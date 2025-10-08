DOC/ Motivele excluderii din cursa electorală a partidului „Moldova Mare”. Sesizări de la SIS și Poliție, informații de la CNA și două investigații jurnalistice – printre probe. Instanța: „Depășesc cu mult orice dubiu rezonabil cu privire la săvârșirea de către partid a faptelor imputate”
8 octombrie 2025
Un cuplu din Rusia a fost amendat cu 60 de mii de ruble pentru că au interpretat acasă cântece în limba ucraineană. Bărbatul a fost obligat să își ceară scuze și să cânte imnul Rusiei # Ziarul de Garda
DOC/ Motivele excluderii din cursa electorală a partidului „Moldova Mare". Sesizări de la SIS și Poliție, informații de la CNA și două investigații jurnalistice – printre probe. Instanța: „Depășesc cu mult orice dubiu rezonabil cu privire la săvârșirea de către partid a faptelor imputate"
Serviciul de Informații și Securitate a constatat că Victoria Furtună ar fi cerut și primit circa 350 de mii de euro de la o persoană apropiată lui Șor pentru a acoperi cheltuielile partidului în campania electorală. Informația se regăsește în hotărârea Curții de Apel Centru prin care partidul „Moldova Mare”, condus de Furtună, a fost...
Farmacia Familiei Group lansează o nouă experiență online: mai rapidă, mai intuitivă, mai aproape de tine # Ziarul de Garda
Procuratura: Un bărbat din Căușeni a fost trimis pe banca acuzaților pentru că și-a stropit soția cu benzină și a încercat să îi dea foc # Ziarul de Garda
Un bărbat în vârstă de 30 de ani a fost trimis în instanță fiind acuzat de procurorii din Căușeni că în timpul conflictului între învinuit și soția sa, acesta a luat o sticlă de benzină, a stropit victima după care a incendiat femeia, se arată în comunicatul de presă emis de Procuratura Generală. Acuzatul și-a...
ISW: Rusia a intensificat o campanie informațional-psihologică ce ar putea face parte din pregătirile pentru un posibil război cu NATO # Ziarul de Garda
Rusia a intensificat o campanie informațional-psihologică ce ar putea face parte din pregătirile pentru un posibil război cu NATO – arată un raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), citat de Rador. Potrivit analiștilor, rușii ar putea organiza o provocare sub steag fals, scrie G4Media. ISW menționează o declarație a Serviciului de Informații Externe al Rusiei,...
Preşedintele american Donald Trump a dat asigurări marţi că există o „şansă reală" să se ajungă la un acord de pace pentru Gaza, într-un moment în care discuţiile indirecte dintre emisarii israelieni şi Hamas continuă în Egipt, scrie Reuters. Trump a propus un plan în 20 de puncte pentru a pune capăt conflictului, declanşat acum...
LIVE TEXT/ Zelenski declară că a primit informații despre cum Rusia folosește petroliere din „flota fantomă” pentru a lansa drone în țările europene și a pregăti sabotaje. Război în Ucraina, ziua 1323 # Ziarul de Garda
8:12 Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski a anunțat că a primit informații detaliate, de la serviciul de informații externe, despre cum Rusia folosește petroliere din flota fantomă pentru a lansa drone în țările europene și a pregăti sabotaje. Zelenski a declarat că incursiunile de drone din ultimele săptămâni, în statele din nordul și vestul Europei, sunt...
LIVE TEXT/ O persoană a murit și mai multe au fost rănite în urma bombardamentelor din timpul zilei asupra regiunii Herson. Război în Ucraina, ziua 1322 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 În regiunea Herson, o persoană a fost ucisă și trei au fost rănite în urma bombardamentelor din timpul zilei, iar un alt bărbat a fost aruncat în aer de o mină în propria curte.Potrivit Ukrinform, acest lucru a fost relatat pe Facebook de Procuratura Regională Herson. „Conform anchetei, pe 7 octombrie 2025, trupele...
