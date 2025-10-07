Iarna 2025/2026 ar putea fi cea mai rece din ultimii ani, experții avertizează asupra unei reveniri a frigului în Europa
Unica.md, 7 octombrie 2025 21:20
Conform celor mai recente analize climatologice, iarna 2025/2026 ar putea fi una mai rece decât ultimele sezoane, atât în America de Nord, cât și parțial în Europa. Prognozele analogice, care ...
Iarna 2025/2026 ar putea fi cea mai rece din ultimii ani, experții avertizează asupra unei reveniri a frigului în Europa
Conform celor mai recente analize climatologice, iarna 2025/2026 ar putea fi una mai rece decât ultimele sezoane, atât în America de Nord, cât și parțial în Europa. Prognozele analogice, care ...
Rusia introduce verificarea obligatorie a funcționării dispozitivelor electronice la accesul în metrou, în marile orașe
Începând din această lună, în metroul orașelor rusești cu peste un milion de locuitori a fost introdusă obligativitatea verificării funcționării dispozitivelor electronice la controlul de securitate al pasagerilor. Noile reguli, ...
Blocaj electoral fără precedent în Autonomia Găgăuză: alegerile pentru Adunarea Populară, imposibil de organizat în 2025
Autonomia Găgăuză se confruntă cu un blocaj electoral fără precedent, după ce mandatul actualei Adunări Populare (AP) expiră în noiembrie, însă organizarea alegerilor este imposibilă din lipsa unei entități electorale ...
Aurul a atins un prag istoric și devine refugiul investitorilor, dolarul american e din ce în ce mai slab
Prețul aurului a atins marți, pentru prima dată în istorie, nivelul de 4.000 de dolari pe uncie, investitorii orientându-se către acest activ considerat sigur în contextul slăbirii dolarului american, al ...
Republica Moldova a înregistrat progrese remarcabile în ultimii 20 de ani în ceea ce privește munca decentă, însă provocările legate de condițiile de muncă și de raporturile de muncă informale ...
Kremlinul susține afirmațiile Angelei Merkel despre rolul Poloniei și țărilor baltice în blocarea negocierilor UE-Rusia înainte de invazia din Ucraina
Kremlinul a susținut marți recentele declarații ale fostului cancelar german Angela Merkel, care a afirmat că Polonia și statele baltice au blocat eforturile de organizare a unor negocieri între Uniunea ...
Ion Ceban cere daune de 1 leu de la ministrul de externe al României, Oana Țoiu, după ce a fost declarat indezirabil în România
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a dat-o în judecată pe Oana Țoiu, ministrul de Externe al României, solicitând daune morale de 1 leu și încetarea oricăror acte de defăimare la adresa ...
Vladimir Putin împlinește 73 de ani în condiții de izolare diplomatică: doar câțiva lideri din spațiul ex-sovietic și aliați apropiați i-au transmis felicitări
Astăzi, 7 octombrie 2025, președintele Rusiei, Vladimir Putin, împlinește 73 de ani. Dacă în anii precedenți, înaintea declanșării războiului din Ucraina, ziua sa de naștere era un prilej pentru numeroși ...
Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) a declarat marți că în jur de 61.000 de copii au fost uciși sau mutilați în cei doi ani de conflict între Israel și ...
Traseul ciclonului Barbara, care aduce fenomene meteo extreme în România: Va ajunge și în Moldova?
România se află sub alertă meteo, cinci județe și Bucureștiul fiind vizate de o avertizare cod roșu de precipitații, valabilă de astăzi, de la ora 21:00. Cantități record de ploi ...
Ploi torențiale și inundații în estul Bulgariei: stațiunea Lozeneț, sub ape, cod roșu de precipitații
Ploile abundente care au lovit estul Bulgariei au provocat marți inundații severe în stațiunea balneară Lozeneț, unde mai multe hoteluri au parterele inundate, iar apa s-a acumulat în zonele joase. ...
AȘM, gazda unei întâlniri istorice: James Rothman, laureat Nobel cu rădăcini basarabene, alături de Hiroshi Amano, în dialog cu tinerii savanți
Două dintre cele mai strălucite minți ale științei mondiale, profesorii Hiroshi Amano (laureat al Premiului Nobel pentru Fizică) și James Rothman (laureat al Premiului Nobel pentru Medicină), au fost oaspeții ...
