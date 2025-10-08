Scandal la sediul TUX din Chișinău! Moldovenii țepuiți au venit să-și ceară banii

11:10

Reuters scrie, citând patru surse familiare cu discuțiile, că între Arabia Saudită și Rusia au apărut divergențe majore în cadrul OPEC+ cu privire la nivelul creșterii producției de petrol. Cele opt state membre ale alianței urmează să se întâlnească duminică pentru a decide dacă și cu cât vor majora producția în luna noiembrie. Potrivit surselor, […] Articolul Scandal în OPEC+: Riad și Moscova se bat pe volumul de producție apare prima dată în Bani.md.