despre ce au discutat # UNIMEDIA
Fostul șef de stat, liderul PSRM, Igor Dodon, a avut o întrevedere cu Ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov.
17:50
O clădire s-a prăbuşit în plin centrul Madridului: Mai mulți muncitori sunt căutați printre dărâmături # UNIMEDIA
Un imobil care se afla în renovare s-a prăbuşit parţial, marţi, în centrul Madridului, pe strada Las Hileras, la doi paşi de Teatrul Regal. Zona a fost imediat izolată de autorităţi, în timp ce echipele de salvare continuă căutările printre dărâmături, scrie hotnews.ro.
17:30
„Nu traversați strada prin fața sau spatele vehiculelor staționate și supravegheați copiii”. Recomandările IGSU, în contextul Codului Galben de ploi # UNIMEDIA
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) vine cu mai multe recomandări pentru cetățeni, în contextul Codului Galben de ploi de lungă durată, emis de meteorologi pentru 7 și 8 octombrie.
17:20
(video) Trei explozii și o dubă în flăcări, lângă hotelul în care doi foști premieri francezi, Gabriel Attal și Edouard Philippe, se întâlneau cu Sébastien Lecornu # UNIMEDIA
Mai multe explozii au fost auzite marți, în jurul orei 9.30, la câțiva metri de Hôtel de Matignon de pe Rue de Varenne, unde aveau întâlnire doi foști premieri francezi - Gabriel Attal și Edouard Philippe - și proaspătul demisionar Sébastien Lecornu, scrie libertatea.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.