Pămîntul reflectă tot mai puțin din lumina Soarelui
Noi.md, 7 octombrie 2025 22:30
Pămîntul reflectă tot mai puțin din lumina solară primită, devenind mai „întunecat” între 2001 și 2024, arată un studiu recent.Fenomenul este vizibil, în special, în emisfera nordică, unde schimbările de climă și reducerea suprafețelor acoperite cu zăpadă și gheață au dus la scăderea capacității de reflexie a planetei.{{838535}}Albedoul, adică reflectivitatea suprafețelor, joacă un rol imp
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 15 minute
23:00
Nivelul apei din Lacul Balaton din Ungaria a atins un minim istoric îngrijorător. Măsurătorile recente arată o adîncime de doar 67 de centimetri în unele zone, cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată.Situația este alarmantă pe malul sudic al lacului. La Balatonfenyves, pietrele de pe mal au rămas complet uscate, iar nămolul este vizibil la zeci de metri de țărm.{{838116}}Experții atribui
23:00
La invitația Comitetului Central al Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord și a Guvernului Republicii Populare Democrate Coreene, Li Qiang, membru al Comitetului Permanent al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez și premier al Consiliului de Stat, va conduce o delegatie a partidului și guvernului chinez în perioada 9-11 octombrie să facă o vizită oficială în ace
Acum o oră
22:30
Pămîntul reflectă tot mai puțin din lumina solară primită, devenind mai „întunecat” între 2001 și 2024, arată un studiu recent.Fenomenul este vizibil, în special, în emisfera nordică, unde schimbările de climă și reducerea suprafețelor acoperite cu zăpadă și gheață au dus la scăderea capacității de reflexie a planetei.{{838535}}Albedoul, adică reflectivitatea suprafețelor, joacă un rol imp
Acum 2 ore
22:00
Rusia a interzis importul a 20,5 tone de mere din Republica Moldova. Asta după ce, în urma controlului, s-a constatat că informațiile despre producător, indicate pe etichetele de marcaj, nu corespund datelor menționate în certificatul fitosanitar.Potrivit Rosselhoznadzor, la granița ruso-letonă, în raionul Sebej din regiunea Pskov, un oficial al Serviciului Federal de Supraveghere Veterinară ș
22:00
Oamenii de știință au descoperit urme ale unui ocean antic cu diametrul de aproximativ 1 159 km sub gheața unuia dintre cei cinci sateliți mari ai lui Uranus - Ariel.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat portalul științific ScienceDirect, cu referire la un studiu.{{838619}}„Despre presupusa existență unui ocean rezidual pe Arielle se vorbește în lucrarea lui Castillo-Rojas și în ba
22:00
O nouă performanță fabuloasă a halterofilului moldovean Marin Robu.Acesta a cucerit 3 medalii de bronz la Campionatele Mondiale de resort, care se desfășoară la Forde, în Norvegia.În prima probă, cea de smuls, Marin Robu a înregistrat rezultatul de 169 de kilograme, care i-a adus prima medalie de bronz.Pe locul secund s-a clasat chilianul Arley Mendez Perez, cu rezultatul de 172 de kil
22:00
Danemarca intenționează să interzică utilizarea rețelelor de socializare de către copiii sub 15 ani, a anunțat marți prim-ministrul Mette Frederiksen, transmite moldpres cu referire la Agerpres și AFP.„Guvernul va propune interzicerea mai multor rețele de socializare pentru copiii și tinerii sub 15 ani”, a declarat Mette Frederiksen în discursul său de deschidere a sesiunii parlamentare.Co
22:00
La sfîrșitul lunii septembrie, rezervele valutare ale Chinei se ridicau la 3,3387 trilioane de dolari, în creștere cu 16,5 miliarde de dolari, sau 0,5% față de nivelul înregistrat la sfîrșitul lunii august, potrivit datelor oficiale publicate marți, scrie romanian.cri.cnAdministrația de Stat pentru Schimb Valutar a explicat că această creștere se datorează atît efectului conversiei valutare, c
21:30
Ministrul de externe al Chinei, Wang Yi, a purtat o convorbire telefonică marți cu omologul său sud-coreean, Cho Hyun, scrie romanian.cri.cnWang Yi a subliniat că China și Coreea de Sud sînt vecini importanți și parteneri buni de cooperare. „China acordă o importanță deosebită relațiilor bilaterale și este dispusă să aprofundeze colaborarea cu Coreea de Sud, pentru a consolida încrederea recip
21:30
Campionul mondial absolut originar din Moldova se recuperează după operație și se pregătește să demonstreze din nou că este cel mai bun din lume. {{840340}}Campionul mondial la categoria semigrea Dmitri Bivol, boxer cu origini moldovenești, se află în proces de recuperare după o operație de eliminare a herniei de disc intervertebral și intenționează să revină în ring în primul trimestru al
Acum 4 ore
21:00
Autoritățile Indoneziei au redat rețelei sociale TikTok statutul de operator înregistrat a sistemelor electronice după ce compania a furnizat datele solicitate.La sfîrșitul lunii septembrie, Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiilor Digitale din Indonezia a suspendat temporar licența TikTok din cauza răspunsului incomplet la solicitarea privind traficul și monetizarea serviciului TikTok Live.
