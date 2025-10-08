Revista presei internaționale // Rusia, dispusă să-și atingă obiectivele în războiul cu Ucraina; Hamas acceptă să depună armele
Radio Moldova, 8 octombrie 2025 09:50
Presa internațională continuă să relateze despre tensiunile politice generate de războiul ruso-ucrainean, semnalând noile declarații ale președintelui american Donald Trump, pe fondul refuzului Rusiei de a pune capăt conflictului militar. Agențiile străine de presă scriu și despre măsurile pregătite de Uniunea Europeană împotriva Moscovei, dar și despre stagnarea economiei ruse. Negocierile de pace din Orientul Mijlociu se numără printre alte subiecte abordate de presa internațională.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 30 minute
09:50
Revista presei internaționale // Rusia, dispusă să-și atingă obiectivele în războiul cu Ucraina; Hamas acceptă să depună armele # Radio Moldova
Presa internațională continuă să relateze despre tensiunile politice generate de războiul ruso-ucrainean, semnalând noile declarații ale președintelui american Donald Trump, pe fondul refuzului Rusiei de a pune capăt conflictului militar. Agențiile străine de presă scriu și despre măsurile pregătite de Uniunea Europeană împotriva Moscovei, dar și despre stagnarea economiei ruse. Negocierile de pace din Orientul Mijlociu se numără printre alte subiecte abordate de presa internațională.
09:40
Două femei din Sângerei, condamnate pentru corupere electorală și obligate să achite amenzi de câte 40 de mii de lei # Radio Moldova
Au oferit mită electorală de câte 2.400 de lei unor susținători și acum vor trebui să plătească amenzi de câte 40.000 de lei. Două femei din raionul Sângerei au fost condamnate pentru corupere electorală, fapte comise la alegerile din toamna anului 2024.
Acum o oră
09:30
Vicepreședintele Comisiei Vetting: Procedura de evaluare externă a integrității judecătorilor se apropie de final # Radio Moldova
Procesul de evaluare externă a integrității judecătorilor din Republica Moldova, cunoscut cu denumirea de vetting, a intrat în etapa finală pentru magistrații aflați în funcție. Vicepreședintele Comisiei de Evaluare a Judecătorilor, Andrei Bivol, a declarat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că toate verificările pentru judecătorii activi vor fi încheiate până la sfârșitul anului 2025.
09:10
Căușeni: un bărbat riscă până la șase ani de închisoare pentru că și-ar fi incendiat soția # Radio Moldova
Un tânăr de 30 de ani din raionul Căușeni va compărea în fața instanței, fiind acuzat de violență în familie, după ce și-ar fi incendiat soția în urma unui conflict. Procuratura din Căușeni anunță că a finalizat urmărirea penală și a transmis dosarul în judecată.
Acum 2 ore
09:00
Străzi inundate, copaci doborâți și trafic îngreunat la Chișinău în urma ploilor din ultimele zile # Radio Moldova
Serviciile municipale ale Primăriei Chișinău au intervenit pe teren pentru a înlătura consecințele ploilor abundente care au afectat capitala. Potrivit administrației municipale, echipele specializate acționează în mai multe sectoare ale orașului pentru a curăța sistemele de canalizare, a evacua apa acumulată pe carosabil și a îndepărta eventualele obstacole provocate de vânt și precipitații.
08:50
Străzi inundate, copaci doborâți și trafic îngreunat la Chișinău după ploile de lungă durată # Radio Moldova
Serviciile municipale ale Primăriei Chișinău au intervenit pe teren pentru a înlătura consecințele ploilor abundente care au afectat capitala. Potrivit administrației municipale, echipele specializate acționează în mai multe sectoare ale orașului pentru a curăța sistemele de canalizare, a evacua apa acumulată pe carosabil și a îndepărta eventualele obstacole provocate de vânt și precipitații.
08:30
Susținuți și nu prea: Câte voturi au acumulat, în localitățile de baștină, liderii partidelor care merg în Parlament # Radio Moldova
Au trecut pragul electoral cu partidele și blocurile electorale pe care le-au condus în campania electorală, însă nu toți au avut sprijinul masiv al oamenilor din localitățile lor de baștină. Excepție fac doar liderii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu și Dorin Recean.
