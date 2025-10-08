Precizările Moldtelecom cu privire la tarife: Moldtelecom NU are în plan să dubleze tarifele la telefonia fixă
Bani.md, 8 octombrie 2025 14:30
În contextul informațiilor apărute în presă privind o așa-zisă „dublare" a tarifelor la telefonia fixă, Moldtelecom face următoarele precizări, pentru informarea corectă a publicului: Situația reală • Telefonia fixă este furnizată astăzi prin două tehnologii: • Cupru (PSTN) — abonamentul standard rămâne 40 lei/lună. • SIP (telefonie fixă prin protocol IP) — pentru abonații care au și internet fix sau televiziune
Mai mulți moldoveni care și-au investit economiile în platforma TUX Moldova, acum suspendată, au mers revoltați la sediul de pe strada Andrei Doga din Chișinău. Potrivit unui video publicat de jurnalistul Vadim Ungureanu, Antonina Samoil – una dintre persoanele vizate în scandal – a ieșit în fața celor nemulțumiți și a declarat: „Fix așa eu
În contextul informațiilor apărute în presă privind o așa-zisă „dublare" a tarifelor la telefonia fixă, Moldtelecom face următoarele precizări, pentru informarea corectă a publicului: Situația reală • Telefonia fixă este furnizată astăzi prin două tehnologii: • Cupru (PSTN) — abonamentul standard rămâne 40 lei/lună. • SIP (telefonie fixă prin protocol IP) — pentru abonații care au și internet fix sau televiziune
Cazul dispariției mirelui Andrei Niciveev capătă proporții tot mai mari, după ce au apărut bannere pe site-uri și leduri cu fotografia acestuia prin Chișinău. Dispariția tânărului devine subiectul central al discuțiilor. Imediat după cununie a dispărut mirele! Cum o poveste de dragoste s-a transformat într-un labirint al banilor Dispariția lui Andrei Niciveev, care s-a produs
Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a declarat astăzi că instituția pe care o conduce nu a primit până în prezent o notificare oficială din partea autorităților ruse privind interdicția la importul a 20,5 tone de mere proaspete din Republica Moldova. „La moment, la Ministerul Agriculturii nu a venit o notificare oficială. Conform acordului de colaborare dintre
Pelicula „Rondul de noapte" de Iosif Demian este filmul din seria „CineMADE în România", difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 22:00. Ultima repetiție dinaintea premierei se întinde până foarte noaptea târziu, iar un grup de actori se confruntă cu mai multe situații neprevăzute și chiar mistice. Cabinele și toaletele au fost închise închise,
Turcia ar putea să-și asigure peste jumătate din necesarul de gaze naturale până la sfârșitul anului 2028 prin creșterea producției interne și prin majorarea importurilor de gaz natural lichefiat (LNG) din Statele Unite. Această schimbare ar reduce drastic dependența de Rusia și Iran – ultimele două state care mai furnizează gaze în volume mari unei
Aurul a atins miercuri un nivel istoric și a depășit pentru prima dată 4.000 de dolari pe uncie, în contextul unei migrații masive a investitorilor către acest activ considerat „refugiu sigur". Spot gold a crescut cu 1,4%, până la 4.039,10 dolari pe uncie la ora 08:20 GMT, în timp ce contractele futures pe aur cu
Moldtelecom anunță majorarea tarifelor la serviciul de telefonie fixă. Pentru abonații care folosesc doar telefonia fixă, costul abonamentului se va dubla, de la 40 de lei la 90 de lei lunar. În schimb, clienții care beneficiază și de alte servicii Moldtelecom, precum IPTV sau internet fix, vor plăti un tarif simbolic de 10 lei pentru
Piramida financiară TUX a început să se destrame, după ce, în seara zilei de 7 octombrie, la ora 20:00, utilizatorii din Republica Moldova au primit un mesaj pe platformă: pentru a-și menține conturile active, sunt obligați să depună 100 USDT în 24 de ore. În caz contrar, sistemul amenința că le va bloca permanent accesul.