20:30
Cîți bani a investit Primăria Chișinău în reparația drumului de acces spre satul Ghidighici # Noi.md
Primăria Chișinău a investit 9,8 milioane de lei în reparația drumului de acces spre satul Ghidighici.Proiectul a inclus, totodată, și construcția trotuarului pe str. Victoriei.După cum a subliniat primarul general al capitalei, Ion Ceban, acest proiect are o importanță majoră, avînd ca obiectiv dezvoltarea economică a regiunii, precum și asigurarea siguranței în trafic pentru conducătorii
20:30
Moldova pe harta viitorului: locul neașteptat al țării în clasamentul celor mai inovatoare economii din lume # Noi.md
Lumea a intrat într-o eră a concurenței tehnologice, în care nu cîștigă cei care au mai multe resurse, ci cei care gîndesc mai repede și experimentează mai curajos. Anume acest lucru îl măsoară Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale în indexul său anual al inovațiilor. Clasamentul din 2025 a arătat că liderii obișnuiți se mențin în frunte, dar apar și noi jucători, printre care și Moldov
20:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat menține Codul Galben de ploi de lungă durată pentru 8 octombrie # Noi.md
Serviciul Hidrometeorologic de Stat menține Codul Galben de ploi de lungă durată pentru miercuri, 8 octombrie.Se prevăd ploi puternice pe arii extinse, cu acumulări de apă de pînă la 49 l/m², izolat de pînă la 90 l/m².Pentru a preveni eventuale incidente, Primăria Chișinău recomandă cetățenilor să utilizeze transportul public, în defavoarea mașinilor personale, șoferii să nu parcheze pe ma
20:30
Ministerul Finanțelor a organizat astăzi ședința de consultare publică a proiectului Ordinului privind aprobarea Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (SNCSP), eveniment ce se înscrie în procesul de reformă și modernizare a sistemului contabil și de raportare financiară din sectorul public.Ministra Finanțelor, Victoria Belous, în deschiderea evenimentului a mulțumit pa
20:00
Politicianul egiptean și profesorul de egiptologie Khaled al-Anani a fost propus de Consiliul Executiv al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) în calitate de candidat la funcția de director general al entității.Acest lucru a fost anunțat de serviciul de presă al UNESCO. „În urma votului, membrii Consiliului Executiv al UNESCO l-au propus pe Khaled al-Anani
20:00
Luna septembrie a continuat tendința ascendentă a traficului aerian pe Aeroportul Internațional ,,Eugen Doga” - Chișinău, marcînd o creștere semnificativă și consolidînd poziția aeroportului drept principal nod de conectivitate al Republicii Moldova.În septembrie s-a înregistrat un trafic total de 645.959 pasageri îmbarcați și debarcați, ceea ce reprezintă 105% din prognoza estimată.Despre
19:30
Comunitatea moldovenească din Norvegia a marcat, la 4 octombrie 2025, Ziua Vinului printr-un eveniment organizat la Muzeul „La Bunei” din localitatea Minnesund.Manifestarea a avut o semnificație dublă, întrucît a coincis cu inaugurarea oficială a Asociației „Bestemurs Gård Forening” („Ograda Bunicii”), inițiativă dedicată promovării tradițiilor și culturii moldovenești în spațiul nordic, relat
19:30
Cinci companii din Italia, Cehia, Ucraina, România și Republica Moldova au depus oferte în cadrul licitației internaționale pentru selectarea companiei responsabile de lucrările pentru instalarea a 203 Puncte Termice Individuale (PTI) de ultimă generație, pentru încălzire și prepararea apei calde la 170 de instituții publice din capitală.Potrivit directorului Unității Consolidate pentru Implem
Acum 6 ore
19:00
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul a înregistrat pentru prima dată în ultimii patru ani un număr record de studenți, depășind pragul de 1000 de înscriși, transmite Noi.md.Potrivit Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova, în anul academic 2025, 399 de tineri s-au înmatriculat la această instituție, comparativ cu 372 în 2024, marcînd o creștere constant
19:00
Echipa Națională a Somelierilor din Republica Moldova s-a clasat pe locul 20 din 40 de echipe la Campionatul Mondial de Degustare în Orb, desfășurat în perioada 3–4 octombrie 2025, în regiunea Jura, Franța. Competiția, organizată de prestigioasa revistă La Revue du Vin de France, reunește anual cei mai buni degustători din lume.După cum transmite Noi.md cu referire la Realitatea, evenimentul s
