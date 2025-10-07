„Eu nu credeam că există atâta dragoste în jur”. Astăzi ne amintim de Viorel Mardare
ZdGust, 7 octombrie 2025 18:10
Pe 7 octombrie 1981, la Chișinău, se năștea Viorel Mardare — omul care a învățat o întreagă generație să privească viața cu ironie, tandrețe și curaj. Astăzi, Viorel Mardare ar fi împlinit 44 de ani. S-a stins prematur, în 2019, răpus de cancer, dar a lăsat în urmă o moștenire de creativitate, umor și dragoste [...]
• • •
Alte ştiri de ZdGust
Acum 30 minute
18:10
Pe 7 octombrie 1981, la Chișinău, se năștea Viorel Mardare — omul care a învățat o întreagă generație să privească viața cu ironie, tandrețe și curaj. Astăzi, Viorel Mardare ar fi împlinit 44 de ani. S-a stins prematur, în 2019, răpus de cancer, dar a lăsat în urmă o moștenire de creativitate, umor și dragoste [...]
Acum 2 ore
17:00
Teatrul Național „Eugène Ionesco” vă invită joi, 9 octombrie, la ora 18:30, la monospectacolul ADI de Constantin Cheianu, în regia Diandrei Gherghel. Monospectacol cu Anatol Guzic #monodramă 16+ Piesa îl aduce în prim-plan pe Adolf Hitler în ultimele zile ale celui de-al Doilea Război Mondial, retras în buncărul său, confruntându-se cu propria istorie și cu [...]
Acum 4 ore
14:50
Atunci când decidem să ne schimbăm complet alimentația, de obicei renunțăm la unele produse ultraprocesate, considerate nesănătoase, pentru a include în dietă alimente mai „sănătoase”. Totuși, în anumite cazuri, chiar și unele dintre aceste produse pot fi o problemă într-o dietă de slăbire, din cauza conținutului caloric ridicat pe care îl oferă, fără ca noi [...]
Acum 6 ore
13:50
Bunăstarea emoțională: cum îți influențează viața și sănătatea. Când să consulți un specialist # ZdGust
Bunăstarea emoțională este abilitatea de a înțelege, exprima și gestiona sentimentele într-un mod sănătos. Înseamnă că poți recunoaște, exprima și gestiona emoțiile pozitive și negative, face față stresului și te poți adapta provocărilor și schimbărilor. Potrivit Health, o bunăstare emoțională solidă te ajută să gestionezi dificultățile, să iei decizii gândite și să menții conexiuni sociale. [...]
12:40
Deși nevoile individuale de somn pot varia, în general adulții au nevoie, în medie, de 7–9 ore de somn pe noapte pentru a se simți odihniți și pentru a funcționa optim, explică medicul neurolog Olga Gavriliuc. Totuși, dormitul regulat mai mult de 9–10 ore poate fi considerat excesiv și ar putea indica o problemă subiacentă. [...]
Acum 8 ore
11:40
Republica Moldova a primit un lot de 240 de mii de doze de vaccin antigripal „Influvac Tetra”, doza 0,5 ml în seringă preumplută, achiziționat din sursele Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), compoziția vaccinului respectă recomandările Organizației Mondiale a Sănătății pentru utilizarea în emisfera de nord, în [...]
10:40
Arderea frunzelor – obicei dăunător și sancționat de lege. Descoperă cum să le valorifici responsabil # ZdGust
Toamna aduce nu doar frumusețea peisajelor, ci și provocarea gestionării frunzelor căzute. Din păcate, în multe gospodării persistă încă obiceiul arderii frunzelor și a altor resturi vegetale. Deși pare o metodă simplă de curățenie, acest gest are consecințe grave asupra mediului, sănătății oamenilor și este sancționat de lege, informează Inspectoratul pentru Protecția Mediului din R. [...]
Acum 12 ore
09:40
Pentru că e toamnă și dovleacul este „vedeta” sezonului, haideți să pregătim o porție delicioasă de brioșe cu dovleac. Și, pentru că ne place să ne răsfățăm puțin, le putem face chiar și cu ciocolată – că de aia le numim „ceva dulce”. Rețeta este propusă de ABC și este relativ simplă. În plus, fără făină [...]
Ieri
18:10
Circa 17 mii de persoane au fost plasate în câmpul muncii de la începutul anului. Categoriile sociale și domeniile economice selectate # ZdGust
De la începutul anului 2025, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), au fost plasate în câmpul muncii 17095 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dintre care 5327 șomeri (31,2%) și 648 șomeri-zilieri sau persoane angajate pe perioadă determinată până la [...]
