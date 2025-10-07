Daune morale de 1 leu: Primarul Chișinăului vrea despăgubiri de la ministra de Externe a României. Ce l-a supărat
TV8, 7 octombrie 2025 19:40
Daune morale de 1 leu: Primarul Chișinăului vrea despăgubiri de la ministra de Externe a României. Ce l-a supărat
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 10 minute
20:00
Acum 30 minute
19:40
Acum o oră
19:10
Acum 2 ore
18:30
Acum 4 ore
18:00
17:20
16:40
16:20
16:10
16:10
Acum 6 ore
15:40
15:10
14:40
14:20
Acum 8 ore
13:50
13:20
13:10
13:10
13:10
12:40
12:10
Acum 12 ore
12:00
11:40
11:20
11:00
10:30
10:00
09:40
09:20
07:20
07:20
Acum 24 ore
23:10
22:20
21:50
21:30
21:20
20:50
20:20
Ieri
19:50
19:20
18:50
18:20
18:00
18:00
17:50
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.