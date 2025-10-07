Rusia introduce verificarea obligatorie a funcționării dispozitivelor electronice la accesul în metrou, în marile orașe

14:10

Pantofii purtați de Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției, la o întâlnire cu influencerii înainte de alegerile parlamentare, au devenit subiect de discuție în spațiul public după ce mai ... Post-ul Pantofii șefului Poliției, Viorel Cernăuțeanu, subiect de controversă: „Nu am purtat niciodată încălțăminte de 1.700 de euro” apare prima dată în Unica.md.