17:30
Cleopatra Stratan s-a născut pe 6 octombrie 2002, la Chișinău, în familia artistului Pavel Stratan. Astăzi, artista împlinește 23 de ani, marcând peste două decenii de pasiune pentru muzică și performanță. Destinul ei muzical a fost evident încă din primii ani de viață. Vocea Cleopatrei a fost auzită pentru prima dată în 2005, pe melodia [...]
17:00
Cifre record la Ziua Națională a Vinului: peste 150.000 de vizitatori și 106 vinării participante # ZdGust
Autoritățile moldovenești au anunțat cifre record la cea mai recentă ediție a Zilei Naționale a Vinului, eveniment care s-a desfășurat pe 4 și 5 octombrie. Potrivit purtătorului de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă: Peste 150.000 de vizitatori au participat la eveniment; Au fost prezenți oaspeți din peste 30 de țări; S-au vândut 9.100 de carnete [...]
15:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că majoritatea hainelor pe care le poartă sunt cusute în Republica Moldova și cumpărate din propriul salariu. Potrivit șefei statului, peste 80% din garderoba sa este realizată de croitorese și ateliere locale. Maia Sandu a făcut aceste declarații într-un interviu cu Dorin Galben, la sfârșitul lunii septembrie. „Toate [...]
14:40
Când nu știi ce să gătești și cum ți-ai putea face viața mai ușoară ca să nu stai în fiecare zi în bucătărie, G4Food propune o soluție: să-ți pregătești mâncarea pe câteva zile sau să gândești un meniu pentru întreaga săptămână. Mai jos aveți meniul propus pentru săptămâna 6-12 octombrie. Ne putem bucura de un [...]
13:30
Uleiurile din semințe: care are cel mai mare conținut de Omega-3 sau Omega-6 și cum îl alegi pe cel mai bun # ZdGust
Uleiurile din semințe, precum cel de rapiță, floarea-soarelui sau susan, au intrat de mult timp în bucătăriile noastre. Ele sunt aproape 100% grăsimi, dar conțin proporții diferite de acizi grași, vitamine și compuși vegetali care pot influența sănătatea inimii, greutatea, metabolismul și chiar funcționarea creierului. În ultimii ani, au apărut controverse legate de consumul lor, [...]
12:30
Tot mai mulți pasionați de filmări sau tehnologie aleg să folosească drone, însă în zona de frontieră regulile sunt mult mai stricte. Poliția de Frontieră atenționează că zborul dronelor este permis doar operatorilor autorizați și numai cu avizul instituției, iar cei care nu respectă legea, riscă sancțiuni. Cine are voie să utilizeze drona, unde și [...]
11:20
Sute de turiști blocați pe versantul tibetan al Everestului, în urma unei furtuni de zăpadă # ZdGust
Eforturile de salvare sunt în desfășurare pe versanții izolați ai Tibetului, în apropierea Muntelui Everest, după ce o furtună de zăpadă a lovit taberele în care se aflau sute de persoane, pe latura estică a muntelui, potrivit presei de stat chineze, transmite BBC. Sute de localnici și salvatori au fost mobilizați pentru a îndepărta zăpada [...]
10:40
La cafenea, la universitate sau chiar la birou: mereu există persoane care aleg pantaloni sport, hanorace largi sau adidași. La prima vedere, unii interpretează acest lucru drept neglijență. Totuși, diferite studii psihologice sugerează contrariul: alegerea hainelor comode poate fi un semn de inteligență emoțională și de grijă față de propria persoană, scrie MediaFax. Cercetarea realizată de [...]
09:40
De Ziua Internațională a Profesorului, marcată la 5 octombrie, Biroul Național de Statistică a prezentat câteva date statistice tematice dedicate domeniului educației.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:40
Floarea-soarelui, cânepa, inul și susanul sunt doar câteva dintre cele mai populare semințe oleaginoase în gătit. Potrivit cookist.it, acestea sunt mici comori pe care natura ni le oferă pentru a ne îmbogăți alimentația cu gust și sănătate. Ele provin din plante diferite, dar au în comun faptul că sunt bogate în grăsimi bune, vitamine, minerale, [...]