Halterofilul Marin Robu a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial din Norvegia # Ziarul de Garda
Halterofilul Marin Robu a obținut locul trei la Campionatul Mondial din Forde, Norvegia. Anunțul a fost făcut de Federația de Haltere din R. Moldova. Sportivul Marin Robu a participat la categoria de până la 88 kg și a încheiat proba de smuls ridicând 169 de kilograme și clasându-se pe locul 3, iar apoi a încheiat...
Zece răniți și patru persoane dispărute după ce o clădire s-a prăbușit parțial în Spania # Ziarul de Garda
Circa zece persoane au fost rănite și patru sunt date dispărute după ce o clădire în construcție din centrul Madridului s-a prăbușit parțial marți, a anunțat prefectul regiunii Madrid, Francisco Martin Aguirre, relatează AFP și Reuters, citat de Agerpres. „Patru muncitori care lucrau pe șantier (…) sunt în prezent dați dispăruți”, a declarat el pentru...
LIVE TEXT/ Ucraina alocă 36 de milioane de dolari pentru a consolida rețeaua energetică din regiunile din prima linie, în contextul atacurilor Rusiei. Război în Ucraina, ziua 1322 # Ziarul de Garda
UPDATE 20:00 Guvernul Ucrainei a alocat 36 de milioane de dolari pentru a consolida infrastructura energetică în regiunile din prima linie, pe măsură ce Rusia își intensifică atacurile asupra rețelei energetice a țării înainte de iarnă, a declarat Volodimir Zelenski pe 7 octombrie, potrivit Kyiv Independent. Zelenski a anunțat finanțarea după o întâlnire cu prim-ministrul...
Dreptul de călătorie fără vize în UE ar putea fi suspendat pentru țările care prezintă riscuri de securitate sau care încalcă drepturile omului # Ziarul de Garda
Parlamentul European a susținut, pe 7 octombrie, legea care facilitează eliminarea dreptului de călătorie fără vize în UE pentru țările care prezintă riscuri de securitate sau care încalcă drepturile omului, potrivit unui comunicat al instituției. Printre noile motive pentru suspendarea accesului fără vize în UE se numără amenințările hibride și pașapoartele de aur. Încălcările drepturilor...
Ion Ceban cere ministrei de Externe din România daune morale de un leu pentru „defăimare” # Ziarul de Garda
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a dat-o în judecată, luna trecută, la Tribunalul București, pe Oana Țoiu, ministra de Externe a României. În acțiune, consultată de G4Media.ro, reclamantul îi cere lui Țoiu daune morale de 1 leu, să înceteze orice acte de defăimare la adresa sa și, în cazul în care va câștiga procesul, pârâta sa...
Un tânăr de 21 de ani pe care jurnaliștii de la CU SENS l-au remarcat în preajma membrilor partidul „Renaștere", afiliat politicianului fugar la Moscova, Ilan Șor, apare și în echipa partidului „Democrația Acasă", în frunte cu Vasile Costiuc. Ultima dată, a fost observat la sediul PPDA, după miezul nopții. Se bucura, de rând cu...
Detalii din sentința Marinei Tauber: „Salariile” din Partidul Șor, Vladimir Vitiuc sub acoperire cu numele „Palermo” și mărturiile depuse de reporterii ZdG # Ziarul de Garda
Judecătoria Chișinău a publicat sentința de condamnarea a deputatei Marina Tauber, care a fost condamnată la închisoare pe un termen de 7 ani și 6 luni. Instanța a dispus confiscarea în folosul statului a peste 206 milioane de lei din contul deputatei, găsită vinovată pe patru capete de acuzare – de falsificare a rapoartelor privind finanțarea...
Numărul buletinelor de vot declarate nevalabile în cadrul alegerilor parlamentare, mai mare decât la scrutinele anterioare. Printre acestea, buletinele pe care a fost aplicată ștampila pe partidul Moldova Mare # Ziarul de Garda
Peste 30 de mii de buletine de vot utilizate în cadrul alegerilor parlamentare au fost declarate nevalabile. În comparație, în turul II al alegerilor prezidențiale din toamna anului trecut, aproape 21 de mii de buletine de vot au fost declarate nevalabile. Totuși numărul este mai mic decât la referendumul constituțional din 20 octombrie 2024, când...
