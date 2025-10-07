Zeci de transplanturi de organe, efectuate de la începutul anului, în R. Moldova: „În fiecare an am două zile de naștere”
Moldova1, 7 octombrie 2025 18:00
În Republica Moldova au avut loc, de la începutul anului curent, zece transplanturi de rinichi și ficat, intervenții care au oferit pacienților o a doua șansă la viață. Pe unii dintre beneficiarii de transplant i-am întâlnit, alături de medici și donatori, la Conferința națională dedicată Zilei europene a donării de organe, țesuturi și celule, organizată la Chișinău. Ei spun că au fost uniți de un mesaj simplu, dar puternic: donarea de organe înseamnă viață.
• • •
Acum 5 minute
18:30
Cod galben de ploi puternice: Salvatorii recomandă adăpostirea în locuri sigure și supravegherea copiilor # Moldova1
Codul galben de ploi puternice va fi valabil și pentru ziua de miercuri, 8 octombrie, pe tot teritoriul R. Moldova. În context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență recomandă cetățenilor să se adăpostească în locuri sigure, departe de cabluri electrice și arbori, precum și să-și supravegheze copiii ca să nu se afle în zone cu risc de inundații.
Acum 15 minute
18:20
Fermierii investesc în infrastructura postrecoltare pentru a spori calitatea fructelor și a-și majora profitul # Moldova1
După recoltare, produsele agricole încep să piardă din calitate, iar pierderile pot ajunge la 10–15% din volum, în lipsa unor sisteme moderne, susțin reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Prin instalarea frigiderelor, a liniilor de sortare și de ambalare moderne, aceste pierderi pot fi reduse la 3–5%, iar producătorii pot păstra recolta mai mult timp, în condiții bune, pentru a o vinde atunci când piața oferă un preț mai avantajos.
Acum 30 minute
18:10
Cod galben de ploi: salvatorii recomandă adăpostirea în locuri sigure și supravegherea copiilor # Moldova1
Adăpostirea în locuri sigure, departe de cabluri electrice și arbori, precum și supravegherea copiilor pentru a nu se afla în zone cu risc de inundații, se numără printre principalele recomandări ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în contextul avertizării meteorologice de cod galben de ploi abundente.
Acum o oră
18:00
18:00
Expert: Rusia își modifică tactica de război. Ce s-a schimbat în atacurile asupra sistemului energetic al Ucrainei # Moldova1
Moscova adoptă o nouă tactică de război din moment ce își alege noi ținte pentru atacurile împotriva Ucrainei, deduce expertul Anatoli Hrapcinski, director adjunct al unei companii producătoare de echipamente de război electronic. Potrivit acestuia, Moscova și-a intensificat loviturile asupra infrastructurii critice, în special a celei energetice. Atacurile inamice sunt acum nu doar combinate, ci și „mult mai dense”, spune expertul.
18:00
În Republica Moldova se efectuează transplanturi de ficat, rinichi și cornee, însă nevoia de organe rămâne critică, în special în contextul incidenței ridicate a hepatitelor virale. Chirurgul și profesorul Adrian Hotineanu a relatat, în platoul Moldova 1, că scăderea ratei de donare de organe voluntară și lista lungă de așteptare sunt printre provocările majore ale sistemului.
18:00
Stanislav Iuhnevici a adus în țară medalia de bronz cucerită la Campionatele Mondiale pentru tineret și juniori, care au avut loc în Indonesia. Această performanță îi dă speranțe sportivului originar din Bălți să obțină la anul și o cotă de participare la Jocurile Europene, proba de sambo având toate șansele să fie inclusă în competiție.
17:50
Blocaj în Găgăuzia: Expiră mandatul actualei Adunări Populare, dar nu pot fi organizate alegeri # Moldova1
Autonomia Găgăuză se confruntă cu un blocaj electoral fără precedent. Deși mandatul actualei Adunări Populare (AP) expiră în noiembrie, organizarea alegerilor este imposibilă. Regiunea nu are o entitate electorală, după ce Comisia Electorală a Găgăuziei (CEG) a fost dizolvată acum doi ani de AP. Decizia a fost contestată în instanță, iar decizia urmează să fie pronunțată de Curtea Supremă de Justiție (CSJ) abia pe 26 noiembrie.
