Plângere împotriva Giorgiei Meloni și a doi miniștri italieni, pentru complicitate la genocid în Gaza, depusă la CPI
SafeNews, 8 octombrie 2025 08:20
Șefa Guvernului italian Giorgia Meloni a anunţat marţi seara că o plângere cu privire la „complicitate la genocid" împotriva sa şi a doi miniştri de-ai săi a fost depusă la Curtea Penală Internațională (CPI), din cauza susţinerii Israelului de către Roma, relatează AFP. „Eu, ministrul (Apărării Guido) Crosetto, (ministrul de Externe Antonio) Tajani şi, cred, […]
• • •
Acum 10 minute
08:30
Trupele rusești nu mai au acces la banii lor. Comandanții se tem de dezertări în masă și le confiscă toate cardurile bancare # SafeNews
Un agent ATESH infiltrat în brigada rusă a declarat că, recent, comandanul companiei a colectat toate cardurile bancare ale personalului în timp ce unitatea se pregătea să se deplaseze în regiunea Donețk. Comandanții ruși de pe frontul din Herson ar fi confiscat cardurile bancare ale soldaților înainte de o desfășurare, temându-se de cazuri masive de […]
Acum 30 minute
08:20
Un pasaj subteran secret din Colosseumul de la Roma, rămas mult timp ascuns, se va deschide pentru vizitatori luna aceasta # SafeNews
Un pasaj subteran secret, rămas mult timp ascuns în Colosseumul din Roma, se va deschide pentru vizitatorii acestui amfiteatru antic la sfârşitul lunii octombrie, au anunţat marţi reprezentanţii Parcului Arheologic Colosseum. În perioada Romei Antice, Pasajul lui Commodus asigura legătura între loja din Colosseum dedicată celor mai înalţi demnitari şi lumea exterioară. Numele său provine […]
08:20
Acum 24 ore
16:50
O clădire s-a prăbuşit în plin centrul Madridului, mai multe persoane sunt dispărute şi trei rănite # SafeNews
Un imobil care se afla în renovare s-a prăbuşit parţial marţi, în centrul Madridului, pe strada Las Hileras, la doi paşi de Teatrul Regal. Zona a fost imediat izolată de autorităţi, în timp ce echipele de salvare continuă căutările printre dărâmături, relatează Le Figaro. Potrivit poliţiei naţionale, citată de ziarul Marca, cel puţin patru persoane ar […]
16:50
Procurorul șef anticorupție din Ucraina denunță presiunile SBU, instituție apropiată președintelui Zelenski # SafeNews
Oleksandr Klymenko, procurorul șef anticorupție din Ucraina, a denunțat „presiunea fără precedent asupra instituțiilor anticorupție" pe 6 octombrie, pe fondul rapoartelor conform cărora este investigat de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU). Klymenko, șeful Parchetului Specializat Anticorupție (SAPO) din Ucraina, a făcut declarația într-un comentariu pentru Kyiv Independent. Publicația media ucraineană Babel a relatat pe […]
16:40
Curtea Constituțională urmează să se pronunțe pe 16 octombrie în privința validării rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie și a mandatelor noilor deputați. Examinarea are loc în urma transmiterii dosarului complet al alegerilor de către Comisia Electorală Centrală. Instituția electorală a expediat Curții, în data de 6 octombrie, dosarul complet al scrutinului, care conține toate […]
16:40
O politiciană din Germania a fost înjunghiată în fața casei sale și este în stare critică # SafeNews
Iris Stalzer, noua primăriță a orașului Herdecke din Renania de Nord-Westfalia, a fost înjunghiată cu un cuțit în fața casei sale. Potrivit primelor relatări, politiciana social-democrată a fost atacată de mai mulți bărbați, iar viața ei este în pericol, scriu Reuters și Die Welt. O primăriță abia aleasă în funcție a fost grav rănită în […]
16:10
Locuitorii din stânga Nistrului trăiesc într-o realitate controlată strict prin intermediul mass-mediei, unde aproape jumătate din informațiile oficiale au caracter propagandistic. Aceasta este concluzia unui nou studiu realizat de Asociația Promo-LEX, care analizează modul în care regimul de la Tiraspol folosește presa pentru a modela percepțiile publice și a bloca reintegrarea regiunii în Republica Moldova. […]
