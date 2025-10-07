(video) Inundații grave pe litoralul bulgăresc. Stațiunea Lozeneț, sub apă după ploile torențiale
UNIMEDIA, 7 octombrie 2025 19:50
Ploile abundente care au lovit estul Bulgariei au provocat inundații în stațiunea balneară Lozeneț, unde mai multe hoteluri au parterele inundate, iar apa s-a acumulat în zonele joase. Aproape tot estul țării se află marți sub cod roșu de precipitații, în timp ce restul regiunilor sunt sub cod portocaliu, scrie adevarul.ro.
Acum 10 minute
20:00
Presa română: Ion Ceban „vrea daune de 1 leu” de la ministra de externe a României, după acuzațiile cu privire la legăturile cu Rusia # UNIMEDIA
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a dat-o în judecată, luna trecută, la Tribunalul București, pe Oana Țoiu, ministrul de Externe al României. În acțiune, consultată de G4Media.ro, reclamantul îi cere lui Țoiu daune morale de 1 leu, să înceteze orice acte de defăimare la adresa sa și, în cazul în care va câștiga procesul, pârâta sa publice decizia, pe cheltuiala sa, într-un ziar cu acoperire națională, scrie presa română.
Acum 30 minute
19:50
Acum o oră
19:30
(video) „Palestina liberă”. Miting în centrul capitalei, la 2 ani de la atacul Hamas din 7 octombrie: „Opriți genocidul!” # UNIMEDIA
În centrul Chișinăului a avut loc astăzi un miting de solidaritate cu poporul palestinian, la doi ani de la izbucnirea conflictului din Fâșia Gaza. Zeci de persoane au ieșit în stradă, fluturând steaguri ale Palestinei și afișând pancarte cu mesaje precum „Opriți genocidul” și „Palestina liberă”.
Acum 2 ore
18:40
Lui Carlos Alcaraz i-au dispărut miraculos durerile după entorsa de la gleznă. Cum a fost posibil # UNIMEDIA
Victima unei entorse la turneul de la Tokyo, de săpătmâna trecută, spaniolul Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) a folosit o bandă magnetică socotită „revoluționară” în Spania, iar acum toți iubitorii tenisului (al doilea cel mai urmărit sport la nivel mondial, după fotbal) vor să afle detalii despre bandajul magic folosit de iberic în Japonia, unde a câștigat trofeul, scrie adevarul.ro.
18:10
Igor Dodon a avut o întrevedere cu ambasadorul Rusiei, Oleg Ozerov: Despre ce au discutat # UNIMEDIA
Fostul șef de stat, liderul PSRM, Igor Dodon, a avut o întrevedere cu Ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov.
Acum 4 ore
17:50
O clădire s-a prăbuşit în plin centrul Madridului: Mai mulți muncitori sunt căutați printre dărâmături # UNIMEDIA
Un imobil care se afla în renovare s-a prăbuşit parţial, marţi, în centrul Madridului, pe strada Las Hileras, la doi paşi de Teatrul Regal. Zona a fost imediat izolată de autorităţi, în timp ce echipele de salvare continuă căutările printre dărâmături, scrie hotnews.ro.
17:30
„Nu traversați strada prin fața sau spatele vehiculelor staționate și supravegheați copiii”. Recomandările IGSU, în contextul Codului Galben de ploi # UNIMEDIA
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) vine cu mai multe recomandări pentru cetățeni, în contextul Codului Galben de ploi de lungă durată, emis de meteorologi pentru 7 și 8 octombrie.
17:20
(video) Trei explozii și o dubă în flăcări, lângă hotelul în care doi foști premieri francezi, Gabriel Attal și Edouard Philippe, se întâlneau cu Sébastien Lecornu # UNIMEDIA
Mai multe explozii au fost auzite marți, în jurul orei 9.30, la câțiva metri de Hôtel de Matignon de pe Rue de Varenne, unde aveau întâlnire doi foști premieri francezi - Gabriel Attal și Edouard Philippe - și proaspătul demisionar Sébastien Lecornu, scrie libertatea.ro.
17:00
Demisia lui Lecornu zguduie Franța: Euro se prăbușește, piețele scad și opoziția cere alegeri anticipate. Efectele se resimt în toată Europa # UNIMEDIA
Franța se confruntă cu un nou val de instabilitate politică și economică după ce premierul Sébastien Lecornu și-a anunțat demisia la mai puțin de o lună de la preluarea mandatului, marcând cel mai scurt mandat din istoria celei de-a V-a Republici. Decizia, luată la doar o zi după ce președintele Emmanuel Macron a prezentat noua componență a guvernului, a declanșat un cutremur politic și financiar în Europa, scrie presa română.
