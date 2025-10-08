Bălți: O vânzătoare, amenințată cu cuțitul de un individ beat
Unica.md, 8 octombrie 2025 10:00
Un bărbat de 46 de ani din municipiul Bălți a fost reținut de polițiști, fiind suspectat de comiterea unui atac tâlhăresc asupra unei vânzătoare dintr-un magazin local. Incidentul a avut ...
• • •
Acum 5 minute
10:10
Bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, condamnată pentru finanțarea ilegală a Partidului „Șor”, l-a felicitat pe Vladimir Putin din penitenciar # Unica.md
Evghenia Guțul, bașcana autonomiei Găgăuzia și condamnată pentru finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor", i-a transmis un mesaj de felicitare președintelui Rusiei, Vladimir Putin, cu ocazia zilei sale de naștere, ...
10:10
Două femei din raionul Sângerei, condamnate pentru corupere electorală în dosarul referendumului din 2024 # Unica.md
Procuratura Bălți, Oficiul Sângerei, anunță că, prin sentința Judecătoriei Bălți, sediul Sângerei, din 7 octombrie 2025, două inculpate au fost găsite vinovate de corupere electorală, constând în darea de bani ...
10:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează că săptămâna trecută a fost confirmat un focar de rabie la un câine în localitatea Târzieni, raionul Orhei. Totodată, ANSA anunță că toate ...
Acum 10 minute
10:00
Moldoveanul Vladislav Blănuță, amenințat cu moartea de ultrașii lui Dinamo Kiev după postările pro-ruse de pe TikTok, s-a gândit să părăsească clubul # Unica.md
Atacantul moldovean Vladislav Blănuță, în vârstă de 23 de ani, s-a confruntat cu o presiune uriașă și amenințări cu moartea din partea ultrașilor echipei Dinamo Kiev, după ce au fost ...
10:00
Un bărbat de 46 de ani din municipiul Bălți a fost reținut de polițiști, fiind suspectat de comiterea unui atac tâlhăresc asupra unei vânzătoare dintr-un magazin local. Incidentul a avut ...
Acum 30 minute
09:50
Emmanuel Macron, sub presiune internă și externă pentru a soluționa criza politică din Franța: fostul premier îi cere demisia # Unica.md
Președintele Franței, Emmanuel Macron, se confruntă cu cea mai gravă criză politică de la începutul mandatului, fiind presat inclusiv de foști aliați să găsească rapid o soluție la impasul politic. ...
09:40
Farmacia Familiei Group lansează o nouă experiență online: mai rapidă, mai intuitivă, mai aproape de tine/P # Unica.md
Farmacia Familiei Group a relansat platforma online www.ff.md, pentru tine – ca să ai parte de o experiență de cumpărături o experiență de cumpărături care îți economisește timpul, îți aduce ...
09:40
Cel puțin 8 moldoveni mor zilnic din cauza accidentului vascular cerebral; medici avertizează asupra importanței recunoașterii timpurii a simptomelor # Unica.md
Accidentul vascular cerebral (AVC) reprezintă o cauză majoră de deces și invaliditate în Republica Moldova, cu aproximativ 8 persoane care își pierd viața zilnic din această cauză, potrivit Agenției Naționale ...
09:40
Consecințele ploii în Chișinău: Copaci doborâți și crengi rupte. Intervențiile salvatorilor # Unica.md
Mai multe crengi au fost rupte, iar copaci, doborâți de rafale în urma ploilor din ultimele zile, anunță Primăria Chișinău. Serviciile municipale responsabile se află în teren pentru a înlătura ...
Acum o oră
09:30
Halterofilul Marin Robu a obținut trei medalii de bronz la Campionatul Mondial din Forde, Norvegia # Unica.md
Halterofilul din Republica Moldova a participat la categoria de până la 88 kg. El a încheiat proba de smuls cu o reușită de 169 kg, clasându-se pe locul trei. Apoi, ...
09:30
Fostul deputat Vladimir Vitiuc, martor-cheie și colaborator sub acoperire în dosarul Marinei Tauber privind finanțarea ilegală a Partidului „Șor”, primea lunar 100.000 de lei # Unica.md
Fostul deputat Vladimir Vitiuc apare ca una dintre figurile centrale în sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, în dosarul Marinei Tauber, condamnată la 7 ani și jumătate de închisoare pentru finanțarea ...
09:30
Procuratura Căușeni a trimis în judecată un bărbat acuzat de incendierea soției în timpul unui conflict domestic # Unica.md
Procuratura raionului Căușeni anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a cauzei penale împotriva unui bărbat de 30 de ani, acuzat de comiterea infracțiunii de violență în ...
