Medalie după medalie pentru Artiom Roșca
TVR Moldova, 7 octombrie 2025 18:10
Artiom Roșca este în mare formă. Luptătorul de taekwondo din Republica Moldova a cucerit aurul la Campionatul European printre țările mici și a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului de premiere la un turneu internațional din Letonia.
• • •
În perioada 14-19 octombrie, Chișinăul găzduiește primul festival internațional de teatru dedicat operelor lui W. Shakespeare.
Curtea Constituțională nu poate să invalideze mandatele partidului lui Vasile Costiuc, spun experții # TVR Moldova
Legislaţia nu oferă Curții Constituţionale împuterniciri pentru a invalida mandatele de deputat ale Partidului Democraţia Acasă, pe baza unor fapte deja sancționate. Iar prin decizia de a expedia Curţii informaţiile privind posibilele încălcări ale formaţiunii, CEC pasează responsabilitatea. Este opinia expertului în justiţie Alexandru Bot, invitatul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR MOLDOVA. Alţi specialişti din domeniu împărtășesc alte opinii. Cert e că verdictul îl vom afla pe 16 octombrie, atunci când Curtea Constituţională se va întruni în şedinţă.
Educația rutieră timpurie este esențială pentru siguranța în trafic, spune un angajat al INSP # TVR Moldova
Securitatea copiilor în trafic este o responsabilitate colectivă – a părinților, a șoferilor, a autorităților și a întregii comunități. Șeful Direcției Securitate Rutieră din cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică, Pavel Apostol, a vorbit în cadrul emisiunii „TeleMatinal” despre măsurile și regulile care trebuie să le respecte conducătorii auto și pietonii.
Un bărbat de 35 de ani din nordul Republicii Moldova a fost condamnat la cincisprezece ani de închisoare pentru violul unei minore. Individul a abuzat sexual minora, de fapt, o copilă de doar doisprezece ani, timp de doi ani.
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) au reținut în flagrant un bărbat bănuit de trafic de influență după ce ce ar fi pretins și primit bani ilegali pentru perfectarea unui permis de conducere.
A violat o minoră și a lăsat-o însărcinată. Un bărbat, condamnat la 15 ani de închisoare # TVR Moldova
Un bărbat de 35 de ani din nordul Republicii Moldova a fost condamnat la cincisprezece ani de închisoare pentru violul unei minore. Faptele s-au petrecut pe parcursul a aproape doi ani, perioadă în care victima, o copilă de doar doisprezece ani, a fost abuzată sexual.
În perioada 7–19 octombrie 2025, Teatrul Național „Satiricus Ion Luca Caragiale” din Chișinău devine scena principală a umorului internațional, găzduind cea de-a VII-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru de Comedie FESTIS.
Marina Tauber a fost dată în căutare internațională; Dosarul a fost transmis către Interpol # TVR Moldova
Judecătoria Chișinău informează că Marina Tauber a fost anunțată în căutare internațională ca urmare a finalizării procedurilor legale intentate de Inspectoraul General al Poliției.
Uniunea Europeană vrea să impună sancțiuni împotriva criptomonedei lui Ilan Șor. Monedă digitală A7A5 este susținută de bani depuși în ruble, la Promsvyazbank, o bancă de stat din Rusia, care lucrează în special pentru Ministerul rus al Apărării. Criptomoneda este legată de bursa de criptomonede Grinex, care, potrivit Trezoreriei SUA, este continuatoarea bursei ruse Garantex, sancționată de SUA în 2022.
154 de afaceri agricole beneficiază de credite avantajoase și granturi prin programul FCA # TVR Moldova
În primele nouă luni ale anului 2025, Programul Facilitatea de Creditare în Agricultură (FCA) a sprijinit 154 afaceri din sectorul agricol, cu finanțări în valoare totală de 157,6 milioane lei, din care 31,41 milioane lei alocate în septembrie 2025.
Pretorul sectorului Ciocana, Sinilga Școlnic, și șeful adjunct al Inspectoratului de Poliție Ciocana, Pavel Todica, au fost achitați de prima instanță, fiind învinuiți anterior de corupere pasivă. Judecătorul a constatat că nu există probe care să ateste comiterea faptei.
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii municipiului Chișinău, au reținut în flagrant un bărbat bănuit de trafic de influență. Acesta ar fi pretins și primit mijloace ilicite pentru perfectarea unui permis de conducere.