17:40
Curțile de bloc din Chișinău au intrat în reparații: 89 urmează să fie reabilitate în prima etapă a proiectului „Curtea Europeană” # Moldova1
Proiectul „Curtea Europeană” prinde contur la Chișinău. După luni de pregătiri și selecții, programul a intrat în faza practică: 89 de curți de bloc din capitală vor fi reabilitate în prima etapă, cu un buget de 250 de milioane de lei, alocat de Guvern. În total, 472 de curți au fost declarate eligibile, iar recent Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Chișinău a publicat lista altor 381 de curți care urmează să fie modernizate până în 2027. Unele lucrări au început la 1 octombrie și trebuie finalizate până la sfârșitul anului.
Acum 2 ore
17:30
ANALIZĂ // Presa de la Tiraspol promovează constant frica, nostalgia sovietică și ostilitatea față de Chișinău # Moldova1
Peste 42% din conținutul difuzat de așa-numita presă oficială din regiunea transnistreană are caracter propagandistic, potrivit unei note analitice publicate de Asociația Promo-LEX. Monitorizarea, realizată în perioada mai - august curent, arată că principalele instituții media controlate de administrația nerecunoscută de la Tiraspol: Novosti pmr, Pervîi Pridnestrovski și TSV, promovează constant frica, nostalgia sovietică și ostilitatea față de Chișinău.
17:10
Fosta deputată Marina Tauber, condamnată la șapte ani și șase luni de închisoare, este dată în urmărire internațională. Dosarul a fost transmis marți, 7 octombrie, Organizației Internaționale de Poliție Criminală (Interpol), a declarat, pentru Teleradio-Moldova, șefa Secției Comunicare și Protocol a Inspectoratului General al Poliției (IGP), Diana Fetco.
16:40
Până la sfârșitul acestui an, în școlile din țară vor ajunge aproximativ 200.000 de manuale noi – 192 de titluri destinate învățământului primar, gimnazial și liceal.
16:40
Un bărbat din Chișinău ar fi pretins și primit 2.500 de euro pentru a facilita obținerea unui permis de conducere în municipiul Bălți. Acesta a fost reținut în flagrant delict de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) în momentul când primea banii.
Acum 4 ore
16:30
Curtea Constituțională anunță când va examina Raportul privind rezultatele alegerilor parlamentare # Moldova1
Curtea Constituțională va examina săptămâna viitoare documentele privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie și validarea mandatelor deputaților aleși. Ședința este programată pentru joi, 16 octombrie, începând cu ora 10:00.
16:30
16:20
Parlamentul European adoptă noi criterii la suspendarea călătoriilor fără viză: Republica Moldova, printre țările vizate # Moldova1
Parlamentul European a adoptat marți, 7 octombrie, o inițiativă legislativă care modifică mecanismul de suspendare a regimului călătoriilor fără viză în Uniunea Europeană. Potrivit noilor reguli, Comisia Europeană va putea introduce temporar, apoi permanent, obligația de viză pentru cetățenii față de care apar motive justificate de îngrijorare.
15:30
Dosarele de judecată cu termene de examinare mai mari de doi-trei ani, examinate prioritar # Moldova1
Dosarele de judecată vechi, cu termene de examinare mai mari de doi-trei ani, vor fi examinate în mod prioritar la nivel național, în baza unei inițiative aprobate de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Măsura propusă urmărește reducerea restanțelor semnificative din instanțe, în special în materie penală, unde peste 10% dintre dosare depășesc termenul de trei ani. Inițiativa face parte din angajamentele Republicii Moldova privind reformarea justiției și respectarea standardelor europene în domeniul statului de drept.
15:20
Primele grădinițe și școli din Chișinău au fost conectate la căldură. Agentul termic ajunge și în cinci blocuri de locuințe # Moldova1
Sezonul de încălzire a început în 121 de clădiri din Chișinău, cele mai multe fiind grădinițe. Până la data de 7 octombrie, au fost conectate 63 de instituții de educație timpurie, 39 de sedii ale agenților economici, șase instituții medicale, precum și câte patru case individuale și școli. De asemenea, agentul termic este livrat și în cinci blocuri de locuințe.
Acum 6 ore
13:40
Președintele Consiliului European caută soluții pentru lansarea negocierilor de aderare cu R. Moldova. Subiectul nu figurează pe agenda viitoarei reuniuni # Moldova1
Președintele Consiliului European, António Costa, va continua să colaboreze activ cu toți liderii Uniunii Europene pentru avansarea Republicii Moldova pe calea aderării la blocul comunitar, au declarat pentru Moldova 1 surse oficiale de la Bruxelles.