17:00
Vitalie Damașcan, al doilea gol pentru HSK Zrinjski: Internaționalul moldovean a egalat scorul echipei # UNIMEDIA
Internaționalul moldovean Vitalie Damașcan a marcat cel de-al doilea său gol din actualul sezon pentru formația HSK Zrinjski, în campionatul național din Bosnia și Herțegovina. Potrivit Federației Moldovenești de Fotbal, atacantul de 26 de ani a înscris în minutul 90+2 al partidei cu echipa Sarajevo, după ce a fost introdus pe teren în minutul 83. Reușita sa a stabilit scorul de 1-1 al partidei.
16:50
„Va ieși către Moldova”: Traseul ciclonului Barbara, care aduce fenomene meteo extreme peste Prut. Cât durează episodul de vreme rea # UNIMEDIA
România se află sub alertă meteo severă din cauza ciclonului Barbara. Meteorologii anunță cantități record de precipitații, dar și rafale puternice de vânt, în sudul și estul țării. Ciclonul, format în zona Mării Mediterane, traversează țara de la sud-vest către nord-est și urmează să iasă din țară spre Ucraina și Republica Moldova în următoarele 24–36 de ore. Specialiștii au explicat pentru HotNews ce traseu va avea sistemul depresionar și cât va dura episodul de vreme extremă.
16:30
(video) Cât ar costa papucii lui Viorel Cernăuțeanu, despre care s-a zvonit că ar fi de 1700 de euro. Șeful IGP: Soția i-a cumpărat de la Buiucani # UNIMEDIA
O apariție publică a șefului Inspectoratului General al Poliție, Viorel Cernăuțeanu, a generat valuri de reacții, după ce s-a vehiculat că purta o pereche de pantofi în valoare de peste 1.700 de euro și ochelari de 2000 de euro. Funcționarul a negat informațiile și a dezvăluit, la „Cutia Neagră PLUS” de la TV8, cât ar costa aceste piese din garderoba sa.
16:10
Curtea Constituțională a anunțat când se va pronunța pe rezultatul alegerilor parlamentare # UNIMEDIA
Curtea Constituțională (CC) va examina joi, 10 octombrie, sesizarea Comisiei Electorale Centrale (CEC) privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie și validarea mandatelor noilor deputați.
Acum 6 ore
16:00
Ucrainenii îl „felicită” pe Vladimir Putin, care își aniversează ziua de naștere, cu atacuri masive cu drone, inclusiv în Siberia. Restricții de zbor lângă palatul secret al liderului rus # UNIMEDIA
Forțele armate ale Ucrainei au lansat pe 7 octombrie, de ziua de naștere a lui Vladimir Putin, unul dintre cele mai mari atacuri cu drone pe teritoriul recunoscut internațional al Rusiei, inclusiv în Siberia, relatează The Moscow Times, citată de libertatea.ro.
16:00
Carambol în capitală: Un Mercedes, un Hyundai și un Volkswagen, boțite după ce s-au lovit violent la o intersecție # UNIMEDIA
Trei mașini au fost grav avariate după ce s-au lovit violent la o intersecție din capitală. Potrivit oamenilor legii, impactul a avut loc astăzi în sectorul Buiucani
15:40
Vreme severă în România: Școlile și grădinițele din București și alte 4 judeţe, închise mâine din cauza Codului Roșu de ploi abundente # UNIMEDIA
Școlile și grădinițele din București şi alte 4 judeţe, Giurgiu, Constanța, Ialomița și Călărași, vor fi închise miercuri, 8 octombrie, pe fondul Codului Roșu de ploi abundente, care va intra în vigoare în această noapte, scrie presa română.
15:40
ANRE a aprobat noile tarife fixe și prețuri plafon pentru energia electrică din surse regenerabile # UNIMEDIA
Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), în cadrul ședinței publice din 07 octombrie 2025, a aprobat un set de decizii importante privind tarifele și prețurile reglementate în sectoarele energiei electrice din surse regenerabile și serviciilor publice de alimentare cu apă, canalizare și energie termică.
15:30
„Vindea” permis de conducere cu 2500 de euro: Un bărbat, reținut de CNA în capitală pentru trafic de influență # UNIMEDIA
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii municipiului Chișinău, au reținut în flagrant un bărbat bănuit de trafic de influență. Acesta ar fi pretins și primit mijloace ilicite pentru perfectarea unui permis de conducere.
