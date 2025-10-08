Bălți: O vânzătoare, amenințată cu cuțitul de un individ beat

17:10

Un lot de 20,5 tone de mere provenite din Republica Moldova a fost blocat la frontiera ruso-letonă, în raionul Sebeji, de către autoritățile ruse, după ce au fost depistate nereguli ... Post-ul Autoritățile ruse au blocat la frontieră 20,5 tone de mere din Republica Moldova din cauza neregulilor în documente apare prima dată în Unica.md.