13:10
De ce este important iodul pentru sănătatea noastră? Beneficiile și alimentele bogate în acest mineral # ZdGust
Iodul joacă un rol important în reglarea hormonilor tiroidieni. Deși, în mod normal, organismul ar trebui să fie capabili să obțină tot iodul de care are nevoie dintr-o alimentație echilibrată, care include pește și lactate, există anumite grupuri, inclusiv adolescente, femei însărcinate și care alăptează, persoane care urmează planuri de alimentație restricționate, al căror aport [...]
11:50
Niciodată nu este prea târziu să fii în formă. Obiceiurile care ajută corpul și creierul, indiferent de vârstă # ZdGust
O cercetare recentă arată că nu există „vârstă-limită” pentru a reveni în formă: combinația potrivită de mișcare, relații sociale, somn și alimentație echilibrată reactivează atât corpul, cât și creierul. Chiar și după perioade lungi de sedentarism, progresele apar în câteva săptămâni dacă începem cu pași mici și constanți. Exercițiile de forță, mersul și antrenamentul pentru [...]
4 octombrie 2025
17:50
În 1999, la împlinirea a 40 de ani de existență a celebrului desert, Consiliul Brutarilor din Suedia a stabilit ca data de 4 octombrie să devină Ziua Internațională a rulourilor cu scorțișoară – un simbol al tradiției suedeze, apreciat astăzi în întreaga lume. În continuare vă propunem o rețetă de rulouri cu scorțișoară de pe [...]
17:10
Pierderea părului este o problemă frecventă, iar cauzele acesteia sunt adesea mai complexe decât vârsta sau genetica. De la afecțiuni medicale, precum alopecia areata, până la stres, dezechilibre hormonale sau obiceiuri zilnice, precum utilizarea excesivă a aparatelor de coafat cu căldură și a tratamentelor chimice, mulți factori pot contribui la subțierea părului, conform Healthshots. Există [...]
17:00
O intervenţie chirurgicală inedită a avut loc la Spitalul Transilvania din Cluj: un bariton al Filarmonicii din Cluj, operat pe creier pentru extirparea unei tumori, a fost trezit în timpul procedurii şi a început să interpreteze fragmente din repertoriul său de operă, transmite Cluj24. Medicul care a realizat intervenția este dirijorul și fondatorul corului „Anastasios” [...]
15:20
Donațiile pot fi făcute prin următoarele metode: MIA PLĂȚI INSTANT: 068316361 MOLDINDCONBANK MDL BENEFICIAR: DANIELA MARCO NR CARD: 4028110279946427 IBAN: MD59ML000002259A42148781 MAIB MDL NR CARD: 5397020060370416 IBAN: MD28AG000000022595391732 VICTORIABANK MDL NR CARD: 4779180005244950 IBAN: MD42VI022521900001414MDL Rugăm toți oamenii cu suflet mare să ne sprijine în această luptă. Ne plecăm în fața voastră și vă mulțumim [...]
14:50
Parfumate, aromate și picante, dar și o sursă nesfârșită de beneficii pentru organismul nostru, cuișoarele sunt un concentrat de bunăstare și, de asemenea, un ingredient excelent, scrie cookist.it. Pe lângă calitățile gastronomice incontestabile ale cuișoarelor, europenii au descoperit și numeroasele beneficii ale acestui condiment, utilizat încă din antichitate în medicina tradițională asiatică tocmai datorită proprietăților [...]
13:10
Toată lumea știe că apa înseamnă viață, iar hidratarea este benefică pentru organism, dar în privința cantității pe care ar trebui să o bem, lucrurile sunt discutabile. Potrivit eatingwell.com, primul pas către o hidratare corectă este să-ți reevaluezi consumul zilnic de lichide și, mai ales să fii atent ce tip de lichide bei. Bea mai multă apă, [...]
11:50
Potrivit unui nou studiu, persoanele care au urmat dieta mediteraneeană și au băut trei –patru căni de ceai verde pe zi, au avut o îmbătrânire mai lentă a creierului, notează eatingwell.com. Cercetătorii sugerează că ceaiul verde și alte alimente pe bază de plante pot fi responsabile pentru cele mai mari beneficii aduse sănătății.. Vârsta reală și [...]
10:10
Micul dejun are multe beneficii – un studiu din Journal of Medicine a constatat că persoanele care îl consumă de șapte ori pe săptămână au un risc mai scăzut de boli de inimă, diabet și obezitate. Te-ai întrebat vreodată dacă alegerile tale de mic dejun sunt cu adevărat hrănitoare? Descoperă, potrivit express.co.uk, capcanele ascunse ale meselor matinale populare și află [...]
