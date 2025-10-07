Satul Aluniș, lovit de grindină și furtună în iulie: Guvernul prevede peste 500 mii de lei pentru reparații

Satul Aluniș, lovit de grindină și furtună în iulie: Guvernul prevede peste 500 mii de lei pentru reparații

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md