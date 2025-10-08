Compensații la energia electrică: Buzu, primele detalii despre ajutorul oferit de stat în acest an (VIDEO)
Agora.md, 8 octombrie 2025 11:30
Compensații la energia electrică: Buzu, primele detalii despre ajutorul oferit de stat în acest an (VIDEO)
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 5 minute
11:40
Acum 15 minute
11:30
Acum 30 minute
11:20
Acum o oră
11:00
10:50
Acum 2 ore
10:20
10:10
10:10
10:10
09:50
Acum 4 ore
09:10
08:30
Acum 12 ore
22:50
Acum 24 ore
22:00
21:10
21:10
20:00
19:10
18:20
18:10
17:40
16:50
16:10
15:20
14:50
12:30
12:20
12:00
12:00
Ieri
11:00
11:00
10:40
10:00
09:40
09:40
09:40
09:20
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.