13:40
13:20
Curtea Constituțională are doar două variante — să valideze toate cele 101 mandate sau să anuleze alegerile parlamentare. Costiuc: „Nu există o a treia opțiune” # Moldova1
Curtea Constituțională are doar două opțiuni juridice în procesul de validare a alegerilor parlamentare – fie să confirme toate cele 101 mandate de deputat, fie să invalideze întreg scrutinul, susține președintele Partidului „Democrația Acasă” (PDA), Vasile Costiuc. Invitat la emisiunea „Pe față” de la Moldova 1, ediția din 6 octombrie, liderul formațiunii a spus că a consultat experți constituționaliști și că „nu există o a treia opțiune” în ceea ce privește decizia finală a Curții.
12:50
Pericol în trafic: 40 de accidente raportate la 112 într-o oră și jumătate din cauza vremii nefavorabile # Moldova1
Condițiile meteo nefavorabile sporesc riscul de accidente, iar șoferii sunt îndemnați să dea dovadă de prudență maximă în trafic. Avertizarea a fost lansată de Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112, după ce, marți, 7 octombrie, operatorii au recepționat, în decurs de doar o oră și jumătate, aproximativ 40 de apeluri legate de accidentele rutiere produse.
12:50
Povestea impresionantă a lui Vladimir Fratea, fotbalistul clubului Zimbru Chișinău, care trăiește momentul mult așteptat: prima convocare la echipa națională # Moldova1
Din Chișinău, prin Germania, Georgia și Cipru, Vladimir Fratea a dus mereu cu el visul de a juca pentru prima reprezentativă a Republicii Moldova. Astăzi, tânărul fotbalist al clubului Zimbru Chișinău trăiește momentul mult așteptat: prima convocare la echipa națională.
Acum 8 ore
12:30
12:30
Vitalie Damașcan a marcat din nou! Atacantul moldovean și-a salvat echipa de la înfrângere # Moldova1
Internaționalul moldovean Vitalie Damașcan continuă prestațiile bune la noua sa echipă HŠK Zrinjski Mostar. După ce a marcat în cupele europene săptămâna trecută, atacantul a înscris și primul său gol în campionatul Bosniei și Herțegovinei. Mai mult, Damașcan și-a salvat echipa de la înfrângere
12:20
Două moțiuni de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen: „O capcană în care UE nu poate să cadă” # Moldova1
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen se confruntă în Parlamentul European cu două noi moțiuni de cenzură. Președinta Comisiei Europene a cerut într-un discurs în plen unitate între forțele pro-Uniunea Europeană împotriva celor care încearcă în opinia ei să destabilizeze Europa, menționându-l pe președintele rus Vladimir Putin, potrivit AFP și EFE.
12:20
12:10
Investiții în infrastructura postrecoltare: Republica Moldova construiește o agricultură modernă și competitivă # Moldova1
Dezvoltarea infrastructurii postrecoltare este una dintre prioritățile Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Secretarul de stat, Andrian Digolean, a declarat în cadrul emisiunii Bună dimineața, de la Moldova 1, că investițiile în depozite, linii de sortare și ambalare sau sisteme de pre-răcire sunt vitale pentru competitivitatea internațională a produselor moldovenești și pentru economia națională în ansamblu.
12:10
Granturi de aproape 38 de milioane de lei pentru 147 de antreprenori din R. Moldova, în septembrie # Moldova1
Cincizeci și nouă de companii au beneficiat de granturi nerambursabile în valoare totală de 8,9 milioane de lei pe parcursul lunii septembrie. Mijloacele financiare au fost debursate prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA).
12:00
Chișinăul, fără buget aprobat pentru 2025: PSRM acuză blocaj politic și lansează consultări publice pentru bugetul din 2026 # Moldova1
Au mai rămas trei luni până la sfârșitul anului, iar Chișinăul nu are încă un buget aprobat pentru 2025. Cu toate acestea, consilierii fracțiunii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) din Consiliul Municipal Chișinău anunță lansarea unei campanii de consultări publice pentru a colecta propunerile cetățenilor privind elaborarea bugetului pentru anul viitor.
