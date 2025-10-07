UE va putea reintroduce vize pentru cetățenii din țări cu riscuri de securitate, inclusiv Republica Moldova: Parlamentul European a votat noua legislație - VIDEO

ProTV.md, 7 octombrie 2025 22:20

UE va putea reintroduce vize pentru cetățenii din țări cu riscuri de securitate, inclusiv Republica Moldova: Parlamentul European a votat noua legislație - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 30 minute
22:50
Trei automobile - grav avariate, după ce s-au lovit pe o stradă din capitală. Poliția vine cu detalii - VIDEO ProTV.md
Trei automobile - grav avariate, după ce s-au lovit pe o stradă din capitală. Poliția vine cu detalii - VIDEO
22:50
Alarmă în două orașe germane. Un nor de gaz, potențial toxic, a apărut după un accident industrial ProTV.md
Alarmă în două orașe germane. Un nor de gaz, potențial toxic, a apărut după un accident industrial
22:50
Rusia folosește tancurile petroliere pentru sabotaj și recunoaștere, acuză Zelenski: „Cazurile recente de lansare a dronelor sunt un astfel de exemplu” ProTV.md
Rusia folosește tancurile petroliere pentru sabotaj și recunoaștere, acuză Zelenski: „Cazurile recente de lansare a dronelor sunt un astfel de exemplu”
Acum o oră
22:20
UE va putea reintroduce vize pentru cetățenii din țări cu riscuri de securitate, inclusiv Republica Moldova: Parlamentul European a votat noua legislație - VIDEO ProTV.md
UE va putea reintroduce vize pentru cetățenii din țări cu riscuri de securitate, inclusiv Republica Moldova: Parlamentul European a votat noua legislație - VIDEO
Acum 2 ore
22:10
Româncele Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea au debutat perfect la competiția Masters din Wuhan - VIDEO ProTV.md
Româncele Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea au debutat perfect la competiția Masters din Wuhan - VIDEO
22:10
Musafir nepoftit la o partidă de volei în Brazilia. Jucătoarele uneia dintre echipe s-au speriat, după ce pe teren a intrat... un oposum - VIDEO ProTV.md
Musafir nepoftit la o partidă de volei în Brazilia. Jucătoarele uneia dintre echipe s-au speriat, după ce pe teren a intrat... un oposum - VIDEO
22:10
Tenismenul Radu Albot a bifat a treia victorie consecutivă la o competiție challenger din Grecia - VIDEO ProTV.md
Tenismenul Radu Albot a bifat a treia victorie consecutivă la o competiție challenger din Grecia - VIDEO
22:10
Proaspăt devenit campion mondial, Marc Marquez bate în retragere - VIDEO ProTV.md
Proaspăt devenit campion mondial, Marc Marquez bate în retragere - VIDEO
22:10
Stadionul unei echipe din regiunea rusă Irkutsk a fost „privatizat”... de porumbei - VIDEO ProTV.md
Stadionul unei echipe din regiunea rusă Irkutsk a fost „privatizat”... de porumbei - VIDEO
21:50
„Nu a existat o înțelegere inițială cu PAS”: Dinu Plîngău spune, la Podcastul Lorenei, că a fost rugat să rămână în fracțiune doar 100 de zile și nu exclude revenirea la Platforma DA - VIDEO ProTV.md
„Nu a existat o înțelegere inițială cu PAS”: Dinu Plîngău spune, la Podcastul Lorenei, că a fost rugat să rămână în fracțiune doar 100 de zile și nu exclude revenirea la Platforma DA - VIDEO
21:50
„Limbajul nu s-a schimbat, doar partidele”. Experții spun că Ion Chicu vine în Parlament cu un scor slab, un discurs agresiv și puține șanse de influență reală - VIDEO ProTV.md