16:10
Vicepremierul Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu noua ambasadoare a UE, Iwona Piórko: dialog consolidat în sprijinul integrării europene a R. Moldova # SafeNews
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, s-a întâlnit recent cu Iwona Piórko, noua ambasadoare a Uniunii Europene în țara noastră, pentru a discuta despre aprofundarea cooperării bilaterale și susținerea parcursului european al Moldovei. În cadrul discuțiilor, oficialii au subliniat importanța menținerii unui dialog constant și constructiv între Chișinău și Bruxelles, cu […]
15:40
Chișinăul găzduiește peste 200 de cercetători la prestigioasa Conferință Internațională „Nanotehnologii și Inginerie Biomedicală”, cu participarea a doi laureați ai Premiului Nobel # SafeNews
În perioada 7–10 octombrie, Chișinăul găzduiește un eveniment științific de amploare – cea de-a VII-a ediție a Conferinței Internaționale „Nanotehnologii și Inginerie Biomedicală" (ICNBME-2025), care reunește peste 200 de cercetători din 18 țări. Pe agenda conferinței se regăsesc teme de actualitate majoră pentru medicina viitorului: de la nanomateriale și biomateriale inovatoare, până la bioinformatică, tehnologii […]
15:30
A cerut 2500 de euro pentru un permis de conducere: Bărbat reținut în flagrant pentru trafic de influență # SafeNews
Un bărbat a fost reținut în flagrant de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii municipiului Chișinău, după ce ar fi pretins și primit 2500 de euro pentru a facilita obținerea unui permis de conducere. Potrivit datelor preliminare, suspectul ar fi susținut că are influență asupra unor angajați ai Secției înmatriculare a transportului și calificare […]
15:20
Ucrainenii îl „felicită” pe Vladimir Putin, care își aniversează ziua de naștere, cu atacuri masive cu drone, inclusiv în Siberia. Restricții de zbor lângă palatul secret al liderului rus # SafeNews
Forțele armate ale Ucrainei au lansat pe 7 octombrie, de ziua de naștere a lui Vladimir Putin, unul dintre cele mai mari atacuri cu drone pe teritoriul recunoscut internațional al Rusiei, inclusiv în Siberia, relatează The Moscow Times. Ministerul rus al Apărării a susținut într-un comunicat emis marți dimineață că a „interceptat și distrus" în […]
15:10
Prinși cu zeci de mii de euro nedeclarați pe Aeroportul Chișinău: doi cetățeni străini, luați în vizor de vameși # SafeNews
Doi cetățeni străini au fost depistați pe Aeroportul Internațional Chișinău în timp ce încercau să scoată din țară zeci de mii de euro fără a-i declara autorităților vamale. Incidentul a avut loc recent, în cadrul controalelor de rutină efectuate de Serviciul Vamal în cooperare cu Inspectoratul General al Poliției de Frontieră. Potrivit informațiilor oficiale, unul […]
15:00
ANTA avertizează: condiții meteo periculoase pe drumurile din țară. Șoferii sunt îndemnați la prudență maximă # SafeNews
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) trage un semnal de alarmă privind riscurile sporite din trafic, generate de vremea instabilă din ultimele zile. Instituția solicită operatorilor de transport rutier – atât de persoane, cât și de mărfuri – să dea dovadă de responsabilitate și să adopte măsuri suplimentare de siguranță, în contextul în care ploi abundente […]
14:50
De ziua sa, Putin a convocat o şedinţă a Consiliului rus de Securitate şi are programate numeroase convorbiri telefonice. Nu se ştie dacă îl va suna şi Trump # SafeNews
