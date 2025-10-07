Cinci companii concurează pentru modernizarea sistemului termic din Chișinău
7 octombrie 2025
Cinci companii din Italia, Cehia, Ucraina, România și Republica Moldova au depus oferte în cadrul licitației internaționale pentru selectarea companiei responsabile de lucrările pentru instalarea a 203 Puncte Termice Individuale (PTI) de ultimă generație, pentru încălzire și prepararea apei calde la 170 de instituții publice din capitală.Potrivit directorului Unității Consolidate pentru Implem
Politicianul egiptean și profesorul de egiptologie Khaled al-Anani a fost propus de Consiliul Executiv al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) în calitate de candidat la funcția de director general al entității.Acest lucru a fost anunțat de serviciul de presă al UNESCO. „În urma votului, membrii Consiliului Executiv al UNESCO l-au propus pe Khaled al-Anani
Luna septembrie a continuat tendința ascendentă a traficului aerian pe Aeroportul Internațional ,,Eugen Doga” - Chișinău, marcînd o creștere semnificativă și consolidînd poziția aeroportului drept principal nod de conectivitate al Republicii Moldova.În septembrie s-a înregistrat un trafic total de 645.959 pasageri îmbarcați și debarcați, ceea ce reprezintă 105% din prognoza estimată.Despre
Comunitatea moldovenească din Norvegia a marcat, la 4 octombrie 2025, Ziua Vinului printr-un eveniment organizat la Muzeul „La Bunei” din localitatea Minnesund.Manifestarea a avut o semnificație dublă, întrucît a coincis cu inaugurarea oficială a Asociației „Bestemurs Gård Forening” („Ograda Bunicii”), inițiativă dedicată promovării tradițiilor și culturii moldovenești în spațiul nordic, relat
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul a înregistrat pentru prima dată în ultimii patru ani un număr record de studenți, depășind pragul de 1000 de înscriși, transmite Noi.md.Potrivit Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova, în anul academic 2025, 399 de tineri s-au înmatriculat la această instituție, comparativ cu 372 în 2024, marcînd o creștere constant
Echipa Națională a Somelierilor din Republica Moldova s-a clasat pe locul 20 din 40 de echipe la Campionatul Mondial de Degustare în Orb, desfășurat în perioada 3–4 octombrie 2025, în regiunea Jura, Franța. Competiția, organizată de prestigioasa revistă La Revue du Vin de France, reunește anual cei mai buni degustători din lume.După cum transmite Noi.md cu referire la Realitatea, evenimentul s
Primăria municipiului Chișinău desfășoară lucrări de reparație capitală la două ateliere tehnologice din cadrul Școlii auxiliare-internat Nr. 5.În spațiile destinate orelor de educație tehnologică se intervine asupra pereților, tavanului și planșeului, sînt înlocuite rețelele de iluminat și montate plafoane casetate de tip Armstrong, iar sistemul termic a fost complet modernizat.De asemene
În trimestrul trei din 2025 s-au vîndut și cumpărat mult mai puține apartamente. E vorba de doar 1.275, față de peste 4.000 în aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce înseamnă o scădere de aproape 70%. {{833036}}Cele mai afectate au fost vînzările-cumpărări de apartamente și case, care au pierdut mii de contracte față de anul trecut. Dacă în 2024 capitala era motorul pieței rezidențiale
Trump a publicat un videoclip pe TikTok, pentru prima dată după victoria în alegerile prezidențiale din SUA din 2024 # Noi.md
Liderul american Donald Trump a publicat, pentru prima dată după victoria în alegerile prezidențiale din SUA din noiembrie 2024, un videoclip pe rețeaua de socializare TikTok.Potrivit Oxu.Az, cu referire la TASS, lunga pauză a avut legătură cu negocierile privind transferul rețelei sociale chineze din Statele Unite sub controlul businessului american.{{838563}}„Mă adresez tuturor tiner
Furgonul complet electric de nouă generație Farizon SV a fost inclus pe lista scurtă a prestigiosului premiu International Van of the Year (IVOTY) 2026. Știrea a apărut înainte de anunțarea câștigătorului general, care va fi dezvăluit în cadrul ceremoniei de la salonul de transport comercial Solutrans, ce va avea loc la Lyon, Franța, pe 19 noiembrie.Un juriu de experți din 26 de țări a selecta
