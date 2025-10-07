Centrul de Sănătate Ungheni – modernizat pentru confortul pacienților
Realitatea.md, 7 octombrie 2025 21:10
Peste 100 de mii de persoane care apelează la serviciile Centrului de Sănătate Ungheni vor beneficia de condiții și servicii medicale îmbunătățite. După mai multe lucrări de renovare și modernizare, au fost inaugurate Departamentul de Explorări Funcționale și Laboratorul Clinic. Investițiile au avut drept scop crearea unui mediu mai bun de lucru pentru personalul medical […] Articolul Centrul de Sănătate Ungheni – modernizat pentru confortul pacienților apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 10 minute
21:30
Universitatea „B.P. Hașdeu” din Cahul înregistrează cel mai mare număr de studenți din ultimii ani # Realitatea.md
Pentru prima dată în ultimii patru ani, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul a atins un număr record de studenți, depășind 1000 de persoane. Potrivit Ministerului Educației, în acest an, au fost înmatriculați 399 de tineri, comparativ cu 372 în 2024. Totodată, pentru prima dată, numărul studenților admiși la secția cu frecvență la […] Articolul Universitatea „B.P. Hașdeu” din Cahul înregistrează cel mai mare număr de studenți din ultimii ani apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
21:10
Peste 100 de mii de persoane care apelează la serviciile Centrului de Sănătate Ungheni vor beneficia de condiții și servicii medicale îmbunătățite. După mai multe lucrări de renovare și modernizare, au fost inaugurate Departamentul de Explorări Funcționale și Laboratorul Clinic. Investițiile au avut drept scop crearea unui mediu mai bun de lucru pentru personalul medical […] Articolul Centrul de Sănătate Ungheni – modernizat pentru confortul pacienților apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
20:40
Autoritățile italiene au descins marți, 7 octombrie, într-o amplă operațiune care vizează o rețea de furturi de mașini de lux, coordonată de 24 de cetățeni originari din Europa de Est, în principal moldoveni, dar și ruși, români și ucraineni. Zece dintre figuranți au fost plasați în arest preventiv, iar alți patru – în arest la […] Articolul Moldoveni implicați într-o rețea de furturi de mașini de lux în Italia și Spania apare prima dată în Realitatea.md.
20:00
Furtuna Barbara lovește Europa: Republica Moldova se află sub influența fenomenului meteo # Realitatea.md
Sudul Europei este lovit de o furtună extratropicală de proporții, denumită Barbara. Potrivit meteorologilor, ciclonul Barbara traversează Grecia, Cipru și Bulgaria, aducând ploi abundente, vânt puternic și furtuni electrice. Conform hărții de prognoză meteo, ciclonul Barbara își extinde aria de influență și către estul României și Republica Moldova, inclusiv asupra municipiului Chișinău, unde sunt așteptate […] Articolul Furtuna Barbara lovește Europa: Republica Moldova se află sub influența fenomenului meteo apare prima dată în Realitatea.md.
20:00
Autoritățile Republicii Moldova au transmis dosarul deputatei Marina Tauber către Interpol, solicitând anunțarea acesteia în căutare internațională. Informația a fost confirmată pentru IPN de Diana Fetco, șefa Secției comunicare și protocol a Inspectoratului General al Poliției. Potrivit sursei citate, dosarul a fost transmis astăzi, însă o confirmare oficială din partea Interpolului nu a fost încă […] Articolul Chișinăul cere Interpolului să o dea în căutare internațională pe Marina Tauber apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
18:50
Ion Ceban a dat-o în judecată pe ministra de Externe a României, după acuzațiile privind legăturile cu Rusia # Realitatea.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a intentat un proces împotriva Oanei Țoiu, ministra de Externe a României, solicitând daune morale simbolice de un leu și încetarea oricăror declarații publice pe care le consideră defăimătoare. Acțiunea a fost depusă luna trecută la Tribunalul București, potrivit informațiilor consultate de G4Media.ro. În plângerea sa, Ceban cere ca, în […] Articolul Ion Ceban a dat-o în judecată pe ministra de Externe a României, după acuzațiile privind legăturile cu Rusia apare prima dată în Realitatea.md.