11:40
Ucraineni, ajutați să treacă ilegal frontiera R. Moldova, prin regiunea transnistreană. Un tânăr riscă până la 12 ani de închisoare și amendă de 1.000.000 de lei # Moldova1
Stătea în Germania, dar participa la organizarea trecerii ilegale a frontierei R. Moldova de către ucrainenii care voiau să evite mobilizarea pe front. „Afacerea” i-ar fi adus unui tânăr de 27 de ani din Ucraina venituri de 9.000.000 de lei. Angajații Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță că au trimis în instanță cauza penală pe numele ucraineanului acuzat de organizarea migrației ilegale și spălare de bani prin convertirea criptomonedelor.
11:30
UE ar putea majora finanțarea pentru Vecinătatea Estică. Republica Moldova, printre beneficiari # Moldova1
Parlamentul European propune majorarea cu 25 de milioane de euro a fondurilor pentru Vecinătatea Estic, inclusiv pentru sprijinirea Republicii Moldova în cadrul Bugetului Uniunii Europene pentru anul 2026. Amendamentul care prevede acest lucru a fost votat în seara zilei de luni, 5 octombrie, de către Comisia pentru bugete a Parlamentului European, a anunțat europarlamentarul român Siegfried Mureșan.
11:30
Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova și Agenția Națională de Administrare Fiscală din România au semnat un Memorandum privind schimbul de experiență și preluarea celor mai bune practici în domeniul activităților administrației fiscale. Documentul a fost semnat de directoarea SFS, Olga Golban, și președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, la București.
11:20
Femeia din raionul Edineț, care a fost căutată după ce s-a pierdut duminică în timp ce strângea ciuperci, a fost găsită, cu puțin timp în urmă, într-un alt capăt al pădurii, a anunțat Poliția R. Moldova. Aceasta este în viațǎ și a fost transportată la spital pentru examinări medicale.
11:20
ANRE aprobă prețurile plafon și tarifele fixe pentru producerea energiei din surse regenerabile. Expert: „Nu sunt atractive pentru investitori” # Moldova1
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit marți, 7 octombrie, prețurile plafon și tarifele fixe pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile.
10:40
Doina Nistor, la Moldova 1: „Prin SEPA, ne integrăm treptat în piața Uniunii Europene – o piață de 450 de milioane de consumatori” # Moldova1
Aderarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA) va reduce semnificativ costurile de tranzacționare pentru companii și va facilita exporturile către statele Uniunii Europene, oferind antreprenorilor moldoveni acces direct la cea mai mare piață financiară din lume. Viceprim-ministra și ministra Dezvoltării Economice și Digitalizării, Doina Nistor, a declarat pe 7 octombrie, la emisiunea „Bună dimineața” de la Moldova 1, că aderarea la SEPA reprezintă „o veste bună nu doar pentru cetățeni, ci și pentru întreaga economie, deoarece vor exista mai multe afaceri cu blocul comunitar, iar transferurile se vor face mai rapid și mai ieftin”.
Acum 12 ore
10:30
Inspectorii de mediu din Nisporeni au aplicat amenzi de peste 17 mii de lei în urma raziilor desfășurate pe întreg teritoriul raionului, vizând transportul ilegal de masă lemnoasă. Acțiunile au avut scopul de a verifica respectarea legislației de mediu și a regulilor privind lucrările silvotehnice în fondul forestier.
10:30
R. Moldova a recepționat 240 de mii de doze de vaccin antigripal: Persoanele cu risc înalt de îmbolnăvire, imunizate prioritar # Moldova1
Republica Moldova a recepționat un lot de 240 de mii de doze de vaccin antigripal care urmează să fie distribuit centrelor de sănătate publică ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) și, ulterior, transmis instituțiilor medico-sanitare din republică pentru vaccinarea personalului din grupuri profesionale și a celor cu risc crescut de îmbolnăvire de gripă, conform planului de imunizare.
10:00
Nou sistem de intrare pe teritoriul UE începând cu 12 octombrie: Ce trebuie să știe cetățenii R. Moldova ce călătoresc cu pașaportul biometric # Moldova1
Uniunea Europeană (UE) va implementa, începând cu data de 12 octombrie 2025, un nou sistem de trecere a frontierei sale externe. Este vorba despre Sistemul de Intrare/Ieșire (Entry/Exit System – EES), destinat înregistrării datelor privind intrarea și ieșirea cetățenilor țărilor terțe la frontierele externe ale statelor membre ale UE.