08:10
Kievul acuză Moscova că implică navele sale petroliere în atacuri și diversiuni cu drone în Europa # Radio Moldova
Serviciul de Informații Externe al Ucrainei confirmă presupunerile potrivit cărora în provocările recente cu survolul dronelor deasupra unor obiective sensibile din Europa ar fi fost implicate petroliere din „flota din umbră” a Federației Ruse. Declarația a fost făcută de președintele Volodimir Zelenski în mesajul său video adresat marți seară, 7 octombrie, cetățenilor.
Acum 4 ore
08:00
Ploile torențiale și vijeliile din România au provocat inundații și pagube materiale în mai multe zone ale țării. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), efecte au fost înregistrate în 42 de localități din 16 județe – printre care Argeș, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Constanța, Călărași, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea, Vâlcea – precum și în municipiul București.
08:00
Laureați ai Premiului Nobel, în vizită la Chișinău: au purtat discuții cu cercetători și tineri din R. Moldova # Radio Moldova
O zi cu semnificație istorică pentru știința din Republica Moldova. Doi laureați ai Premiului Nobel - fizicianul japonez Hiroshi Amano și profesorul american James Rothman - au vizitat Academia de Științe a Moldovei (AȘM), unde s-au întâlnit cu cercetători, profesori și tineri. Hiroshi Amano, distins în 2014 pentru inventarea diodelor cu lumină albastră, a susținut o prelegere publică. Cei doi savanți au fost desemnați membri de onoare ai AȘM și au primit medalia „Dimitrie Cantemir”.
07:30
Autoritarul prim-ministru maghiar Viktor Orbán a suferit o înfrângere în Parlamentul European, care a respins marți, 7 octombrie, cererea guvernului de la Budapesta de a ridica imunitatea a doi eurodeputați maghiari: Péter Magyar, din Partidul Popular European (liderul partidului Tisza, care îl depășește în prezent pe Orbán în sondajele dinaintea alegerilor de anul viitor), și Klára Dobrev, din Partidul Socialiștilor și Democraților.
Acum 12 ore
23:00
Blocaj electoral în Autonomia Găgăuză: Noua Adunare Populară de la Comrat ar putea fi aleasă în 2026 # Radio Moldova
Autonomia Găgăuză se confruntă cu un blocaj electoral fără precedent. Deși mandatul actualei Adunări Populare (AP) expiră în noiembrie, organizarea alegerilor este imposibilă. Regiunea nu are o entitate electorală, după ce Comisia Electorală a Găgăuziei (CEG) a fost dizolvată acum doi ani de AP. Decizia a fost contestată în instanță, iar decizia urmează să fie pronunțată de Curtea Supremă de Justiție (CSJ) abia pe 26 noiembrie.
21:50
Aproape 200 de clădiri din capitală, majoritatea grădinițe și spitale, sunt conectate la căldură # Radio Moldova
Aproape 200 de clădiri din capitală, majoritatea grădinițe și spitale, au fost conectate la rețeaua de agent termic. Temperaturile scăzute din ultimele zile au determinat și administratorii de blocuri să solicite racordarea sistemelor de încălzire. Potrivit reprezentanților Termoelectrica, stocurile de combustibil sunt suficiente pentru a asigura căldura pe toată durata sezonului rece și că tarifele pentru consumatorii casnici vor rămâne neschimbate.
21:10
Doi ani de la războiul din Gaza: mărturiile unor moldoveni care au fugit din calea războiului # Radio Moldova
Au trecut doi ani de la izbucnirea conflictului dintre Hamas și Israel, un război care a devastat Fâșia Gaza și a forțat mii de oameni să-și abandoneze locuințele. Printre cei nevoiți să fugă din calea violențelor s-au numărat și cetățeni români. Moldova 1 a stat de vorbă cu câțiva dintre ei, iar poveștile pe care le-au împărtășit sunt tulburătoare.
Acum 24 ore
20:40
O clădire cu șase etaje din centrul Madridului s-a prăbușit în timpul lucrărilor de reparație. Trei muncitori au fost răniți, iar alți patru nu au fost deocamdată găsiți, scrie DW. Căutările sub dărâmături continuă.