Exporturile de grâu din Republica Moldova au înregistrat, în perioada iulie–septembrie 2025, cea mai bună performanță din ultimii patru ani, arată analiza economistului Iurie Rija. În doar trei luni, peste hotare au plecat 483,4 mii tone de grâu, la un preț mediu de 3,53 lei/kg. Volumul actual este cu 42% mai mare decât cel din
Guvernul achită 230 milioane de lei pentru facturile la curent din septembrie și octombrie # Bani.md
Cabinetul de miniștri urmează să aprobe în ședința de mâine o hotărâre privind acordarea compensațiilor la energia electrică pentru consumatorii casnici. Sprijinul financiar va acoperi parțial diferența dintre prețul reglementat al energiei electrice și un preț de referință stabilit pentru gospodării, în limita a 1,25 lei/kWh și pentru un consum maxim de 110 kWh pe
Piața imobiliară din Chișinău a arătat în trimestrul trei al anului 2025 o dinamică contrastantă față de aceeași perioadă din 2024, potrivit datelor de la Cadastru. Acestea arată o reducere a numărului de contracte de vânzare-cumpărare pentru apartamente și case individuale, dar o creștere a creditelor ipotecare. În capitală, numărul de apartamente vândute-cumpărate a scăzut
Exporturile de ulei de floarea-soarelui din Republica Moldova au înregistrat o creștere modestă în primele trei luni ale sezonului curent, iulie–septembrie 2025, depășind nivelul din 2024, dar rămân sub volumele istorice din anii de vârf 2022 și 2023. Potrivit analizei economistului Iurie Rija, Moldova a livrat în acest interval 4,4 mii tone de ulei, de
CineMADE in România: „Marți după Crăciun” – filmul românesc difuzat marți seara la RLIVE TV # Bani.md
Pelicula „Marți după Crăciun" de Radu Munteanu este filmul din seria „CineMADE în România", difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 22:00. Paul Hanganu e căsătorit cu Adriana de zece ani. Au o fetiță de opt ani, Mara, iar de șase luni bărbatul are o relație extra-conjugală cu Raluca, o dentistă de 27 de
Operatorul sistemului de transport al gazelor naturale din Republica Moldova, S.R.L. „Vestmoldtransgaz", a solicitat Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) aprobarea modificărilor propuse pentru produsul de capacitate lunară „Ruta 1", utilizat pentru interconectarea sistemelor de transport dintre Republica Moldova și Ucraina (PI Căușeni și PI Grebenyky). Potrivit solicitării, compania propune introducerea acestui produs pentru
Disciplina care aduce succesul: Cum s-a pregătit actrița Giasti Sirah fizic pentru rolul din „Puterea Dragostei” # Bani.md
Pregătirea pentru filmul „Puterea Dragostei" a adus pentru actrița Giasti Sirah una dintre cele mai intense perioade din cariera sa. În doar trei luni, artista a reușit o transformare fizică semnificativă, adaptându-și complet stilul de viață la cerințele rolului. Actrița Giasti Sirah a trecut printr-o transformare fizică remarcabilă pentru a-și pregăti rolul din filmul „Puterea
Moldova a atras 344 milioane de dolari investiții, de patru ori mai puțin decât Georgia și de zece ori sub România # Bani.md
Republica Moldova a atras în 2024 investiții străine directe (ISD) de 344 mil. dolari, în scădere față de 357 mil. dolari în 2023 (-3,6%). Nivelul rămâne sub vârful post-pandemie din 2022 (591 mil. dolari, -41,8%) și sub media 2019–2024 (circa 395 mil. dolari, -12,9%), arată datele UNCTAD. Pe partea ieșirilor de capital (investiții moldovenești peste
Comisia Electorală Centrală (CEC) a publicat raportul generalizat privind veniturile campaniei electorale a concurenților pentru parlamentarele din 28 septembrie 2025. Documentul arată că partidele, blocurile și candidați independenți au mobilizat peste 100 de milioane de lei. Lider la capitolul finanțare a fost Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei", care a raportat