Oportunități pentru tineri. Pot aplica până la 15 octombrie pentru stagii plătite la Parlament # TVR Moldova
Tinerii care vor să obțină experiență de muncă alături de funcționarii publici pot aplica pentru stagii plătite la Parlament. Sunt propuse trei locuri în cadrul subdiviziunilor Legislativului. Termenul-limită de depunere a dosarelor este data de 15 octombrie 2025, ora 17:00.
Oamenii legii au înregistrat la Aeroportul Internațional Chișinău două tentative de scoatere ilegală a valutei din Republica Moldova.
Urgia se abate din această seară peste sudul României. Meteorologii au extins codul roşu de ploi torenţiale. Sunt vizate județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și municipiul București. Se vor acumula cantităţi de apă de peste 140 de litri pe metrul pătrat, ceea ce înseamna de aproape 5 ori mai mult decât în mod normal.
Au încercat să scoată din R. Moldova sume importante în valută. Vameșii au ridicat banii nedeclarați # TVR Moldova
Oamenii legii au înregistrat, la Aeroportul Internațional Chișinău, două tentative de scoatere ilegală a valutei din R. Moldova.
Fostul politician și finul lui Plahotniuc, Andrian Candu, a reacționat la o investigație jurnalistică realizată de jurnaliștii Libertatea.ro despre legăturile și afacerile apropiaților lui Vladimir Plahotniuc în România. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, fost președinte al Parlamentului în perioada statului capturat de Vladimir Plahotniuc, Andrian Candu a afirmat că articolul este unul „comandat”, menit să readucă în atenție „povești vechi”, fără legătură cu activitatea sa actuală.
Cursa internațională feroviară Kiev - Ungheni - București va fi reintrodusă în circulație în această săptămână.
În Chișinău, ploile abundente au scos la suprafață o probleme veche - gropile. Ce spune primăria? # TVR Moldova
Ploile abundente din ultimele zile scot la suprafaţă o problemă veche a Chişinăului - drumurile deteriorate. Străzile sunt pline de gropi, unele arată ca niște ulite înnoroiate, spre nemulţumirea şoferilor şi a pietonilor. Cei de la Primărie spun, ca de fiecare dată, că intervin cum pot și promit că unele străzi secundare ar putea fi reabilitate.
„Cel mai bogat din Nisporeni”, dar fără abateri: Cum a trecut democratul Vasile Bîtcă controlul ANI? # TVR Moldova
Fostul deputat democrat Vasile Bîtcă, un apropiat al lui Vladimir Plahotniuc, a ieșit basma curată în urma verificărilor efectuate de Autoritatea Națională de Integritate (ANI). Instituția a încheiat controlul averii și intereselor personale ale acestuia, stabilind că nu există nicio abatere de la lege și că toate bunurile și veniturile declarate au acoperire legală.
„Ceva gustos pe masă”. Cum erau plătiți cărăușii care transportau cu avionul bani pentru rețeaua Șor # TVR Moldova
Un detaliu dezvăluit în sentința de condamnare a Marinei Tauber arată cum rețeaua condusă de Ilan Șor a creat un mecanism de transportare a banilor cash din Rusia în Republica Moldova, folosind așa-numiți „curieri” care efectuau zboruri tur-retur în 24 de ore. Cărăușii făceau navetă tur-retur Moscova - Chișinău 24 de ore, pentru a transporta bani din Rusia, și pentru acest serviciu erau remunerați cu câte 50 de euro, aproximativ 1.000 de lei. Grupul de persoane era format din 10 - 15 persoane.
Liceul „Mircea Eliade” sărbătorește 35 de ani de la deschidere. Mesajul Iulianei Gorea Costin # TVR Moldova
Liceul Academic Român-Englez „Mircea Eliade” a fost, la începutul anilor ’90, expresia unei credințe neabătute în puterea de regenerare a națiunii, după dezmembrarea imperiului sovietic și recăpătarea independenței de stat a Republicii Moldova, fiind unul dintre modelele didactice fondatoare ale ascensiunii identitare.
Mai multe localități din Republica Moldova vor rămâne fără lumină, anunță Premier Energy # TVR Moldova
Premier Energy Distribution informează consumatorii că, marți, 7 octombrie 2025, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice, conform adreselor și intervalelor orare indicate mai jos.