20:30
Un grup de persoane, printre care moldoveni, furau mașini din Europa și le vindeau în Dubai # Radio Moldova
Furau mașini de elită din Europa și le vindeau în Dubai. O grupare transnațională, printre care și cetățeni moldoveni, ucraineni, români și ruși a fost destructurată de autoritățile italiene, spaniole și belgiene, informează carabinierii italieni.
20:20
Ion Ceban solicită daune morale de la ministra de externe a României și să înceteze orice acte de defăimare # Radio Moldova
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a dat-o în judecată, luna trecută, la Tribunalul București, pe ministra de Externe a României, Oana Țoiu. În acțiune, consultată de G4Media, reclamantul îi cere lui Țoiu daune morale de un leu, să înceteze orice acte de defăimare la adresa sa și, în cazul în care va câștiga procesul, pârâta sa publice decizia, pe cheltuiala sa, într-un ziar cu acoperire națională.
20:20
O nouă performanță fabuloasă a halterofilului moldovean Marin Robu. Acesta a cucerit 3 medalii de bronz la Campionatele Mondiale de resort, care se desfășoară la Forde, în Norvegia.
20:00
Adrian Hotineanu, despre transplantul de organe: „Putem salva vieți, dar nu avem donatori” # Radio Moldova
În Republica Moldova se efectuează transplanturi de ficat, rinichi și cornee, însă nevoia de organe rămâne critică, în special în contextul incidenței ridicate a hepatitelor virale. Chirurgul și profesorul Adrian Hotineanu a relatat, în platoul Moldova 1, că scăderea ratei de donare de organe voluntară și lista lungă de așteptare sunt printre provocările majore ale sistemului.
19:30
Cod roșu de ploi torențiale în România. Autoritățile române au emis primul mesaj Ro-Alert și au îndemnat cetățenii să evite deplasările mai ales în zonele aglomerate și în cele inundabile. În contextul vremii, școlile și grădinițele din București, dar și din alte județe, nu vor activa marți, 8 octombrie.
19:20
Specialiști, la Radio Moldova: Munca temporară sau munca la negru continuă să predomine în R. Moldova # Radio Moldova
R. Moldova a înregistrat, în ultimii 20 de ani, progrese în ceea ce privește munca decentă, însă mai există provocări legate de condițiile în care sunt impuși să lucreze salariații. Totodată, munca temporară sau munca la negru continuă să predomine în R. Moldova, au declarat specialiștii la emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova.
18:50
Rusia a interzis importul a 20,5 tone de mere din Republica Moldova. Asta după ce, în urma controlului, s-a constatat că informațiile despre producător, indicate pe etichetele de marcaj, nu corespund datelor menționate în certificatul fitosanitar.
18:30
Cod galben de ploi puternice: Evitați zonele cu risc de inundații și stați departe de cabluri electrice și arbori # Radio Moldova
Codul galben de ploi puternice va fi valabil și pentru ziua de miercuri, 8 octombrie, pe tot teritoriul R. Moldova. În context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență recomandă cetățenilor să se adăpostească în locuri sigure, departe de cabluri electrice și arbori, precum și să-și supravegheze copiii ca să nu se afle în zone cu risc de inundații.
18:20
Investiții în infrastructura postrecoltare: Fermierii procură tehnologii moderne pentru a spori competitivitatea fructelor și a obține profit mai mare # Radio Moldova
După recoltare, produsele agricole încep să piardă din calitate, iar pierderile pot ajunge la 10–15% din volum, în lipsa unor sisteme moderne, susțin reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Prin instalarea frigiderelor, a liniilor de sortare și de ambalare moderne, aceste pierderi pot fi reduse la 3–5%, iar producătorii pot păstra recolta mai mult timp, în condiții bune, pentru a o vinde atunci când piața oferă un preț mai avantajos.
18:10
Recomandările IGSU în contextul codului galben de ploi: evitați zonele cu risc de inundații și stați departe de cabluri electrice și arbori # Radio Moldova
Adăpostirea în locuri sigure, departe de cabluri electrice și arbori, precum și supravegherea copiilor pentru a nu se afla în zone cu risc de inundații, se numără printre principalele recomandări ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în contextul avertizării meteorologice de cod galben de ploi abundente.
