Liderul Taiwanului: „Dacă Trump îl convinge pe Xi Jinping să renunțe la agresiunea militară (cu referire la țara sa), ar merita Premiul Nobel pentru Pace”

Președintele Taiwanului, Lai Ching-te, a declarat că ar saluta continuarea sprijinului din partea președintelui Donald Trump și a sugerat că, dacă acesta ar reuși să-l convingă pe liderul chinez Xi ... Post-ul Liderul Taiwanului: „Dacă Trump îl convinge pe Xi Jinping să renunțe la agresiunea militară (cu referire la țara sa), ar merita Premiul Nobel pentru Pace” apare prima dată în Unica.md.