Acum 4 ore
07:30
Ploi persistente și temperaturi moderate pe 8 octombrie 2025: alerta meteo rămâne valabilă # Unica.md
Meteorologii anunță că pe 8 octombrie 2025 nu scăpăm de ploi, alerta meteo de precipitații continue rămânând în vigoare pe întreg teritoriul țării. Temperaturile maxime vor ajunge până la +15 ...
07:20
Horoscopul zilei de 8 octombrie 2025 – O zi a clarității, a inițiativelor curajoase și a echilibrului interior # Unica.md
Ziua de astăzi aduce energii astrale care favorizează claritatea, inițiativa și echilibrul interior. Fiecare zodie primește un impuls specific, iar intuiția joacă un rol esențial în deciziile importante. Iată previziunile ...
Acum 12 ore
00:00
Premierul italian Giorgia Meloni, denunțată la Curtea Penală Internațională pentru presupusă complicitate la genocid în Gaza # Unica.md
Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a declarat marți că ea și doi dintre miniștrii săi au fost denunțați la Curtea Penală Internațională (CPI) pentru presupusă complicitate la genocid, în legătură cu ...
00:00
Johnson & Johnson, obligată să plătească 966 milioane de dolari după ce un juriu a găsit compania vinovată pentru cancer cauzat de talc # Unica.md
Gigantul farmaceutic Johnson & Johnson a fost condamnat să plătească 966 milioane de dolari despăgubiri după ce un juriu din Statele Unite a decis că talcul produs de companie a ...
7 octombrie 2025
23:40
Viorel Mardare ar fi împlinit astăzi 44 de ani. Mesaj emoționant al regizoarei Viorica Meșină: „Te iubim. Și tare sper că la tine e frumos” # Unica.md
Astăzi, 7 octombrie, regizorul Viorel Mardare ar fi împlinit 44 de ani. Cu acest prilej, regizoarea Viorica Meșină a postat un mesaj emoționant pe Facebook, rememorând impactul pe care l-a ...
23:20
Condimentul cu efecte similare unui medicament. Dr. Stroescu: „are peste 25 de efecte benefice” # Unica.md
Usturoiul (Allium sativum) este unul dintre cele mai vechi remedii naturale, apreciat de milenii pentru proprietățile sale vindecătoare. Reputatul nutriționist Dr. Virgiliu Stroescu recomandă românilor să includă zilnic usturoiul în ...
23:00
Donald Trump, tot mai dezamăgit de Putin: „Războiul din Ucraina e mai greu de oprit decât conflictul din Orientul Mijlociu” # Unica.md
Președintele SUA, Donald Trump, și-a exprimat pentru a opta oară public dezamăgirea față de acțiunile lui Vladimir Putin, în contextul războiului din Ucraina. În cadrul unei întâlniri la Casa Albă ...
22:40
Liderul Taiwanului: „Dacă Trump îl convinge pe Xi Jinping să renunțe la agresiunea militară (cu referire la țara sa), ar merita Premiul Nobel pentru Pace” # Unica.md
Președintele Taiwanului, Lai Ching-te, a declarat că ar saluta continuarea sprijinului din partea președintelui Donald Trump și a sugerat că, dacă acesta ar reuși să-l convingă pe liderul chinez Xi ...
22:40
VIDEO. Bulgaria cere ajutorul UE după inundațiile catastofale care au lovit litoralul Mării Negre # Unica.md
Stațiunea Lozeneț de pe coasta bulgară a fost grav afectată de inundații severe, conform unui raport realizat de publicația bulgară Novinite.com. Mai multe hoteluri au parterul sub apă, iar estul ...
22:10
Incident în Chișinău: un plop uriaș s-a prăbușit peste un automobil parcat pe strada Dumitru Rîșcanu # Unica.md
Un incident neobișnuit a avut loc, astăzi, pe strada Dumitru Rîșcanu din capitală, unde un plop de mari dimensiuni s-a prăbușit peste un automobil parcat. Potrivit unui filmuleț publicat pe ...
22:10
Polonia refuză extrădarea unui cetățean ucrainean căutat de Germania pentru exploziile Nord Stream: „Problema Europei nu este că Nord Stream 2 a fost aruncat în aer, ci că a fost construit” # Unica.md
Premierul polonez Donald Tusk a declarat marți că nu este în interesul Poloniei să extrădeze un cetățean ucrainean căutat de Germania pentru presupusa implicare în exploziile care au avariat gazoductele ...
21:20
Iarna 2025/2026 ar putea fi cea mai rece din ultimii ani, experții avertizează asupra unei reveniri a frigului în Europa # Unica.md
Conform celor mai recente analize climatologice, iarna 2025/2026 ar putea fi una mai rece decât ultimele sezoane, atât în America de Nord, cât și parțial în Europa. Prognozele analogice, care ...