18:00
Expert: Rusia adoptă o nouă tactică de război, lovind diferit infrastructura energetică a Ucrainei # Radio Moldova
Moscova adoptă o nouă tactică de război din moment ce își alege noi ținte pentru atacurile împotriva Ucrainei, deduce expertul Anatoli Hrapcinski, director adjunct al unei companii producătoare de echipamente de război electronic. Potrivit acestuia, Moscova și-a intensificat loviturile asupra infrastructurii critice, în special a celei energetice. Atacurile inamice sunt acum nu doar combinate, ci și „mult mai dense”, spune expertul.
18:00
În Republica Moldova se efectuează transplanturi de ficat, rinichi și cornee, însă nevoia de organe rămâne critică, în special în contextul incidenței ridicate a hepatitelor virale. Chirurgul și profesorul Adrian Hotineanu a relatat, în platoul Moldova 1, că scăderea ratei de donare de organe voluntară și lista lungă de așteptare sunt printre provocările majore ale sistemului.
18:00
Stanislav Iuhnevici a adus în țară medalia de bronz cucerită la Campionatele Mondiale pentru tineret și juniori, care au avut loc în Indonesia. Această performanță îi dă speranțe sportivului originar din Bălți să obțină la anul și o cotă de participare la Jocurile Europene, proba de sambo având toate șansele să fie inclusă în competiție.
17:50
Blocaj electoral în Găgăuzia: Noua Adunare Populară de la Comrat ar putea fi aleasă în 2026 # Radio Moldova
Autonomia Găgăuză se confruntă cu un blocaj electoral fără precedent. Deși mandatul actualei Adunări Populare (AP) expiră în noiembrie, organizarea alegerilor este imposibilă. Regiunea nu are o entitate electorală, după ce Comisia Electorală a Găgăuziei (CEG) a fost dizolvată acum doi ani de AP. Decizia a fost contestată în instanță, iar decizia urmează să fie pronunțată de Curtea Supremă de Justiție (CSJ) abia pe 26 noiembrie.
17:40
Spațiile pentru uscarea rufelor în aer liber, date uitării. „Curtea Europeană” prinde contur la Chișinău # Radio Moldova
Proiectul „Curtea Europeană” prinde contur la Chișinău. După luni de pregătiri și selecții, programul a intrat în faza practică: 89 de curți de bloc din capitală vor fi reabilitate în prima etapă, cu un buget de 250 de milioane de lei, alocat de Guvern. În total, 472 de curți au fost declarate eligibile, iar recent Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Chișinău a publicat lista altor 381 de curți care urmează să fie modernizate până în 2027. Unele lucrări au început la 1 octombrie și trebuie finalizate până la sfârșitul anului.
17:30
Promo-LEX: Presa controlată de regimul de la Tiraspol glorifică trecutul militar sovietic și promovează ostilitatea față de Chișinău # Radio Moldova
Peste 42% din conținutul difuzat de așa-numita presă oficială din regiunea transnistreană are caracter propagandistic, potrivit unei note analitice publicate de Asociația Promo-LEX. Monitorizarea, realizată în perioada mai - august curent, arată că principalele instituții media controlate de administrația nerecunoscută de la Tiraspol: Novosti pmr, Pervîi Pridnestrovski și TSV, promovează constant frica, nostalgia sovietică și ostilitatea față de Chișinău.
17:10
Fosta deputată Marina Tauber, condamnată la șapte ani și șase luni de închisoare, este dată în urmărire internațională. Dosarul a fost transmis marți, 7 octombrie, Organizației Internaționale de Poliție Criminală (Interpol), a declarat, pentru Teleradio-Moldova, șefa Secției Comunicare și Protocol a Inspectoratului General al Poliției (IGP), Diana Fetco.
16:40
Până la sfârșitul acestui an, în școlile din țară vor ajunge aproximativ 200.000 de manuale noi – 192 de titluri destinate învățământului primar, gimnazial și liceal.