18:40
Alexandru Tănase, despre scenariile privind validarea sau invalidarea alegerilor parlamentare # Realitatea.md
Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, consideră că alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 trebuie validate de către Curtea Constituțională, întrucât nu există motive juridice care să justifice o altă decizie. Potrivit acestuia, dezbaterile și scenariile apărute în spațiul public, în special privind Partidul Politic „Democrația Acasă” și cele șase mandate obținute de acesta, […] Articolul Alexandru Tănase, despre scenariile privind validarea sau invalidarea alegerilor parlamentare apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
Mihai Popșoi, la întrevederea cu noua ambasadoare a UE: „Progresul european cere eforturi zilnice” # Realitatea.md
Viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu noua ambasadoare a Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, care și-a început recent mandatul la Chișinău. În cadrul discuțiilor, cei doi oficiali au reconfirmat angajamentul comun de a menține un dialog deschis și dinamic între Republica Moldova și Uniunea Europeană, atât în […] Articolul Mihai Popșoi, la întrevederea cu noua ambasadoare a UE: „Progresul european cere eforturi zilnice” apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
O clădire aflată în construcție în centrul Madridului s-a prăbușit astăzi, 7 octombrie. Echipele de intervenție caută persoane care ar putea fi prinse sub dărâmături, iar zona a fost izolată de polițiști, transmite Observatornews.ro. Până în acest moment, au fost raportate trei victime, iar mai multe etaje ale clădirii s-au prăbușit. Pentru cele mai importante […] Articolul O clădire aflată în construcție în centrul Madridului s-a prăbușit. Sunt victime apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
17:30
Guvernul taie din facturile la curent! Toți moldovenii vor primi compensații pentru septembrie și octombrie # Realitatea.md
Guvernul urmează să aprobe miercuri, 8 octombrie, o hotărâre prin care familiile din Republica Moldova vor primi compensații la energia electrică. Ajutorul va acoperi o parte din costul curentului electric, până la 1,25 lei pentru fiecare kWh, dar doar pentru primele 110 kWh consumați lunar. Banii nu vor fi transferați direct oamenilor, ci furnizorilor de […] Articolul Guvernul taie din facturile la curent! Toți moldovenii vor primi compensații pentru septembrie și octombrie apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Ploi abundente în toată Moldova. IGSU îndeamnă cetățenii să respecte măsurile de siguranță # Realitatea.md
Marți, 7 octombrie, și miercuri, 8 octombrie, pe întreg teritoriul Republicii Moldova sunt prognozate ploi de lungă durată, cu acumulări de apă între 15 și 49 l/m², iar izolat acestea pot ajunge la 50–90 l/m². În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) îndeamnă cetățenii să respecte următoarele măsuri de siguranță: În caz […] Articolul Ploi abundente în toată Moldova. IGSU îndeamnă cetățenii să respecte măsurile de siguranță apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Vânzările de apartamente și case s-au prăbușit în 2025. Scădere de aproape 70% față de anul trecut # Realitatea.md
În trimestrul trei din 2025 s-au vândut și cumpărat mult mai puține apartamente. E vorba de doar 1.275, față de peste 4.000 în aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce înseamnă o scădere de aproape 70%, transmite bani.md Cele mai afectate au fost vânzările-cumpărări de apartamente și case, care au pierdut mii de contracte față […] Articolul Vânzările de apartamente și case s-au prăbușit în 2025. Scădere de aproape 70% față de anul trecut apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Școlile și grădinițele din București și cinci județe vor fi închise din cauza ploilor abundente # Realitatea.md
Școlile și grădinițile din București, precum și cinci județe Ilfov, Giurgiu, Constanța, Ialomița și Călărași vor fi închise miercuri, 8 octombrie, din cauza codului roșu de ploi abundente, care intră în vigoare în această noapte. Potrivit presei române, cursurile se vor desfășura în regim online. Capitala României și alte cinci județe sunt sub cod roșu […] Articolul Școlile și grădinițele din București și cinci județe vor fi închise din cauza ploilor abundente apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
UE va putea suspenda regimul fără vize în anumite cazuri. Republica Moldova – vizată și ea, dar cu o mențiune # Realitatea.md
