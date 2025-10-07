Hamas a acceptat să se dezarmeze, dar respinge o prevedere esențială a planului de pace al lui Trump
ProTV.md, 7 octombrie 2025 19:30
Hamas a acceptat să se dezarmeze, dar respinge o prevedere esențială a planului de pace al lui Trump
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 10 minute
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 07.10.2025
Acum 30 minute
19:50
UE va putea reintroduce vize pentru cetățenii din țări cu riscuri de securitate, inclusiv Republica Moldova: Parlamentul European a votat noua legislație # ProTV.md
UE va putea reintroduce vize pentru cetățenii din țări cu riscuri de securitate, inclusiv Republica Moldova: Parlamentul European a votat noua legislație
Acum o oră
19:30
Hamas a acceptat să se dezarmeze, dar respinge o prevedere esențială a planului de pace al lui Trump # ProTV.md
Hamas a acceptat să se dezarmeze, dar respinge o prevedere esențială a planului de pace al lui Trump
19:20
Amenințarea Kremlinului după decizia UE de limitare a deplasărilor diplomaţilor ruşi: „Va exista un răspuns” # ProTV.md
Amenințarea Kremlinului după decizia UE de limitare a deplasărilor diplomaţilor ruşi: „Va exista un răspuns”
19:20
Ideologul lui Putin amenință Republica Moldova: „Următorul pas este războiul”
19:20
Furtuna Barbara a lovit litoralul Bulgariei: școli închise și hoteluri inundate. Întreaga zonă de est a țării e sub cod roșu # ProTV.md
Furtuna Barbara a lovit litoralul Bulgariei: școli închise și hoteluri inundate. Întreaga zonă de est a țării e sub cod roșu
19:10
„Cel mai apropiat camarad al meu”. Cine sunt liderii mondiali care l-au felicitat pe Putin cu ocazia împlinirii a 73 de ani # ProTV.md
„Cel mai apropiat camarad al meu”. Cine sunt liderii mondiali care l-au felicitat pe Putin cu ocazia împlinirii a 73 de ani
Acum 2 ore
19:00
Tentative de contrabandă cu valută la Aeroportul Chișinău: un bărbat și o femeie, prinși cu peste 50.000 euro nedeclarați, în drum spre Istanbul și Nice - FOTO # ProTV.md
Tentative de contrabandă cu valută la Aeroportul Chișinău: un bărbat și o femeie, prinși cu peste 50.000 euro nedeclarați, în drum spre Istanbul și Nice - FOTO
18:50
Rusia blochează un lot de peste 20 de tone de mere din Republica Moldova, invocând nereguli în documentația fitosanitară # ProTV.md
Rusia blochează un lot de peste 20 de tone de mere din Republica Moldova, invocând nereguli în documentația fitosanitară
18:40
Ucraina intenționează să îşi majoreze importurile de gaze cu 30% după atacurile ruseşti asupra infrastructurii energetice # ProTV.md
Ucraina intenționează să îşi majoreze importurile de gaze cu 30% după atacurile ruseşti asupra infrastructurii energetice
18:30
Dosarul de căutare internațională a lui Tauber - transmis către Interpol. Chișinăul așteaptă confirmarea din Lyon # ProTV.md
Dosarul de căutare internațională a lui Tauber - transmis către Interpol. Chișinăul așteaptă confirmarea din Lyon
Acum 4 ore
18:00
CU SENS: Pionul lui Șor, în echipa lui Costiuc
17:50
Ploi torențiale, risc de inundații și alunecări de teren: autoritățile îndeamnă cetățenii să evite deplasările și să fie vigilenți în fața fenomenelor meteo extreme # ProTV.md
Ploi torențiale, risc de inundații și alunecări de teren: autoritățile îndeamnă cetățenii să evite deplasările și să fie vigilenți în fața fenomenelor meteo extreme
17:50
Au scăpat ca prin urechile acului: Doi bărbați din New Mexico au supravețuit, după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat și a explodat - VIDEO # ProTV.md
Au scăpat ca prin urechile acului: Doi bărbați din New Mexico au supravețuit, după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat și a explodat - VIDEO
17:50
Un rus care s-a întors acasă după ce a fost prizonier în Ucraina a fost trimis la închisoare pentru un interviu acordat la Kiev - VIDEO # ProTV.md
Un rus care s-a întors acasă după ce a fost prizonier în Ucraina a fost trimis la închisoare pentru un interviu acordat la Kiev - VIDEO
17:40
O clădire s-a prăbuşit în plin centrul Madridului. Mai mulți muncitori sunt căutați printre dărâmături - VIDEO # ProTV.md
O clădire s-a prăbuşit în plin centrul Madridului. Mai mulți muncitori sunt căutați printre dărâmături - VIDEO
17:40