Vladimir Putin, care marţi împlineşte 73 de ani, a convocat o şedinţă operativă cu membrii permanenţi ai Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse, iar în programul liderului de la Kremlin sunt prevăzute numeroase convorbiri telefonice cu omologii săi străini, a declarat jurnaliştilor purtătorul de cuvânt al preşedintelui, Dmitri Peskov, care nu a purtat confima însă […]
14:30
Funcționarii posturilor vamale Tudora și Criva au descoperit două cazuri de transport ilicit de mărfuri, ascunse cu intenția de a fi introduse ilegal în Republica Moldova. În primul caz, un bărbat de 52 de ani, aflat la volanul unui autoturism Renault Scenic, a fost supus unui control amănunțit la vama Tudora. Printre obiectele personale, vameșii […]
14:30
Președintele Taiwanului: Donald Trump ar merita Nobelul pentru Pace dacă oprește agresiunea Chinei faţă de noi # SafeNews
Președintele taiwanez Lai Ching-te a declarat, într-un interviu pentru un post de radio conservator din SUA, că Donald Trump ar trebui să fie recompensat cu Premiul Nobel pentru Pace dacă va reuși să-l convingă pe liderul chinez Xi Jinping să renunțe definitiv la opțiunea militară împotriva Taiwanului. Liderul de la Taipei l-a îndemnat pe Trump […]
14:00
O moldoveancă a dispărut fără urmă în Italia. Familia o caută de peste un an: „Vrem doar adevărul” # SafeNews
De peste un an, familia unei femei originare din Republica Moldova trăiește cu o durere mută și întrebări fără răspuns. Svetlana Moisei, cunoscută și sub numele de Lucia sau Luminița, a dispărut în mod misterios în iulie 2024 din zona Ostia Antica, la periferia Romei, iar de atunci nimeni nu mai știe nimic despre soarta […]
14:00
Aliații lui Macron îi întorc spatele. Primul șef de Executiv numit de către acesta i-a cerut demisia # SafeNews
Fostul prim-ministru francez Edouard Philippe a declarat marți că președintele Emmanuel Macron ar trebui să demisioneze înainte de sfârșitul mandatului său, din cauza crizei politice tot mai profunde din Franța. „Nu sunt pentru o demisie imediată și brutală… dar [președintele] trebuie să ia o inițiativă", a declarat Philippe la postul de radio francez RTL. Philippe, […]
13:30
Ciclonul Barbara care lovește România aduce cantități foarte mari de apă: Pot fi chiar 120-140 de litri/mp # SafeNews
România va fi lovită în următoarele ore de ciclonul Barbara care aduce cantități foarte mari de precipitații. București și județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu și Ilfov intră de marți seară sub avertizare cod roșu de ploi torențiale. În aceste zone se vor acumula cantități de apă de până la 140 l/mp. Administrația Națională de Meteorologie […]
13:20
Corneliu Ciurea: După ce l-au pus pe Ion Ceban „în anumite limite”, guvernarea s-a apucat serios de Irina Vlah, iar apoi de Vasile Costiuc. Întrebarea este ce vor face ei? # SafeNews
Analistul politic Cornel Ciurea constată că, deja de câteva luni în politica moldovenească se întâmplă lucruri care, dacă le analizezi atent, te duc la o concluzie logică şi anume că guvernarea are în derulare o operaţiune specială împotriva adevăratei opoziţii. „Se creează impresia că pe cei de la guvernare nu prea-i interesează opoziţia tradiţională, dacă-i […]
13:10
Premiul Nobel pentru Fizică din 2025 a fost acordat cercetătorilor John Clarke, Michel Devoret și John Martinis pentru munca din domeniul fizicii cuantice # SafeNews
Academia Regală Suedeză de Științe a anunțat marți după-amiaza că Premiul Nobel pentru Fizică este acordat în 2025 cercetătorilor John Clarke, Michel Devoret și John Martinis pentru „pentru descoperirea efectului de tunelare cuantică macroscopică și a cuantificării energiei într-un circuit electric". „Laureații au folosit o serie de experimente pentru a demonstra că proprietățile bizare ale […]
13:00
Inspectorii de mediu din Nisporeni au identificat cu drona un transport ilegal de lemn și au aplicat o amendă de 5.000 de lei # SafeNews
