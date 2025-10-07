Trei automobile - grav avariate, după ce s-au lovit pe o stradă din capitală. Poliția vine cu detalii - VIDEO
ProTV.md, 7 octombrie 2025 22:50
Trei automobile - grav avariate, după ce s-au lovit pe o stradă din capitală. Poliția vine cu detalii - VIDEO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 30 minute
22:50
Trei automobile - grav avariate, după ce s-au lovit pe o stradă din capitală. Poliția vine cu detalii - VIDEO # ProTV.md
Trei automobile - grav avariate, după ce s-au lovit pe o stradă din capitală. Poliția vine cu detalii - VIDEO
22:50
Alarmă în două orașe germane. Un nor de gaz, potențial toxic, a apărut după un accident industrial # ProTV.md
Alarmă în două orașe germane. Un nor de gaz, potențial toxic, a apărut după un accident industrial
22:50
Rusia folosește tancurile petroliere pentru sabotaj și recunoaștere, acuză Zelenski: „Cazurile recente de lansare a dronelor sunt un astfel de exemplu” # ProTV.md
Rusia folosește tancurile petroliere pentru sabotaj și recunoaștere, acuză Zelenski: „Cazurile recente de lansare a dronelor sunt un astfel de exemplu”
Acum o oră
22:20
UE va putea reintroduce vize pentru cetățenii din țări cu riscuri de securitate, inclusiv Republica Moldova: Parlamentul European a votat noua legislație - VIDEO # ProTV.md
UE va putea reintroduce vize pentru cetățenii din țări cu riscuri de securitate, inclusiv Republica Moldova: Parlamentul European a votat noua legislație - VIDEO
Acum 2 ore
22:10
Româncele Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea au debutat perfect la competiția Masters din Wuhan - VIDEO # ProTV.md
Româncele Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea au debutat perfect la competiția Masters din Wuhan - VIDEO
22:10
Musafir nepoftit la o partidă de volei în Brazilia. Jucătoarele uneia dintre echipe s-au speriat, după ce pe teren a intrat... un oposum - VIDEO # ProTV.md
Musafir nepoftit la o partidă de volei în Brazilia. Jucătoarele uneia dintre echipe s-au speriat, după ce pe teren a intrat... un oposum - VIDEO
22:10
Tenismenul Radu Albot a bifat a treia victorie consecutivă la o competiție challenger din Grecia - VIDEO # ProTV.md
Tenismenul Radu Albot a bifat a treia victorie consecutivă la o competiție challenger din Grecia - VIDEO
22:10
Proaspăt devenit campion mondial, Marc Marquez bate în retragere - VIDEO
22:10
Stadionul unei echipe din regiunea rusă Irkutsk a fost „privatizat”... de porumbei - VIDEO # ProTV.md
Stadionul unei echipe din regiunea rusă Irkutsk a fost „privatizat”... de porumbei - VIDEO
21:50
„Nu a existat o înțelegere inițială cu PAS”: Dinu Plîngău spune, la Podcastul Lorenei, că a fost rugat să rămână în fracțiune doar 100 de zile și nu exclude revenirea la Platforma DA - VIDEO # ProTV.md
„Nu a existat o înțelegere inițială cu PAS”: Dinu Plîngău spune, la Podcastul Lorenei, că a fost rugat să rămână în fracțiune doar 100 de zile și nu exclude revenirea la Platforma DA - VIDEO
21:50
„Limbajul nu s-a schimbat, doar partidele”. Experții spun că Ion Chicu vine în Parlament cu un scor slab, un discurs agresiv și puține șanse de influență reală - VIDEO # ProTV.md
„Limbajul nu s-a schimbat, doar partidele”. Experții spun că Ion Chicu vine în Parlament cu un scor slab, un discurs agresiv și puține șanse de influență reală - VIDEO
21:40
„Limbajul nu s-a schimbat, doar partidele”. Experții spun că fostul premier revine în Parlament cu un scor slab, un discurs agresiv și puține șanse de influență reală - VIDEO # ProTV.md
„Limbajul nu s-a schimbat, doar partidele”. Experții spun că fostul premier revine în Parlament cu un scor slab, un discurs agresiv și puține șanse de influență reală - VIDEO
21:30
„O să vedem cum va fi organizat lucrul în Parlament”: Dinu Plîngău spune că nu a avut un acord ferm cu PAS și lasă ușa deschisă pentru Platforma DA - VIDEO # ProTV.md
„O să vedem cum va fi organizat lucrul în Parlament”: Dinu Plîngău spune că nu a avut un acord ferm cu PAS și lasă ușa deschisă pentru Platforma DA - VIDEO
21:30
Trei medalii de bronz pentru Marin Robu la Mondialele de Haltere
Acum 4 ore
21:00
Tratamentul chimioterapeutic - disponibil și la Spitalul Raional Sîngerei. Anunțul ministerului Sănătății # ProTV.md
Tratamentul chimioterapeutic - disponibil și la Spitalul Raional Sîngerei. Anunțul ministerului Sănătății
20:30
Emmanuel Macron îi cere lui Sébastien Lecornu să formeze un nou Guvern, după demisia acestuia din funcția de premier # ProTV.md