Inspectorii de mediu din cadrul Inspecției pentru Protecția Mediului Nisporeni au desfășurat o razie în urma căreia au urmărit un tractor T-40 care se deplasa spre localitatea Bujor, raionul Hîncești, ...
Vladimir Voronin, acuzat de minciună în scandalul „kuliok" cu bani: Vlad Batrîncea neagă existența sumei de 860.000 euro
Vladimir Voronin, liderul comuniștilor, a fost acuzat de minciună de către colegul său de bloc, Vlad Batrîncea, în ceea ce privește celebra sacoșă neagră pe care Vlad Plahotniuc i-ar fi ...
Parlamentul European adoptă un mecanism pentru suspendarea regimului liberalizat de vize pentru 61 de țări, inclusiv Republica Moldova
Uniunea Europeană va putea suspenda temporar sau permanent regimul liberalizat de vize pentru 61 de state, printre care se numără și Republica Moldova, în cazul apariției unor riscuri legate de ...
Universitatea „Bogdan Petriceicu Hașdeu" din Cahul atinge un record de studenți pentru prima dată în ultimii patru ani
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu" din Cahul a depășit pentru prima dată în ultimii patru ani pragul de 1.000 de studenți înscriși, potrivit datelor Ministerului Educației. În anul 2025, ...
Peste 3.700 de femei din Moldova au beneficiat gratuit de mamografii digitale și ecografii mamare în primele opt luni din 2025
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) anunță că, în perioada ianuarie–august 2025, peste 3.700 de femei din raioanele Ungheni, Nisporeni, Călărași, Fălești, Căușeni, precum și din municipiile Chișinău și ...
Doi copii schimbați la naștere în Austria și-au întâlnit părinții biologici după 35 de ani, în urma unui test ADN
Doi copii născuți în octombrie 1990 într-un spital din Graz, sudul Austriei, au aflat că au fost schimbați la naștere și și-au cunoscut adevărații părinți biologici abia după 35 de ...
Hamas acceptă predarea armelor unui comitet egipteano-palestinian, dar respinge administrarea internațională a Fâșiei Gaza
Gruparea islamistă palestiniană Hamas a acceptat marți să predea armele unui comitet egipteano-palestinian, însă a respins categoric ideea ca Fâșia Gaza să fie administrată de un comitet internațional de tranziție, ...
Piața imobiliară din Republica Moldova s-a prăbușit: tranzacțiile s-au redus cu 70% în trimestrul trei din 2025
Numărul total al tranzacțiilor imobiliare a scăzut drastic în trimestrul al treilea din 2025, ajungând la doar 1.275, față de 4.098 în aceeași perioadă a anului trecut – o reducere ...
Guvernul va aproba miercuri compensarea parțială a facturilor la energia electrică pentru toate familiile din Moldova
Guvernul Republicii Moldova urmează să adopte miercuri, 8 octombrie 2025, o hotărâre prin care va acorda compensații la energia electrică pentru toate cele aproximativ 1,2 milioane de gospodării din țară. ...
Prăbușire parțială a unei clădiri în renovare în centrul Madridului: căutările muncitorilor dispăruți, continuă
O clădire aflată în renovare s-a prăbușit parțial marți în centrul Madridului, foarte aproape de Teatrul Regal, anunță Le Figaro. Autoritățile au izolat imediat zona, iar echipele de salvare continuă ...
Autoritățile ruse au blocat la frontieră 20,5 tone de mere din Republica Moldova din cauza neregulilor în documente
Un lot de 20,5 tone de mere provenite din Republica Moldova a fost blocat la frontiera ruso-letonă, în raionul Sebeji, de către autoritățile ruse, după ce au fost depistate nereguli ...
În Republica Moldova au fost realizate zece transplanturi de organe în 2025, oferind pacienților o a doua șansă la viață
De la începutul anului 2025, în Republica Moldova au avut loc zece transplanturi de organe, intervenții care au schimbat viețile pacienților, oferindu-le o șansă nouă. Beneficiarii, alături de medici și ...