Inspectorii de mediu din cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului Nisporeni, în urma unei razii efectuate cu ajutorul dronei din dotare, au urmărit un tractor de model T-40 care se deplasa în direcția localității Bujor, raionul Hîncești.În timpul verificărilor, s-a constatat că cetățeanul aflat la volan nu dispunea de acte care să confirme proveniența legală a masei lemnoase transporta
Republica Moldova va renunța la specialitatea de medic narcolog, în cadrul reformei sistemului de sănătate mintală și a modernizării spitalelor de psihiatrie. Anunțul a fost făcut de ministra Sănătății, Ala Nemerenco, care a explicat motivele deciziei și modul în care vor fi reorganizate serviciile medicale.„Narcologia este o specialitate inventată în Uniunea Sovietică pentru a combate alcooli
Foarte mulți moldoveni se afundă în datorii din cauza nepăsării și ignoranței lor, iar această problemă a devenit foarte răspîndită, a declarat Dumitru Budianschi, președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare la emisiunea „Factor Economic”, de la NEXT TV.Potrivit lui Budeanschi, de cele mai multe ori, oamenii contractează credite și împrumuturi fără a se gîndi la consecințe. Prin urmare
În perioada 29 septembrie – 5 octombrie 2025, municipiul Chișinău a fost cuprins de campania „Curățenia generală de toamnă”, în cadrul căreia serviciile municipale au efectuat ample lucrări de salubrizare și evacuare a deșeurilor, cu accent pe cele vegetale, transmite Noi.md.La acțiuni au participat zilnic între 350 și 395 de angajați ai Întreprinderilor municipale de gestionare a fondului loc
Cîți bani a încasat Serviciul Fiscal de Stat la Bugetul public național în săptămîna precedentă # Noi.md
În perioada săptămînii precedente, 29 septembrie - 03 octombrie 2025, conform informațiilor operative, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat constituie circa 1,3 miliarde de lei.Autoritatea fiscală pune un accent deosebit pe promovarea conformării voluntare a contribuabililor, un instrument eficient în acest sens fiind vizita fiscală. În perioada de ref
„Va ieși către Moldova”: Traseul ciclonului Barbara, care aduce fenomene meteo extreme peste Prut # Noi.md
România se află sub alertă meteo severă din cauza ciclonului Barbara. Meteorologii anunță cantități record de precipitații, dar și rafale puternice de vînt, în sudul și estul țării.După cum transmite Noi.md cu referire la Unimedia, ciclonul, format în zona Mării Mediterane, traversează țara de la sud-vest către nord-est și urmează să iasă din țară spre Ucraina și Republica Moldova în următoare
În contextul avertizării meteorologice emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, în perioada 07–08 octombrie 2025, pe întreg teritoriul țării se vor înregistra ploi de lungă durată, cu acumulări de apă între 15 și 49 l/m², iar izolat acestea pot atinge valori de 50–90 l/m².În acest sens, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă repetat populația să respecte următoarele măs
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) amintește că au mai rămas zece zile pentru depunerea actelor în vederea procurării serviciilor medicale pentru anul 2026, notează Noi.md.Astfel, prestatorii de servicii medicale care doresc să ofere servicii în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală (AOAM) pentru anul 2026 urmează să depună dosarul la CNAM pînă în data de 17 octom
Dosarul „Școlnic” ia o nouă turnură: Pretora sectorului Ciocana și polițistul demis, achitați în cazul gheretelor # Noi.md
Pretora sectorului Ciocana, Sinilga Școlnic, și șeful adjunct suspendat al Inspectoratului de Poliție Ciocana, Pavel Todica, au fost achitați de prima instanță în dosarul de corupere pasivă privind amplasarea gheretelor din sectorul Ciocana al Capitalei.Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, în componență cu judecătorul Petru Păun, a constatat că „nu s-a demonstrat existența faptei infracționa
UE va putea anula regimul fără vize în anumite cazuri. Republica Moldova – vizată și ea, dar cu o mențiune # Noi.md
UE va putea suspenda temporar sau permanent regimul fără vize pentru 61 de state ai căror cetățeni beneficiază de acces fără viză în spațiul Schengen pentru o perioadă de pînă la 90 de zile într-un interval de 180 de zile, inclusiv pentru Republica Moldova, în caz de riscuri de securitate sau încălcări ale drepturilor omului. După cum transmite Noi.md cu referire la Realitatea, Parlamentul Eur
