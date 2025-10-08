(video) „Ce faceți aici?!” Mama Svetlanei Sainsus, în lacrimi: Nici pe o clipă nu și-a imaginat ce urmează

14:30

Surpriză mare în showbiz. Dorian Popa s-a căsătorit cu iubita lui, Andreea. Nunta a avut loc într-un loc idilic, pe o plajă din Maldive. Surpriza nu a fost numai pentru fanii lui, care au aflat de pe Instagram, ci și pentru aleasa acestuia. Partenera lui a îmbrăcat o ținută albă, ba chiar a avut și o coroniță de flori pe cap și câțiva crini albi pe post de buchet de mireasă. Dorian și Andreea sunt de circa un an împreună, scrie profm.ro.