Ucraina intenționează să îşi majoreze importurile de gaze cu 30% după atacurile ruseşti asupra infrastructurii energetice # Ziarul de Garda
Ucraina vrea să îşi majoreze importurile de gaze naturale cu 30%, în urma atacurilor aeriene ruseşti asupra infrastructurii sale de gaze, care potrivit ministrului ucrainean al Energiei, Svetlana Grinchuk au provocat pagube semnificative, transmite publicația Reuters. În ultimele săptămâni, Rusia şi-a intensificat semnificativ atacurile asupra sectorului energetic al Ucrainei, iar vinerea trecută a atacat principalele...
Mai mulți moldoveni au fost implicați într-o rețea criminală care a furat peste 100 de mașini de lux în toată Europa # Ziarul de Garda
O rețea de crimă organizată extrem de specializată, responsabilă pentru furtul a peste 100 de mașini hibride de lux, a fost destructurată într-o operațiune internațională condusă de carabinierii italieni cu sprijinul Europol și Eurojust. Valoarea estimată a tuturor mașinilor furate este de cel puțin 3 milioane de euro, potrivit unui comunicat Europol. Rețeaua criminală, formată...
Autoritățile vin cu avertizări în contextul codului galben de ploi: „Supravegheați copiii și nu le permiteți să se afle în apropierea zonelor cu risc” # Ziarul de Garda
În contextul avertizării meteorologice emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, în perioada 7 – 8 octombrie 2025, pe întreg teritoriul țării se vor înregistra ploi de lungă durată, iar în acest context IGSU vine cu îsfaturi pentru cetățeni. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de ploi de lungă durată pentru zilele de 7...
LIVE TEXT/ Kievul condamnă atacurile din apropierea centralei nucleare ocupate din Zaporijjea. Război în Ucraina, ziua 1322 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:55 Ucraina a condamnat atacurile recente din apropierea centralei nucleare Zaporijjea, ocupată de Rusia, deoarece aceasta rămâne deconectată de la rețeaua electrică a Ucrainei pentru a doua săptămână, a scris The Kyiv Indepedent. Trupele rusești ar fi lovit o linie electrică pe 23 septembrie, întrerupând conexiunea centralei cu rețeaua electrică a Ucrainei . Drept urmare, centrala a fost...
Lipsirea de alocații din bugetul de stat pentru un an și o amenințare: pierderea celor șase mandate de deputat. De ce a sancționat CEC Partidul „Democrația Acasă” și ce urmează? # Ziarul de Garda
Partidul Politic „Democrația Acasă” a fost sancționat de către Comisia Electorală Centrală cu avertisment și i-a fost aplicată sancțiunea complementară sub formă de lipsire de alocațiile de la bugetul de stat pentru performanțele obținute la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 pentru o perioadă de 12 luni. Totuși, reprezentanții Comisiei Electorale Centrale au menționat că...
Săptămâna trecută au fost înregistrate încasări la bugetul de stat de circa 1,3 miliarde de lei, anunță Serviciul Fiscal de Stat. În perioada 29 septembrie – 03 octombrie 2025, angajații Serviciului Fiscal de Stat au efectuat 223 vizite fiscale la 186 de contribuabili. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat (SFS), Direcția generală control a emis 21...
Promo-LEX: „Peste 42% din conținutul media «oficial» din regiunea transnistreană este pură propagandă” # Ziarul de Garda
Un ecosistem mediatic închis, în care peste 42% din conținutul oficial este propagandă pură, menține populația din stânga Nistrului izolată într-o bulă informațională, deconectată de la realitățile R. Moldova, se arată în Nota Analitică „Propaganda și dezinformarea în regiunea transnistreană a R. Moldova”, elaborată Asociația Promo-LEX. Potrivit Promo-LEX, cercetarea, bazată pe o monitorizare riguroasă a...