16:40
Un bărbat din Chișinău, prins în flagrant delict de CNA după ce ar fi cerut 2.500 de euro pentru un permis auto # Radio Moldova
Un bărbat din Chișinău ar fi pretins și primit 2.500 de euro pentru a facilita obținerea unui permis de conducere în municipiul Bălți. Acesta a fost reținut în flagrant delict de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) în momentul când primea banii.
16:30
Curtea Constituțională a stabilit data la care va examina Raportul privind rezultatele alegerilor parlamentare # Radio Moldova
Curtea Constituțională va examina săptămâna viitoare documentele privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie și validarea mandatelor deputaților aleși. Ședința este programată pentru joi, 16 octombrie, începând cu ora 10:00.
16:30
Transplanturi de rinichi, ficat și cornee, efectuate în R. Moldova: Poveștile de succes ale beneficiarilor # Radio Moldova
În Republica Moldova au avut loc, de la începutul anului curent, zece transplanturi de organe, intervenții care au oferit pacienților o a doua șansă la viață. Pe unii dintre beneficiarii de transplant i-am întâlnit, alături de medici și donatori, la Conferința națională dedicată Zilei europene a donării de organe, țesuturi și celule, organizată la Chișinău. Ei spun că au fost uniți de un mesaj simplu, dar puternic: donarea de organe înseamnă viață.
16:20
Garanții de la stat în valoare de 37,51 de milioane de lei pentru finanțări de 82,61 de milioane de lei, în septembrie # Radio Moldova
Cincizeci și nouă de companii au beneficiat de granturi nerambursabile în valoare totală de 8,9 milioane de lei pe parcursul lunii septembrie. Mijloacele financiare au fost debursate prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA).
16:20
UE înăsprește regulile pentru regimul fără viză. Republica Moldova și alte 60 de țări ar putea fi vizate # Radio Moldova
Parlamentul European a adoptat marți, 7 octombrie, o inițiativă legislativă care modifică mecanismul de suspendare a regimului călătoriilor fără viză în Uniunea Europeană. Potrivit noilor reguli, Comisia Europeană va putea introduce temporar, apoi permanent, obligația de viză pentru cetățenii față de care apar motive justificate de îngrijorare.
15:30
Dosarele de judecată vechi, cu termene de examinare mai mari de doi-trei ani, vor fi examinate în mod prioritar la nivel național, în baza unei inițiative aprobate de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Măsura propusă urmărește reducerea restanțelor semnificative din instanțe, în special în materie penală, unde peste 10% dintre dosare depășesc termenul de trei ani. Inițiativa face parte din angajamentele Republicii Moldova privind reformarea justiției și respectarea standardelor europene în domeniul statului de drept.
13:40
Negocierile de aderare a R. Moldova, susținute la Bruxelles, absente însă pe agenda viitoarei reuniuni a Consiliului European # Radio Moldova
Președintele Consiliului European, António Costa, va continua să colaboreze activ cu toți liderii Uniunii Europene pentru avansarea Republicii Moldova pe calea aderării la blocul comunitar, au declarat pentru Moldova 1 surse oficiale de la Bruxelles.
13:40
Decizie CSM: Dosarele de judecată vechi, cu termene de examinare mai mari de doi - trei ani, vor fi examinate prioritar # Radio Moldova
Dosarele de judecată vechi, cu termene de examinare mai mari de doi-trei ani, vor fi examinate în mod prioritar la nivel național, în baza unei inițiative aprobate de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Măsura propusă urmărește reducerea restanțelor semnificative din instanțe, în special în materie penală, unde peste 10% dintre dosare depășesc termenul de trei ani. Inițiativa face parte din angajamentele Republicii Moldova privind reformarea justiției și respectarea standardelor europene în domeniul statului de drept.
13:20
Partidul „Democrația Acasă” a contestat deciziile CEC prin care a fost lipsit de finanțare pentru doi ani: „Scopul era eliminarea noastră” # Radio Moldova
Curtea Constituțională are doar două opțiuni juridice în procesul de validare a alegerilor parlamentare – fie să confirme toate cele 101 mandate de deputat, fie să invalideze întreg scrutinul, susține președintele Partidului „Democrația Acasă” (PDA), Vasile Costiuc. Invitat la emisiunea „Pe față” de la Moldova 1, ediția din 6 octombrie, liderul formațiunii a spus că a consultat experți constituționaliști și că „nu există o a treia opțiune” în ceea ce privește decizia finală a Curții.