19:00
Primăria municipiului Chișinău desfășoară lucrări de reparație capitală la două ateliere tehnologice din cadrul Școlii auxiliare-internat Nr. 5.În spațiile destinate orelor de educație tehnologică se intervine asupra pereților, tavanului și planșeului, sînt înlocuite rețelele de iluminat și montate plafoane casetate de tip Armstrong, iar sistemul termic a fost complet modernizat.De asemene
18:30
În trimestrul trei din 2025 s-au vîndut și cumpărat mult mai puține apartamente. E vorba de doar 1.275, față de peste 4.000 în aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce înseamnă o scădere de aproape 70%. {{833036}}Cele mai afectate au fost vînzările-cumpărări de apartamente și case, care au pierdut mii de contracte față de anul trecut. Dacă în 2024 capitala era motorul pieței rezidențiale
18:30
Trump a publicat un videoclip pe TikTok, pentru prima dată după victoria în alegerile prezidențiale din SUA din 2024 # Noi.md
Liderul american Donald Trump a publicat, pentru prima dată după victoria în alegerile prezidențiale din SUA din noiembrie 2024, un videoclip pe rețeaua de socializare TikTok.Potrivit Oxu.Az, cu referire la TASS, lunga pauză a avut legătură cu negocierile privind transferul rețelei sociale chineze din Statele Unite sub controlul businessului american.{{838563}}„Mă adresez tuturor tiner
18:30
Furgonul complet electric de nouă generație Farizon SV a fost inclus pe lista scurtă a prestigiosului premiu International Van of the Year (IVOTY) 2026. Știrea a apărut înainte de anunțarea câștigătorului general, care va fi dezvăluit în cadrul ceremoniei de la salonul de transport comercial Solutrans, ce va avea loc la Lyon, Franța, pe 19 noiembrie.Un juriu de experți din 26 de țări a selecta
18:30
Inspectorii de mediu din cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului Nisporeni, în urma unei razii efectuate cu ajutorul dronei din dotare, au urmărit un tractor de model T-40 care se deplasa în direcția localității Bujor, raionul Hîncești.În timpul verificărilor, s-a constatat că cetățeanul aflat la volan nu dispunea de acte care să confirme proveniența legală a masei lemnoase transporta
18:00
Republica Moldova va renunța la specialitatea de medic narcolog, în cadrul reformei sistemului de sănătate mintală și a modernizării spitalelor de psihiatrie. Anunțul a fost făcut de ministra Sănătății, Ala Nemerenco, care a explicat motivele deciziei și modul în care vor fi reorganizate serviciile medicale.„Narcologia este o specialitate inventată în Uniunea Sovietică pentru a combate alcooli
18:00
Foarte mulți moldoveni se afundă în datorii din cauza nepăsării și ignoranței lor, iar această problemă a devenit foarte răspîndită, a declarat Dumitru Budianschi, președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare la emisiunea „Factor Economic”, de la NEXT TV.Potrivit lui Budeanschi, de cele mai multe ori, oamenii contractează credite și împrumuturi fără a se gîndi la consecințe. Prin urmare
18:00
În perioada 29 septembrie – 5 octombrie 2025, municipiul Chișinău a fost cuprins de campania „Curățenia generală de toamnă”, în cadrul căreia serviciile municipale au efectuat ample lucrări de salubrizare și evacuare a deșeurilor, cu accent pe cele vegetale, transmite Noi.md.La acțiuni au participat zilnic între 350 și 395 de angajați ai Întreprinderilor municipale de gestionare a fondului loc
17:30
Cîți bani a încasat Serviciul Fiscal de Stat la Bugetul public național în săptămîna precedentă # Noi.md
În perioada săptămînii precedente, 29 septembrie - 03 octombrie 2025, conform informațiilor operative, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat constituie circa 1,3 miliarde de lei.Autoritatea fiscală pune un accent deosebit pe promovarea conformării voluntare a contribuabililor, un instrument eficient în acest sens fiind vizita fiscală. În perioada de ref
17:30
„Va ieși către Moldova”: Traseul ciclonului Barbara, care aduce fenomene meteo extreme peste Prut # Noi.md
România se află sub alertă meteo severă din cauza ciclonului Barbara. Meteorologii anunță cantități record de precipitații, dar și rafale puternice de vînt, în sudul și estul țării.După cum transmite Noi.md cu referire la Unimedia, ciclonul, format în zona Mării Mediterane, traversează țara de la sud-vest către nord-est și urmează să iasă din țară spre Ucraina și Republica Moldova în următoare