Rețea internațională de crimă organizată, formată preponderent din cetățeni moldoveni, destructurată după furtul a peste 100 de mașini hibride de lux
O rețea de crimă organizată extrem de specializată, responsabilă de furtul a peste 100 de mașini hibride de lux, a fost destructurată într-o amplă operațiune internațională coordonată de carabinierii italieni, ...
Pretorul sectorului Ciocana, Sinilga Școlnic, și șeful adjunct al Poliției Ciocana, Pavel Todica, achitați de prima instanță în dosarul de corupere pasivă
Sinilga Școlnic, pretorul sectorului Ciocana, și Pavel Todica, șeful adjunct al Inspectoratului de Poliție Ciocana, au fost achitați de prima instanță, fiind anterior învinuiți de corupere pasivă. Judecătorul a constatat ...
Comunitatea moldovenească din Norvegia a sărbătorit Ziua Vinului și a inaugurat Asociația „Ograda Bunicii"
Comunitatea moldovenească din Norvegia a marcat, la 4 octombrie 2025, Ziua Vinului printr-un eveniment special organizat la Muzeul „La Bunei" din localitatea Minnesund. Manifestarea a avut o dublă semnificație, întrucât ...
Irina Rimes, după un concert special la Arenele Romane: „Sunt în burnout, mi-a fost foarte greu!"
Irina Rimes a trăit un moment emoționant și solicitant în cadrul concertului său recent de la Arenele Romane
Un oficial japonez a fost arestat la coborârea din avion la Paris din cauza a ce viziona pe laptop în timpul zborului # Unica.md
Masanaga Kageyama, directorul tehnic al Federației Japoneze de Fotbal (JFA), a fost arestat pe aeroportul Roissy-Charles-de-Gaulle din Paris și condamnat la 18 luni de închisoare cu suspendare, după ce a ... Post-ul Un oficial japonez a fost arestat la coborârea din avion la Paris din cauza a ce viziona pe laptop în timpul zborului apare prima dată în Unica.md.
O politiciană din Germania a fost înjunghiată în fața casei sale și este în stare critică # Unica.md
Iris Stalzer, noua primăriță a orașului Herdecke din Renania de Nord-Westfalia, Germania, a fost grav rănită marți după ce a fost atacată cu un cuțit în fața casei sale. Potrivit ... Post-ul O politiciană din Germania a fost înjunghiată în fața casei sale și este în stare critică apare prima dată în Unica.md.
Psihiatrii americani cer demiterea secretarului sănătății Robert F. Kennedy Jr. pentru promovarea teoriilor controversate și afectarea sănătății mintale publice # Unica.md
Două organizații importante din domeniul psihiatriei din Statele Unite — Southern California Psychiatry Society și Committee to Protect Public Mental Health — s-au alăturat altor grupuri care solicită demiterea lui ... Post-ul Psihiatrii americani cer demiterea secretarului sănătății Robert F. Kennedy Jr. pentru promovarea teoriilor controversate și afectarea sănătății mintale publice apare prima dată în Unica.md.
Compania rusă de stat pentru energie nucleară, Rosenergoatom, a anunțat marți că o dronă ucraineană a încercat să lovească centrala nucleară Novovoronezh din regiunea Voronej, situată la granița cu Ucraina, ... Post-ul Rusia susține că Ucraina a încercat să-i atace o centrală nucleară apare prima dată în Unica.md.
Aleksandr Dughin: Forțele pro-ruse din Moldova sunt „neputincioase”, următorul pas pentru Rusia ar putea fi războiul # Unica.md
Filozoful și ideologul rus Aleksandr Dughin, cunoscut pentru opiniile sale extremiste și pentru influența asupra Kremlinului, a declarat într-un interviu pentru publicația www.multipolarpress.com că forțele pro-ruse din Republica Moldova, precum ... Post-ul Aleksandr Dughin: Forțele pro-ruse din Moldova sunt „neputincioase”, următorul pas pentru Rusia ar putea fi războiul apare prima dată în Unica.md.
Dacă îți construiești sau renovezi casa, ai probabil o întrebare importantă pe care o tot amâni. Ce material să alegi pentru acoperișul tău? Ceva care să fie rezistent, dar să ... Post-ul Acoperișuri metalice cu strat anticoroziv pentru protecție îndelungată/P apare prima dată în Unica.md.