„Limbajul nu s-a schimbat, doar partidele”. Experții spun că Ion Chicu vine în Parlament cu un scor slab, un discurs agresiv și puține șanse de influență reală - VIDEO
21:40
„Limbajul nu s-a schimbat, doar partidele”. Experții spun că fostul premier revine în Parlament cu un scor slab, un discurs agresiv și puține șanse de influență reală - VIDEO ProTV.md
„Limbajul nu s-a schimbat, doar partidele”. Experții spun că fostul premier revine în Parlament cu un scor slab, un discurs agresiv și puține șanse de influență reală - VIDEO
21:30
„O să vedem cum va fi organizat lucrul în Parlament”: Dinu Plîngău spune că nu a avut un acord ferm cu PAS și lasă ușa deschisă pentru Platforma DA - VIDEO ProTV.md
„O să vedem cum va fi organizat lucrul în Parlament”: Dinu Plîngău spune că nu a avut un acord ferm cu PAS și lasă ușa deschisă pentru Platforma DA - VIDEO
21:30
Trei medalii de bronz pentru Marin Robu la Mondialele de Haltere ProTV.md
Trei medalii de bronz pentru Marin Robu la Mondialele de Haltere
Acum 4 ore
21:00
Tratamentul chimioterapeutic - disponibil și la Spitalul Raional Sîngerei. Anunțul ministerului Sănătății ProTV.md
Tratamentul chimioterapeutic - disponibil și la Spitalul Raional Sîngerei. Anunțul ministerului Sănătății
20:30
Emmanuel Macron îi cere lui Sébastien Lecornu să formeze un nou Guvern, după demisia acestuia din funcția de premier ProTV.md
Emmanuel Macron îi cere lui Sébastien Lecornu să formeze un nou Guvern, după demisia acestuia din funcția de premier
20:30
După declarații explozive, acuzații publice și sprijin de la Dodon și Plahotniuc, Ion Chicu revine în politică prin blocul „Alternativa” - VIDEO ProTV.md
După declarații explozive, acuzații publice și sprijin de la Dodon și Plahotniuc, Ion Chicu revine în politică prin blocul „Alternativa” - VIDEO
20:20
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, vrea daune de 1 leu de la ministrul de Externe al României, acuzând declarații calomnioase și atac la reputația sa publică ProTV.md
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, vrea daune de 1 leu de la ministrul de Externe al României, acuzând declarații calomnioase și atac la reputația sa publică
20:20
Donald Trump anunță că a luat o decizie privind livrarea rachetelor Tomahawk către Ucraina, dar cere mai întâi clarificări despre intențiile Kievului - VIDEO ProTV.md
Donald Trump anunță că a luat o decizie privind livrarea rachetelor Tomahawk către Ucraina, dar cere mai întâi clarificări despre intențiile Kievului - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 07.10.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 07.10.2025
19:50
UE va putea reintroduce vize pentru cetățenii din țări cu riscuri de securitate, inclusiv Republica Moldova: Parlamentul European a votat noua legislație ProTV.md
UE va putea reintroduce vize pentru cetățenii din țări cu riscuri de securitate, inclusiv Republica Moldova: Parlamentul European a votat noua legislație
19:30
Hamas a acceptat să se dezarmeze, dar respinge o prevedere esențială a planului de pace al lui Trump ProTV.md
Hamas a acceptat să se dezarmeze, dar respinge o prevedere esențială a planului de pace al lui Trump
19:20
Amenințarea Kremlinului după decizia UE de limitare a deplasărilor diplomaţilor ruşi: „Va exista un răspuns” ProTV.md
Amenințarea Kremlinului după decizia UE de limitare a deplasărilor diplomaţilor ruşi: „Va exista un răspuns”
19:20
Ideologul lui Putin amenință Republica Moldova: „Următorul pas este războiul” ProTV.md
Ideologul lui Putin amenință Republica Moldova: „Următorul pas este războiul”