Pentru a preveni cazurile de formare a blocurilor electorale camuflate și pentru a asigura verificarea corectă a candidaților la funcția de deputat, Comisia Electorală Centrală solicită acordarea accesului la registrele membrilor de partid, gestionate de Agenția Servicii Publice.Potrivit raportului privind alegerile din 28 septembrie, accesul ar permite identificarea apartenenței politice real
Peste 300 de cadre medicale și specialiști în asigurări de sănătate din Republica Moldova au participat la instruiri dedicate îmbunătățirii accesului rapid și eficient la servicii medicale pentru străini, inclusiv persoanele strămutate din Ucraina, transmite Noi.md.Potrivit unui anunț al Inspectoratului General pentru Migrație (IGM), sesiunile de formare, desfășurate între august și septembrie
Academia de Științe a Moldovei (AȘM) a fost onorată astăzi de vizita a două personalități de renume mondial — profesorul Hiroshi Amano de la Universitatea Nagoya din Japonia, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică (2014), și profesorul James Rothman de la Universitatea Yale din SUA, laureat al Premiului Nobel pentru Medicină (2013).Cei doi savanți s-au întîlnit cu reprezentanți ai comunități
Atacantul extrem al echipei naționale de fotbal a Moldovei (44 de meciuri, 5+1), Vitalie Damașcan, a marcat un nou gol pentru „Zrinjski” Mostar în meciul din prima ligă a Bosniei și Herțegovinei.Potrivit Media Sport, acest lucru s-a întîmplat în meciul din deplasare din etapa a 10-a a primei ligi locale împotriva echipei „Sarajevo” (1:1). Conaționalul nostru a intrat pe teren în minutul 83 al
Consiliul de Administrație al ANRE a aprobat cheltuielile de bază pentru anul 2025 ale S.A. „Apă-Canal Chișinău”, necesare asigurării funcționării durabile a serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă, canalizare și epurare a apelor uzate.Analiza realizată de Agenție a avut drept scop determinarea costurilor strict necesare pentru prestarea serviciilor reglementate în condiții de eficie
Funcționarii posturilor vamale Tudora și Criva au găsit mărfuri nedeclarate, ascunse printre bagaje personale, ce urmau să fie introduse ilicit în țară, notează Noi.md.În primul caz, controlului fizic detaliat a fost supus un autoturism condus de un cetățean moldovean în vîrstă de 52 ani.{{838261}}Drept urmare, au fost găsite produse cosmetice și de îngrijire, în cantități comerciale, camu
Ilham Aliyev: „Acordul de pace între Azerbaidjan și Armenia va transforma Caucazul de Sud într-o regiune a păcii” # Noi.md
Parafarea acordului de pace între Azerbaidjan și Armenia, acum două luni, la Washington, la Casa Albă, va transforma Caucazul de Sud într-o zonă a păcii.Despre acest lucru a declarat președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, în cadrul discursului său la cea de-a 12-a reuniune a Consiliului șefilor de stat ai Organizației Statelor Turcice (OST), care se desfășoară la Gabala.El a menționat
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) face apel către toți operatorii de transport rutier de persoane și de mărfuri să manifeste maximă prudență și responsabilitate în trafic, avînd în vedere creșterea semnificativă a numărului de accidente rutiere cauzate de condițiile meteorologice nefavorabile, în special de ploile abundente și de lungă durată care afectează mai multe regiuni ale țării.În
În ultimii trei ani, instituțiile de învățămînt general din Republica Moldova au primit peste 2,3 milioane de exemplare de manuale noi. Pînă la finele anului 2025, urmează să mai fie distribuite alte circa 200.000 de exemplare, menite să completeze seturile existente în școli, transmite Noi.md.Astfel, aproximativ 93% dintre manualele utilizate în clasele primare, gimnaziale și liceale sînt edi
O mașină a luat foc și a avut loc o explozie lîngă reședința prim-ministrului francez din Paris.Explozia a avut loc lîngă Palatul Matignon, în timpul unei întîlniri planificate între premierul demisionar Sébastien Lecornu și colegii săi politicieni din blocul central. {{839408}}A ars o mașină de marfă. Potrivit poliției, în interiorul mașinii se aflau butelii cu gaz, ceea ce a stîrnit teme
Vlad Batrîncea, membrul Comitetului Executiv al Partidului Socialiștilor (PSRM), a declarat că rezultatele alegerilor parlamentare nu reflectă opinia reală a cetățenilor.Potrivit acestuia, rezultatul alegerilor a fost influențat de utilizarea resurselor administrative, de „restricționarea drepturilor electorale” și de diverse manipulări ale autorităților. El consideră că acest lucru oferă mo