Președintele Consiliului European, António Costa, promite sprijin activ pentru avansarea Moldovei pe calea aderării la UE # Unica.md
Președintele Consiliului European, António Costa, va continua să colaboreze activ cu liderii Uniunii Europene pentru a susține parcursul Republicii Moldova către aderarea la blocul comunitar, au declarat surse oficiale de ... Post-ul Președintele Consiliului European, António Costa, promite sprijin activ pentru avansarea Moldovei pe calea aderării la UE apare prima dată în Unica.md.
Un accident rutier s-a produs astăzi, în jurul orei 11:58, la intersecția străzilor Ion Creangă și Eugen Coca din municipiul Chișinău. Potrivit ofițerului de presă al Direcției de Poliție Chișinău, ... Post-ul Accident rutier cu trei mașini la intersecția Ion Creangă și Eugen Coca din Chișinău apare prima dată în Unica.md.
Kremlinul accelerează confiscarea și privatizarea activelor străine din Rusia ca răspuns la sancțiunile occidentale # Unica.md
Președintele Vladimir Putin a semnat un decret care introduce un mecanism nou și accelerat de privatizare a companiilor rusești și străine, menit să faciliteze și să grăbească vânzarea activelor statului ... Post-ul Kremlinul accelerează confiscarea și privatizarea activelor străine din Rusia ca răspuns la sancțiunile occidentale apare prima dată în Unica.md.
Vladimir Putin a împlinit 73 de ani și a convocat o ședință operativă a Consiliului de Securitate # Unica.md
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a sărbătorit marți împlinirea vârstei de 73 de ani, zi marcată printr-o ședință operativă cu membrii permanenți ai Consiliului de Securitate al Federației Ruse, conform declarațiilor ... Post-ul Vladimir Putin a împlinit 73 de ani și a convocat o ședință operativă a Consiliului de Securitate apare prima dată în Unica.md.
Medvedev îl ironizează din nou pe Trump: „Se pregăteşte să urmeze calea lui Biden către Nobel” # Unica.md
Declarația președintelui SUA, Donald Trump, privind intenția de a afla ce va face Ucraina cu rachetele americane Tomahawk dacă le va primi, a stârnit reacții ironice din partea vicepreședintelui Consiliului ... Post-ul Medvedev îl ironizează din nou pe Trump: „Se pregăteşte să urmeze calea lui Biden către Nobel” apare prima dată în Unica.md.
Bărbat reținut în flagrant la Chișinău pentru trafic de influență privind obținerea permisului de conducere # Unica.md
Un bărbat a fost reținut în flagrant de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii municipiului Chișinău, fiind bănuit că ar fi primit 2.500 de euro pentru a ajuta o ... Post-ul Bărbat reținut în flagrant la Chișinău pentru trafic de influență privind obținerea permisului de conducere apare prima dată în Unica.md.
Detalii din sentința Marinei Tauber: rețeaua lui Ilan Șor folosea „curieri” pentru transportul banilor cash din Rusia în Moldova # Unica.md
Un detaliu din sentința de condamnare a Marinei Tauber dezvăluie mecanismul prin care rețeaua condusă de Ilan Șor a transportat ilegal bani cash din Rusia în Republica Moldova, folosind „curieri” ... Post-ul Detalii din sentința Marinei Tauber: rețeaua lui Ilan Șor folosea „curieri” pentru transportul banilor cash din Rusia în Moldova apare prima dată în Unica.md.
Două tentative de scoatere ilegală a valutei, depistate la Aeroportul Internațional Chișinău # Unica.md
Funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău, în colaborare cu angajații Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, au înregistrat două tentative de scoatere ilegală din țară a valutei. Sunt vizați doi ... Post-ul Două tentative de scoatere ilegală a valutei, depistate la Aeroportul Internațional Chișinău apare prima dată în Unica.md.
