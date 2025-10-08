În regiunea Cernăuți se elaborează un program împotriva crizei demografice

Libertatea Cuvântului, 8 octombrie 2025 08:20

Zilele trecute a avut loc o ședință privind crearea acestui program. La ea au participat Mykola Guitor, președinte interimar al Consiliului Regional Cernăuți,

Acum 30 minute
08:20
Acum o oră
07:50
The Atlantic:  Strategia Ucrainei de epuizare a Federației Ruse aduce rezultate neașteptate Libertatea Cuvântului
Timpul care părea să lucreze în favoarea Rusiei trece acum treptat de partea Ucrainei. Jurnalistul de la The Atlantic, Robert Forsyth Worth, care
Acum 12 ore
20:00
La Hliboca a avut loc festivalul moto Libertatea Cuvântului
La acest festival netradițional din Hliboca au fost colectate circa 7 mii de grivne pentru sprijinirea Forțelor Armate ale Ucrainei. La Hliboca a
20:00
Distincție pentru promovarea valorilor limbii și culturii române Libertatea Cuvântului
Universitatea Națională „Iuri Fedkovyci” din Cernăuți a sărbătorit 150 de ani de la înființare – un moment jubiliar care marchează un secol și
20:00
Zi de naștere marcată prin amintiri luminoase Libertatea Cuvântului
La Liceul din Dinăuți, CT Noua Suliță, a fost cinstită memoria apărătorului Ucrainei, Vasile Chiriliuc, căzut la datorie. Acum el și-ar fi sărbătorit
20:00
Colonelul Forțelor Armate ale Ucrainei explică de ce Putin se teme panicat de transferul rachetelor Tomahawk către Ucraina Libertatea Cuvântului
Fiecare rachetă Tomahawk este capabilă să transporte un ogivă nucleară, ceea ce este unul dintre motivele principale ale panicii dictatorului. Recenta declarație a
Acum 24 ore
09:40
În Rada Supremă s-a propus punerea  inscripției „Noi credem în Dumnezeu” pe bancnotele ucrainene Libertatea Cuvântului
Inițiativa aparține unui deputat din partea fracțiunii „Slujitorul Poporului”. În Rada Supremă s-a propus adăugarea inscripției „Noi credem în Dumnezeu” pe bancnotele ucrainene.
09:40
Împreună spre victorie Libertatea Cuvântului
La Gimnaziul din Crestinești, CT Nădăbăuți, a avut loc un târg de caritate în sprijinul Forțelor Armate ale Ucrainei. Copiii au adus diverse
09:20
La Cernăuți a fost cinstită memoria victimelor deportării evreilor în lagărele de concentrare din Transnistria în timpul celui de-al Doilea Război Mondial Libertatea Cuvântului
Lângă memorialul victimelor ghetoului evreiesc a avut loc un eveniment comemorativ dedicat aniversării deportării evreilor cernăuțeni în lagărele de concentrare din Transnistria. Reprezentanți
09:10
Trump a anunțat că a luat deja o decizie privind livrarea de rachete Tomahawk Ucrainei Libertatea Cuvântului
Potrivit lui Trump, înainte de decizia finală, ar dori să afle exact la ce vor fi folosite aceste rachete. Președintele Statelor Unite, Donald
Ieri
20:00
Atac asupra maternității din Sumy Libertatea Cuvântului
Salvatorii de la Serviciul de Stat pentru Situațiile de Urgență au stins rapid incendiul de pe acoperișul Centrului perinatal din Sumy, în urma
20:00
„Patrimoniul salvat”: la Cernăuți este prezentată o expoziție de costume autentice Libertatea Cuvântului
La Muzeul Etnografic Regional din Cernăuți va avea loc expoziția „Patrimoniul salvat”, creată în parteneriat cu Muzeul Etnografic al Consiliului de Orășel Novoaidar,
20:00
Loviturile asupra Rusiei sunt într-adevăr efectuate cu rachete „Flamingo”: Zelenski a făcut o declarație interesantă Libertatea Cuvântului
Toate loviturile asupra teritoriului rusesc sunt efectuate de Ucraina exclusiv cu arme de producție proprie. Cu toate acestea, din fragmentele găsite la locurile
19:20
A avut loc cea de-a III ediție a Forumului  Internațional „Regiunea Ivano-Frankivsk – partener de încredere” Libertatea Cuvântului
Reprezentanți din 14 țări ale lumii au vizitat ținutul Subcarpatic pentru a discuta perspectivele de cooperare și dezvoltare a regiunii Ivano-Frankovsk. Scopul principal
19:10
O sută de exemplare unice: o serie de monede comemorative a fost lansată în cinstea jubileului de 150 de ani de la deschiderea Universității cernăuțene Libertatea Cuvântului
Cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la înființarea Universității Naționale „Iuri Fedkovyci”din Cernăuți, Catedra de artă decorativă, aplicată și plastică a
19:10
Ei au căzut în apărarea Patriei, sacrificându-și propria viață pentru pacea și liniștea generațiilor viitoare Libertatea Cuvântului