12:50
Vreme rea și viteză neadaptată: Zeci de accidente rutiere timp de 90 de minute, semnalate la 112 # Radio Moldova
Condițiile meteo nefavorabile sporesc riscul de accidente, iar șoferii sunt îndemnați să dea dovadă de prudență maximă în trafic. Avertizarea a fost lansată de Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112, după ce, marți, 7 octombrie, operatorii au recepționat, în decurs de doar o oră și jumătate, aproximativ 40 de apeluri legate de accidentele rutiere produse.
12:50
Povestea impresionantă a lui Vladimir Fratea, fotbalistul clubului Zimbru Chișinău, care trăiește momentul mult așteptat: prima convocare la echipa națională # Radio Moldova
Din Chișinău, prin Germania, Georgia și Cipru, Vladimir Fratea a dus mereu cu el visul de a juca pentru prima reprezentativă a Republicii Moldova. Astăzi, tânărul fotbalist al clubului Zimbru Chișinău trăiește momentul mult așteptat: prima convocare la echipa națională.
12:30
Femeia din raionul Edineț, care s-a pierdut duminică, în timp ce strângea ciuperci, a fost găsită marți # Radio Moldova
Femeia din raionul Edineț, care era căutată după ce s-a pierdut duminică în timp ce strângea ciuperci, a fost găsită, cu puțin timp în urmă, într-un alt capăt al pădurii, a anunțat Poliția R. Moldova. Aceasta este în viațǎ și a fost transportată la spital pentru examinări medicale.
12:30
Vitalie Damașcan a marcat din nou! Atacantul moldovean și-a salvat echipa de la înfrângere # Radio Moldova
Internaționalul moldovean Vitalie Damașcan continuă prestațiile bune la noua sa echipă HŠK Zrinjski Mostar. După ce a marcat în cupele europene săptămâna trecută, atacantul a înscris și primul său gol în campionatul Bosniei și Herțegovinei. Mai mult, Damașcan și-a salvat echipa de la înfrângere
12:20
Două moțiuni de cenzură împotriva președintei Comisiei Europene: „O capcană în care UE nu poate să cadă” # Radio Moldova
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen se confruntă în Parlamentul European cu două noi moțiuni de cenzură. Președinta Comisiei Europene a cerut într-un discurs în plen unitate între forțele pro-Uniunea Europeană împotriva celor care încearcă în opinia ei să destabilizeze Europa, menționându-l pe președintele rus Vladimir Putin, potrivit AFP și EFE.
12:20
Sezonul de încălzire 2025-2026: 121 de edificii din capitală au fost deja conectate la agentul termic # Radio Moldova
Sezonul de încălzire a început în 121 de clădiri din Chișinău, cele mai multe fiind grădinițe. Până la data de 7 octombrie, au fost conectate 63 de instituții de educație timpurie, 39 de sedii ale agenților economici, șase instituții medicale, precum și câte patru case individuale și școli. De asemenea, agentul termic este livrat și în cinci blocuri locative.
12:10
Republica Moldova investește în infrastructura postrecoltare pentru a-și alinia agricultura la standardele europene # Radio Moldova
Dezvoltarea infrastructurii postrecoltare este una dintre prioritățile Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Secretarul de stat, Andrian Digolean, a declarat în cadrul emisiunii Bună dimineața, de la Moldova 1, că investițiile în depozite, linii de sortare și ambalare sau sisteme de pre-răcire sunt vitale pentru competitivitatea internațională a produselor moldovenești și pentru economia națională în ansamblu.
12:10
Garanții de la stat în valoare 37,51 de milioane de lei pentru finanțări de 82,61 de milioane de lei, în septembrie # Radio Moldova
Cincizeci și nouă de companii au beneficiat de granturi nerambursabile în valoare totală de 8,9 milioane de lei pe parcursul lunii septembrie. Mijloacele financiare au fost debursate prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA).
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.