UE va putea suspenda temporar sau permanent regimul fără vize pentru 61 de state ai căror cetățeni beneficiază de acces fără viză în spațiul Schengen pentru o perioadă de până la 90 de zile într-un interval de 180 de zile, inclusiv pentru Republica Moldova, în caz de riscuri de securitate sau încălcări ale drepturilor omului. […] Articolul UE va putea suspenda regimul fără vize în anumite cazuri. Republica Moldova – vizată și ea, dar cu o mențiune apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Vânzările de apartamente s-au prăbușit în 2025. Scădere de aproape 70% față de anul trecut # Realitatea.md
În trimestrul trei din 2025 s-au vândut și cumpărat mult mai puține apartamente. E vorba de doar 1.275, față de peste 4.000 în aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce înseamnă o scădere de aproape 70%, transmite bani.md Cele mai afectate au fost vânzările-cumpărări de apartamente și case, care au pierdut mii de contracte față […] Articolul Vânzările de apartamente s-au prăbușit în 2025. Scădere de aproape 70% față de anul trecut apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
CEC cere acces la registrele partidelor pentru a preveni blocurile electorale camuflate # Realitatea.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) solicită acces la registrele membrilor de partid, gestionate de Agenția Servicii Publice (ASP), pentru a preveni formarea blocurilor electorale camuflate și pentru a verifica apartenența reală a candidaților la alegerile parlamentare. Potrivit raportului privind scrutinul din 28 septembrie 2025, accesul la aceste date ar permite identificarea candidaților care se prezintă drept […] Articolul CEC cere acces la registrele partidelor pentru a preveni blocurile electorale camuflate apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
În nordul Vietnamului, un baraj s-a rupt după ploile torențiale provocate de taifunul Matmo. Apa a inundat mai multe sate, iar oamenii au fost nevoiți să-și părăsească locuințele. Ruptura s-a produs luni, în provincia Lang Son, după ce ploaia a adus o cantitate uriașă de apă. În câteva ore, nivelul apei a crescut până la […] Articolul VIDEO Taifun puternic în Vietnam. Un baraj s-a rupt, iar apa a acoperit casele apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
România riscă amenzi de peste 1 miliard de euro de la UE, dacă nu închide termocentralele pe cărbune # Realitatea.md
România riscă să plătească penalități de cel puțin un miliard de euro către Comisia Europeană (CE), dacă decide să mențină în funcțiune centralele pe cărbune din Oltenia și după 1 ianuarie 2026, termenul asumat pentru închiderea lor, a declarat Bogdan Ivan, ministrul român de resort. Aceste sancțiuni ar anula efectele măsurilor din pachetele 1 și […] Articolul România riscă amenzi de peste 1 miliard de euro de la UE, dacă nu închide termocentralele pe cărbune apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Autoritățile ruse au blocat la frontiera ruso-letonă, în raionul Sebeji, un lot de 20,5 tone de mere provenite din Republica Moldova, după ce au fost depistate nereguli în documentele de însoțire. Informația a fost comunicată de Direcția interregională Nord-Vest a Serviciului Federal pentru Supravegherea Veterinară și Fitosanitară (Rosselhoznadzor). În urma controlului fitosanitar efectuat de specialiștii […] Articolul Rusia a interzis importul a 20,5 tone de mere din Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Un troleibuz și o mașină s-au lovit în centrul Capitalei. Imagini VIDEO de la fața locului # Realitatea.md
Un troleibuz și un Ford s-au lovit astăzi, 7 octombrie, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, intersecție cu strada Maria Cebotari din Capitală. Potrivit poliției, în urma impactului nicio persoană nu a avut de suferit. Oamenii legii stabilesc toate circumstanțele. În zonă, traficul este îngreunat. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de […] Articolul Un troleibuz și o mașină s-au lovit în centrul Capitalei. Imagini VIDEO de la fața locului apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
O femeie a ajuns la spital după ce a fost lovită de o mașină în timp ce traversa strada neregulamentar # Realitatea.md
O femeie de 67 de ani a fost accidentată în această dimineață, 7 octombrie 2025, în jurul orei 04:10, pe bulevardul Ștefan cel Mare din municipiul Chișinău. Potrivit ofițerului de presă al Capitalei, Svetlana Scripnic, victima traversa carosabilul în afara trecerii pentru pietoni în momentul în care a fost lovită de un automobil de marca […] Articolul O femeie a ajuns la spital după ce a fost lovită de o mașină în timp ce traversa strada neregulamentar apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