17:30
În contextul avertizării meteorologice emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, în perioada 07–08 octombrie 2025, pe întreg teritoriul țării se vor înregistra ploi de lungă durată, cu acumulări de apă între 15 și 49 l/m², iar izolat acestea pot atinge valori de 50–90 l/m².În acest sens, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă repetat populația să respecte următoarele măs
17:30
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) amintește că au mai rămas zece zile pentru depunerea actelor în vederea procurării serviciilor medicale pentru anul 2026, notează Noi.md.Astfel, prestatorii de servicii medicale care doresc să ofere servicii în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală (AOAM) pentru anul 2026 urmează să depună dosarul la CNAM pînă în data de 17 octom
17:30
Dosarul „Școlnic” ia o nouă turnură: Pretora sectorului Ciocana și polițistul demis, achitați în cazul gheretelor # Noi.md
Pretora sectorului Ciocana, Sinilga Școlnic, și șeful adjunct suspendat al Inspectoratului de Poliție Ciocana, Pavel Todica, au fost achitați de prima instanță în dosarul de corupere pasivă privind amplasarea gheretelor din sectorul Ciocana al Capitalei.Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, în componență cu judecătorul Petru Păun, a constatat că „nu s-a demonstrat existența faptei infracționa
17:30
UE va putea anula regimul fără vize în anumite cazuri. Republica Moldova – vizată și ea, dar cu o mențiune # Noi.md
UE va putea suspenda temporar sau permanent regimul fără vize pentru 61 de state ai căror cetățeni beneficiază de acces fără viză în spațiul Schengen pentru o perioadă de pînă la 90 de zile într-un interval de 180 de zile, inclusiv pentru Republica Moldova, în caz de riscuri de securitate sau încălcări ale drepturilor omului. După cum transmite Noi.md cu referire la Realitatea, Parlamentul Eur
17:30
Pentru a preveni cazurile de formare a blocurilor electorale camuflate și pentru a asigura verificarea corectă a candidaților la funcția de deputat, Comisia Electorală Centrală solicită acordarea accesului la registrele membrilor de partid, gestionate de Agenția Servicii Publice.Potrivit raportului privind alegerile din 28 septembrie, accesul ar permite identificarea apartenenței politice real
Acum 8 ore
17:00
Peste 300 de cadre medicale și specialiști în asigurări de sănătate din Republica Moldova au participat la instruiri dedicate îmbunătățirii accesului rapid și eficient la servicii medicale pentru străini, inclusiv persoanele strămutate din Ucraina, transmite Noi.md.Potrivit unui anunț al Inspectoratului General pentru Migrație (IGM), sesiunile de formare, desfășurate între august și septembrie
17:00
Academia de Științe a Moldovei (AȘM) a fost onorată astăzi de vizita a două personalități de renume mondial — profesorul Hiroshi Amano de la Universitatea Nagoya din Japonia, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică (2014), și profesorul James Rothman de la Universitatea Yale din SUA, laureat al Premiului Nobel pentru Medicină (2013).Cei doi savanți s-au întîlnit cu reprezentanți ai comunități
17:00
Atacantul extrem al echipei naționale de fotbal a Moldovei (44 de meciuri, 5+1), Vitalie Damașcan, a marcat un nou gol pentru „Zrinjski” Mostar în meciul din prima ligă a Bosniei și Herțegovinei.Potrivit Media Sport, acest lucru s-a întîmplat în meciul din deplasare din etapa a 10-a a primei ligi locale împotriva echipei „Sarajevo” (1:1). Conaționalul nostru a intrat pe teren în minutul 83 al
16:30
Consiliul de Administrație al ANRE a aprobat cheltuielile de bază pentru anul 2025 ale S.A. „Apă-Canal Chișinău”, necesare asigurării funcționării durabile a serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă, canalizare și epurare a apelor uzate.Analiza realizată de Agenție a avut drept scop determinarea costurilor strict necesare pentru prestarea serviciilor reglementate în condiții de eficie
16:30
Funcționarii posturilor vamale Tudora și Criva au găsit mărfuri nedeclarate, ascunse printre bagaje personale, ce urmau să fie introduse ilicit în țară, notează Noi.md.În primul caz, controlului fizic detaliat a fost supus un autoturism condus de un cetățean moldovean în vîrstă de 52 ani.{{838261}}Drept urmare, au fost găsite produse cosmetice și de îngrijire, în cantități comerciale, camu
