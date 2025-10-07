UE ar putea reintroduce vize pentru Republica Moldova și alte 60 de state din motive de securitate
Ziarul National, 7 octombrie 2025 19:45
Uniunea Europeană are acum posibilitatea de a suspenda temporar sau permanent regimul de vize liberalizat pentru 61 de state, inclusiv Republica Mo...
• • •
Acum 30 minute
19:45
Acum 2 ore
18:45
Propaganda domină mediul informațional din Transnistria, izolând locuitorii de realitățile din Moldova # Ziarul National
Un ecosistem mediatic închis, unde mai mult de 42% din conținutul oficial este propagandă pură, menține populația din regiunea transnistreană izola...
18:45
Moldova își consolidează parteneriatul cu UE pe securitate și apărare după întâlnirea Popșoi-Piórko # Ziarul National
În cadrul unei întrevederi cu noul ambasador al Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a su...
Acum 4 ore
17:45
Fără SURPRIZE la Curtea Constituțională. Partidul „Democrația Acasă” va avea ȘASE deputați în Parlament: „Deși circulă scenarii fantasmogorice, realitatea juridică este mult mai clară” # Ziarul National
Pe 16 octombrie 2025, Curtea Constituțională a Republicii Moldova urmează să se pronunțe asupra confirmării rezultatelor alegerilor parlamentare...
17:45
CEC solicită acces la registrele partidelor pentru a preveni formațiunile electorale ascunse în alegerile din Moldova. # Ziarul National
Comisia Electorală Centrală (CEC) urmărește prevenirea formării blocurilor electorale ascunse și asigurarea unei verificări corecte a candidaților ...
17:15
ANRE stabilește noi tarife și prețuri pentru energia verde, punând accent pe stocare și investiții durabile în Republica Moldova # Ziarul National
Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit tarifele fixe și prețul plafon pentru producer...
17:15
ULTIMA ORĂ // Autoritățile avertizează populația cu privire la codul galben de PLOI PUTERNICE # Ziarul National
Autoritățile avertizează că în perioada 7–8 octombrie 2025 vor fi ploi puternice în toată R. Moldova, cu cantități de apă între 15–49 l/m², iar...
17:00
Primarul ales al unui oraș din Germania, în stare gravă după un atac cu cuțitul în fața locuinței sale # Ziarul National
O femeie recent aleasă primar al unui mic oraș din vestul Germaniei a trecut printr-o experiență tragică, fiind înjunghiată marți, potrivit presei ...
17:00
Kremlinul așteaptă clarificări de la SUA privind livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina, văzute ca o posibilă escaladare a conflictului. # Ziarul National
Rusia a anunțat marți că așteaptă clarificări de la Statele Unite cu privire la posibila furnizare de rachete Tomahawk către Ucraina, subliniind că...
16:30
Medvedev îl ironizează din nou pe Trump: "Pregătiri pentru un Nobel ca al lui Biden?" # Ziarul National
Dorința președintelui SUA, Donald Trump, de a afla ce planifică Ucraina să facă cu rachetele americane Tomahawk, în cazul în care le va primi, a...
Acum 6 ore
14:45
VIDEO // Dezvăluiri EXPLOZIBILE despre locul unde ar fi ASCUNS Plahotniuc MILIARDUL furat din sistemul bancar # Ziarul National
Oligargul Vladimir Plahotniuc, deținut acum în Penitenciarul nr. 13, ar fi dosit miliardul furat din sistemul bancar în Brazilie. Dezvăluirile ...
14:45
Intensificare a violențelor în Herson: patru civili uciși și peste 200 de drone ucrainene interceptate de Rusia # Ziarul National
Un atac cu drone a avut loc marți în regiunea ucraineană Herson, aflată sub controlul Rusiei, soldat cu moartea a patru civili. În același timp, Mo...
14:45
Republica Moldova își aliniază orientarea în carieră la standardele europene prin Euroguidance # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a organizat, în calitate de Punct Național de Contact Euroguidance, seminarul de informare „Euroguidance – conec...
14:45
Peste 2,3 milioane de manuale noi au ajuns în școli în ultimii trei ani, o revoluție în educație! # Ziarul National
În ultimii trei ani, școlile generale din țară au primit un total de 2,3 milioane de manuale noi. Până la sfârșitul acestui an vor fi distribuite î...
Acum 8 ore
14:00
Uniunea Europeană propune creșterea sprijinului financiar pentru Republica Moldova în bugetul din 2026 # Ziarul National
Comisia pentru bugete a Parlamentului European a avansat o propunere de creștere cu 25 de milioane de euro a fondurilor alocate Vecinătății Estice,...
14:00
Cum își sărbătorește Vladimir Putin ziua de naștere. „Astfel de lucruri se întâmplă destul de des”. Dodon i-a scris un mesaj liderului de la Kremlin, declarat criminal de război și căutat de Curtea Penală Internațională de la Haga # Ziarul National
Vladimir Putin, liderul controversat al Rusiei, împlinește marți, 7 octombrie, 73 de ani, continuându-și agenda obișnuită de muncă cu întâlniri ...