O patrulă autonomă înseamnă timp de reacție mai scurt și siguranță sporită la frontieră, mai multă securitate pentru cetățenii din zona de frontieră și pentru toți cei care călătoresc.La finele săptămînii precedente, 50 de polițiști de frontieră din cadrul Direcției regionale Sud au participat la o instruire complexă, ce a cuprins sesiuni teoretice și aplicații practice în teren, privind imple
IGSU îndeamnă gestionarii bazinelor acvatice să verifice digurile și sistemele de evacuare a apei # Noi.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) solicită gestionarilor bazinelor acvatice din țară să verifice starea tehnică a digurilor și a sistemelor de evacuare a apei, precum și să monitorizeze periodic aceste construcții pe durata ploilor abundente, pentru a preveni eventualele revărsări.Dup cum transmite Noi.md cu refereire la MOLDPRES, Atenționarea vine în contextul ploilor de
ANRE a aprobat noile tarife fixe și prețuri plafon pentru energia electrică din din surse regenerabile # Noi.md
Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), în cadrul ședinței publice din 07 octombrie 2025, a aprobat un set de decizii importante privind tarifele și prețurile reglementate în sectoarele energiei electrice din surse regenerabile.Astfel, în baza prevederilor Legii nr. 10/2016 și a Hotărîrii Guvernului nr. 599/2025, au fost stabiliți coeficienții
Curtea Constituțională a anunțat ziua în care se va pronunța asupra rezultatelor scrutinului parlamentar # Noi.md
Joi, 16 octombrie, Curtea Constituțională va examina sesizarea Comisiei Electorale Centrale privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și validarea mandatelor deputaților aleși.După cum transmite Noi.md cu referire la Realitatea, luni, 6 octombrie, Comisia Electorală Centrală i-a prezentat Curții Constituționale procesul-verbal, raportul şi actele electoral
Alianța „MOLDOVENII”: Principala provocare a Republicii Moldova este reabilitarea economiei # Noi.md
Partidul Alianța „MOLDOVENII” a condamnat modul de abordare postelectorală a candidaților la funcția de deputat în parlament și solicită restabilirea echilibrului instituțional în țară.După cum se menționează în comunicatul său, în special, pentru a asigura un sistem democratic funcțional și un control real al puterii, cele mai importante instituții de supraveghere și informare publică trebuie
Procedura de conectare a consumatorilor la rețeaua de energie termică pentru sezonul rece 2025-2026 este în plină desfășurare, transmite Noi.md.Potrivit datelor Termoelectrica SA, la data de 7 octombrie au fost deja conectate 121 edificii, printre care 63 instituții de educație timpurie, 4 școli și licee, 6 instituții medicale, 4 case particulare, 5 blocuri locative și 39 agenți economici.
Bărbat reținut de CNA pentru trafic de influență: ar fi cerut 2 500 de euro pentru un permis de conducere # Noi.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii municipiului Chișinău, au reținut în flagrant un bărbat bănuit de trafic de influență. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi pretins și primit 2 500 de euro pentru a facilita perfectarea unui permis de conducere, transmite Noi.md. Datele preliminare arată că bănuitul i-ar fi spus unei persoane că are influență asupra u
„Blocul Patriotic” intenționează să stabilească o colaborare cu toate fracțiunile de opoziție care au acces în noul parlament, dacă Curtea Constituțională (CC) va recunoaște rezultatele alegerilor.{{840049}}Despre acest lucru a anunțat Vlad Batrîncea, membru al Comitetului Executiv al Partidului Socialiștilor (PSRM), în cadrul emisiunii „Новая неделя” difuzată pe TV8.În opinia sa, part
După două luni de incertitudine, Ministerul Justișiei mai caută avocați pentru un proces în Rusia # Noi.md
După două luni în care nu a fost desemnat niciun cîștigător, Ministerul Justiției a decis să prelungească concursul pentru selectarea unui cabinet sau birou asociat de avocați – inclusiv avocați străini – care vor reprezenta interesele C.I.E. „Moldexpo” S.A. în fața Curții de Arbitraj din Moscova (Federația Rusă).După cum transmite Noi.md cu referire la Bizlaw, dosarul are la bază un litigiu p