ANRE a tăie din cheltuielile „Apă-Canal Chișinău". Regulatorul le-a redus cu peste 70 de milioane lei, potrivit deciziei aprobate în ședința de astăzi. Potrivit raportului prezentat, „Apă-Canal Chișinău" a solicitat cheltuieli de bază în valoare de 638,1 milioane lei. În urma examinării detaliate, ANRE a aprobat pentru anul 2025 un total de 567,8 milioane lei,
Membrul Consiliului Energocom, Alexandr Slusari, a declarat în cadrul emisiunii „Територия свободы" că sistemul prin care regiunea transnistreană primea gaz fără plată este aproape de colaps. Potrivit acestuia, dificultățile legate de procesarea tranzacțiilor prin băncile europene au dus la eșuarea schemelor folosite pentru achitarea gazului, iar companiile intermediare din Emiratele Arabe Unite, implicate în astfel
Un fost lăcaș de cult creștin din nordul Londrei a fost transformat într-o moschee și centru cultural uigur, finanțat de fiul unui oligarh acuzat de implicare într-o rețea vastă de contrabandă și spălare de bani în Asia Centrală, relevă o nouă investigație a OCCRP. Documentele de proprietate și registrul companiilor arată că Nur Muhammed Palvan,
Peste 170 de instituții publice din capitală, conectate la rețeaua centralizată a Termoelectrica S.A., vor beneficia de servicii de încălzire și apă caldă menajeră de calitate superioară, odată cu instalarea a 203 Puncte Termice Individuale (PTI) de ultimă generație. Modernizarea face parte din Proiectul STEEM – „Tranziția durabilă către eficiența energetică în Moldova", finanțat de
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a lansat un avertisment dur asupra creşterii alarmante a consumului de ţigări electronice în rândul min
Kievul ar trebui să aibă posibilitatea de a utiliza veniturile generate din activele înghețate ale Băncii Centrale a Rusiei nu doar pentru achiziția de armament, ci și pentru acoperirea deficitului bugetar, a declarat adjunctul ministrului ucrainean de finanțe, Oleksandr Kava, citat de Financial Times. „Între statele europene discuțiile continuă, dar poziția Ucrainei este clară: trebuie […] Articolul Activele rusești înghețate – între tancuri și pensii: lupta pentru destinația banilor apare prima dată în Bani.md.
„Siguranță digitală pentru fiecare copil!” – mesajul campaniei naționale de informare, lansată la începutul anului școlar # Bani.md
La începutul noului an școlar, Centrul de Siguranță Digitală în parteneriat cu autoritățile naționale au lansat campania de informare „Siguranță digitală pentru fiecare copil!”. Campania națională are scopul de a promova serviciul www.siguronline.md, unicul serviciul specializat în abordarea riscurilor digitale la care sunt expuși copiii și tinerii din Republica Moldova, dar și Serviciul de asistență […] Articolul „Siguranță digitală pentru fiecare copil!” – mesajul campaniei naționale de informare, lansată la începutul anului școlar apare prima dată în Bani.md.
Ministerul Finanțelor a anunțat că, în perioada ianuarie–septembrie 2025, din Fondul de Rezervă al Guvernului au fost repartizați 28,3 milioane lei, însă sumele efectiv finanțate au însumat doar 3,3 milioane lei. Cea mai mare parte a alocărilor, 24,1 milioane lei, a vizat Ministerul Afacerilor Interne, prin intermediul Agenției Rezerve Materiale, pentru completarea stocurilor de stat […] Articolul Doar 12% din banii promiși din Fondul de Rezervă au fost plătiți până în septembrie apare prima dată în Bani.md.
„7% petrol, 93% politică”: de ce benzina se scumpește în Rusia când petrolul se ieftinește # Bani.md
Analistul pieței de petrol și gaze, Mihail Krutihin, a oferit pentru publicația „7×7” răspunsuri la zece întrebări considerate „naive”, dar care explică esența economiei petroliere rusești. Printre ele – de ce, în timp ce prețurile internaționale ale petrolului scad, benzina în Rusia devine tot mai scumpă, de ce Ucraina atacă rafinării și depozite petroliere, dar […] Articolul „7% petrol, 93% politică”: de ce benzina se scumpește în Rusia când petrolul se ieftinește apare prima dată în Bani.md.