3 octombrie 2025
17:20
Primul weekend din octombrie este sărbătoare pentru cultura vinului din Moldova, dar și un moment de gală pentru modă, jazz și frumusețe. Iată ce evenimente merită atenția ta: Moldovan Brands Runway AW25/26 Un eveniment de modă de amploare, sub conceptul „Reframing”, care aduce colecții locale și internaționale pe podiumul din Chișinău. Când: 2–4 octombrie 2025 [...]
16:10
O farfurie cu supă caldă este una dintre cele mai simple modalități de a te bucura de o masă hrănitoare, mai ales în sezonul rece. Rețetele de mai jos folosesc ingrediente de sezon – varză, spanac sau dovleac plăcintar – și au un conținut redus de calorii, dar bogat în fibre și proteine, ceea ce [...]
14:20
Un consum regulat de mure poate aduce beneficii importante pentru sănătate. Dulci și ușor acrișoare, ele sunt o alternativă naturală la deserturile cu zahăr rafinat. Pot fi adăugate în cereale, terci de ovăz sau brioșe, dar se potrivesc și în salate de toamnă sau alături de brânzeturi, notează parade.com. Nutriționiștii subliniază că murele nu sunt [...]
12:30
Denis Roabeș, solistul The Motans, a devenit tată pentru a doua oară: „Sunt de două ori mai fericit” # ZdGust
Denis Roabeș, solistul trupei The Motans, a anunțat că a devenit tată pentru a doua oară, veste pe care a împărtășit-o în direct la ProFM. „Sunt de două ori mai fericit”, a mărturisit acesta. Alături de soția sa, Bianca, artistul se bucură acum de rolul de părinte a doi copii. Originar din Republica Moldova, Denis [...]
11:10
Imagini de arhivă surprind Hora de la Sud, filmată în satul Câșlița-Prut, raionul Vulcănești (astăzi raionul Cahul). Înregistrarea care datează din anul 1986 prezintă orchestra de muzică populară Fluieraș, condusă de Serghei Lunchevici. Video-ul a fost publicat de Agenția Națională a Arhivelor.
10:10
În prezent, în R. Moldova de hemofilie suferă 136 de adulți și 60 de copii. În majoritatea țărilor la 1 mil. de locuitori revin 50 de bolnavi de hemofilie. Incidența hemofiliei în populația de rasă albă, conform datelor OMS, este de la 10 la 100.000 de locuitori, iar raportul procentual dintre tipurile A şi B [...]
09:40
Toamna aduce un ritm mai intens la locul de muncă și acasă, iar volumul crescut de responsabilități poate favoriza oboseala și stresul. În același timp, variațiile de temperatură sporesc riscul de răceli și gripă. Pentru a trece mai ușor peste aceste provocări, o alimentație bogată în nutrienți care susțin energia și imunitatea devine esențială, relatează [...]
2 octombrie 2025
17:10
Apelurile la 112 vor fi preluate mai rapid, comunicațiile vor fi mai sigure, iar intervențiile se vor face cu tehnologii moderne și echipe bine pregătite după ce, joi, 2 octombrie, R. Moldova și România au făcut un nou pas în modernizarea Serviciului 112, se arată în comunicatul de presă al Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Daniella Misail-Nichitin, ministra Afacerilor [...]
15:40
De ce este important Omega-3 în alimentația copiilor. Care sunt sursele și cantitatea necesară # ZdGust
Pe lângă avantajele gătitului în casă, minimizarea consumului de zahăr și creșterea ponderii legumelor și fructelor proaspete în alimentația copiilor, consumul de grăsimi sănătoase este o componentă esențială pentru cei mici. Acizii grași omega-3 sunt un tip de grăsimi esențiale pe care organismul uman nu le poate produce singur și care trebuie aduse în alimentație, [...]
15:00
Trupa Taxi din România lansează piesa „Când rinocerii”. Solistul trupei spune că s-a inspirat din celebra piesă de teatru Rinocerii de Eugen Ionescu. „În acest moment, simt nevoia să-l dedic, cu tot respectul şi toată dragostea, Republicii Moldova”, a declarat artistul.
14:40
Grupa Taxi din România lansează piesa „Când rinocerii”. Solistul trupei spune că s-a inspirat din celebra piesă de teatru Rinocerii de Eugen Ionescu. „În acest moment, simt nevoia să-l dedic, cu tot respectul şi toată dragostea, Republicii Moldova”, a declarat artistul.