Patruzeci de accidente în nouăzeci de minute din cauza ploilor; Autoritățile fac apel la prudență # TVR Moldova
Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 dă un semnal de alarmă privind creșterea îngrijorătoare a numărului de accidente rutiere survenite pe fondul condițiilor meteo nefavorabile din ultimele ore.
Liceul „Mircea Eliade” sărbătorește 30 de ani de la deschidere. Mesajul Iulianei Gorea Costin # TVR Moldova
Republica Moldova a primit un lot de 240 de mii de doze de vaccin antigripal „Influvac Tetra”, cu doză de 0,5 ml în seringă preumplută. Vaccinul a fost achiziționat din sursele Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM) pentru sezonul gripal 2025–2026.
Termoelectrica S.A. transmite că a conectat încălzirea pentru circa 120 de imobile din Chișinău, potrivit unui comunicat al instituției.
Mureșan: Propunem o creștere de 25 de milioane de euro pentru Vecinătatea Estică și R. Moldova # TVR Moldova
Europarlamentarul român Siegfried Mureşan a anunțat că a propus o creștere de 25 de milioane de euro pentru Vecinătatea Estică, inclusiv Republica Moldova, în bugetul UE pentru 2026. Potrivit oficialului, comisia pentru bugete a Parlamentului European a votat luni seară un amendament co-semnat prin care solicită o creștere cu 25 de milioane de euro a alocărilor destinate Vecinătății Estice, inclusiv Republicii Moldova.
Trump a trimis Garda Națională în Portland. Protestatarii, în conflict cu polițiștii în Oregon # TVR Moldova
Poliția a intrat în conflict cu cetățenii statului american Oregon, în capitala statală Portland, care protestau faţă de venirea Gărzii Naționale. Administrația Trump a decis să meargă mai departe cu mobilizarea trupelor de rezerviști, în ciuda unui ordin judecătoresc care suspenda în mod expres această măsură. Acum instanța a dispus din nou blocarea măsurii administrative. Atât judecătorul, cât și autoritățile statale afirmă că nu există absolut niciun motiv real pentru mobilizarea armatei pe străzile din Portland.
Igor Dodon îl felicită pe Putin cu ocazia zilei de naștere după ce a pierdut alegerile în R. Moldova # TVR Moldova
Igor Dodon a transmis un mesaj de felicitare liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, cu ocazia zilei sale de naștere. În textul publicat pe pagina sa de Facebook, Dodon a reiterat ideea unei „prietenii tradiționale” între Republica Moldova și Rusia, criticând în același timp politica actualei guvernări de la Chișinău, pe care a descris-o drept „neprietenoasă” față de Moscova.
Un tânăr a luat 9 milioane de lei în cripto pentru a ajuta niște ucraineni să fugă în Moldova # TVR Moldova
Angajații Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizare și Cauze Speciale au trimis în judecată un tânăr de 27 de ani din Ucraina, care facilita din Germania tranzitarea ilegală a Moldovei de către alți tineri care ar fi urmat să fie încadrați în armata din Ucraina.
Evacuări masive în China, după ce taifunul Matmo a lovit cu valuri uriașe zonele de coastă # TVR Moldova
Cel de al 21-lea taifun al acestui an a lovit cu putere sudul Chinei si a declansat stare de alerta. Sute de mii de oameni au fost evacuati deja din calea vijeliei. Tot in China, pe un versant al muntelui Everest, sute de alpinisti sunt blocati in mijlocul zapezii, din cauza unei furtuni. Iar in Nepal, ploile si alucecarile de teren au provocat moartea a peste 50 de oameni.
Sute de alpiniști rămași blocați pe Everest în urma unei furtuni de zăpadă au fost salvați după o operațiune pe cât de vastă, pe atât de riscantă. Acțiunea de recuperare continuă.
Doi ani de război în Gaza. Planul de pace propus de Trump pentru, discutat la Sharm el Sheik # TVR Moldova
Delegatia israeliana a ajuns la Sharm el Sheik, in Egipt, unde, prin intermediul mediatorilor, va negocia planul de pace propus de Donald Trump.
Aeroportul din Oslo, aterizări temporar suspendate după ce a fost observată o dronă în apropiere # TVR Moldova
Aeroportul din Oslo a suspendat temporar aterizările după ce a fost observată o dronă în apropiere.
Află cu TVR Moldova cele mai importante evenimente care au avut loc luni, 6 octombrie.