O razie a inspectorilor de mediu din Nisporeni s-a soldat cu depistarea unui transport ilegal de lemn, surprins cu ajutorul unei drone. Un tractor care se îndrepta spre localitatea Bujor, din raionul Hîncești, a atras atenția autorităților după ce a fost observat transportând masă lemnoasă fără documente justificative. Șoferul nu a putut prezenta acte privind […]
12:40
Val de accidente pe fondul ploilor torențiale: 40 de incidente rutiere în doar 90 de minute # SafeNews
Un val de accidente rutiere a fost semnalat în această dimineață, după ce ploile abundente au pus stăpânire pe mai multe regiuni ale țării. În doar o oră și jumătate, serviciul de urgență 112 a înregistrat nu mai puțin de 40 de apeluri legate de evenimente rutiere, cele mai multe cauzate de carosabil alunecos și […]
12:30
Ministra Sănătății: R. Moldova va renunța la specialitatea de medic narcolog. Află care sunt schimbările propuse în sistemul medical # SafeNews
Republica Moldova va renunța la specialitatea medicală de narcologie, ca parte a unei reforme mai ample care vizează modernizarea spitalelor de psihiatrie și alinierea tratamentului afecțiunilor psihice și al adicțiilor la standardele europene. Anunțul a fost făcut de ministra Sănătății, Ala Nemerenco, în cadrul unei emisiuni radio. Potrivit ministrei, specialitatea de narcologie este un concept […]
12:10
Procurorii georgieni au acuzat luni cinci figuri ale opoziției de tentativă de răsturnare a guvernului, după ce protestele de sâmbătă au culminat cu ciocniri între poliție și demonstranți în capitala țării din Caucazul de Sud, cu o populație de 3,7 milioane de locuitori. Susținătorii opoziției georgiene s-au adunat sâmbătă în centrul orașului Tbilisi, iar unii […]
12:00
Nou scenariu de la spionii lui Putin: Marea Britanie pregătește „ruși trădători”. Ce ar trebui să facă aceștia # SafeNews
Spionii lui Putin vin cu o nouă teorie despre presupusele planuri ale Marii Britanii de a organiza acțiuni sub steag fals în porturile europene. Potrivit Serviciului de Informații Externe de la Moscova, britanicii ar pregăti „ruși trădători" să atace o navă civilă a unui stat străin într-un port din Europa. „Biroul de presă al Serviciului […]
11:50
Comisia pentru bugete a Parlamentului European susține majorarea sprijinului UE cu 25 milioane euro pentru Vecinătatea Estică pentru 2026. Moldova printre beneficiari # SafeNews
Uniunea Europeană ar putea suplimenta fondurile alocate țărilor din Vecinătatea Estică, inclusiv Republicii Moldova, cu 25 de milioane de euro, în cadrul bugetului pentru anul 2026. Propunerea a fost aprobată la nivelul Comisiei pentru bugete din Parlamentul European. Inițiativa este co-semnată de europarlamentarul român Siegfried Mureșan, care subliniază că acest sprijin financiar este necesar pentru […]
11:30
Consiliul Superior al Magistraturii analizează o inițiativă care vizează accelerarea soluționării dosarelor vechi din instanțe, în special a celor care depășesc doi sau trei ani de la înregistrare. Inițiativa, prezentată de judecătoarea Livia Mitrofan, în cadrul ședinței CSM urmărește combaterea întârzierilor cronice care afectează eficiența sistemului ju
11:00
Moldova se pregătește pentru sezonul rece: 240.000 de doze de vaccin antigripal au ajuns în țară # SafeNews
Autoritățile din domeniul sănătății publice au anunțat recepționarea unui nou lot de vaccin antigripal destinat campaniei de imunizare din această toamnă. Este vorba despre 240.000 de doze de vaccin „Influvac Tetra”, procurate din bugetul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Vaccinul a fost livrat în forma de seringi preumplute, fiecare conținând doza standard de […] Articolul Moldova se pregătește pentru sezonul rece: 240.000 de doze de vaccin antigripal au ajuns în țară apare prima dată în SafeNews.
