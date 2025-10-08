VIDEO Alertă în Germania. Un nor de gaz s-a extins deasupra a două orașe, după un accident industrial

13:40

Trei mașini de model Hyndai, Volkswagen și un Mercedes s-au tamponat grav astăzi, 7 octombrie, pe strada Ion Creangă, intersecție cu strada Eugen Coca din Chișinău. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit, însă autovehiculele au fost avariate. Poliția urmează să stabilească toate circumstanțele producerii coliziunii.