Marea Neagră devine un teatru de război cu militari NATO. Exercițiul „Poseidon” testează pregătirea forțelor române și aliate - VIDEO # ProTV.md
Marea Neagră devine un teatru de război cu militari NATO. Exercițiul „Poseidon” testează pregătirea forțelor române și aliate - VIDEO
17:30
Rețea internațională de crimă organizată, destructurată în Europa: peste 100 de mașini hibride de lux furate. Cetățeni moldoveni, printre principalii suspecți # ProTV.md
Rețea internațională de crimă organizată, destructurată în Europa: peste 100 de mașini hibride de lux furate. Cetățeni moldoveni, printre principalii suspecți
17:30
„Gripa poate să ducă la complicații.” Experții în sănătate îndeamnă populația, care face parte din grupul de risc, sa se vaccineze - VIDEO # ProTV.md
„Gripa poate să ducă la complicații.” Experții în sănătate îndeamnă populația, care face parte din grupul de risc, sa se vaccineze - VIDEO
17:20
Un tânăr din Ucraina, trimis în judecată, după ce i-a ajutat pe alți ucraineni să fugă de război, traversând ilegal Republica Moldova - VIDEO # ProTV.md
Un tânăr din Ucraina, trimis în judecată, după ce i-a ajutat pe alți ucraineni să fugă de război, traversând ilegal Republica Moldova - VIDEO
17:20
Moldovenii vor trece printr-un sistem de control digital, la intrarea în țările UE: Ce trebuie să știe cetățenii Republicii Moldova despre sistemul EES - VIDEO # ProTV.md
Moldovenii vor trece printr-un sistem de control digital, la intrarea în țările UE: Ce trebuie să știe cetățenii Republicii Moldova despre sistemul EES - VIDEO
17:20
Record inedit bătut de un fost campion la ciclism montan: A devenit cel mai rapid om care urcă până la etajul doi al turnului Eiffel pe bicicletă - VIDEO # ProTV.md
Record inedit bătut de un fost campion la ciclism montan: A devenit cel mai rapid om care urcă până la etajul doi al turnului Eiffel pe bicicletă - VIDEO
17:20
Accident pe traseul Chișinău–Ungheni: un automobil a ajuns în șanț după ce șoferul a pierdut controlul volanului - VIDEO # ProTV.md
Accident pe traseul Chișinău–Ungheni: un automobil a ajuns în șanț după ce șoferul a pierdut controlul volanului - VIDEO
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 07.10.2025
17:00
Trei automobile - grav avariate, după ce s-au lovit pe o stradă din capitală. Poliția vine cu detalii - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Trei automobile - grav avariate, după ce s-au lovit pe o stradă din capitală. Poliția vine cu detalii - FOTO/VIDEO
16:50
Vitalie Damașcan, al doilea gol pentru formația Zrinjski din Bosnia și Herțegovina - VIDEO # ProTV.md
Vitalie Damașcan, al doilea gol pentru formația Zrinjski din Bosnia și Herțegovina - VIDEO
16:40
LiLider surpriză după 12 etape în campionatul României: FC Botoșani învinge UTA și urcă pe primul loc - VIDEO # ProTV.md
LiLider surpriză după 12 etape în campionatul României: FC Botoșani învinge UTA și urcă pe primul loc - VIDEO
16:40
Surpriză în China: Al treilea favorit, eliminat în turul trei al Mastersului Shanghai - VIDEO # ProTV.md
Surpriză în China: Al treilea favorit, eliminat în turul trei al Mastersului Shanghai - VIDEO
16:40
Incident grav în apropierea reședinței premierului Franței: o mașină a luat foc și a explodat - VIDEO # ProTV.md
Incident grav în apropierea reședinței premierului Franței: o mașină a luat foc și a explodat - VIDEO
16:40
De 4,6 ori mai puțin decât Georgia: Moldova este codașa regiunii la atragerea de investiții străine # ProTV.md
De 4,6 ori mai puțin decât Georgia: Moldova este codașa regiunii la atragerea de investiții străine
16:20
Campania Națională de Împădurire din 2024, sub lupă: de la succesul de la Rîșcova la eșecul parțial de la Mălăiești. Concluziile Ministerului Mediului # ProTV.md
Campania Națională de Împădurire din 2024, sub lupă: de la succesul de la Rîșcova la eșecul parțial de la Mălăiești. Concluziile Ministerului Mediului
16:10
Premiul Nobel pentru Fizică pe anul 2025 a fost câștigat de trei cercetători: John Clarke, Michel H. Devoret și John M. Martinis - VIDEO # ProTV.md
Premiul Nobel pentru Fizică pe anul 2025 a fost câștigat de trei cercetători: John Clarke, Michel H. Devoret și John M. Martinis - VIDEO
16:10
Comisarul european pentru Apărare: „Există indicii clare că Moscova discută un atac asupra NATO” # ProTV.md
