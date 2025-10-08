EDEN - un proiect deosebit pentru viața
ProTV.md, 8 octombrie 2025 11:20
EDEN - un proiect deosebit pentru viața
Acum 5 minute
11:40
Serghei Diaconu, numit în funcția de director al Centrului de Management al Crizelor pe un termen de 5 ani
Acum 30 minute
11:20
„Surpriza” matinală pentru un șofer din capitală. Un copac a căzut peste automobil și l-a distrus - FOTO/VIDEO
11:20
EDEN - un proiect deosebit pentru viața
11:20
NIXON este un simbol al excelenței în locuire
Acum o oră
11:10
Bani introduși în țară prin „donații fictive” și salarii de sute de mii de lei „în plicuri”. Vladimir Vitiuc, sub acoperire cu numele „Palermo”, declarații în dosarul Marinei Tauber
11:10
Visa și maib anunță lansarea înscrierilor pentru cea de-a treia ediție a programului She’s Next în Moldova
11:10
Farmacia Familiei Group lansează o nouă experiență online: mai rapidă, mai intuitivă, mai aproape de tine
11:00
Bani introduși în țară prin „donații fictive” și salarii de sute de mii de lei „în plicuri”. Vladimir Vitiuc, sub acoperire cu numele „Palermo”, face declarații în dosarul Marinei Tauber
10:50
Luptătorul MMA, Conor McGregor, suspendat 18 luni pentru trei teste antidoping ratate
10:50
Doi copii au ajuns la spital, intoxicați cu gaz, după ce s-a produs o scurgere de la hota unui cazan, într-un apartament din capitală. Ce spun pompierii
Acum 2 ore
10:30
Efectele ciclonului Barbara din România. Cod roșu în București și cinci județe, zeci de intervenții ale pompierilor, mașini lovite în mers sau luate de viitură. Școlile sunt închise
10:30
Djokovic a vomitat în timpul meciului de la Shanghai și apoi a stabilit un nou record
10:20
Un șofer n-a cedat trecerea pietonilor pe zebră, pe o stradă din capitală. Poliția a identificat conducătorul - VIDEO
10:00
Accident cu pumni. Mai mulți șoferi s-au luat la bătaie, după ce au fost implicați într-un accident: Unul a fost reținut. Imagini surprinse de un martor - VIDEO
10:00
Momentul în care vânzătoarea unui magazin este amenințată cu un cuțit de către un bărbat, la Bălți. Făptașul, reținut pentru 72 de ore - VIDEO
09:50
Accident cu pumni. Mai mulți șoferi s-au luat la bătaie, după ce au fost implicați într-un accident: Unul a fost reținu. Imagini surprinse de un martor - VIDEO
09:50
Când Franța suferă, Europa suferă: criza politică de la Paris și ramificațiile sale asupra Uniunii Europene
09:50
Tricoul lui Maradona din finala Copa del Rey din 1984, vândut la licitație
Acum 4 ore
09:30
Dinu Plîngău dezvăluie, la Podcastul Lorenei, că nu a existat o înțelegere cu PAS să rămână în fracțiune și că, mai devreme sau mai târziu, se va întoarce la Platforma DA - VIDEO
09:30
Două femei din Sîngerei s-au ales cu amenzi de 40 de mii de lei, după ce au corupt mai mulți alegători. Ce trebuia să aleagă
09:20
„Cu miliarde de ani în urmă, apa a curs prin acest canal.” Imagini uimitoare cu un gigantic labirint de pe Marte - VIDEO
09:10
Un bărbat din Căușeni, trimis pe banca acuzaților pentru că a încercat să îi dea foc soției. Detalii de la Procuatura Generală
09:00
Accident cu pumni. Mai mulți șoferi s-au luat la bătaie în plin trafic, după ce au fost implicați într-un accident. Imagini surprinse de un martor - VIDEO
08:40
Un oraș din Rusia a decretat doliu pentru soldații uciși în război chiar de ziua de naștere a lui Vladimir Putin
08:30