14:00
Chișinău, epicentru al cercetării: Conferința Internațională „Nanotehnologii și Inginerie Biomedicală” reunește experți globali # Ziarul National
Peste 200 de cercetători din 18 țări se reunesc între 7 și 10 octombrie la Chișinău pentru cea de-a VII-a ediție a Conferinței Internaționale „Nano...
13:15
SIS cere declararea organizației „Eurasia” ca extremistă în procesul de la Chișinău # Ziarul National
În capitala Moldovei, Chișinău, a demarat procesul judiciar privind recunoașterea asociației ruse „Eurasia” ca organizație extremistă. Potrivit aut...
13:15
Ambasadorul trimis de Putin la Chișinău continuă să-i aibă pe moldoveni de proști, după ce Rusia a vrut să transforme țara noastră într-o GUBERNIE: „Rusia contribuie la fortificarea securității și SUVERANITĂȚII R. Moldova” # Ziarul National
Ambasadorul neacreditat al Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, susține sus și tare că Rusia, care ar fi alocat cel puțin 100 de milioane de dolari...
Acum 12 ore
11:45
Trump cere clarificări de la Ucraina înainte de a aproba livrarea rachetelor Tomahawk, evitând escaladarea conflictului cu Rusia # Ziarul National
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că dorește să afle ce intenționează Ucraina să facă cu rachetele Tomahawk fabricate în SUA înainte ...
11:45
Angela Merkel, sub tirul criticilor în Polonia și țările baltice pentru declarații controversate privind invazia Rusiei în Ucraina # Ziarul National
Oficialii din Polonia şi ţările baltice au avut reacții vehemente la ceea ce percep ca fiind o afirmație a fostului cancelar german, Angela Merkel,...
10:45
Tânăr ucrainean, acuzat de organizarea migrației ilegale prin Moldova: a primit milioane în criptomonede pentru a ajuta evitarea armatei # Ziarul National
Procurorii PCCOCS au anunțat trimiterea în judecată a unui tânăr din Ucraina, care din Germania facilita tranzitarea ilegală a Republicii Moldova d...
10:45
UE limitează libertatea diplomaților ruși: Ungaria renunță la veto în fața acuzațiilor de sabotaj # Ziarul National
Guvernele Uniunii Europene au decis să limiteze mișcările diplomaților ruși în interiorul blocului comunitar, ca răspuns la o creștere a tentativel...
10:45
Individ din nordul țării, condamnat la 15 ani pentru abuz asupra unei minore de 12 ani # Ziarul National
Procuratura anunță condamnarea unui individ din nordul țării pentru violul unei minore de 12 ani. Pe parcursul examinării cauzei penale, acesta a f...
09:45
Ucraina, față în față cu provocările aderării la UE: Reformele necesare și opoziția Ungariei complică drumul către integrarea europeană # Ziarul National
Oficialii de rang înalt ai Uniunii Europene care au vizitat recent Ucraina au transmis un mesaj dur către Kiev, subliniind faptul că mai au multe d...
08:45
Negocieri promițătoare pentru pace la Sharm El-Sheikh, ONU pregătită cu ajutoare pentru Gaza # Ziarul National
Negocierile dintre Hamas și mediatori vor continua marți la Sharm El-Sheikh "într-o atmosferă pozitivă". Aceasta a fost informația transmisă de age...
08:45
Vladimir Putin și Benjamin Netanyahu au avut o discuție despre propunerea în 20 de puncte a președintelui american Donald Trump, menită să pună cap...
08:45
♈️ BerbecCând se ivește oportunitatea, curajul va fi răsplătit. Într-o situație care pare să te provoace, vei descoperi forța interioară pentru a ...
Acum 24 ore
00:45
Ursula von der Leyen face apel la unitate în fața tensiunilor din Parlamentul European: Reușește să-și păstreze coaliția? # Ziarul National
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ținta a două moțiuni de cenzură, a solicitat luni Parlamentului European unitate, după un an ma...
6 octombrie 2025
20:45
Pentru data de 7 octombrie 2025, Republica Moldova se va confrunta cu schimbări meteorologice semnificative. Precipitațiile torențiale sunt aștepta...
Ieri
19:45
Israelul lovește din nou sudul Libanului: un lider al Hezbollah și soția sa, uciși în atacurile aeriene # Ziarul National
Două persoane au fost ucise, inclusiv un supraviețuitor al atacului cu pagere care a vizat anul trecut membri Hezbollah, într-un atac israelian în ...
18:45
Medvedev stârnește controverse: europenii trebuie să simtă frica războiului pe pielea lor # Ziarul National
Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, a declarat că europenii ar trebui să simtă pe pielea lor ce înseamn...
18:45
Extinderea sistemelor de irigații aduce stabilitate și creștere agriculturii din Moldova în perioada 2022-2024 # Ziarul National
6 octombrie 2025, Chișinău - Accesul la apă pentru irigare are un rol crucial în reducerea vulnerabilității fermierilor la schimbările climatice. D...