10:50
Din 12 octombrie intră în vigoare noile reguli la frontierele UE: Moldovenii vor trece printr-un sistem digital de control # SafeNews
Începând cu 12 octombrie, cetățenii Republicii Moldova care călătoresc în spațiul Schengen vor fi supuși unor proceduri noi la punctele de trecere a frontierei externe a Uniunii Europene. UE va introduce Sistemul de Intrare/Ieșire (EES), o platformă digitală menită să înlocuiască ștampilarea manuală a pașapoartelor și să sporească securitatea la granițele sale. Sistemul este destinat […] Articolul Din 12 octombrie intră în vigoare noile reguli la frontierele UE: Moldovenii vor trece printr-un sistem digital de control apare prima dată în SafeNews.
10:50
Filozoful cu reputație de fascist Aleksandr Dughin estimează că forțele actuale pro-ruse din Republica Moldova – Blocul „Victoria” al lui Ilan Șor și PSRM-ul lui Igor Dodon – sunt „neputincioase” și au pierdut lupta împotriva formațiunii pro-europene PAS. Dughin susține că pentru ca Rusia să își mențină influența în spațiul ex-sovietic este nevoie „de o […] Articolul Ideologul lui Putin amenință Republica Moldova: „Următorul pas este războiul” apare prima dată în SafeNews.
10:30
Abuzată timp de doi ani și lăsată însărcinată: Bărbat condamnat la 15 ani de închisoare pentru violul unei copile de 12 ani # SafeNews
Un bărbat din nordul țării a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru violul repetat al unei fete de 12 ani. Sentința a fost pronunțată în ultima perioadă, iar pedeapsa va fi executată într-un penitenciar de tip închis. Potrivit dosarului penal, faptele s-au petrecut pe o perioadă îndelungată, între aprilie 2019 și noiembrie 2021. […] Articolul Abuzată timp de doi ani și lăsată însărcinată: Bărbat condamnat la 15 ani de închisoare pentru violul unei copile de 12 ani apare prima dată în SafeNews.
10:10
Rusia a anunțat marți că a interceptat peste noapte și dimineață 210 drone ucrainene, unul dintre cele mai masive atacuri ale Kievului de la începutul războiului, transmite France Presse. Între orele șapte și opt dimineață, 25 de drone au fost neutralizate, dintre care 16 deasupra Mării Negre, a afirmat Ministerul Apărării de la Moscova într-un […] Articolul Nou atac aerian ucrainean masiv: Rusia spune că a interceptat peste 200 de drone apare prima dată în SafeNews.
10:00
Alertă pe șosele: 78 de accidente rutiere într-o săptămână, peste 13.800 de intervenții medicale # SafeNews
Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a fost solicitat de mii de ori în ultima săptămână, înregistrând un total de 13.844 de intervenții în perioada 29 septembrie – 5 octombrie 2025. Din păcate, o parte dintre acestea – aproximativ 3% – au fost apeluri nejustificate, care nu se încadrau în urgențe reale. După evaluarea și […] Articolul Alertă pe șosele: 78 de accidente rutiere într-o săptămână, peste 13.800 de intervenții medicale apare prima dată în SafeNews.
09:40
Ucrainean de 27 de ani, trimis în judecată într-un dosar ce vizează organizarea migrației ilegale a conaționalilor săi prin Moldova, contra sume de până la 10.000 de dolari # SafeNews
Un tânăr din Ucraina, stabilit în Germania, a fost trimis în judecată, fiind acuzat că a organizat migrarea ilegală a conaționalilor săi prin Republica Moldova, pentru a evita înrolarea în armată. În schimbul acestor servicii, ar fi primit peste 9 milioane de lei în criptomonede. Procurorii îl mai acuză și de spălare de bani. Potrivit […] Articolul Ucrainean de 27 de ani, trimis în judecată într-un dosar ce vizează organizarea migrației ilegale a conaționalilor săi prin Moldova, contra sume de până la 10.000 de dolari apare prima dată în SafeNews.