Emmanuel Macron îi cere lui Sébastien Lecornu să formeze un nou Guvern, după demisia acestuia din funcția de premier
20:30
După declarații explozive, acuzații publice și sprijin de la Dodon și Plahotniuc, Ion Chicu revine în politică prin blocul „Alternativa” - VIDEO # ProTV.md
După declarații explozive, acuzații publice și sprijin de la Dodon și Plahotniuc, Ion Chicu revine în politică prin blocul „Alternativa” - VIDEO
20:20
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, vrea daune de 1 leu de la ministrul de Externe al României, acuzând declarații calomnioase și atac la reputația sa publică # ProTV.md
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, vrea daune de 1 leu de la ministrul de Externe al României, acuzând declarații calomnioase și atac la reputația sa publică
20:20
Donald Trump anunță că a luat o decizie privind livrarea rachetelor Tomahawk către Ucraina, dar cere mai întâi clarificări despre intențiile Kievului - VIDEO # ProTV.md
Donald Trump anunță că a luat o decizie privind livrarea rachetelor Tomahawk către Ucraina, dar cere mai întâi clarificări despre intențiile Kievului - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 07.10.2025
19:50
UE va putea reintroduce vize pentru cetățenii din țări cu riscuri de securitate, inclusiv Republica Moldova: Parlamentul European a votat noua legislație # ProTV.md
UE va putea reintroduce vize pentru cetățenii din țări cu riscuri de securitate, inclusiv Republica Moldova: Parlamentul European a votat noua legislație
19:30
Hamas a acceptat să se dezarmeze, dar respinge o prevedere esențială a planului de pace al lui Trump # ProTV.md
Hamas a acceptat să se dezarmeze, dar respinge o prevedere esențială a planului de pace al lui Trump
19:20
Amenințarea Kremlinului după decizia UE de limitare a deplasărilor diplomaţilor ruşi: „Va exista un răspuns” # ProTV.md
Amenințarea Kremlinului după decizia UE de limitare a deplasărilor diplomaţilor ruşi: „Va exista un răspuns”
19:20
Ideologul lui Putin amenință Republica Moldova: „Următorul pas este războiul”
19:20
Furtuna Barbara a lovit litoralul Bulgariei: școli închise și hoteluri inundate. Întreaga zonă de est a țării e sub cod roșu # ProTV.md
Furtuna Barbara a lovit litoralul Bulgariei: școli închise și hoteluri inundate. Întreaga zonă de est a țării e sub cod roșu
Acum 6 ore
19:10
„Cel mai apropiat camarad al meu”. Cine sunt liderii mondiali care l-au felicitat pe Putin cu ocazia împlinirii a 73 de ani # ProTV.md
„Cel mai apropiat camarad al meu”. Cine sunt liderii mondiali care l-au felicitat pe Putin cu ocazia împlinirii a 73 de ani
19:00
Tentative de contrabandă cu valută la Aeroportul Chișinău: un bărbat și o femeie, prinși cu peste 50.000 euro nedeclarați, în drum spre Istanbul și Nice - FOTO # ProTV.md
Tentative de contrabandă cu valută la Aeroportul Chișinău: un bărbat și o femeie, prinși cu peste 50.000 euro nedeclarați, în drum spre Istanbul și Nice - FOTO
18:50
Rusia blochează un lot de peste 20 de tone de mere din Republica Moldova, invocând nereguli în documentația fitosanitară # ProTV.md
Rusia blochează un lot de peste 20 de tone de mere din Republica Moldova, invocând nereguli în documentația fitosanitară
18:40
Ucraina intenționează să îşi majoreze importurile de gaze cu 30% după atacurile ruseşti asupra infrastructurii energetice # ProTV.md
Ucraina intenționează să îşi majoreze importurile de gaze cu 30% după atacurile ruseşti asupra infrastructurii energetice
18:30
Dosarul de căutare internațională a lui Tauber - transmis către Interpol. Chișinăul așteaptă confirmarea din Lyon # ProTV.md
Dosarul de căutare internațională a lui Tauber - transmis către Interpol. Chișinăul așteaptă confirmarea din Lyon
18:00
CU SENS: Pionul lui Șor, în echipa lui Costiuc
17:50
Ploi torențiale, risc de inundații și alunecări de teren: autoritățile îndeamnă cetățenii să evite deplasările și să fie vigilenți în fața fenomenelor meteo extreme # ProTV.md
Ploi torențiale, risc de inundații și alunecări de teren: autoritățile îndeamnă cetățenii să evite deplasările și să fie vigilenți în fața fenomenelor meteo extreme
17:50
Au scăpat ca prin urechile acului: Doi bărbați din New Mexico au supravețuit, după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat și a explodat - VIDEO # ProTV.md
Au scăpat ca prin urechile acului: Doi bărbați din New Mexico au supravețuit, după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat și a explodat - VIDEO
