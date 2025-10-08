Prima ședință din dosarul lui Plahotniuc – 8 octombrie. Cine sunt magistrații desemnați?

07:00

Ziua de 8 octombrie 2025 vine cu energie nouă, oportunități și momente de introspecție pentru fiecare zodie. Este un moment potrivit pentru a învăța lecții importante, a lua decizii curajoase și a te reconecta cu propria intuiție. Fie că te afli în fața unei alegeri semnificative sau ai nevoie doar de o doză de inspirație, […] Articolul Horoscopul zilei de 8 octombrie 2025. Luna plină în Berbec aduce mari schimbări pentru zodii apare prima dată în Realitatea.md.