17:45
Moldova impresionează peste 150.000 de vizitatori la Ziua Națională a Vinului 2025 cu vinuri premiate și tradiții autentice # Ziarul National
6 octombrie 2025, Chișinău - În zilele de 4 și 5 octombrie 2025, Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău a fost gazda celei de-a XXIV-a ediții a...
17:45
Ministerul Educației lansează concurs național de eseuri pentru elevii minorităților etnice din Moldova # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a inițiat un concurs de eseuri pentru elevii minorităților etnice din instituțiile de învățământ alolingve sau c...
17:45
Greta Thunberg și alți 171 de activiști deportați de Israel în Grecia și Slovacia: acuzații de condiții inumane în detenție # Ziarul National
Israelul a anunțat că 171 de activiști din flota umanitară, inclusiv Greta Thunberg, au fost deportați luni în Grecia și Slovacia. Greta Thunberg, ...
17:45
Ministrul Apărării discuta cu ambasadorul Italiei despre întărirea colaborării militare și misiunile internaționale ale Moldovei # Ziarul National
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a fost gazda ambasadorului Italiei în R. Moldova, Giuseppe Maria Perricone, la sediul instituției. Discuțiile...
17:45
„Întărirea legăturilor dintre afaceri și știință: pași spre viitorul industrial al Moldovei” # Ziarul National
Colaborarea dintre mediul de afaceri și cel științific a fost discutată în cadrul evenimentului „Dialog PRO-INDUSTRIE: Catalizatorul viitorului ind...
17:45
Seniorii se întorc pe băncile facultății: Învățare continuă la Universitatea Vârstei a Treia în Moldova # Ziarul National
În anul academic recent început, mai mult de 150 de persoane trecute de 60 de ani din Chișinău, Bălți și Cahul au decis să redevină studenți prin i...
16:45
Ideologul lui Putin îi vrea pe moldoveni ÎNGENUNCHIAȚI în fața Rusiei și amenință cu războiul. Dughin, nemulțumit de prestația lui Șor și Dodon la alegerile parlamentare # Ziarul National
Ideologul Alexandr Dughin amenință cu războiul mai multe state suverane din spațiul ex-sovietic, inclusiv R. Moldova, dacă acestea nu vor adopt...
16:30
Cod roșu de furtuni și inundații în Bulgaria: Trei persoane decedate lângă coasta Mării Negre # Ziarul National
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români aflaţi în Bulgaria sau care intenţionează să călătorească acolo despre codurile de ...
16:30
Moldova își reafirmă angajamentul pentru agricultură sustenabilă la reuniunea FAO din Budapesta # Ziarul National
6 octombrie 2025, Chișinău - Între 2 și 3 octombrie 2025, Republica Moldova a participat la cea de-a 44-a sesiune a Comisiei Europene pentru Agricu...
16:30
Atitudinea ADEVĂRATĂ a lui Dmitri Medvedev față de europeni, inclusiv moldoveni. „Niște animale proaste. Simt sfârșitul lor apropiat și agonizant” # Ziarul National
Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, îi numește „animale proaste” pe europenii îngrijorați de valul de drone s...
15:15
Ucraina lovește strategic: o fabrică de explozibili și un terminal petrolier din Crimeea, atacate cu succes # Ziarul National
Forțele armate ucrainene au anunțat că au lovit una dintre cele mai importante fabrici din Rusia, specializate în producția de explozibili pentru d...
15:15
ULTIMA ORĂ // Oamenii lui Șor ajung unul câte unul la ÎNCHISOARE, în timp ce fugarul se ascunde la Moscova. Reprezentantul fugarului din Basarabeasca va fi și bun de plată - s-a dispus confiscarea a peste 1,75 de MILIOANE de lei în folosul statului # Ziarul National
Președintele Organizației Teritorial Basarabeasca al fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare, d...
14:30
Șor ar putea PIERDE controlul asupra UTA Găgăuzia: „E nevoie de instituirea unei administrații TEMPORARE în Găgăuzia. Șor și curatorii săi au investit în jur de 300 de MILIOANE $ în această campanie, însă jumătate din bani au fost FURAȚI chia de Șor” # Ziarul National
UTA Găgăuzia rămâne „o bombă cu efect întârziat” în mâinile grupării Șor, care va întreprinde eforturi în continuare pentru a folosi regiunea î...
14:30
Moscova în dificultate: plățile pentru gazele din Transnistria, blocate de băncile europene # Ziarul National
Rusia este în căutarea unei noi companii care să faciliteze plata livrărilor de gaze naturale către regiunea transnistreană. Drept urmare, criza en...
14:15
Ursula von der Leyen, din nou sub presiunea moțiunilor de cenzură în Parlamentul European # Ziarul National
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se confruntă cu o nouă încercare de demitere, pentru a doua oară în decurs de trei luni, din pa...
14:15
FusionWorks transformă Moldova într-un hub IT european inovator cu ajutorul inteligenței artificiale # Ziarul National
Cu câțiva ani în urmă, când fondatorii FusionWorks căutau să încheie un contract cu o companie din Europa, se confruntau cu întrebarea: "Moldova? U...
14:00
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și speakerul Igor Grosu au apreciat în mod deosebit faptul că pe 6 octombrie, R. Moldova a aderat la s...