19:20
Furtuna Barbara a lovit litoralul Bulgariei: școli închise și hoteluri inundate. Întreaga zonă de est a țării e sub cod roșu ProTV.md
Furtuna Barbara a lovit litoralul Bulgariei: școli închise și hoteluri inundate. Întreaga zonă de est a țării e sub cod roșu
Acum 6 ore
19:10
„Cel mai apropiat camarad al meu”. Cine sunt liderii mondiali care l-au felicitat pe Putin cu ocazia împlinirii a 73 de ani ProTV.md
„Cel mai apropiat camarad al meu”. Cine sunt liderii mondiali care l-au felicitat pe Putin cu ocazia împlinirii a 73 de ani
19:00
Tentative de contrabandă cu valută la Aeroportul Chișinău: un bărbat și o femeie, prinși cu peste 50.000 euro nedeclarați, în drum spre Istanbul și Nice - FOTO ProTV.md
Tentative de contrabandă cu valută la Aeroportul Chișinău: un bărbat și o femeie, prinși cu peste 50.000 euro nedeclarați, în drum spre Istanbul și Nice - FOTO
18:50
Rusia blochează un lot de peste 20 de tone de mere din Republica Moldova, invocând nereguli în documentația fitosanitară ProTV.md
Rusia blochează un lot de peste 20 de tone de mere din Republica Moldova, invocând nereguli în documentația fitosanitară
18:40
Ucraina intenționează să îşi majoreze importurile de gaze cu 30% după atacurile ruseşti asupra infrastructurii energetice ProTV.md
Ucraina intenționează să îşi majoreze importurile de gaze cu 30% după atacurile ruseşti asupra infrastructurii energetice
18:30
Dosarul de căutare internațională a lui Tauber - transmis către Interpol. Chișinăul așteaptă confirmarea din Lyon ProTV.md
Dosarul de căutare internațională a lui Tauber - transmis către Interpol. Chișinăul așteaptă confirmarea din Lyon
18:00
CU SENS: Pionul lui Șor, în echipa lui Costiuc ProTV.md
CU SENS: Pionul lui Șor, în echipa lui Costiuc
17:50
Ploi torențiale, risc de inundații și alunecări de teren: autoritățile îndeamnă cetățenii să evite deplasările și să fie vigilenți în fața fenomenelor meteo extreme ProTV.md
Ploi torențiale, risc de inundații și alunecări de teren: autoritățile îndeamnă cetățenii să evite deplasările și să fie vigilenți în fața fenomenelor meteo extreme
17:50
Au scăpat ca prin urechile acului: Doi bărbați din New Mexico au supravețuit, după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat și a explodat - VIDEO ProTV.md
Au scăpat ca prin urechile acului: Doi bărbați din New Mexico au supravețuit, după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat și a explodat - VIDEO
17:50
Un rus care s-a întors acasă după ce a fost prizonier în Ucraina a fost trimis la închisoare pentru un interviu acordat la Kiev - VIDEO ProTV.md
Un rus care s-a întors acasă după ce a fost prizonier în Ucraina a fost trimis la închisoare pentru un interviu acordat la Kiev - VIDEO
17:40
O clădire s-a prăbuşit în plin centrul Madridului. Mai mulți muncitori sunt căutați printre dărâmături - VIDEO ProTV.md
O clădire s-a prăbuşit în plin centrul Madridului. Mai mulți muncitori sunt căutați printre dărâmături - VIDEO
17:40
Marea Neagră devine un teatru de război cu militari NATO. Exercițiul „Poseidon” testează pregătirea forțelor române și aliate - VIDEO ProTV.md
Marea Neagră devine un teatru de război cu militari NATO. Exercițiul „Poseidon” testează pregătirea forțelor române și aliate - VIDEO
17:30
Rețea internațională de crimă organizată, destructurată în Europa: peste 100 de mașini hibride de lux furate. Cetățeni moldoveni, printre principalii suspecți ProTV.md