Zimbru Chișinău este în mare formă în prima ligă de fotbal a Republicii Moldova. Galben-verzii au înregistrat a cincea victorie la rând în campionat, după o demonstrație de forță pe terenul clubului Milsami Orhei, actuala deținătoare a titlului. În clasament, trupa lui Oleg Kubarev este la doar două puncte distanță de Sheriff Tiraspol.
Portugalia și-a apărat titlul la Campionatul European de Futsal U-19. Lusitanii au avut nevoie de prelungiri în finala disputată la "Chișinău Arena" pentru a se impune în fața Spaniei. Acum, ambele selecționate au câte două trofee continentale în palmares.
Fraudele online: Investițiile în cripto sunt una dintre capcanele favorite ale escrocilor # TVR Moldova
Tot mai mulți oameni devin victime ale fraudelor online. Doar în primele opt luni ale anului, prejudiciile s-au triplat faţă de anul trecut. Specialiștii susțin că de cele mai multe ori infractorii sunt din afara Republicii Moldova şi vorbesc limba rusă. Pentru a preveni fraudele online, a fost lansată campania naţională, „Stop Investițiilor False!".
Magistrații Curții de Apel Centru au respins, luni, un recurs al avocaților oligarhului Vladimir Plahotniuc legat de arestul preventiv în dosarul blanchetelor pentru pașapoarte. În urma acestei scheme, în buzunarul oliharhului au curs bani din fiecare act emis de Agenția Servicii Publice în perioada 2014-2019.
Ceban nu este pregătit să spună ce face mai departe: Se face deputat sau rămâne la primărie? # TVR Moldova
La o săptămână de la alegerile parlamentare, primarul Chişinăului, Ion Ceban, a avut prima apariție publică. Edilul a anunțat că în cadrul Primăriei urmează remanieri și reorganizări. Întrebat dacă va renunța la funcția de primar pentru cea de deputat, Ceban a menționat că va anunţa deciziile politice la momentul potrivit.
Noi spectacole la Teatrul național „Vasile Alecsandri” din Bălți: Provocările culiselor # TVR Moldova
O nouă stagiune și noi spectacole pe scena Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Bălți, unde publicul este invitat să redescopere emoția unei reprezentații live. Cu o premieră recentă și alte producții în pregătire, teatrul își continuă misiunea de a conecta oamenii prin povești autentice și interpretări memorabile.
O nouă stagiune și noi spectacole pe scena Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Bălți, unde publicul este invitat să redescopere emoția unei reprezentații live. Cu o premieră recentă și alte producții în pregătire, teatrul își continuă misiunea de a conecta oamenii prin povești autentice și interpretări memorabile.
Socialista Alla Darovannaia a pierdut litigiul cu Ala Nemerenco și și-a pus cenușă pe cap # TVR Moldova
Fosta deputată socialistă Alla Dorovannaia a fost obligată de Curtea Supremă de Justiție să-i achite ministrei Sănătății, Ala Nemerenco, 20.000 de lei ca prejudiciu moral după ce a fost găsită vinovată de răspândirea unor informații defăimătoare legate de diploma de studii a ministrei. După pronunțarea sentinței, Darovannaia a scris pe pagina ei de Facebook.com că dezmințite informațiile false pe care le-a diseminat acum patru ani.
Ziua mondială a arhitecturii ('World Architecture Day') este sărbătorită în prima zi de luni din octombrie a fiecărui an, în 2025 fiind marcată la data de 6 octombrie.
Sistemul de gestionare a deșeurilor din municipiul Chişinău va fi modernizat. Vechiul depozit temporar, folosit în 2010 - 2017, va fi reconstruit. În paralel, se lucrează la o stație modernă de transfer, dotată cu o linie de sortare. Investiţia se ridică la peste 12 milioane de euro.
„Pornim acţiuni la nivel mondial!”. Diana Şoşoacă a fost audiată în dosarul propagandei legionare # TVR Moldova
Eurodeputata Diana Şoşoacă a fost audiată, luni, la sediul Parchetului General, în dosarul în care este acuzată de propagandă legionară. La venire, ea a fost întâmpinată de câteva sute de susținători care au fluturat steagul partidului SOS, drapelul tricolor și au adus buchete de flori. Au fost afișate pancarte cu mesajul „Cenzura de orice fel este interzisă!”, potrivit TVR Info.