Peste 50 de mii de euro, ascunși în bagajele a doi cetățeni străini, descoperiți la aeroport # Ziarul de Garda
Funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău, în conlucrare cu angajații IGPF au înregistrat două tentative de scoatere ilegală a valutei din țară. În total, doi cetățeni străini au încercat să scoată din țară peste 50 de mii de euro. Cazurile, care au avut loc la Aeroportul Internațional Chișinău, vizează doi nerezidenți, ce aveau drept destinație...
Curtea Constituțională a stabilit data în care va examina confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare și validarea mandatelor deputaților # Ziarul de Garda
Curtea Constituțională (CC) va examina joi, 16 octombrie, sesizarea privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și validarea mandatelor deputaților aleși. Totodată, CC va fi instanța care se va pronunțat în privința mandatelor partidului „Democrația Acasă”. Ședința esta programată pentru ora 10:00. Luni, 6 octombrie, Comisia Electorală Centrală (CEC) i-a prezentat Curții Constituționale...
Un bărbat a fost reținut pentru trafic de influență. Acesta ar fi primit 2500 de euro pentru a facilita eliberarea unui permis de conducere # Ziarul de Garda
Un bărbat a fost reținut pentru trafic de influență, după ce ar fi pretins și primit bani pentru perfectarea unui permis de conducere, anunță marți, 7 octombrie, Centrul Național Anticorupție (CNA). Potrivit datelor preliminare, bănuitul ar fi pretins de la o persoană 2500 de euro, susținând că ar avea influență asupra unor angajați ai Secției...
Transferuri în Europa din MyEnergBank – simple, rapide și la cel mai avantajos cost # Ziarul de Garda
Un bărbat a fost reținut pentru trafic de influență. Acesta ar fi primit 2500 de euro pentru a elibera un permis de conducere # Ziarul de Garda
Drone au lovit o regiune din Siberia, într-un posibil prim atac din Ucraina peste munții Ural, la peste 2000 de kilometri de linia frontului # Ziarul de Garda
Trei drone au lovit regiunea rusă bogată în petrol Tiumen, în vestul Siberiei, au anunţat marţi, 7 octombrie, autorităţile ruse, existând rapoarte contradictorii cu privire la distrugerile provocate, a transmis G4Media. Dronele au fost descoperite şi neutralizate în perimetrul unei companii din capitala regională, Tiumen, a anunţat administraţia locală. Incidentul a avut loc luni seara,...
Două autoturisme cu mărfuri nedaclarate ascunse, au fost descoperite în cadrul controalelor vamale # Ziarul de Garda
Două tentative de introducere a mărfurilor nedaclarate au fost contracarate de funcționarii posturilor vamale Tudora și Criva. Produsele erau ascunse printre bagajale personale și urmau să fie introduse ilicit în țară, a anunțat Serviciul Vamal al R. Moldova. În primul caz, au fost depistate produse cosmetice și de îngrijire, în cantități comerciale, camuflate intenționat printre...
Instanța reacționează la declarațiile șefului Poliției, care a spus că Tauber nu era anunțată în căutare pentru că Judecătoria Chișinău nu ar fi trimis actele necesare # Ziarul de Garda
Judecătoria Chișinău neagă afirmațiile șefului Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, care a declarat într-o emisiune, pe 5 octombrie, că Marina Tauber nu era încă anunțată în căutare internațională prin Interpol, pentru că instituția nu ar fi primit materialele necesare. Instanța susține că copia sentinței Marinei Tauber a fost expediată autorităților în aceeași zi...
Bloomberg: Uniunea Europeană intenționează să impună sancțiuni împotriva criptomonedei create de Ilan Șor și Promsvyazbank din Rusia # Ziarul de Garda
Uniunea Europeană intenționează să impună sancțiuni împotriva criptomonedei A7A5, creată de Ilan Șor și Promsvyazbank din Rusia pentru a ocoli sancțiunile internaționale împotriva Rusiei, scrie Bloomberg. A7A5 este o criptovaluta lui Ilan Șor, susținută de depozite în ruble la Promsvyazbank, o instituție financiară de stat rusă creată în special pentru necesitățile Ministerului rus al Apărării....