În sectorul Ciocana din municipiul Chișinău, pe o lungime de aproximativ 2,5 km și 28 de metri în lățime, se întinde aleea „Mircea cel Bătrân”. În trecut, o zonă sumbră cu un trotuar impracticabil, cu bănci jerpelite și stricate, cu copaci neîngrijiți și fără strop de culoare, a ajuns să fie, în prezent, locul de […] Articolul Aleea „Mircea cel Bătrân” – cel mai popular loc din sectorul Ciocana apare prima dată în Bani.md.
Imediat după cununie a dispărut mirele! Cum o poveste de dragoste s-a transformat într-un labirint al banilor # Bani.md
Scene desprinse dintr-un thriller: tânărul Andrei Niciveev a dispărut fără urmă chiar în ziua cununiei sale cu frumoasa Carolina, lăsând în urmă o familie îngrozită și o mulțime de întrebări fără răspuns, scrie Cancan.md. Potrivit apropiaților, părinții mirelui, Artur și Cleopatra Niciveev, se împotriveau de la început relației. „Totul s-a întâmplat prea repede. Nici n-o […] Articolul Imediat după cununie a dispărut mirele! Cum o poveste de dragoste s-a transformat într-un labirint al banilor apare prima dată în Bani.md.
Livrările de gaze naturale către regiunea transnistreană sunt din nou în impas, a declarat reprezentantul Energocom, Alexandr Slusari. Potrivit lui, băncile europene blochează tranzacțiile după un anumit număr de operațiuni, pe motiv că plățile efectuate sub formă de „donații” nu au un sens economic clar. „Se schimbă din nou compania-plătitor. Acum a patra companie din […] Articolul Băncile europene au stricat jocul: Transnistria riscă să rămână din nou fără gaz apare prima dată în Bani.md.
Victoriabank lansează serviciul de transferuri prin SEPA (Single Euro Payments Area) începând cu 6 octombrie 2025, marcând un pas important în modernizarea serviciilor bancare oferite clienților. Aderarea la SEPA aduce pentru clienții băncii un nivel ridicat de interoperabilitate în Europa, iar diferența va fi simțită rapid: plăți și încasări în euro mai rapide, la costuri […] Articolul Plăți SEPA cu ZERO comision, doar la Victoriabank apare prima dată în Bani.md.
Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol și aliații săi (OPEC+) au anunțat duminică o creștere modestă a producției de țiței cu 137.000 de barili pe zi începând din noiembrie, menținând același ritm lent adoptat în octombrie, potrivit CNBC. Decizia vine în contextul temerilor privind un posibil exces de ofertă la nivel global, după ce grupul a […] Articolul Petrol mai mult, dar cu frâna trasă: OPEC+ se teme să nu prăbușească prețurile apare prima dată în Bani.md.
CineMADE in România: Urmăriți filmul „Uneori ninge cu zăpadă, alteori cu întuneric” la RLIVE TV # Bani.md
„Uneori ninge cu zăpadă, alteori cu întuneric” de Gabriel de Achim este filmul din seria „CineMADE în România”, difuzat în exclusivitate de RLIVE TV. Drama va putea fi vizionată în această seară, la ora 22:00. Teo este regizor și repetă cu actorii pentru un nou proiect. Piesa montată relatează despre frământările unui regizor care pune […] Articolul CineMADE in România: Urmăriți filmul „Uneori ninge cu zăpadă, alteori cu întuneric” la RLIVE TV apare prima dată în Bani.md.
Investitorii fideli fac jocurile pe piața titlurilor de stat: 55% dintre ei au adus aproape 80% din bani # Bani.md
Vârsta medie a investitorilor în valorile mobiliare de stat este de 42 de ani, categoria dominantă fiind 36–45 de ani, cu o preferință pronunțată pentru obligațiunile cu maturități de 1 și 2 ani. Majoritatea investitorilor provin din mediul urban, iar Chișinăul rămâne centrul principal al subscrierilor, potriviti informațiilor Ministerului Finanțelor. Un alt indicator important ține […] Articolul Investitorii fideli fac jocurile pe piața titlurilor de stat: 55% dintre ei au adus aproape 80% din bani apare prima dată în Bani.md.