A fost stabilită cauza morții lui Felix Baumgartner. Procurorii spun că parapanta era în stare perfectă # Realitatea.md
S-a aflat cauza morții lui Felix Baumgartner, fostul iubit al Mihaelei Rădulescu. Procurorul de caz a anunţat că parapanta sportivului austriac „era în stare perfectă și nu avea defecte”, iar accidentul mortal a fost provocat de o eroare umană, transmite antena3.ro. Accidentul în urma căruia a decedat Felix Baumgartner a fost cauzat de o eroare […] Articolul A fost stabilită cauza morții lui Felix Baumgartner. Procurorii spun că parapanta era în stare perfectă apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Dosarele de judecată vechi, cu termene de peste trei ani, vor fi examinate în mod prioritar # Realitatea.md
Dosarele de judecată vechi, cu termene de examinare mai mari de doi-trei ani, vor fi examinate în mod prioritar la nivel național, în baza unei inițiative aprobate de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Măsura vizează reducerea restanțelor semnificative din instanțe, în special în materie penală, unde peste 10% dintre dosare depășesc termenul de trei ani. […] Articolul Dosarele de judecată vechi, cu termene de peste trei ani, vor fi examinate în mod prioritar apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Ziua X! Curtea Constituțională a anunțat când va decide validarea sau invalidarea alegerilor parlamentare # Realitatea.md
Joi, 16 octombrie, la or 10:00, Curtea Constituțională va examina sesizarea Comisiei Electorale Centrale privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și validarea mandatelor deputaților aleși. Luni, 6 octombrie, Comisia Electorală Centrală i-a prezentat Curții Constituționale procesul-verbal, raportul şi actele electorale cu privire la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și […] Articolul Ziua X! Curtea Constituțională a anunțat când va decide validarea sau invalidarea alegerilor parlamentare apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Zeci de moldoveni așteaptă rândul pentru transplant de ficat sau rinichi. Societatea e reticentă la donarea organelor # Realitatea.md
În Republica Moldova, mai mult de 75 de pacienți își așteaptă rândul pentru un transplant de ficat sau rinichi, însă șansa la o nouă viață depinde, în continuare, de existența donatorilor. De la începutul acestui an, în țară au fost efectuate 10 transplanturi, dintre care șapte de ficat și trei de rinichi, dublu față de […] Articolul Zeci de moldoveni așteaptă rândul pentru transplant de ficat sau rinichi. Societatea e reticentă la donarea organelor apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
15:40
Cel mai mare pelerinaj din Europa de Est are loc la Iași. Programul complet pentru creștini ortodocși # Realitatea.md
Orașul Iași din România își recapătă atmosfera sacră în octombrie, odată cu Pelerinajul Sfânta Parascheva 2025. Programul complet al celui mai mare pelerinaj din Europa de Est le oferă credincioșilor detalii despre orele slujbelor, procesiuni, închinarea la moaștele Sfintei Parascheva și ale Sfântului Grigorie Palama, precum și despre logistică și organizare. Deși începe oficial miercuri, 8 […] Articolul Cel mai mare pelerinaj din Europa de Est are loc la Iași. Programul complet pentru creștini ortodocși apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
VIDEO Explozii la Paris: o dubă a luat foc în apropierea biroului premierului francez, la o zi după demisia acestuia # Realitatea.md
Trei explozii au fost auzite marți dimineață în centrul Parisului, înainte ca o dubă să izbucnească în flăcări în apropierea sediului prim-ministrului Franței. Incidentul a avut loc pe Rue de Varenne, în fața Hotelului Matignon, clădirea guvernamentală unde urma să aibă loc o serie de reuniuni conduse de Sébastien Lecornu, la doar o zi după […] Articolul VIDEO Explozii la Paris: o dubă a luat foc în apropierea biroului premierului francez, la o zi după demisia acestuia apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Ucraina nu are cantitatea necesară de gaz pentru perioada rece și negociază creșterea importurilor cu 30% # Realitatea.md