09:40
Școlile din Chișinău reduc risipa alimentară: cele mai reușite inițiative vor fi premiate pe 17 octombrie # Moldova1
La Chișinău, 70 de instituții educaționale – grădinițe, licee, centre extrașcolare și școli profesionale – s-au înscris în concursul „Zero Risipă în Educație”, o inițiativă a municipalității dedicată promovării unui comportament responsabil față de resursele alimentare.
09:40
09:10
Trei persoane au fost grav rănite după ce un elicopter s-a prăbușit, luni seara, pe o autostradă din Sacramento, California, relatează CBS News, citând Departamentul de Pompieri din Sacramento.
09:00
Condiții inadecvate, secții nesecurizate, specialiști insuficienți: cum vrea Ministerul Sănătății să reformeze spitalele de psihiatrie # Moldova1
Spitalele de psihiatrie din Republica Moldova se confruntă cu probleme grave de infrastructură, lipsă de personal specializat și condiții inadecvate pentru pacienți, iar unele secții funcționează fără pază, iar instituțiile sunt amplasate în locații izolate, greu de gestionat, a menționat Ministra Sănătății, Ala Nemerenco în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova. Oficiala recunoaște că domeniul are nevoie de o reformă profundă și anunță o serie de măsuri de modernizare și reorganizare menite să alinieze serviciile de psihiatrie la standardele europene.
08:30
Rusia a atacat Harkovul și Poltava: zeci de explozii și incendii după un nou val de drone # Moldova1
Rusia a lansat în noaptea de luni spre marți, 7 octombrie, un nou atac aerian masiv asupra Ucrainei, vizând orașele Harkov și Poltava. Potrivit autorităților ucrainene, în Harkov s-au auzit aproximativ 20 de explozii, iar mai multe incendii s-au declanșat în urma loviturilor, scrie DW.
08:00
Tarife mai mari pentru transportul feroviar de mărfuri. Competitivitatea exporturilor moldovenești va fi afectată, spun specialiștii # Moldova1
Decizia Căii Ferate din Moldova (CFM) de a majora tarifele pentru transportul de mărfuri, începând cu 1 octombrie, a stârnit îngrijorare pe piața agricolă. Într-o analiză realizată de experți se precizează că această măsură va reduce competitivitatea exporturilor moldovenești.
07:50
La exact doi ani de la atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023, delegațiile Israelului și ale mișcării Hamas s-au întâlnit în Egipt pentru negocieri indirecte privind planul de pace propus de președintele american Donald Trump. Discuțiile de luni, 6 octombrie, au avut loc în stațiunea Sharm el-Sheikh și s-au desfășurat „într-o atmosferă pozitivă”, potrivit agenției Reuters.
07:30
Premierul francez Sébastien Lecornu a demisionat luni, 6 octombrie, la doar câteva săptămâni după numire, devenind astfel prim-ministrul Franței cu cel mai scurt mandat din 1958 încoace. Căderea guvernului francez a sporit presiunea asupra președintelui Emmanuel Macron, pe fondul tensiunilor europene crescânde privind migrația, Ucraina și politica energetică.
07:30
Spitale regionale, digitalizare și investiții în asistența primară: cum va valorifica R. Moldova fondurile europene pentru sănătate # Moldova1
Construirea și dotarea spitalelor regionale, digitalizarea întregului sistem de sănătate și modernizarea asistenței medicale primare reprezintă câteva dintre obiectivele centrale ale Ministerului Sănătății pentru următorii ani. Aceste proiecte vor fi realizate în mare parte prin fonduri europene, parte a Planului de Creștere pentru Moldova, în valoare de 1,9 miliarde de euro, a subliniat Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova.
07:00
Un tren direct pe ruta Kiev-Ungheni-București Nord și retur va fi pus în circulație din data de 10 octombrie 2025.
Acum 24 ore
22:00
O moldoveancă a lăsat în urmă visul american și a revenit acasă. După o carieră de succes pe Wall Street, la New York, Cătălina Castraveț s-a implicat în proiecte de lungă durată în Republica Moldova. Tânăra își dorește să construiască un hotel în rezervația Orheiul Vechi. Până va primi primii turiști, Cătălina dezvoltă un blog culinar.
