VIDEO | Un șofer și un pieton s-au luat la bătaie pe o stradă din Capitală. Conducătorul auto, acuzat că nu a acordat prioritate trecătorilor

Confuzii, confuzii, confuzii… de ce fac bube la gură unii când aud de termenul „basarabeni" și încep să chiaune că ei sunt „moldoveni"? Păi e o problemă de identitate istorică, o problemă de asumare a unei identități – mai bine zis de refuz a asumării unei identități. Basarabia este o provincie românească anexată de Rusia […]