Rețea internațională de crimă organizată, destructurată în Europa: peste 100 de mașini hibride de lux furate. Cetățeni moldoveni, printre principalii suspecți
17:30
„Gripa poate să ducă la complicații.” Experții în sănătate îndeamnă populația, care face parte din grupul de risc, sa se vaccineze - VIDEO ProTV.md
„Gripa poate să ducă la complicații.” Experții în sănătate îndeamnă populația, care face parte din grupul de risc, sa se vaccineze - VIDEO
17:20
Un tânăr din Ucraina, trimis în judecată, după ce i-a ajutat pe alți ucraineni să fugă de război, traversând ilegal Republica Moldova - VIDEO ProTV.md
Un tânăr din Ucraina, trimis în judecată, după ce i-a ajutat pe alți ucraineni să fugă de război, traversând ilegal Republica Moldova - VIDEO
17:20
Moldovenii vor trece printr-un sistem de control digital, la intrarea în țările UE: Ce trebuie să știe cetățenii Republicii Moldova despre sistemul EES - VIDEO ProTV.md
Moldovenii vor trece printr-un sistem de control digital, la intrarea în țările UE: Ce trebuie să știe cetățenii Republicii Moldova despre sistemul EES - VIDEO
17:20
Record inedit bătut de un fost campion la ciclism montan: A devenit cel mai rapid om care urcă până la etajul doi al turnului Eiffel pe bicicletă - VIDEO ProTV.md
Record inedit bătut de un fost campion la ciclism montan: A devenit cel mai rapid om care urcă până la etajul doi al turnului Eiffel pe bicicletă - VIDEO
17:20
Accident pe traseul Chișinău–Ungheni: un automobil a ajuns în șanț după ce șoferul a pierdut controlul volanului - VIDEO ProTV.md
Accident pe traseul Chișinău–Ungheni: un automobil a ajuns în șanț după ce șoferul a pierdut controlul volanului - VIDEO
Acum 8 ore
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 07.10.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 07.10.2025
17:00
Trei automobile - grav avariate, după ce s-au lovit pe o stradă din capitală. Poliția vine cu detalii - FOTO/VIDEO ProTV.md
Trei automobile - grav avariate, după ce s-au lovit pe o stradă din capitală. Poliția vine cu detalii - FOTO/VIDEO
16:50
Vitalie Damașcan, al doilea gol pentru formația Zrinjski din Bosnia și Herțegovina - VIDEO ProTV.md
Vitalie Damașcan, al doilea gol pentru formația Zrinjski din Bosnia și Herțegovina - VIDEO
16:40
LiLider surpriză după 12 etape în campionatul României: FC Botoșani învinge UTA și urcă pe primul loc - VIDEO ProTV.md
LiLider surpriză după 12 etape în campionatul României: FC Botoșani învinge UTA și urcă pe primul loc - VIDEO
16:40
Surpriză în China: Al treilea favorit, eliminat în turul trei al Mastersului Shanghai - VIDEO ProTV.md
Surpriză în China: Al treilea favorit, eliminat în turul trei al Mastersului Shanghai - VIDEO
16:40
Incident grav în apropierea reședinței premierului Franței: o mașină a luat foc și a explodat - VIDEO ProTV.md
Incident grav în apropierea reședinței premierului Franței: o mașină a luat foc și a explodat - VIDEO
16:40
De 4,6 ori mai puțin decât Georgia: Moldova este codașa regiunii la atragerea de investiții străine ProTV.md
De 4,6 ori mai puțin decât Georgia: Moldova este codașa regiunii la atragerea de investiții străine
16:20
Campania Națională de Împădurire din 2024, sub lupă: de la succesul de la Rîșcova la eșecul parțial de la Mălăiești. Concluziile Ministerului Mediului ProTV.md
Campania Națională de Împădurire din 2024, sub lupă: de la succesul de la Rîșcova la eșecul parțial de la Mălăiești. Concluziile Ministerului Mediului
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.