16:00
Ilham Aliyev: „Acordul de pace între Azerbaidjan și Armenia va transforma Caucazul de Sud într-o regiune a păcii” # Noi.md
Parafarea acordului de pace între Azerbaidjan și Armenia, acum două luni, la Washington, la Casa Albă, va transforma Caucazul de Sud într-o zonă a păcii.Despre acest lucru a declarat președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, în cadrul discursului său la cea de-a 12-a reuniune a Consiliului șefilor de stat ai Organizației Statelor Turcice (OST), care se desfășoară la Gabala.El a menționat
16:00
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) face apel către toți operatorii de transport rutier de persoane și de mărfuri să manifeste maximă prudență și responsabilitate în trafic, avînd în vedere creșterea semnificativă a numărului de accidente rutiere cauzate de condițiile meteorologice nefavorabile, în special de ploile abundente și de lungă durată care afectează mai multe regiuni ale țării.În
16:00
În ultimii trei ani, instituțiile de învățămînt general din Republica Moldova au primit peste 2,3 milioane de exemplare de manuale noi. Pînă la finele anului 2025, urmează să mai fie distribuite alte circa 200.000 de exemplare, menite să completeze seturile existente în școli, transmite Noi.md.Astfel, aproximativ 93% dintre manualele utilizate în clasele primare, gimnaziale și liceale sînt edi
16:00
O mașină a luat foc și a avut loc o explozie lîngă reședința prim-ministrului francez din Paris.Explozia a avut loc lîngă Palatul Matignon, în timpul unei întîlniri planificate între premierul demisionar Sébastien Lecornu și colegii săi politicieni din blocul central. {{839408}}A ars o mașină de marfă. Potrivit poliției, în interiorul mașinii se aflau butelii cu gaz, ceea ce a stîrnit teme
16:00
Vlad Batrîncea, membrul Comitetului Executiv al Partidului Socialiștilor (PSRM), a declarat că rezultatele alegerilor parlamentare nu reflectă opinia reală a cetățenilor.Potrivit acestuia, rezultatul alegerilor a fost influențat de utilizarea resurselor administrative, de „restricționarea drepturilor electorale” și de diverse manipulări ale autorităților. El consideră că acest lucru oferă mo
16:00
O patrulă autonomă înseamnă timp de reacție mai scurt și siguranță sporită la frontieră, mai multă securitate pentru cetățenii din zona de frontieră și pentru toți cei care călătoresc.La finele săptămînii precedente, 50 de polițiști de frontieră din cadrul Direcției regionale Sud au participat la o instruire complexă, ce a cuprins sesiuni teoretice și aplicații practice în teren, privind imple
16:00
IGSU îndeamnă gestionarii bazinelor acvatice să verifice digurile și sistemele de evacuare a apei # Noi.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) solicită gestionarilor bazinelor acvatice din țară să verifice starea tehnică a digurilor și a sistemelor de evacuare a apei, precum și să monitorizeze periodic aceste construcții pe durata ploilor abundente, pentru a preveni eventualele revărsări.Dup cum transmite Noi.md cu refereire la MOLDPRES, Atenționarea vine în contextul ploilor de
16:00
ANRE a aprobat noile tarife fixe și prețuri plafon pentru energia electrică din din surse regenerabile # Noi.md
Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), în cadrul ședinței publice din 07 octombrie 2025, a aprobat un set de decizii importante privind tarifele și prețurile reglementate în sectoarele energiei electrice din surse regenerabile.Astfel, în baza prevederilor Legii nr. 10/2016 și a Hotărîrii Guvernului nr. 599/2025, au fost stabiliți coeficienții
16:00
Curtea Constituțională a anunțat ziua în care se va pronunța asupra rezultatelor scrutinului parlamentar # Noi.md
Joi, 16 octombrie, Curtea Constituțională va examina sesizarea Comisiei Electorale Centrale privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și validarea mandatelor deputaților aleși.După cum transmite Noi.md cu referire la Realitatea, luni, 6 octombrie, Comisia Electorală Centrală i-a prezentat Curții Constituționale procesul-verbal, raportul şi actele electoral
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.