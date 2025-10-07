Nicușor Dan, la împlinirea a doi ani de la atacurile comise de Hamas în Israel: „Suntem solidari cu toate victimele și familiile lor”

17:25

Deputații europeni au aprobat o reformă a mecanismului de suspendare a vizelor UE privind 61 de țări ai căror cetățeni pot călători în prezent în spațiul Schengen fără viză pentru șederi scurte de până la 90 de zile, în orice perioadă de 180 de zile. Republica Moldova se află printre cele 61 de țări ai căror cetățeni pot călători fără viză în UE, dar din document reiese că această facilitate este condiționată