15:10
Doi ani de la începutul războiului Israel - Hamas: Lumea așteaptă deznodământul negocierilor de pace din Egipt # UNIMEDIA
Apropiații victimelor masacrului de la 7 octombrie au ținut marți un minut de reculegere pentru a marca împlinirea a doi ani de la ziua cea mai sângeroasă din istoria Israelului, pe fondul negocierilor indirecte între Hamas și guvernul israelian care suscită speranțe privind o eliberare a ostaticilor din Gaza și o încheiere a războiului care a devastat acest teritoriu, relatează AFP, citat de agerpres.ro.
15:10
Irina Rimes își șochează fanii cu un anunț neașteptat: „A fost ultimul concert din București”. Ce a pățit artista # UNIMEDIA
Irina Rimes, una dintre cele mai îndrăgite interprete din Republica Moldova și România, a recunoscut că trece printr-o perioadă foarte grea, este în burnout și vrea să ia o pauză. „Vor rămâne doar concertele deja programate și pregătirea pentru Vocea României, adică live-urile și finala. Acestea vor fi singurele proiecte la care voi mai lucra pentru o vreme”, a relatat artista pentru protv.ro.
14:40
14:30
Dorian Popa s-a căsătorit în Maldive. Nici iubita lui nu a știut de nunta surpriză de pe plajă: „Îți place, iubire?” # UNIMEDIA
Surpriză mare în showbiz. Dorian Popa s-a căsătorit cu iubita lui, Andreea. Nunta a avut loc într-un loc idilic, pe o plajă din Maldive. Surpriza nu a fost numai pentru fanii lui, care au aflat de pe Instagram, ci și pentru aleasa acestuia. Partenera lui a îmbrăcat o ținută albă, ba chiar a avut și o coroniță de flori pe cap și câțiva crini albi pe post de buchet de mireasă. Dorian și Andreea sunt de circa un an împreună, scrie profm.ro.
14:10
ADI – monodramă intensă despre psihologia lui Hitler, pe scena Teatrului Național „Eugène Ionesco” # UNIMEDIA
Explorează psihologia lui Adolf Hitler în ultimele zile ale celui de-al Doilea Război Mondial în monodrama „ADI”, semnată de Constantin Cheianu și regizată de Diandra Gherghel.
14:10
40 de accidente în 90 de minute: Haos pe șoselele din țară din cauza ploilor abundente. Serviciul 112 face apel către șoferi # UNIMEDIA
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 semnalează o creștere semnificativă a numărului de accidente rutiere cauzate de condițiile meteorologice nefavorabile, în special de ploile abundente și de lungă durată care afectează mai multe regiuni ale țării.
14:10
(video) Expert: Unele probe ale procurorilor în dosarele lui Plahotniuc sunt destul de șubrede # UNIMEDIA
Expertul, Alexandru Bot, afirmă că, deși Vlad Plahotniuc riscă un maximum de 15 ani de închisoare în cazul unui cumul de pedepse, soluțiile de încetare a urmăririi penale sau de achitare în unele cazuri nu sunt excluse. Potrivit acestuia, unele probe prezentate de procurori în dosarele în care este vizat fostul lider democrat sunt destul de șubrede și ridică mari semne de întrebare, transmite IPN.
14:10
Andrian Candu a răbufnit, după ani de tăcere, deranjat de asocierile cu nașul său: „Sunt finul lui Plahotniuc, dar nu avem o legătură profesională. Tot ce construiesc astăzi este independent” # UNIMEDIA
Fostul președinte al Parlamentului, Andrian Candu, a reacționat pe rețelele de socializare după o lungă perioadă de tăcere. Într-o postare recentă, acesta s-a arătat deranjat de anumite investigații, despre care afirmă că „nu au nicio legătură cu activitatea sa de astăzi”. Candu a recunoscut că este finul fostului lider democrat Vlad Plahotniuc, însă a menționat că nu are nicio legătură profesională cu acesta. „Tot ceea ce construiesc astăzi în România — în mediul privat, alături de echipa mea — este independent, fără nicio implicare, influență sau conexiune cu dumnealui ori cu politica moldovenească”, spune ex-politicianul.
Acum 8 ore
14:00
13:50
Viktor Orban lansează noi acuzații la adresa lui Volodimir Zelenski. Ce l-a nemulțumit pe liderul de la Budapesta # UNIMEDIA
Președintele Volodimir Zelenski folosește o „tactică de șantaj moral” împotriva Ungariei pentru a promova candidatura Ucrainei la aderarea la UE, a declarat premierul ungar Viktor Orban pe 6 octombrie, scrie digi24.ro.
