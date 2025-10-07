Cod roșu de ploi torențiale în România. Școlile și grădinițele nu vor activa marți

09:00

Spitalele de psihiatrie din Republica Moldova se confruntă cu probleme grave de infrastructură, lipsă de personal specializat și condiții inadecvate pentru pacienți, iar unele secții funcționează fără pază, iar instituțiile sunt amplasate în locații izolate, greu de gestionat, a menționat Ministra Sănătății, Ala Nemerenco în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova. Oficiala recunoaște că domeniul are nevoie de o reformă profundă și anunță o serie de măsuri de modernizare și reorganizare menite să alinieze serviciile de psihiatrie la standardele europene.