Acum 24 ore
21:10
Rusia introduce verificarea obligatorie a funcționării dispozitivelor electronice la accesul în metrou, în marile orașe # Unica.md
Începând din această lună, în metroul orașelor rusești cu peste un milion de locuitori a fost introdusă obligativitatea verificării funcționării dispozitivelor electronice la controlul de securitate al pasagerilor. Noile reguli, ...
21:00
Blocaj electoral fără precedent în Autonomia Găgăuză: alegerile pentru Adunarea Populară, imposibil de organizat în 2025 # Unica.md
Autonomia Găgăuză se confruntă cu un blocaj electoral fără precedent, după ce mandatul actualei Adunări Populare (AP) expiră în noiembrie, însă organizarea alegerilor este imposibilă din lipsa unei entități electorale ...
21:00
Aurul a atins un prag istoric și devine refugiul investitorilor, dolarul american e din ce în ce mai slab # Unica.md
Prețul aurului a atins marți, pentru prima dată în istorie, nivelul de 4.000 de dolari pe uncie, investitorii orientându-se către acest activ considerat sigur în contextul slăbirii dolarului american, al ...
20:50
Republica Moldova a înregistrat progrese remarcabile în ultimii 20 de ani în ceea ce privește munca decentă, însă provocările legate de condițiile de muncă și de raporturile de muncă informale ...
20:50
Kremlinul susține afirmațiile Angelei Merkel despre rolul Poloniei și țărilor baltice în blocarea negocierilor UE-Rusia înainte de invazia din Ucraina # Unica.md
Kremlinul a susținut marți recentele declarații ale fostului cancelar german Angela Merkel, care a afirmat că Polonia și statele baltice au blocat eforturile de organizare a unor negocieri între Uniunea ...
19:30
Ion Ceban cere daune de 1 leu de la ministrul de externe al României, Oana Țoiu, după ce a fost declarat indezirabil în România # Unica.md
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a dat-o în judecată pe Oana Țoiu, ministrul de Externe al României, solicitând daune morale de 1 leu și încetarea oricăror acte de defăimare la adresa ...
19:20
Vladimir Putin împlinește 73 de ani în condiții de izolare diplomatică: doar câțiva lideri din spațiul ex-sovietic și aliați apropiați i-au transmis felicitări # Unica.md
Astăzi, 7 octombrie 2025, președintele Rusiei, Vladimir Putin, împlinește 73 de ani. Dacă în anii precedenți, înaintea declanșării războiului din Ucraina, ziua sa de naștere era un prilej pentru numeroși ...
19:10
Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) a declarat marți că în jur de 61.000 de copii au fost uciși sau mutilați în cei doi ani de conflict între Israel și ...
19:10
Traseul ciclonului Barbara, care aduce fenomene meteo extreme în România: Va ajunge și în Moldova? # Unica.md
România se află sub alertă meteo, cinci județe și Bucureștiul fiind vizate de o avertizare cod roșu de precipitații, valabilă de astăzi, de la ora 21:00. Cantități record de ploi ...
19:00
Ploi torențiale și inundații în estul Bulgariei: stațiunea Lozeneț, sub ape, cod roșu de precipitații # Unica.md
Ploile abundente care au lovit estul Bulgariei au provocat marți inundații severe în stațiunea balneară Lozeneț, unde mai multe hoteluri au parterele inundate, iar apa s-a acumulat în zonele joase. ...
18:50
AȘM, gazda unei întâlniri istorice: James Rothman, laureat Nobel cu rădăcini basarabene, alături de Hiroshi Amano, în dialog cu tinerii savanți # Unica.md
Două dintre cele mai strălucite minți ale științei mondiale, profesorii Hiroshi Amano (laureat al Premiului Nobel pentru Fizică) și James Rothman (laureat al Premiului Nobel pentru Medicină), au fost oaspeții ...
18:50
Inspectorii de mediu din cadrul Inspecției pentru Protecția Mediului Nisporeni au desfășurat o razie în urma căreia au urmărit un tractor T-40 care se deplasa spre localitatea Bujor, raionul Hîncești, ...
18:40
Vladimir Voronin, acuzat de minciună în scandalul „kuliok” cu bani: Vlad Batrîncea neagă existența sumei de 860.000 euro # Unica.md
Vladimir Voronin, liderul comuniștilor, a fost acuzat de minciună de către colegul său de bloc, Vlad Batrîncea, în ceea ce privește celebra sacoșă neagră pe care Vlad Plahotniuc i-ar fi ...
18:40
Parlamentul European adoptă un mecanism pentru suspendarea regimului liberalizat de vize pentru 61 de țări, inclusiv Republica Moldova # Unica.md
Uniunea Europeană va putea suspenda temporar sau permanent regimul liberalizat de vize pentru 61 de state, printre care se numără și Republica Moldova, în cazul apariției unor riscuri legate de ...