În satul Babin din CT Chelmenți a fost inaugurată Aleea Gloriei în memoria consătenilor căzuți în războiul ruso-ucrainean. Aici au fost amplasate 10
11:00
Farmacia naturii. Cătina – remediul-minune pentru sănătate Libertatea Cuvântului
Cătina este o plantă perenă rezistentă, care se adaptează bine în zonele cu climat temperat și suportă atât frigul intens, cât și temperaturile
09:50
Mariana Gurza – veșnic vie în amintirea noastră Libertatea Cuvântului
(In memoriam) Acest început de Brumărel, cam friguros și ploios de la debutul acestei toamne, ne-a adus în calendare încă o dată remarcabilă.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:30
Sărbătoarea Zilei orașului Cernăuți s-a încheiat cu un Show de foc Libertatea Cuvântului
În acest weekend, orașul a marcat a 617-a aniversare de la prima atestare documentară a Cernăuțiului. În ciuda condițiilor meteorologice nefavorabile și a
08:20
Câștigătorul alegerilor din Cehia și-a exprimat poziția față de Ucraina Libertatea Cuvântului
Babiš a dat asigurări că susține integritatea teritorială a Ucrainei încă din 2014. Liderul partidului ANO, care a obținut victoria în cadrul alegerilor
5 octombrie 2025
18:30
Credința, mai puternică decât orice încercare Libertatea Cuvântului
Zilele acestea lucrătorii culturii și deputații din satul Sinăuți, CT Tereblecea,  l-au vizitat pe consăteanul lor – soldatul-grănicer Vitalie Damaschin – care s-a
18:10
Rusia își intensifică activ scara războiului hibrid împotriva țărilor occidentale Libertatea Cuvântului
Pe 30 septembrie 2025, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Austria a declarat un angajat al Ambasadei Rusiei ca persona non grata în legătură
17:00
„Urmașii lui Ștefan” – urmașii frumoaselor tradiții românești Libertatea Cuvântului
Ansamblul „Urmașii lui Ștefan” din Mahala, condus de Elena Nandriș, este relativ nou. Dar în scurta sa istorie el are realizări frumoase: a
15:00
CETATE ȘI BISERICĂ Libertatea Cuvântului
(Răsfoind pagini de glorie și spiritualitate românească ale vechii fortărețe de pe malul Nistrului – Hotin) Izvor dătător de viață, în centrul fortăreței
11:10
CERCUL DE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ Libertatea Cuvântului
Biblioteca studenţilor de origine română  Vestea despre fondarea unui Cerc studenţesc între pereţii căminului de pe fosta stradă Stasiuk a istoricului oraş s-a
10:20
Orașul Cernăuți a marcat 617 ani de la prima atestare documentară Libertatea Cuvântului
Solemnitățile cu această ocazie au avut loc în mod simbolic în Sala de Marmură a Universității Naționale „Iurii Fedkovyci”, care, de asemenea, își
09:50
Colonelul SUA a făcut o presupunere despre consecințele care îl așteaptă pe Putin dacă refuză negocierile Libertatea Cuvântului
Negocierile dintre Ucraina și Rusia au intrat recent în impas. Kremlinul evită în mod conștient discuțiile, deoarece are un anumit plan. Despre aceasta
09:40
Rusia a lansat un atac combinat asupra orașelor ucrainene: au fost înregistrate distrugeri, sunt morți și răniți Libertatea Cuvântului
Forțele inamice au efectuat un atac combinat asupra orașului Zaporijjia. Despre aceasta a anunțat duminică, 5 octombrie, pe Telegram, șeful Administrației Militare Regionale,
4 octombrie 2025
20:30
Nutriţie şi sănătate. Vinetele  – Cele mai populare soiuri. Beneficii şi unele lucruri mai puțin cunoscute Libertatea Cuvântului
Vinetele aparțin familiei solanaceelor și sunt utilizate în multe feluri de mâncare din întreaga lume. Deși sunt adesea considerate o legumă de toamnă,
20:20
UE a reacționat la atacul rușilor asupra Șostkăi Libertatea Cuvântului
Atacul Federației Ruse asupra gării și a unui tren de pasageri din Șostka, regiunea Sumy, este o nouă confirmare a dispoziției constante a
20:10
Eroul Stepan Martyniuk din Toporivți (Toporăuți) a trecut în rândul Oștii Celeste a apărătorilor noștri Libertatea Cuvântului
Despre aceasta au anunțat consătenii săi.  „Cu profundă tristețe anunțăm că a trecut în veșnicie consăteanul nostru, apărătorul Ucrainei, Stepan Martyniuk. Stepan a
20:00
Ocupanții au dus-o pe Valeria, în vârstă de 16 ani, din Nova Kahovka într-o tabără din Eupatoria: istoria acestei fete  relatată de The Times Libertatea Cuvântului
Valeria Sidorova a fost răpită de ocupanți din Nova Kahovka când avea 16 ani. Ea a fost trimisă în tabăra „Lucistyi” din Eupatoria
19:50
La Cernăuți, de Ziua orașului, părinții primilor copii născuți au primit certificate pentru cărucioare Libertatea Cuvântului
Primii copii născuți în Cernăuți de Ziua Orașului 2025 au primit certificate pentru cărucioare pentru bebeluși. Mamele au fost felicitate dimineață de primarul