Tany Vander, femeia de afaceri și influencerița, și-a vândut toate proprietățile din Moldova și s-a mutat definitiv în Emiratele Arabe Unite # Unica.md
Femeia de afaceri și influencerița Tany Vander a decis să părăsească Republica Moldova și să se stabilească definitiv în Emiratele Arabe Unite. Pe rețelele sociale, ea a postat mai multe ... Post-ul Tany Vander, femeia de afaceri și influencerița, și-a vândut toate proprietățile din Moldova și s-a mutat definitiv în Emiratele Arabe Unite apare prima dată în Unica.md.
Andrian Candu reacționează la investigația Libertatea.ro despre legăturile cu Plahotniuc: „Tot ceea ce construiesc azi în România este independent” # Unica.md
Fostul politician și finul lui Vladimir Plahotniuc, Andrian Candu, a reacționat public la o investigație jurnalistică realizată de Libertatea.ro privind legăturile și afacerile apropiaților lui Plahotniuc în România. Într-o postare pe ... Post-ul Andrian Candu reacționează la investigația Libertatea.ro despre legăturile cu Plahotniuc: „Tot ceea ce construiesc azi în România este independent” apare prima dată în Unica.md.
Uniunea Europeană propune sancțiuni împotriva stablecoin-ului A7A5, susținut de rubla rusească și legat de actori sancționați din Rusia # Unica.md
Uniunea Europeană a propus impunerea de sancțiuni împotriva stablecoin-ului A7A5, o criptomonedă susținută de rubla rusească și asociată unor actori ruși aflați pe lista de sancțiuni, potrivit unor documente consultate ... Post-ul Uniunea Europeană propune sancțiuni împotriva stablecoin-ului A7A5, susținut de rubla rusească și legat de actori sancționați din Rusia apare prima dată în Unica.md.
Republica Moldova a atras 344 milioane de dolari investiții străine directe în 2024, în scădere ușoară față de 2023 # Unica.md
Republica Moldova a atras în 2024 investiții străine directe (ISD) în valoare de 344 milioane de dolari, în scădere cu 3,6% față de 357 milioane de dolari în 2023, arată ... Post-ul Republica Moldova a atras 344 milioane de dolari investiții străine directe în 2024, în scădere ușoară față de 2023 apare prima dată în Unica.md.
Serviciile de informații germane au dovezi privind discuții la Kremlin despre un posibil atac asupra NATO, avertizează comisarul UE pentru Apărare # Unica.md
Serviciile de informații germane dețin dovezi că Rusia ia în calcul un plan de atac asupra statelor NATO, a declarat comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, într-un interviu acordat ziarului ... Post-ul Serviciile de informații germane au dovezi privind discuții la Kremlin despre un posibil atac asupra NATO, avertizează comisarul UE pentru Apărare apare prima dată în Unica.md.
Premieră istorică: Energia regenerabilă a depășit cărbunele ca principală sursă de electricitate la nivel mondial în prima jumătate a anului 2025 # Unica.md
Pentru prima dată în istorie, energia regenerabilă a devenit principala sursă de electricitate la nivel global, depășind cărbunele, potrivit datelor publicate de Ember. Cererea de electricitate continuă să crească în ... Post-ul Premieră istorică: Energia regenerabilă a depășit cărbunele ca principală sursă de electricitate la nivel mondial în prima jumătate a anului 2025 apare prima dată în Unica.md.
Pantofii șefului Poliției, Viorel Cernăuțeanu, subiect de controversă: „Nu am purtat niciodată încălțăminte de 1.700 de euro” # Unica.md
Pantofii purtați de Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției, la o întâlnire cu influencerii înainte de alegerile parlamentare, au devenit subiect de discuție în spațiul public după ce mai ... Post-ul Pantofii șefului Poliției, Viorel Cernăuțeanu, subiect de controversă: „Nu am purtat niciodată încălțăminte de 1.700 de euro” apare prima dată în Unica.md.
Câștigătorul Premiului Nobel pentru Medicină, Fred Ramsdell, de negăsit după anunțul premiului # Unica.md
Comitetul Nobel a întâmpinat dificultăți în a lua legătura cu Fred Ramsdell, unul dintre laureații Premiului Nobel pentru Medicină din 2025, care „se bucură de viață la maxim” într-o excursie ... Post-ul Câștigătorul Premiului Nobel pentru Medicină, Fred Ramsdell, de negăsit după anunțul premiului apare prima dată în Unica.md.
