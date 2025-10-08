Bărbatul din Căușeni care și-a stropit soția cu benzină apoi i-a dat foc, trimis în judecată: Ce pedeapsă riscă

13:50

Femeia de afaceri și influencerița Tany Vander și-a vândut toate proprietățile din Republica Moldova și s-a mutat definitiv în Emiratele Arabe Unite. Pe rețelele sociale, ea a publicat mai multe imagini din Dubai, unde apare alături de soțul său, Vasile, aflat pe lista de sancțiuni, și de cei doi fii ai lor.