13:50
(foto/video) „Bye, Moldova”. După ce și-a vândut toate imobilele din RM, Tany Vander s-a mutat în Dubai. Primele imagini alături de familie, la malul mării # UNIMEDIA
Femeia de afaceri și influencerița Tany Vander și-a vândut toate proprietățile din Republica Moldova și s-a mutat definitiv în Emiratele Arabe Unite. Pe rețelele sociale, ea a publicat mai multe imagini din Dubai, unde apare alături de soțul său, Vasile, aflat pe lista de sancțiuni, și de cei doi fii ai lor.
13:40
(video) „Am soție și copil”. Emilian Crețu, tată de fată pentru trei zile. Cine e „soția” și sfaturi cum să crească fiica: La prânz, carne de păun # UNIMEDIA
Prezentatorul Anatol Melnic a stârnit curiozitatea urmăritorilor, după ce a anunțat că fiica sa, Kamelia, va avea „alți părinți”. Declarația plină de suspans a fost urmată de o dezvăluire surprinzătoare: fata va fi „adoptată” pentru trei zile de actorul Emilian Crețu și prezentatoarea Lilu Ojovan.
13:20
O moldoveancă, dispărută de un an în Italia, căutată cu disperare de copii: „Nimeni nu pare să știe nimic despre ea” # UNIMEDIA
Moldoveanca Svetlana Moisei cunoscută și ca „Lucia” sau „Luminița” a dispărut fără urmă în Italia acum 1 an. Femeia este căutată cu disperare de proprii săi copii, scrie rotalianul.com.
13:10
„Cum vor proceda Ion Ceban, Irina Vlah şi Vasile Costiuc?”. Cornel Ciurea: PAS e deranjat de alternativele ce au apărut în politică # UNIMEDIA
Analistul politic Cornel Ciurea constată, într-un editorial, că deja de câteva luni în politica moldovenească se întâmplă lucruri care, dacă le analizezi atent, te duc la o concluzie logică şi anume că guvernarea are în derulare o operaţiune specială împotriva adevăratei opoziţii.
12:40
(video) Delia Matache a stârnit îngrijorare printre fani după ce a postat un clip: „Să vină salvarea să mă ia” # UNIMEDIA
Delia Matache a stârnit îngrijorare printre fani după ce a postat un clip pe TikTok, în care apare folosind un fundal audio cu tentă tristă. Artista a explicat însă că totul a fost o glumă legată de părul ei, care s-a deteriorat după o sesiune la saună, scrie adevărul.ro.
12:30
12:20
Carburanții continuă să se ieftinească. Astfel mâine, 8 octombrie, șoferii vor achita cu 8 bani mai puțin pentru litrul de benzină, iar pentru cel la motorină - cu 7 bani mai puțin, potrivit prețurilor afișate de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică.
12:20
A căzut un record vechi de decenii: Boeing 737 nu mai este cel mai vândut avion de linie din istorie # UNIMEDIA
Compania europeană Airbus a trecut o barieră comercială importantă, momentul în care gama sa de avioane A320 a depășit Boeing 737, devenind cel mai livrat avion de linie din istorie, transmite Reuters, potrivit hotnews.ro.
12:10
(video) „Să vină bombele”: Dianna Rotaru, prima apariție publică după scandalul de infidelitate. Ce dezvăluiri a făcut # UNIMEDIA
Interpreta Dianna Rotaru a făcut noi declarații, după apariția zvonurilor privind o presupusă infidelitate și a spus că este gata să facă față oricăror atacuri din partea presei: „Sunt pregătită pentru toate bombele, să vină”, a spus ultima la „O seară Perfectă”.
Acum 12 ore
12:00
A umblat două nopți și aproape două zile prin pădure: Femeia din Edineț, care s-a dus după ciuperci și s-a rătăcit, a fost găsită # UNIMEDIA
Poliția anunță că femeia din satul Alexăndreni, raionul Edineț, care a dispărut duminică după ce a mers în pădure după ciuperci, a fost găsită.
11:40
(video 18+) „Vă rog frumos să mă scuzați”: Un băiat din Bălți, bătut și umilit de alți tineri # UNIMEDIA
Un tânăr a fost bătut cu bestialitate de un alt băiat, la Bălți. Momentul a fost surprins de martori și plasat pe rețele.