13:50
Valeria Vulpe, o tânără comediană originară din Chișinău, a câștigat concursul de stand-up comedy organizat la Londra, în care au participat peste 400 de persoane. Marele premiu îi oferă oportunitatea de a deschide pe 15 noiembrie spectacolul celebrului comediant Ricky Gervais, pe stadionul Wembley, în fața a zeci de mii de spectatori. La finala competiției [...]
12:40
Un moment de referință al muzicii anilor ’80 este readus în atenție prin intermediul Agenșiei Naționale a Arhivelor. Într-o înregistrare din 1982, artiștii Iurie Sadovnic și Anastasia Lazariuc interpretează melodia „Oglinda clipelor”, pe versuri de Grigore Vieru și muzică de Eugen Doga. Înregistrarea face parte dintr-o producție realizată de Moldova-film, păstrată astăzi în colecțiile cinematecii. [...]
11:20
Beneficiile ceaiurilor de toamnă: ce plante ne îmbunătățesc imunitatea pe timpul rece și cum le consumăm. Recomandările medicului # ZdGust
În sezonul rece, consumul de ceaiuri devine nu doar o plăcere, ci și o necesitate pentru menținerea sănătății. Medicul nutriționist Sergiu Munteanu ne oferă detalii despre beneficiile ceaiurilor, ingredientele-cheie, modul de preparare și cum pot acestea să contribuie la o stare de bine în sezonul rece al anului. Beneficiile generale ale ceaiurilor Medicul nutriționist Sergiu [...]
10:40
UNFPA Moldova, în parteneriat cu Fundația Orange Moldova și cu suportul TEKEDU, lansează ediția 2025 a programului național #SuperCoders – unul dintre cele mai importante proiecte de educație digitală din țară. Ediția din acest an pune accent pe două teme de actualitate: inteligența artificială generativă și siguranța digitală. Cum se pot înscrie școlile la #SuperCoders [...]
10:10
Marele cineast Alexandru Tatos va fi omagiat printr-o retrospectivă de trei filme la Zilele Filmului Românesc la Chişinău. Toate cele trei pelicule – „Mere roşii” (1976), „Casa dintre câmpuri” (1979) şi capodopera „Secvenţe” (1982) – îl au în distribuţie pe regretatul Mircea Diaconu, plecat dintre noi la finalul anului trecut, aşa că secţiunea RETRO îl [...]
09:20
Carbohidrații sunt esențiali pentru o alimentație echilibrată și, în condiții normale de sănătate, nu ar trebui să lipsească din dietă, subliniază specialiștii. Beneficiile sunt și mai mari atunci când vorbim despre carbohidrați integrali și complecși, precum ovăzul sau hrișca. Însă sunt și situații când poate vrem să limităm consumul de carbohidrați într-o anumită parte a [...]
1 octombrie 2025
23:00
Till Lindemann, solistul trupei Rammstein, a lansat videoclipul piesei „Prostitution”, filmat în mai multe locații din Chișinău. Filmările au avut loc în luna august, iar fotografia artistului la Spitalul de Psihiatrie a fost intens distribuită pe rețelele sociale. Videoclipul cuprinde secvențe filmate atât la spital, cât și la podul din sectorul Telecentru, și a fost [...]
17:50
Octombrie – Luna de Conștientizare a Cancerului Mamar. Care este situația în R. Moldova și ce pot face femeile # ZdGust
Anual, în octombrie este marcată Luna de Conștientizare a Cancerului mamar – o campanie de sensibilizare și conștientizare privind importanța măsurilor de prevenire, depistare precoce și îngrijire de calitate a cancerului mamar, anunță Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Recunoscută ca luna de culoare roz, în perioadă 1 – 31 octombrie, femeile sunt îndemnate să [...]
16:50
Till Lindemann, solistul trupei Rammstein, a lansat videoclipul piesei „Prostitution”, filmat în mai multe locații din Chișinău. Filmările au avut loc în luna august, iar fotografia artistului la Spitalul de Psihiatrie a fost intens distribuită pe rețelele sociale. Videoclipul cuprinde secvențe filmate atât la spital, cât și la podul din sectorul Telecentru, și a fost [...]
16:20
Emilian Crețu a refuzat invitația Maiei Sandu de a fi deputat: „Vreau, dar vreau să fiu pregătit” # ZdGust
Actorul Emilian Crețu a reacționat pe o rețea de socializare după ce a fost întrebat dacă este nemulțumit că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) nu l-a inclus pe lista de candidați la alegerile parlamentare. Crețu a negat că ar fi nemulțumit și a explicat că, de fapt, a primit o ofertă direct de la președinta [...]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.