LIVE TEXT/ Atacurile rusești au întrerupt curentul electric la consumatorii din cinci regiuni ale Ucrainei. Război în Ucraina, ziua 1322 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:00 Începând cu dimineața zilei de 7 octombrie, grevele rusești au lăsat consumatorii fără electricitate în regiunile Cernihiv, Harkiv, Dnipropetrovsk, Sumî și Donețk. În regiunea Cernihiv, sunt în vigoare întreruperi de curent programate la fiecare oră, scrie The Kyiv Independent. „Ieri și deja astăzi, Rusia a atacat din nou infrastructura energetică a Ucrainei. Drept...
ANRE a aprobat noile tarife fixe și prețuri plafon pentru energia electrică din surse regenerabile # Ziarul de Garda
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță că, în cadrul ședinței de marți, 7 octombrie, a aprobat prețurile reglementate în energie electrică obținută din surse regenerabile. Prețul plafon pentru energia electrică produsă de instalațiile eoliene este de 1,44 lei/kWh. Acesta va fi utilizat la licitațiile destinate obținerii statutului de producător eligibil mare, potrivit ANRE....
Peste 2,3 milioane de exemplare de manuale noi au fost distribuite în școli în ultimii trei ani # Ziarul de Garda
În ultimii trei ani, în instituțiile de învățământ general din R. Moldova au fost distribuite un număr total de 2,3 milioane de exemplare de manuale noi, iar până la finele anului curent în școli vor ajunge alte circa 200 de mii de exemplare, anunță marți, 7 octombrie, Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Astfel, circa 93%...
Deschiderea centrelor oncologice în raioane continuă. Ala Nemerenco: Multe cazuri au fost depistate în faze incipiente # Ziarul de Garda
După deschiderea centrelor specializate oncologice din Florești și Sîngerei, urmează să fie deschis și unul la Orhei, a declarat ministra Sănătății, Ala Nemerenco la emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova, precizând că ministerul continuă procesul de descentralizare a tratamentelor oncologice, prin deschiderea de centre specializate în raioanele R. Moldova. „Procesul a fost...
Dosarul gheretelor din sectorul Ciocana: Pretora și șeful adjunct al Poliției, învinuiți de corupere pasivă, au fost achitați de prima instanță. „Nu indică în mod concret că inculpații ar fi solicitat sau primit sume de bani de la agenți economici” # Ziarul de Garda
Pretora sectorului Ciocana, Sinilga Școlnic, și șeful adjunct suspendat al Inspectoratului de Poliție Ciocana, Pavel Todica, au fost achitați de către prima instanță în dosarul de corupere pasivă. Decizia a fost pronunțată vineri, 26 septembrie, de către magistratul de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, Petru Păun, fiind publicată marți, 7 octombrie. În cadrul ședinței de...
A fost constituit un grup de lucru pentru verificarea terenurilor împădurite în cadrul campaniei naționale din 2024. Rata medie de prindere a puieților este de aproximativ 70% # Ziarul de Garda
În urma unei sesizări parvenite în adresa Ministerului Mediului, ministrul Sergiu Lazarencu a dispus constituirea unui grup de lucru pentru verificarea terenurilor împădurite în cadrul campaniei naționale de împădurire desfășurate în toamna anului 2024. Grupul a avut ca sarcină de a evalua starea plantațiilor, de a analiza cauzele tehnice care au influențat rata de prindere,...
Orban îl acuză pe Zelenski de „șantaj moral” în legătură cu aderarea Ucrainei la UE # Ziarul de Garda
Președintele Volodimir Zelenski folosește o „tactică de șantaj moral” împotriva Ungariei pentru a promova candidatura Ucrainei la UE, a declarat premierul ungar Viktor Orban, scrie The Kyiv Indepedent. Retorica din ce în ce mai dură a lui Orban la adresa Ucrainei se aliniază cu mesajul său anti-UE și naționalist înaintea alegerilor parlamentare din Ungaria din...
