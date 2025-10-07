Shakespeareologi din Europa, la Chișinău, la „United Shakespeare”

18:10

Fosta deputată socialistă Alla Dorovannaia a fost obligată de Curtea Supremă de Justiție să-i achite ministrei Sănătății, Ala Nemerenco, 20.000 de lei ca prejudiciu moral după ce a fost găsită vinovată de răspândirea unor informații defăimătoare legate de diploma de studii a ministrei. După pronunțarea sentinței, Darovannaia a scris pe pagina ei de Facebook.com că dezmințite informațiile false pe care le-a diseminat acum patru ani.