11:30
„Mobilizare digitală”: Un tânăr, prins cu 9 mil. lei în cripto, după ce a ajutat mai mulţi ucraineni să fugă de război. A fost trimis în judecată # UNIMEDIA
Un ucrainean de 27 de ani stabilit în Germania a fost trimis în judecată de procurorii PCCOCS, fiind acuzat că a organizat migrarea ilegală a altor cetățeni ucraineni prin Republica Moldova, în schimbul unor sume plătite în criptomonede.
11:20
(video) Ședința CSM: Raportul Comisiei de evaluare a unei magistrate de la Judecătoria Strășeni, acceptată. Ce alte subiecte au fost votate pe rapid # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) s-a întrunit astăzi într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi au figurat 14 subiecte, aceastea fiind votate pe rapid de Plen.
11:20
Rapperul Macan a primit ordin de încorporare și va merge să servească în armată. Despre aceasta a anunțat artistul personal pe canalul său de Telegram.
11:10
11:10
(video) A apărut „de după colț”. Un moldovean l-a oprit pe Arestovici în timpul interviului cu Sobciak, la Londra: „Купленный вами за 200€ человек” # UNIMEDIA
Un moldovean l-a oprit pe o stradă din Londra pe fostul consilier al lui Zelenski, Alexei Arestovici, în timpul unui interviu realizat de jurnalista rusă Xenia Sobciak. „Omul cumpărat de dvs. cu 200 de euro, apărut de după colț, și-a făcut treaba”, a reacționat ironic Sobciak.
11:00
Finanțele tradiționale și lumea cripto se contopesc tot mai mult. Fuziunea devine vizibilă prin lansarea de ETF-uri cripto de către marii administratori de active, introducerea stablecoin-urilor de către băncile europene și interesul tot mai crescut pentru activele tokenizate, scrie adevarul.ro.
10:50
Petr Vlah: Găgăuzii îşi au locul lor destoinic în societatea moldovenească. Imaginea falsă creată poporului găgăuz este rezultatul unor jocuri politice murdare # UNIMEDIA
Petr Vlah, deputat în Parlamentul Republicii Moldova între 2010 și 2014 și fost candidat pe lista Alianței pentru Unirea Românilor la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, afirmă că găgăuzii îşi au locul lor destoinic în societatea moldovenească şi un rol destul de important, iar imaginea falsă ce a fost creată poporului găgăuz, autonomiei găgăuze în general, este rezultatul unor jocuri politice murdare.
10:40
Dezvăluiri neașteptate despre Plahotniuc, peste Prut: „A fost general al spionajului român și a beneficiat aici de sprijin politic” # UNIMEDIA
Fostul arbitru Adrian Porumboiu susține că Vladimir Plahotniuc era „agent al Serviciului de Informații Externe (SIE), cu grad de general și că avea asupra sa, în permanență, 21 de pașapoarte”. Totul s-ar fi întâmplat când Victor Ponta era premier, scrie adevărul.ro.
10:30
A violat o fetiță de 12 ani, ademenind-o pe rețelele de socializare: Copila a rămas însărcinată. Bărbatul de 35 de ani, condamnat la închisoare # UNIMEDIA
Un bărbat din nordul țării a fost condamnat la 15 ani de pușcărie, după ce a violat repetat o fată de 12 ani și a lăsat-o însărcinată. Potrivit informației, minora s-a cunoscut cu inculpatu pe rețele de socializare, ulterior fiind ademenită la mai multe întâlniri.
10:30
(video) Celebra Jane Goodall, specialistă în cimpanzei: „I-aș trimite pe Trump, Musk, Putin, Xi și Netanyahu într-o călătorie fără întoarcere în spațiu” # UNIMEDIA
Celebrul primatolog Jane Goodall a spus, într-un interviu difuzat postum, că i-ar trimite pe liderii lumii care întruchipează agresivitatea masculului alfa, printre care Donald Trump, Vladimir Putin, Xi Jinping și Benjamin Netanyahu, într-o navă spațială fără întoarcere, alături de Elon Musk, care ar fi „gazda” lor, scrie adevarul.ro.
10:10
Accident în fața Procuraturii Generale: O femeie, lovită de un Mercedes în timp ce traversa strada neregulamentar # UNIMEDIA
O femeie de 67 de ani a ajuns la spital, după ce a fost lovită de un Mercedes. Potrivit informațiilor, accidentul a avut loc în această noapte în timp ce femeia traversa strada neregulamentar.