Criptomoneda A7A5, asociată cu structuri financiare rusești și susținută de Kremlin, a reușit aparent să evite sancțiunile impuse de Statele Unite, scrie Financial Times. Tokenul continuă să faciliteze transferurile financiare ale Rusiei, chiar și după ce Washingtonul a aplicat măsuri dure împotriva bursei prin care era tranzacționat. Potrivit analizei, de la începutul lunii august – […] Articolul Stablecoinul A7A5, arma financiară a Rusiei contra sancțiunilor occidentale apare prima dată în Bani.md.
Republica Moldova marchează o premieră economică: pentru prima dată în ultimii cincisprezece ani, rapița nu mai este exportată doar ca materie primă, ci și procesată pe plan intern în ulei și șrot, produse cu valoare adăugată. Analiza economistului Iurie Rija arată că în lunile august și septembrie 2025 au fost exportate 16 180 tone de […] Articolul Gata cu exportul de materie primă! Rapița moldovenească se vinde acum la preț de aur apare prima dată în Bani.md.
De astăzi, 6 octombrie 2025, Republica Moldova este parte operațională a Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA) – infrastructura europeană care reunește 41 de state și permite efectuarea transferurilor în euro în aceleași condiții de cost, siguranță și timp de procesare, indiferent de granițe. „Integrarea Moldovei în SEPA este un moment istoric pentru sistemul […] Articolul De azi, banii din diaspora ajung mai repede și mai ieftin acasă apare prima dată în Bani.md.
În cadrul Zilei Naționale a Vinului, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) a desemnat câștigătorii celei de-a XXIII-a ediții a concursului „Polobocul de Aur 2024”, eveniment dedicat celor mai buni producători de vin de casă din țară. Concursul, organizat anual de CCI din 2002, are ca scop promovarea tradițiilor vitivinicole, […] Articolul Cei mai buni vinificatori de casă, premiați la concursul „Polobocul de Aur 2024” apare prima dată în Bani.md.
Exporturile de alcool moldovenesc s-au redus cu 7,4%, dar SUA au dat lovitura: +65% într-un an # Bani.md
Exporturile de alcool etilic și băuturi alcoolice ale Republicii Moldova au totalizat 62,76 milioane USD în trimestrul II 2025, în scădere cu 7,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei. Uniunea Europeană rămâne principala piață de desfacere cu 23,17 milioane USD, însă cu o ușoară reducere de […] Articolul Exporturile de alcool moldovenesc s-au redus cu 7,4%, dar SUA au dat lovitura: +65% într-un an apare prima dată în Bani.md.
„Dincolo de calea ferată” de Cătălin Mitulescu este filmul din seria „CineMADE în România”, difuzat în exclusivitate de RLIVE TV. Drama va putea fi vizionată în această seară, la ora 22:00. Radu, protagonistul filmului, se întoarce din Italia după o absență de un an și își găseşte soţia schimbată. Cei doi petrec o noapte în […] Articolul CineMADE in Romania: Urmărește filmul „Dincolo de calea ferată” la RLIVE TV apare prima dată în Bani.md.
Administrația președintelui american Donald Trump poartă discuții privind achiziționarea unei participații în Critical Metals Corp, compania care dezvoltă cel mai mare zăcământ de metale rare din Groenlanda, relatează Reuters. Dacă tranzacția se va concretiza, Washingtonul va deține o parte din proiectul Tanbreez, situat pe teritoriul arctic pe care Trump l-a dorit anterior să îl cumpere […] Articolul Trump revine la visul Groenlandei: de data asta vrea metalele rare, nu insula apare prima dată în Bani.md.
Bătălia pentru Patria Bank: moldovenii, turcii și miliardarul Dan Ostahie, toți la masa negocierilor # Bani.md
Fondul de investiţii EEAF Financial Services BV, care deţine 85% din Patria Bank, a scos pachetul majoritar la vânzare, evaluat la circa 270 milioane de lei, atrăgând deja atenţia mai multor competitori din piaţa bancară și a unor investitori internaţionali. Potrivit unor surse citate de Ziarul Financiar, printre cei interesați se numără Libra Bank, Vista […] Articolul Bătălia pentru Patria Bank: moldovenii, turcii și miliardarul Dan Ostahie, toți la masa negocierilor apare prima dată în Bani.md.