Ucraina poartă negocieri pentru majorarea volumului de import al gazelor naturale cu aproximativ 30%, echivalentul a circa 1,38 miliarde de metri cubi, a anunțat ministra Energiei, Svetlana Hrinciuk, în cadrul unei întâlniri cu jurnaliștii. Potrivit oficialei, subiectul a fost discutat pe 7 octombrie, în cadrul unei întrevederi cu ambasadorii statelor din Grupul G7, transmite UNIAN. „Planificăm, […] Articolul Ucraina nu are cantitatea necesară de gaz pentru perioada rece și negociază creșterea importurilor cu 30% apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Un bărbat a fost reținut în flagrant de ofițerii CNA și procurorii municipiului Chișinău, fiind bănuit că ar primit 2.500 de euro pentru a ajuta o persoană să obțină un permis de conducere. Potrivit unui comunicat CNA, acesta susținea că are influență asupra unor angajați din cadrul Agenției Servicii Publice (ASP) de la Bălți și […] Articolul Permise auto „aranjate” la Bălți. Un bărbat, prins cu 2500 de euro în mână apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Manuale noi pentru elevii din Moldova: Peste 2,3 milioane de exemplare, distribuite în ultimii trei ani # Realitatea.md
În ultimii trei ani, peste 2,3 milioane de manuale noi au fost distribuite în școlile din Republica Moldova, iar până la sfârșitul acestui an urmează să fie livrate alte aproximativ 200.000 de exemplare. Circa 93% din manualele utilizate în clasele primare, gimnaziale și liceale sunt ediții noi. Din totalul celor 192 de titluri prevăzute, Ministerul […] Articolul Manuale noi pentru elevii din Moldova: Peste 2,3 milioane de exemplare, distribuite în ultimii trei ani apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Promo-LEX: presa din Transnistria cultivă frica, nostalgia sovietică și ostilitatea față de Chișinău # Realitatea.md
Peste 42% din conținutul media difuzat de presa „oficială” din regiunea transnistreană reprezintă propagandă, arată nota analitică publicată de Asociația Promo-LEX, în urma unei monitorizări realizate între mai și august 2025. Analiza evidențiază faptul că frica, nostalgia sovietică și ostilitatea față de Chișinău sunt promovate în mod sistematic de către principalele instituții media controlate de […] Articolul Promo-LEX: presa din Transnistria cultivă frica, nostalgia sovietică și ostilitatea față de Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
VIDEO Actrița Giasti Sirah a slăbit 10 kg pentru rolul din filmul „Puterea Dragostei”: „M-am simțit ca la Hollywood” # Realitatea.md
Pregătirea pentru filmul „Puterea Dragostei” a adus pentru actrița Giasti Sirah una dintre cele mai intense perioade din cariera sa. În doar trei luni, artista a reușit o transformare fizică semnificativă, adaptându-și complet stilul de viață la cerințele rolului, scrie Cancan.md. Actrița Giasti Sirah a trecut printr-o transformare fizică remarcabilă pentru a-și pregăti rolul din […] Articolul VIDEO Actrița Giasti Sirah a slăbit 10 kg pentru rolul din filmul „Puterea Dragostei”: „M-am simțit ca la Hollywood” apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Premiul Nobel pentru Fizică 2025, acordat pentru descoperiri în domeniul mecanicii cuantice # Realitatea.md
Premiul Nobel pentru fizică 2025 a fost obținut de trei cercetători, un britanic, un francez și un american, pentru lucrările lor în domeniul mecanicii cuantice. Descoperirile lor arată că fizica cuantică nu e doar teorie, ci are efecte reale și utile în lumea noastră. Comitetul Nobel i-a lăudat pe laureați pentru că au demonstrat că […] Articolul Premiul Nobel pentru Fizică 2025, acordat pentru descoperiri în domeniul mecanicii cuantice apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Premieră istorică: Energia „verde” a depășit cărbunele ca principală sursă de electricitate la nivel mondial # Realitatea.md
Energia regenerabilă a depășit cărbunele ca principală sursă de producție a electricității la nivel global în prima jumătate a anului 2025, marcând o premieră istorică, potrivit datelor publicate de think tank-ul internațional de energie Ember, citate de BBC. Deși cererea de electricitate continuă să crească în întreaga lume, expansiunea rapidă a energiei solare și eoliene […] Articolul Premieră istorică: Energia „verde” a depășit cărbunele ca principală sursă de electricitate la nivel mondial apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
BANI.MD: Moldova a atras 344 mln de dolari investiții, de 4 ori mai puțin decât Georgia și de 10 ori sub România # Realitatea.md
Republica Moldova a atras în 2024 investiții străine directe (ISD) de 344 mil. dolari, în scădere față de 357 mil. dolari în 2023 (-3,6%). Nivelul rămâne sub vârful post-pandemie din 2022 (591 mil. dolari, -41,8%) și sub media 2019–2024 (circa 395 mil. dolari, -12,9%), arată datele UNCTAD. Pe partea ieșirilor de capital (investiții moldovenești peste […] Articolul BANI.MD: Moldova a atras 344 mln de dolari investiții, de 4 ori mai puțin decât Georgia și de 10 ori sub România apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
13:40