Expertul, Alexandru Bot, afirmă că, deși Vlad Plahotniuc riscă un maximum de 15 ani de închisoare în cazul unui cumul de pedepse, soluțiile de încetare a urmăririi penale sau de achitare în unele cazuri nu sînt excluse.Potrivit acestuia, unele probe prezentate de procurori în dosarele în care este vizat fostul lider democrat sînt destul de șubrede și ridică mari semne de întrebare, transmite I
În perioada 29.09.25-05.10.25, Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (AMU) a înregistrat 13 844 chemări, notează Noi.md.Din numărul total - 434 chemări au fost inutile, care nu corespund criteriilor de urgențe medico-chirurgicale.{{837869}}Pe parcursul săptămînii, cel mai frecvent a fost solicitată intervenția ambulanței la pacienții cu următoarele urgențe medico-chirugi
Nerezidenți identificați cu valută nedeclarată, în Aeroportul Internațional Chișinău Funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău, în conlucrare cu angajații IGPF au înregistrat două tentative de scoatere ilegală a valutei din țară.Cazurile vizează doi nerezidenți, ce aveau drept destinație Istanbul și Nice, care au tăinuit în bagajele de mînă valuta străină. În primul caz, este
Judecătoarea Livia Mitrofan: "Există o disfuncționalitate sistemică ce perturbă calitatea actului de justiție" # Noi.md
Dosarele de judecată vechi, cu termene de examinare mai mari de doi-trei ani, vor fi examinate în mod prioritar la nivel național, în baza unei inițiative aprobate de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).Potrivit propunerii CSM, fiecare președinte de instanță va fi obligat să elaboreze un plan intern de reducere a stocului de dosare, cu accent pe examinarea prioritară a cauzelor mai vechi
Majoritatea francezilor se declară pentru demisia anticipată a președintelui Franței, Emmanuel Macron, pe fondul unei crize politice profunde în țară.Acest lucru este confirmat de mai multe sondaje de opinie publică publicate de mass-media franceză. {{840641}}Astfel, 73% dintre participanții la sondajul companiei Toluna-Harris Interactive ar susține o astfel de măsură a șefului statului, i
Andrian Candu, despre faptul că este finul lui Plahotniuc: "Nu este o legătură profesională" # Noi.md
Andrian Candu, care a exercitat funcția de Președinte al Parlamentului în perioada 2015-2019, a făcut o postare în rețelele sociale, în care se arată deranjat de unele investigații, care ar scoate, chipurile, la iveală legăturile lui cu fostul democrat Vladimir Plahotniuc, notează Noi.md.Andrian Candu menționează în postarea sa că, după munca în domeniul politic, s-a mutat cu activitatea în m
Precizările Judecătoriei Chișinău privind procedura de arestare și căutare a deputatei Marina Tauber # Noi.md
Judecătoria Chișinău a venit cu clarificări după informațiile apărute în presă referitoare la condamnarea deputatei Marina Tauber și presupusa întîrziere în transmiterea materialelor necesare pentru anunțarea acesteia în căutare.Conform sursei citate, prin sentința emisă la 30 septembrie 2025, Marina Tauber a fost recunoscută vinovată de săvîrșirea mai multor infracțiuni prevăzute în Codul pen
Iodoterapie pentru pacienții cu cancer tiroidian – primul centru se deschide la Institutul Oncologic # Noi.md
Republica Moldova va avea în premieră un centru de iodoterapie pentru tratamentul cancerului tiroidian. Acesta va fi amenajat într-un spațiu special la Institutul Oncologic și va deveni funcțional anul viitor, a anunțat ministra Sănătății, Ala Nemerenco, la emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova.Acest lucru reprezintă un pas major pentru consolidarea serviciilor oncologice din țară, a
Fermierii din sectorul zootehnic pot depune, începînd cu 20 octombrie 2025, cereri de finanțare pentru modernizarea fermelor, trasmite Noi.md.Potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, granturile sunt acordate în cadrul Proiectului „Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură (AGGRI)”, finanțat de Banca Mondială.Apelul, deschis pînă la 31 decembrie
Nicolae Eșanu: "CC nu are atribuția de a se pronunța despre dreptul unei persoane de a primi mandatul de deputat" # Noi.md
Juristul Nicolae Eșanu, fost reprezentant al Republicii Moldova în Comisia de la Veneția, ex-viceministru al Justiției, a venit cu un mesaj în rețelele sociale, în care face unele precizări despre atribuțiile Curții Constituționale (CC) în cazul dreptului unei persoane de a primi mandatul de deputat, notează Noi.md."Deși CC nu are atribuția de a se pronunța cu privire la dreptul unei persoane
