Ploile și temperaturile joase se mențin și astăzi

Israelul comemorează marţi tragedia de la 7 octombrie, cea mai sângeroasă zi din istoria sa, în timp ce în paralel se desfăşoară negocieri indirecte între Hamas şi guvernul israelian, care dau naştere unei slabe speranţe de eliberare a ostaticilor rămaşi în Gaza şi de încetare a războiului care a devastat acest teritoriu, relatează AFP. Planul […]