Trei mașini de model Hyndai, Volkswagen și un Mercedes s-au tamponat grav astăzi, 7 octombrie, pe strada Ion Creangă, intersecție cu strada Eugen Coca din Chișinău. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit, însă autovehiculele au fost avariate. Poliția urmează să stabilească toate circumstanțele producerii coliziunii. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru […] Articolul VIDEO Accident pe strada Ion Creangă. Trei mașini s-au lovit grav apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
PSRM avertizează că ar putea ieși în stradă, în cazul validării rezultatelor alegerilor parlamentare # Realitatea.md
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) anunță că nu recunoaște rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie și avertizează că va organiza proteste, în cazul în care acestea vor fi validate de Curtea Constituțională, scrie newsmaker.md. Vicepreședintele formațiunii, Vlad Bătrîncea, a declarat la postul TV8 că scrutinul ar fi fost „marcat de nereguli și de utilizarea […] Articolul PSRM avertizează că ar putea ieși în stradă, în cazul validării rezultatelor alegerilor parlamentare apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Ideologul lui Putin, Aleksandr Dughin, estimează că forțele actuale pro-ruse din Republica Moldova, Blocul „Victoria” al lui Ilan Șor și PSRM-ul lui Igor Dodon, sunt „neputincioase” și au pierdut lupta împotriva formațiunii pro-europene PAS, transmite Digi24.ro. Dughin susține că, pentru ca Rusia să își mențină influența în spațiul ex-sovietic, este nevoie de o politică „decisivă” și […] Articolul Republica Moldova, amenințată de Dughin. „Următorul pas este războiul” apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Doi ani de la începutul războiului Israel-Hamas. A doua zi de negocieri în vederea unui armistițiu continuă în Egipt # Realitatea.md
Israelul comemorează marţi tragedia de la 7 octombrie, cea mai sângeroasă zi din istoria sa, în timp ce în paralel se desfăşoară negocieri indirecte între Hamas şi guvernul israelian, care dau naştere unei slabe speranţe de eliberare a ostaticilor rămaşi în Gaza şi de încetare a războiului care a devastat acest teritoriu, relatează AFP. Planul […] Articolul Doi ani de la începutul războiului Israel-Hamas. A doua zi de negocieri în vederea unui armistițiu continuă în Egipt apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Moldoveancă în Italia: Diana Lupu, despre durere, iubire și drumul care a dus-o spre meseria de patiser profesionist # Realitatea.md
Sezonul 4 al videocastului „Fii cu Zina Bivol” continuă cu Diana Lupu, mamă a trei copii stabilită de aproape 20 de ani la Padova, Italia. Ea a povestit despre plecarea din Moldova, începuturile grele și cum pasiunea pentru patiserie i-a transformat viața. „Trăiam în chirie, cu doi copii mici… Cea micuță avea două luni și […] Articolul Moldoveancă în Italia: Diana Lupu, despre durere, iubire și drumul care a dus-o spre meseria de patiser profesionist apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Moneda unică europeană a scăzut luni în raport cu dolarul american, după anunțul demisiei premierului francez Sébastien Lecornu, un eveniment care accentuează instabilitatea politică din Franța și amplifică temerile privind o posibilă retrogradare a ratingului de țară, potrivit AFP, preluat de Agerpres. În jurul orei 11:05 la Paris (09:05 GMT), euro s-a depreciat cu 0,63%, fiind […] Articolul Euro s-a depreciat după demisia premierului francez Sébastien Lecornu apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Alarmant: 40 de apeluri la 112 legate de accidente rutiere, provocate de ploaie, în doar 90 de minute # Realitatea.md
În doar o oră și jumătate, Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 a înregistrat până la 40 de apeluri legate de accidente rutiere, majoritatea cauzate de carosabilul umed, vizibilitatea redusă și adaptarea insuficientă a vitezei la condițiile de trafic. Autoritățile fac un apel către toți participanții la trafic să manifeste prudență maximă, să […] Articolul Alarmant: 40 de apeluri la 112 legate de accidente rutiere, provocate de ploaie, în doar 90 de minute apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