Încă o zi cu ploaie în toată țara. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile
08:30
Curs valutar BNM pentru 8 octombrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:10
Aurul a trecut de 4.000 de dolari pe uncie, cea mai puternică creștere anuală din 1979. Care sunt țările cele mai agresive la cumpărare
Acum 12 ore
22:50
Trei automobile - grav avariate, după ce s-au lovit pe o stradă din capitală. Poliția vine cu detalii - VIDEO
22:50
Alarmă în două orașe germane. Un nor de gaz, potențial toxic, a apărut după un accident industrial
22:50
Rusia folosește tancurile petroliere pentru sabotaj și recunoaștere, acuză Zelenski: „Cazurile recente de lansare a dronelor sunt un astfel de exemplu”
Acum 24 ore
22:20
UE va putea reintroduce vize pentru cetățenii din țări cu riscuri de securitate, inclusiv Republica Moldova: Parlamentul European a votat noua legislație - VIDEO
22:10
Româncele Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea au debutat perfect la competiția Masters din Wuhan - VIDEO
22:10
Musafir nepoftit la o partidă de volei în Brazilia. Jucătoarele uneia dintre echipe s-au speriat, după ce pe teren a intrat... un oposum - VIDEO
22:10
Tenismenul Radu Albot a bifat a treia victorie consecutivă la o competiție challenger din Grecia - VIDEO
22:10
Proaspăt devenit campion mondial, Marc Marquez bate în retragere - VIDEO
22:10
Stadionul unei echipe din regiunea rusă Irkutsk a fost „privatizat”... de porumbei - VIDEO
21:50
„Nu a existat o înțelegere inițială cu PAS”: Dinu Plîngău spune, la Podcastul Lorenei, că a fost rugat să rămână în fracțiune doar 100 de zile și nu exclude revenirea la Platforma DA - VIDEO
21:50
„Limbajul nu s-a schimbat, doar partidele”. Experții spun că Ion Chicu vine în Parlament cu un scor slab, un discurs agresiv și puține șanse de influență reală - VIDEO
21:40
„Limbajul nu s-a schimbat, doar partidele”. Experții spun că fostul premier revine în Parlament cu un scor slab, un discurs agresiv și puține șanse de influență reală - VIDEO
21:30
„O să vedem cum va fi organizat lucrul în Parlament”: Dinu Plîngău spune că nu a avut un acord ferm cu PAS și lasă ușa deschisă pentru Platforma DA - VIDEO
21:30
Trei medalii de bronz pentru Marin Robu la Mondialele de Haltere
21:00
Tratamentul chimioterapeutic - disponibil și la Spitalul Raional Sîngerei. Anunțul ministerului Sănătății
20:30
Emmanuel Macron îi cere lui Sébastien Lecornu să formeze un nou Guvern, după demisia acestuia din funcția de premier
20:30
După declarații explozive, acuzații publice și sprijin de la Dodon și Plahotniuc, Ion Chicu revine în politică prin blocul „Alternativa” - VIDEO
20:20
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, vrea daune de 1 leu de la ministrul de Externe al României, acuzând declarații calomnioase și atac la reputația sa publică
20:20
Donald Trump anunță că a luat o decizie privind livrarea rachetelor Tomahawk către Ucraina, dar cere mai întâi clarificări despre intențiile Kievului - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 07.10.2025
19:50
UE va putea reintroduce vize pentru cetățenii din țări cu riscuri de securitate, inclusiv Republica Moldova: Parlamentul European a votat noua legislație
19:30
Hamas a acceptat să se dezarmeze, dar respinge o prevedere esențială a planului de pace al lui Trump
19:20
Amenințarea Kremlinului după decizia UE de limitare a deplasărilor diplomaţilor ruşi: „Va exista un răspuns”