09:20
Cercetătorii au descoperit o specie rară de gândac, Boros schneideri, în Rezervația Biosferei Radiologic-Ecologice Cernobîl din Ucraina. Această descoperire subliniază unicitatea ecosistemului din zonă. Prezența acestei specii pe cale de dispariție în zona Cernobîl indică importanța conservării habitatului natural. Descoperirea ar putea duce la includerea teritoriului în rețeaua Natura 2000. Boros schneideri, singurul reprezentant al […] Articolul O insectă rară a fost descoperită la Cernobîl. De ce este importantă pentru știință apare prima dată în SafeNews.
09:10
Peste 56.000 de traversări ale frontierei în 24 de ore. 32 de cetățeni străini, refuzați la intrarea în țară # SafeNews
În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate peste 56.000 de traversări ale frontierei de stat conform informațiilor oferite de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova. Cele mai solicitate puncte de trecere au fost:• Aeroportul Internațional Chișinău – peste 19.700 de traversări• PTF Leușeni – 7.480• PTF Sculeni – 5.679• PTF comun Palanca – 5.301• […] Articolul Peste 56.000 de traversări ale frontierei în 24 de ore. 32 de cetățeni străini, refuzați la intrarea în țară apare prima dată în SafeNews.
08:50
Un judecător din Albania a fost împuşcat mortal în sala de judecată. Atacul s-a produs în timpul procesului # SafeNews
Un bărbat a tras cu arma într-o sală de judecată din capitala Albaniei, ucigând un judecător și rănind alte două persoane. După ce a fugit de la fața locului, atacatorul a fost prins de polițiști. Judecătorul Astrit Kalaja prezida o ședință la Curtea de Apel luni, când individul a deschis focul, potrivit poliției, care a […] Articolul Un judecător din Albania a fost împuşcat mortal în sala de judecată. Atacul s-a produs în timpul procesului apare prima dată în SafeNews.
08:40
Un nou val ”alarmant” de dependenţă de nicotină din ţigarete electronice afectează milioane de copii, dependenţi de vaping, trage luni un semnal de alarmă Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), în timp ce tot mai puţini adulţi fumează tutun în lume. În ţări în care există aceste date, copiii sunt în medie de nouă ori mai […] Articolul O nouă ameninţare identificată de OMS: „Cifrele sunt alarmante” apare prima dată în SafeNews.
Ieri
08:30
SUA: Un elicopter medical s-a prăbuşit pe autostrada Sacramento, trei persoane sunt în stare critică # SafeNews
Trei persoane se află în stare critică după ce un elicopter medical s-a prăbuşit luni seara pe o autostradă din Sacramento, potrivit pompierilor, relatează CNN. Cei trei răniţi se aflau la bordul elicopterului înainte ca acesta să se prăbuşească pe autostrada 50 în direcţia est, în apropierea străzii 59, a declarat pentru CNN Departamentul de […] Articolul SUA: Un elicopter medical s-a prăbuşit pe autostrada Sacramento, trei persoane sunt în stare critică apare prima dată în SafeNews.
08:20
Procurorii francezi au deschis o anchetă privind colectarea ilegală de date prin intermediul Siri, asistentul vocal al Apple # SafeNews
Parchetul din Paris a deschis o anchetă privind asistentul vocal Siri al companiei Apple, în urma unei plângeri depuse de un cercetător în tehnologie care acuză gigantul american de colectare ilegală de date, au anunţat luni autorităţile franceze, transmite Reuters. Investigaţia, dezvăluită iniţial de publicaţia Politico, a fost încredinţată unei unităţi de poliţie specializate în […] Articolul Procurorii francezi au deschis o anchetă privind colectarea ilegală de date prin intermediul Siri, asistentul vocal al Apple apare prima dată în SafeNews.
6 octombrie 2025
16:30
Partidul Liberal Democrat din Moldova solicită Guvernului Republicii Moldova să publice imediat prețul de livrare a gazelor naturale pentru populație și mediul de afaceri, înainte de începutul sezonului rece. Formațiunea afirmă că, potrivit datelor oficiale, SA „Energocom” a procurat deja peste 90% din volumul necesar pentru acoperirea consumului intern, ceea ce face „nejustificată amânarea anunțării […] Articolul PLDM cere Guvernului să facă public prețul gazelor pentru iarna 2025–2026 apare prima dată în SafeNews.
