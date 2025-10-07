(video) Inundații grave pe litoralul bulgăresc. Stațiunea Lozeneț, sub apă după ploile torențiale

14:10

Fostul președinte al Parlamentului, Andrian Candu, a reacționat pe rețelele de socializare după o lungă perioadă de tăcere. Într-o postare recentă, acesta s-a arătat deranjat de anumite investigații, despre care afirmă că „nu au nicio legătură cu activitatea sa de astăzi”. Candu a recunoscut că este finul fostului lider democrat Vlad Plahotniuc, însă a menționat că nu are nicio legătură profesională cu acesta. „Tot ceea ce construiesc astăzi în România — în mediul privat, alături de echipa mea — este independent, fără nicio implicare, influență sau conexiune cu dumnealui ori cu politica moldovenească”, spune ex-politicianul.