Ala Nemerenco anunță o reformă pentru spitalele de psihiatrie: Ar putea avea o administrație comună

15:30

Fostul șef al Oficiului Teritorial Basarabeasca al fostului partid „Șor” a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare pentru „săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat”. Sentința a fost pronunțată de către luni, 6 octombrie, de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. „Instanța i-a […] Articolul Un alt președinte al unei organizații raionale a fostului partid „Șor”, condamnat la trei ani de închisoare cu executare apare prima dată în ZIUA.md.