Comisarul european pentru Apărare: „Există indicii clare că Moscova discută un atac asupra NATO”
Acum 6 ore
16:00
Curtea Constituțională a stabilit data când va examina sesizarea CEC privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare # ProTV.md
Curtea Constituțională a stabilit data când va examina sesizarea CEC privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare
15:50
ANRE anunță noi prețuri la carburanți. Cât vor achita șoferii pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
ANRE anunță noi prețuri la carburanți. Cât vor achita șoferii pentru benzină și motorină - FOTO
15:40
Un bărbat - documentat, după ce a fost prins că transporta lemn fără documentele care să confirme proveniența legală a acestuia - FOTO # ProTV.md
Un bărbat - documentat, după ce a fost prins că transporta lemn fără documentele care să confirme proveniența legală a acestuia - FOTO
15:40
Un bărbat - reținut, după ce a fost prins în flagrant în timp ce prima mită pentru perfectarea unui permis de conducere. CNA vine cu detalii - FOTO # ProTV.md
Un bărbat - reținut, după ce a fost prins în flagrant în timp ce prima mită pentru perfectarea unui permis de conducere. CNA vine cu detalii - FOTO
15:30
Trei automobile - grav avariate, după ce s-au lovit pe o stradă din capitală. Poliția vine cu detalii - FOTO # ProTV.md
Trei automobile - grav avariate, după ce s-au lovit pe o stradă din capitală. Poliția vine cu detalii - FOTO
14:50
Tratamentul chimioterapeutic - disponibil și la Spitalul Raional Sîngerei. Anunțul ministerului Sănătății # ProTV.md
Tratamentul chimioterapeutic - disponibil și la Spitalul Raional Sîngerei. Anunțul ministerului Sănătății
14:30
Lebron James ar urma să își anunțe mâine retragerea! Postarea care a pus pe jar lumea baschetului # ProTV.md
Lebron James ar urma să își anunțe mâine retragerea! Postarea care a pus pe jar lumea baschetului
14:30
ANRE a aprobat noi tarife fixe și prețuri plafon pentru energia electrică din din surse regenerabile # ProTV.md
ANRE a aprobat noi tarife fixe și prețuri plafon pentru energia electrică din din surse regenerabile
14:10
Campioni cu mintea ascuțită! Micile genii de la o școală de aritmetică mentală din Chișinău au impresionat la Olimpiada Internațională de la Valencia și au adus acasă cele mai mari trofee - VIDEO # ProTV.md
Campioni cu mintea ascuțită! Micile genii de la o școală de aritmetică mentală din Chișinău au impresionat la Olimpiada Internațională de la Valencia și au adus acasă cele mai mari trofee - VIDEO
Acum 8 ore
13:50
Statistici alarmante: 40 de accidente în 90 de minute din cauza ploilor și a carosabilului umed # ProTV.md
Statistici alarmante: 40 de accidente în 90 de minute din cauza ploilor și a carosabilului umed
13:50
Leroy Sane a vorbit despre incidentul de la Oktoberfest, el fiind implicat într-o bătaie pe străzile din Munchen # ProTV.md
Leroy Sane a vorbit despre incidentul de la Oktoberfest, el fiind implicat într-o bătaie pe străzile din Munchen
13:40
Oficial! Fabio Cannavaro este noul selecționer al unei naționale deja calificate la Cupa Mondială # ProTV.md
Oficial! Fabio Cannavaro este noul selecționer al unei naționale deja calificate la Cupa Mondială
13:30
Atenție, șoferi. 40 de accidente în 90 de minute din cauza ploilor și a carosabilului umed. Precizările Serviciului 112 # ProTV.md
Atenție, șoferi. 40 de accidente în 90 de minute din cauza ploilor și a carosabilului umed. Precizările Serviciului 112
13:30
Scandal la naționala Slovaciei: Portarul Greif răspunde acuzațiilor după ce s-a spus că a refuzat selecția # ProTV.md
Scandal la naționala Slovaciei: Portarul Greif răspunde acuzațiilor după ce s-a spus că a refuzat selecția
13:10
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 07.10.2025
12:40
Trump ezită să trimită în Ucraina temutele rachete Tomahawk: „Vreau să aflu ce fac cu ele” # ProTV.md
Trump ezită să trimită în Ucraina temutele rachete Tomahawk: „Vreau să aflu ce fac cu ele”
12:30
Antoniuc Cristina Beauty Salon - partener al celui mai recent eveniment marca Pro TV! Prezența lor elegantă a fost completată de cabina foto pusă la dispoziție - FOTO # ProTV.md
Antoniuc Cristina Beauty Salon - partener al celui mai recent eveniment marca Pro TV! Prezența lor elegantă a fost completată de cabina foto pusă la dispoziție - FOTO
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.