18:10
Universitatea „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul atinge un record de studenți pentru prima dată în ultimii patru ani # Unica.md
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu" din Cahul a depășit pentru prima dată în ultimii patru ani pragul de 1.000 de studenți înscriși, potrivit datelor Ministerului Educației. În anul 2025, ...
18:10
Peste 3.700 de femei din Moldova au beneficiat gratuit de mamografii digitale și ecografii mamare în primele opt luni din 2025 # Unica.md
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) anunță că, în perioada ianuarie–august 2025, peste 3.700 de femei din raioanele Ungheni, Nisporeni, Călărași, Fălești, Căușeni, precum și din municipiile Chișinău și ...
18:00
Doi copii schimbați la naștere în Austria și-au întâlnit părinții biologici după 35 de ani, în urma unui test ADN # Unica.md
Doi copii născuți în octombrie 1990 într-un spital din Graz, sudul Austriei, au aflat că au fost schimbați la naștere și și-au cunoscut adevărații părinți biologici abia după 35 de ...
18:00
Hamas acceptă predarea armelor unui comitet egipteano-palestinian, dar respinge administrarea internațională a Fâșiei Gaza # Unica.md
Gruparea islamistă palestiniană Hamas a acceptat marți să predea armele unui comitet egipteano-palestinian, însă a respins categoric ideea ca Fâșia Gaza să fie administrată de un comitet internațional de tranziție, ...
17:50
Piața imobiliară din Republica Moldova s-a prăbușit: tranzacțiile s-au redus cu 70% în trimestrul trei din 2025 # Unica.md
Numărul total al tranzacțiilor imobiliare a scăzut drastic în trimestrul al treilea din 2025, ajungând la doar 1.275, față de 4.098 în aceeași perioadă a anului trecut – o reducere ...
17:50
Guvernul va aproba miercuri compensarea parțială a facturilor la energia electrică pentru toate familiile din Moldova # Unica.md
Guvernul Republicii Moldova urmează să adopte miercuri, 8 octombrie 2025, o hotărâre prin care va acorda compensații la energia electrică pentru toate cele aproximativ 1,2 milioane de gospodării din țară. ...
17:10
Prăbușire parțială a unei clădiri în renovare în centrul Madridului: căutările muncitorilor dispăruți, continuă # Unica.md
O clădire aflată în renovare s-a prăbușit parțial marți în centrul Madridului, foarte aproape de Teatrul Regal, anunță Le Figaro. Autoritățile au izolat imediat zona, iar echipele de salvare continuă ...
17:10
Autoritățile ruse au blocat la frontieră 20,5 tone de mere din Republica Moldova din cauza neregulilor în documente # Unica.md
Un lot de 20,5 tone de mere provenite din Republica Moldova a fost blocat la frontiera ruso-letonă, în raionul Sebeji, de către autoritățile ruse, după ce au fost depistate nereguli ...
17:10
În Republica Moldova au fost realizate zece transplanturi de organe în 2025, oferind pacienților o a doua șansă la viață # Unica.md
De la începutul anului 2025, în Republica Moldova au avut loc zece transplanturi de organe, intervenții care au schimbat viețile pacienților, oferindu-le o șansă nouă. Beneficiarii, alături de medici și ...
17:00
Rețea internațională de crimă organizată, formată preponderent din cetățeni moldoveni, destructurată după furtul a peste 100 de mașini hibride de lux # Unica.md
O rețea de crimă organizată extrem de specializată, responsabilă de furtul a peste 100 de mașini hibride de lux, a fost destructurată într-o amplă
17:00
Pretorul sectorului Ciocana, Sinilga Școlnic, și șeful adjunct al Poliției Ciocana, Pavel Todica, achitați de prima instanță în dosarul de corupere pasivă # Unica.md
Sinilga Școlnic, pretorul sectorului Ciocana, și Pavel Todica, șeful adjunct al Inspectoratului de Poliție Ciocana, au fost achitați de prima instanță, fiind anterior învinuiți de corupere pasivă. Judecătorul a constatat ... Post-ul Pretorul sectorului Ciocana, Sinilga Școlnic, și șeful adjunct al Poliției Ciocana, Pavel Todica, achitați de prima instanță în dosarul de corupere pasivă apare prima dată în Unica.md.
16:50
Comunitatea moldovenească din Norvegia a sărbătorit Ziua Vinului și a inaugurat Asociația „Ograda Bunicii” # Unica.md
Comunitatea moldovenească din Norvegia a marcat, la 4 octombrie 2025, Ziua Vinului printr-un eveniment special organizat la Muzeul „La Bunei” din localitatea Minnesund. Manifestarea a avut o dublă semnificație, întrucât ... Post-ul Comunitatea moldovenească din Norvegia a sărbătorit Ziua Vinului și a inaugurat Asociația „Ograda Bunicii” apare prima dată în Unica.md.