BANI.MD: Voluntarii, „sponsori” ai campaniei electorale! Muncă gratuită de zeci de milioane de lei # Realitatea.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a publicat raportul generalizat privind veniturile campaniei electorale a concurenților pentru parlamentarele din 28 septembrie 2025. Documentul arată că partidele, blocurile și candidați independenți au mobilizat peste 100 de milioane de lei. Totodată, partidele au raportat că voluntarii concurenților electorali au muncit gratuit, iar valoarea activității lor se ridică la zeci […] Articolul BANI.MD: Voluntarii, „sponsori” ai campaniei electorale! Muncă gratuită de zeci de milioane de lei apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Echipa Națională a Somelierilor din Republica Moldova – locul 20 la Campionatul Mondial de Degustare din Franța # Realitatea.md
Echipa Națională a Somelierilor din Republica Moldova s-a clasat pe locul 20 din 40 de echipe la Campionatul Mondial de Degustare în Orb, desfășurat în perioada 3–4 octombrie 2025, în regiunea Jura, Franța. Competiția, organizată de prestigioasa revistă La Revue du Vin de France, reunește anual cei mai buni degustători din lume. Evenimentul s-a desfășurat […] Articolul Echipa Națională a Somelierilor din Republica Moldova – locul 20 la Campionatul Mondial de Degustare din Franța apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
25 de milioane de euro în plus pentru Republica Moldova și Vecinătatea Estică, propuse în bugetul UE 2026 # Realitatea.md
25 de milioane de euro în plus ar putea fi alocate Republicii Moldova și țărilor din Vecinătatea Estică, potrivit unui amendament votat de Comisia pentru bugete a Parlamentului European. Anunțul a fost făcut de Siegfried Mureșan, membru al Parlamentului European, care a co-semnat propunerea de majorare. Potrivit eurodeputatului, această alocare suplimentară include și Republica Moldova […] Articolul 25 de milioane de euro în plus pentru Republica Moldova și Vecinătatea Estică, propuse în bugetul UE 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Consilierii Partidului Socialiștilor din cadrul Consiliului municipal Chișinău anunță o campanie de consultare a cetățenilor capitalei pentru a colecta păreri și propuneri pentru proiectul bugetului pentru anul viitor, transmite IPN. În cadrul unei conferințe de presă, vicepreședintele fracțiunii, Alexandr Odințov, a amintit că bugetul pentru anul 2024 a fost aprobat abia în luna iulie a […] Articolul Socialiștii din CMC vor colecta de la cetățeni propuneri pentru bugetul 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
25 de milioane de euro în plus ar putea fi alocate regiunii Vecinătatea Estică, potrivit unui amendament votat în Comisia pentru bugete a Parlamentului European. Anunțul a fost făcut de Siegfried Mureșan, membru al Parlamentului European, care a co-semnat propunerea. Potrivit eurodeputatului, această alocare suplimentară include și Republica Moldova și are scopul de a compensa […] Articolul UE ar putea aloca 25 de milioane de euro în plus pentru regiunea estică apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
România se pregătește să fie lovită din plin de ciclonul mediteranean „Barbara”, care aduce ploi torențiale și vânt puternic în mai multe regiuni ale țării. Meteorologii au actualizat și extins avertizarea de cod roșu de ploi, valabilă inclusiv pentru București, transmite Antena 3 CNN. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), codul roșu intră în vigoare […] Articolul Ciclonul Barbara lovește România. Va ploua în 24 de ore cât pentru o lună apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
„Eurasia” lui Șor ar putea fi declarată organizație extremistă în Moldova: Prima ședință de judecată, amânată # Realitatea.md
La Chișinău a început procesul judiciar cu privire la recunoașterea asociației rusești „Eurasia” drept organizație extremistă. Autoritățile spun că, prin intermediul acesteia, oligarhul fugar Ilan Șor coordonează „proiecte de influență subversivă” contra Moldovei. Dosarul numit „Serviciul de Informații și Securitate (SIS) contra organizației «Eurasia»” se află pe rolul Curții de Apel Centru. Cererea SIS a fost […] Articolul „Eurasia” lui Șor ar putea fi declarată organizație extremistă în Moldova: Prima ședință de judecată, amânată apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Marina Tauber, anunțată în căutare după ce a fost condamnată la 7 ani și jumătate de închisoare # Realitatea.md
Marina Tauber a fost dată în căutare după ce a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare, cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis pentru femei. Potrivit Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, măsura a fost dispusă pentru asigurarea executării pedepsei, iar dosarul de căutare a fost intentat de Inspectoratul de Poliție Centru. Instanța […] Articolul Marina Tauber, anunțată în căutare după ce a fost condamnată la 7 ani și jumătate de închisoare apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.