11:50
Festivități consacrate jubileului Universității cernăuțene Libertatea Cuvântului
La Filarmonica Regională au avut loc festivitățile consacrate  celei de-a 150-a aniversări a Universității Naționale „Iurii Fedkovici” din Cernăuți, se menționează în postarea
11:00
Universitatea Națională „Iurii Fedkovici” din Cernăuți împlinește 150 de ani Libertatea Cuvântului
Acum un secol și jumătate, la Cernăuți a fost înființată o instituție care a devenit un simbol al științei, culturii și dezvoltării spirituale
09:40
Donald Tusk: Ucraina luptă pentru Europa pe linia frontului Libertatea Cuvântului
Prim-ministrul Poloniei a subliniat că, dacă Ucraina pierde, acest lucru va însemna o înfrângere și pentru țara sa. Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a
09:30
Vitalii Portnikov: Cum își justifică Putin eșecurile din Ucraina în fața lumii Libertatea Cuvântului
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a construit un scut ideologic pentru a ascunde incapacitatea armatei ruse de a învinge Ucraina. Această strategie constă
3 octombrie 2025
20:40
Înaltă mențiune pentru profesoara de română, Ana Picireanu Libertatea Cuvântului
​Colectivul pedagogic și elevii Gimnaziului nr. 10 din Cernăuți o felicită sincer și își exprimă marea mândrie față de profesoara  de limba și
20:30
Visează să creeze un centru de consultanță în Bucovina: istoria unei antreprenoare din regiunea Harkiv Libertatea Cuvântului
Kateryna Zaporojheț  a fost o antreprenoare de succes în Harkiv, a lucrat în domeniul frumuseții și a deținut o rețea de saloane și
20:30
„Un tribut de profund respect”: la Teatrul Muzical-Dramatic din Cernăuți au explicat de ce nu au amânat premiera operei  „Creon” Libertatea Cuvântului
Artista Ludmyla Kațuik-Prokopeț a cerut amânarea operei „Creon” pentru săptămâna următoare, după înmormântarea dirijorului principal al teatrului, Volodymyr Șnaider. Ludmyla Kațuik-Prokopeț a scris
20:30
În clasamentul celor mai prietenoase țări cu Ucraina s-a schimbat din nou liderul Libertatea Cuvântului
În septembrie 2025, olandezii au cea mai pozitivă atitudine față de Ucraina. 89,3% dintre respondenți au evaluat țara pozitiv, doar 5,7% negativ, iar
11:30
Moment astrologic. Octombrie 2025 – lună a transformărilor subtile, dar puternice Libertatea Cuvântului
Toamna aduce cu ea schimbări de ritm, emoții profunde și oportunități nebănuite. Octombrie este o lună care scoate la lumină adevăruri ascunse și
11:00
La Cernauca a fost construit un pod care leagă două părți ale satului Libertatea Cuvântului
În satul Cernauca, CT Cernăuți, a fost construit un pod nou. Acesta a unit două părți ale satului care fuseseră separate de ani
10:40
Forța cunoștințelor și inspirația în fiecare inimă Libertatea Cuvântului
În ajunul Zilei Profesorului, cei mai buni pedagogi din regiunea Cernăuți au primit premii binemeritate din partea Departamentului de Educație și Știință al
10:10
Valori pe care se sprijină o națiune Libertatea Cuvântului
În prima duminică a lunii octombrie, în Ucraina este marcată Ziua lucrătorilor din învățământ. În preajma acestei sărbători profesionale a pedagogilor, la Cernăuți,
09:40
Care este legătura dintre războiul din Ucraina și provocările din Europa: The Economist explică ce urmărește Putin Libertatea Cuvântului
Rusia vizează țările implicate activ în sprijinirea Ucrainei, consideră autorii publicației. „Scutul Balticii” se consolidează: provocările rusești forțează țările NATO să-și intensifice apărarea
09:40
The Telegraph: Shutdown-ul din SUA a înghețat negocierile privind livrarea de arme către Ucraina Libertatea Cuvântului
Delegației de la Kiev i s-a cerut să nu zboare la negocierile de la Washington. Un proiect amplu privind dronele a ajuns în
2 octombrie 2025
20:30
Florile cântecului nu se ofilesc Libertatea Cuvântului
Anastasia Uncu din Vancicăuți și-a perfecționat calitățile vocale deosebite de-a lungul anilor în cadrul Formației vocal-folclorice „Perla” și la Școala Populară de Arte
19:40
„NOI NU VOM FI, DAR VOI SĂ NE ȚINEȚI MINTE…” Libertatea Cuvântului
Aceste cuvinte nu au fost rostite, ele au fost gândite de victimele foametei și înțelese de generațiile următoare. Au fost înțelese just, creștinește,
19:40
Ucraina a efectuat un nou schimb de prizonieri Libertatea Cuvântului
În cadrul unui nou schimb de prizonieri, se întorc acasă soldați ai Forțelor Armate ale Ucrainei, Gărzii Naționale, Serviciului de Stat de Grăniceri