16:20
Papa Leon anulează una dintre reformele lui Francisc și taie o putere cheie a Băncii Vaticanului # SafeNews
Papa Leon a anulat luni autoritatea exclusivă a Băncii Vaticanului asupra investițiilor deținute de cetatea-stat, inversând una dintre reformele financiare ale predecesorului său, Francisc, relatează Reuters. Într-un decret scurt, Leon a declarat că Banca Vaticanului, cunoscută oficial sub numele de Institutul pentru Lucrări Religioase, nu va mai controla toate investițiile făcute de departamentele Vaticanului, așa cum […] Articolul Papa Leon anulează una dintre reformele lui Francisc și taie o putere cheie a Băncii Vaticanului apare prima dată în SafeNews.
16:00
VIDEO // De la mașini de lux la motocultoare: 60 de șoferi băuți prinși în toată țara într-un singur weekend # SafeNews
În timpul verificărilor desfășurate în acest weekend, polițiștii de patrulare au identificat 60 de persoane care se aflau la volan sub influența alcoolului. Printre cazurile cele mai grave se numără:• La Soroca, un bărbat de 46 de ani a fost surprins conducând un Volkswagen cu o concentrație de 1,38 mg/l alcool în aerul expirat, cea […] Articolul VIDEO // De la mașini de lux la motocultoare: 60 de șoferi băuți prinși în toată țara într-un singur weekend apare prima dată în SafeNews.
16:00
Medvedev ironizează teama europenilor de drone: Să tremure ca animalele împinse la abator # SafeNews
Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a publicat un nou mesaj ironic la adresa europenilor, în contextul incidentelor recente cu drone semnalate în Germania și în alte țări din UE. Într-o postare pe platforma MAX, preluată pe Telegram, Medvedev a vorbit despre o „epidemie de drone zburătoare neidentificate” care ar fi „lovit orașele europene”, lansând […] Articolul Medvedev ironizează teama europenilor de drone: Să tremure ca animalele împinse la abator apare prima dată în SafeNews.
15:30
Fosta cancelară Angela Merkel a acuzat Polonia și statele baltice că au contribuit indirect la atacul Rusiei asupra Ucrainei într-un interviu acordat podcastului maghiar de stânga, critic față de guvern, Partizán. Merkel a declarat în interviu că opoziția germană a blocat în 2021 un dialog al UE cu Putin, care, sperase ea, ar fi împiedicat […] Articolul Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina apare prima dată în SafeNews.
15:30
Peste 4300 de abateri de la regulile de circulație au fost constatate de polițiști în acest weekend, în urma acțiunilor desfășurate la nivel național. Cele mai frecvente nereguli au fost viteza excesivă, neacordarea de prioritate și conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise. Din totalul contravențiilor, aproape 2100 de șoferi au fost surprinși circulând […] Articolul Weekend periculos pe șosele: Peste 4300 de abateri, zeci de șoferi drogați sau băuți apare prima dată în SafeNews.
15:20
În zilele de 15 și 16 octombrie, patru magistrați din sistemul judecătoresc vor fi audiați public în cadrul procesului de vetting, etapă esențială în evaluarea integrității acestora. Audierile sunt organizate de Comisia de Evaluare a Judecătorilor și vizează identificarea eventualelor probleme de integritate constatate în urma verificărilor preliminare. Printre cei chemați în fața Comisiei se […] Articolul Patru judecători vor fi supuși audierilor publice în procesul de evaluare a integrității apare prima dată în SafeNews.
15:20
Armata lui Putin a bombardat un centru prenatal din Sumî. În clădire se aflau 166 de persoane # SafeNews
Forțele ruse au atacat orașul Sumy, lovind o unitate medicală locală cu o dronă, a transmis luni, Andrii Iermak, șeful Biroului Președintelui Ucrainei. Acoperișul centrului perinatal a luat foc. În momentul atacului, în interiorul unității se aflau 166 de persoane, dintre care 11 copii și 35 de pacienți. Nu au existat victime civile, deoarece toată […] Articolul Armata lui Putin a bombardat un centru prenatal din Sumî. În clădire se aflau 166 de persoane apare prima dată în SafeNews.