Serviciul 112 face apel la prudență: în 90 de minute s-au produs 40 de accidente cauzate de condițiile meteorologice nefavorabile # Ziarul de Garda
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 semnalează o creștere semnificativă a numărului de accidente rutiere cauzate de condițiile meteorologice nefavorabile, în special de ploile abundente și de lungă durată care afectează mai multe regiuni ale țării. Potrivit serviciului 112, în decurs de doar o oră și jumătate, s-au înregistrat până la 40 de...
Serviciul 112 face apel la prudență: în 90 de minute s-au produs 40 de accidente cauzate de condițiile meteorologice nefavorabil # Ziarul de Garda
UPDATE/ Femeia a fost găsită dupa aproape două zile de căutări într-un alt capăt al pădurii # Ziarul de Garda
O femeie de 75 de ani din satul Alexăndreni, raionul Sîngerei, este căutată de oamenii legii, după ce s-a rătăcit duminică, 5 octombrie, în timp ce culegea ciuperci într-o pădure din apropierea satului Brînzeni, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP). UPDATE 11:50 Femeia a fost găsită, cu puțin timp în urmă, într-un alt capăt al...
UPDATE/ Bătrâna a fost găsită dupa aproape două zile de căutări într-un alt capăt al pădurii # Ziarul de Garda
R. Moldova a recepționat un lot de 240 de mii de doze de vaccin antigripal „Influvac Tetra”, cu doza 0,5 ml în seringă preumplută, achiziționat din sursele Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Compoziția acestui vaccin respectă recomandările Organizației Mondiale a Sănătății pentru utilizare în emisfera de nord, pentru sezonul gripal 2025-2026, se arată în...
Siegfried Mureșan: „Propunem o creștere de 25 de milioane de euro pentru Vecinătatea Estică, inclusiv R. Moldova, în bugetul UE pentru 2026” # Ziarul de Garda
Comisia pentru bugete a Parlamentului European a votat în seara zilei de 6 octombrie, un amendament la Bugetul Uniunii Europene pentru anul 2026, prin care solicită o creștere cu 25 de milioane de euro a alocărilor destinate Vecinătății Estice, inclusiv R. Moldova, anunță marți, 7 octombrie, europarlamentarul Siegfried Mureșan. Potrivit eurodeputatului, această majorare este necesară...
FT: Țările UE au convenit să restricționeze circulația diplomaților ruși în spațiul Schengen # Ziarul de Garda
Țările UE au convenit să restricționeze libera circulație a diplomaților ruși în cadrul blocului comunitar, ca parte a celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni, au declarat două surse informate pentru Financial Times (FT). Potrivit acestora, Ungaria, ultima țară care s-a opus propunerii, și-a ridicat veto-ul. Conform inițiativei, propusă inițial de Republica Cehă, diplomații ruși cu...
Un bărbat de 35 de ani a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru că a violat o copilă de 12 ani și a rămas însărcinată # Ziarul de Garda
Un bărbat din nordul țării a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de viol al unei minore de 12 ani, anunță marți, 7 octombrie, Procuratura Generală (PG). Potrivit informațiilor, pe perioada examinării cauzei penale, inculpatul s-a aflat în căutare, iar printr-o sentință recent pronunțată, acesta a fost recunoscut vinovat de comiterea...
Vicepreședinta interimară a Judecătoriei Strășeni, Dorina Croitor a promovat evaluarea externă. CSM a acceptat raportul Comisiei Vetting # Ziarul de Garda
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a acceptat raportul Comisiei Vetting prin care a constatat promovarea evaluării externe de către vicepreședinta interimară a Judecătoriei Strășeni, Dorina Croitor. În cadrul ședinței de astăzi, 7 octombrie, CSM a examinat raportul Comisiei Vetting privind rezultatele evaluării externe în privința judecătoarei. „În cadrul procesului, magistrata a participat la o audiere...
Un bărbat de 35 de ani a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru că a violat o copilă de 12 ani, în urma căreia a rămas însărcinată # Ziarul de Garda
