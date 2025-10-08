LIVE TEXT/ Zelenski declară că a primit informații despre cum Rusia folosește petroliere din „flota fantomă” pentru a lansa drone în țările europene și a pregăti sabotaje. Război în Ucraina, ziua 1323

15:50

Un bărbat a fost reținut pentru trafic de influență, după ce ar fi pretins și primit bani pentru perfectarea unui permis de conducere, anunță marți, 7 octombrie, Centrul Național Anticorupție (CNA). Potrivit datelor preliminare, bănuitul ar fi pretins de la o persoană 2500 de euro, susținând că ar avea influență asupra unor angajați ai Secției...