17:50
Un rus care s-a întors acasă după ce a fost prizonier în Ucraina a fost trimis la închisoare pentru un interviu acordat la Kiev - VIDEO # ProTV.md
Un rus care s-a întors acasă după ce a fost prizonier în Ucraina a fost trimis la închisoare pentru un interviu acordat la Kiev - VIDEO
17:40
O clădire s-a prăbuşit în plin centrul Madridului. Mai mulți muncitori sunt căutați printre dărâmături - VIDEO # ProTV.md
O clădire s-a prăbuşit în plin centrul Madridului. Mai mulți muncitori sunt căutați printre dărâmături - VIDEO
17:40
Marea Neagră devine un teatru de război cu militari NATO. Exercițiul „Poseidon” testează pregătirea forțelor române și aliate - VIDEO # ProTV.md
Marea Neagră devine un teatru de război cu militari NATO. Exercițiul „Poseidon” testează pregătirea forțelor române și aliate - VIDEO
17:30
Rețea internațională de crimă organizată, destructurată în Europa: peste 100 de mașini hibride de lux furate. Cetățeni moldoveni, printre principalii suspecți # ProTV.md
Rețea internațională de crimă organizată, destructurată în Europa: peste 100 de mașini hibride de lux furate. Cetățeni moldoveni, printre principalii suspecți
17:30
„Gripa poate să ducă la complicații.” Experții în sănătate îndeamnă populația, care face parte din grupul de risc, sa se vaccineze - VIDEO # ProTV.md
„Gripa poate să ducă la complicații.” Experții în sănătate îndeamnă populația, care face parte din grupul de risc, sa se vaccineze - VIDEO
17:20
Un tânăr din Ucraina, trimis în judecată, după ce i-a ajutat pe alți ucraineni să fugă de război, traversând ilegal Republica Moldova - VIDEO # ProTV.md
Un tânăr din Ucraina, trimis în judecată, după ce i-a ajutat pe alți ucraineni să fugă de război, traversând ilegal Republica Moldova - VIDEO
17:20
Moldovenii vor trece printr-un sistem de control digital, la intrarea în țările UE: Ce trebuie să știe cetățenii Republicii Moldova despre sistemul EES - VIDEO # ProTV.md
Moldovenii vor trece printr-un sistem de control digital, la intrarea în țările UE: Ce trebuie să știe cetățenii Republicii Moldova despre sistemul EES - VIDEO
17:20
Record inedit bătut de un fost campion la ciclism montan: A devenit cel mai rapid om care urcă până la etajul doi al turnului Eiffel pe bicicletă - VIDEO # ProTV.md
Record inedit bătut de un fost campion la ciclism montan: A devenit cel mai rapid om care urcă până la etajul doi al turnului Eiffel pe bicicletă - VIDEO
17:20
Accident pe traseul Chișinău–Ungheni: un automobil a ajuns în șanț după ce șoferul a pierdut controlul volanului - VIDEO # ProTV.md
Accident pe traseul Chișinău–Ungheni: un automobil a ajuns în șanț după ce șoferul a pierdut controlul volanului - VIDEO
Acum 8 ore
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 07.10.2025
17:00
Trei automobile - grav avariate, după ce s-au lovit pe o stradă din capitală. Poliția vine cu detalii - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Trei automobile - grav avariate, după ce s-au lovit pe o stradă din capitală. Poliția vine cu detalii - FOTO/VIDEO
16:50
Vitalie Damașcan, al doilea gol pentru formația Zrinjski din Bosnia și Herțegovina - VIDEO # ProTV.md
Vitalie Damașcan, al doilea gol pentru formația Zrinjski din Bosnia și Herțegovina - VIDEO
16:40
LiLider surpriză după 12 etape în campionatul României: FC Botoșani învinge UTA și urcă pe primul loc - VIDEO # ProTV.md
LiLider surpriză după 12 etape în campionatul României: FC Botoșani învinge UTA și urcă pe primul loc - VIDEO
16:40
Surpriză în China: Al treilea favorit, eliminat în turul trei al Mastersului Shanghai - VIDEO # ProTV.md
Surpriză în China: Al treilea favorit, eliminat în turul trei al Mastersului Shanghai - VIDEO
16:40
Incident grav în apropierea reședinței premierului Franței: o mașină a luat foc și a explodat - VIDEO # ProTV.md
Incident grav în apropierea reședinței premierului Franței: o mașină a luat foc și a explodat - VIDEO
16:40
De 4,6 ori mai puțin decât Georgia: Moldova este codașa regiunii la atragerea de investiții străine # ProTV.md
De 4,6 ori mai puțin decât Georgia: Moldova este codașa regiunii la atragerea de investiții străine
16:20
Campania Națională de Împădurire din 2024, sub lupă: de la succesul de la Rîșcova la eșecul parțial de la Mălăiești. Concluziile Ministerului Mediului # ProTV.md
Campania Națională de Împădurire din 2024, sub lupă: de la succesul de la Rîșcova la eșecul parțial de la Mălăiești. Concluziile Ministerului Mediului
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.