„Moromeţii 3” de Stere Gulea este filmul din seria „CineMADE în România”, difuzat în exclusivitate de RLIVE TV. Drama va putea fi vizionată în această seară, la ora 22:00. Anul 1954 îl pune pe Niculae Moromete în fața unor alegeri dificile. Iubirea sa tumultoasă cu Vera, o femeie măritată, ajunge într-un moment critic. Propriile convingeri […] Articolul CineMADE in Romania: Urmărește ecranizarea celebrului roman „Moromeții 3” la RLIVE TV apare prima dată în Bani.md.
Comisia pentru industrie a Parlamentului European urmează să voteze pe 16 octombrie asupra unor amendamente la regulamentul RePowerEU, care ar accelera planul de reducere a dependenței Uniunii Europene de resursele energetice din Rusia. Potrivit surselor citate de Bloomberg, documentul prevede interzicerea importurilor de petrol și produse petroliere rusești începând cu 1 ianuarie 2026 și oprirea […] Articolul UE taie robinetul Rusiei: petrolul interzis din 2026, gazul din 2027 apare prima dată în Bani.md.
Reuters scrie, citând patru surse familiare cu discuțiile, că între Arabia Saudită și Rusia au apărut divergențe majore în cadrul OPEC+ cu privire la nivelul creșterii producției de petrol. Cele opt state membre ale alianței urmează să se întâlnească duminică pentru a decide dacă și cu cât vor majora producția în luna noiembrie. Potrivit surselor, […] Articolul Scandal în OPEC+: Riad și Moscova se bat pe volumul de producție apare prima dată în Bani.md.
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a lansat un apel direct către cetățeni, avertizând că țara se află într-un „moment decisiv” al istoriei sale moderne și trebuie să accepte reforme dificile pentru a evita declinul economic. Declarațiile sale au fost citate de Bloomberg și făcute în cadrul discursului rostit cu ocazia marcării a 35 de ani de […] Articolul „Reforme dureroase sau faliment!” – avertismentul șocant al cancelarului german apare prima dată în Bani.md.
CineMADE in Romania: Urmăriți filmul „Dirijorul tăcerilor” cu Maia Morgenstern începând cu 22:00 la RLIVE TV # Bani.md
Pelicula „Dirijorul tăcerii” de Ovidiu Georgescu este filmul din seria „CineMADE în România”, difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 22:00. O casă ridicată în 1925 rezistă istoriei agitate dintr-o țară est-europeană, fiind martora vremurilor și găzduind destine. Azi trei familii care locuiesc în ea sunt distruși de decizia mafioților locali, în cârdășie […] Articolul CineMADE in Romania: Urmăriți filmul „Dirijorul tăcerilor” cu Maia Morgenstern începând cu 22:00 la RLIVE TV apare prima dată în Bani.md.
Vineri dimineața, în orașele Dubăsari și Grigoriopol a fost oprită furnizarea apei calde, iar în jurul orei 13:00, aceeași măsură a fost aplicată și în Tiraspol, Bender, Râbnița și Sucleia. Totodată, la stațiile PECO din regiunea transnistreană a fost sistată comercializarea gazului lichefiat, care va fi livrat exclusiv serviciilor de urgență și militare, transmite corespondentul […] Articolul Transnistria îngheață! Apa caldă oprită, gaz doar pentru armată apare prima dată în Bani.md.
Banca Națională a Moldovei anunță că balanța de plăți a Republicii Moldova a înregistrat în trimestrul II 2025 un deficit al contului curent de 1 miliard de dolari, în creștere cu 41,6% față de aceeași perioadă a anului precedent. Raportat la PIB, deficitul contului curent a atins -21,1%, în deteriorare cu 4,4 puncte procentuale comparativ […] Articolul BNM confirmă: dezechilibrul extern s-a adâncit! A ajuns la 21% din PIB apare prima dată în Bani.md.
În trimestrul II al anului 2025, fluxurile nete de investiții străine directe (ISD) în Republica Moldova au constituit 184,40 milioane USD la intrări și 68,96 milioane de dolari la ieșiri, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei. Comparativ cu primul trimestru al anului, intrările de ISD au crescut cu peste 10% (de la 167,45 mil. USD). Componenta […] Articolul Capitalul străin rămâne în țară – reinvestirile domină investițiile directe apare prima dată în Bani.md.
