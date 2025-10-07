Soarta alegerilor parlamentare și a mandatelor deputaților din noul Parlament va fi decisă pe 16 octombrie de Curtea Constituțională

09:05

Presa de la Chișinău scrie despre tensiunile din jurul primarului Ion Ceban, din echipa căruia s-au concedidat mai mulți membri-cheie și s-ar afla într-o situație dificilă după alegerile parlamentare. Jurnaliștii se referă și la reluarea subiectului Unirii pe agenda politică de la București, odată cu numirea unor consilieri cunoscuți pentru pozițiile lor pro-unioniste. De asemenea, analiștii comentează despre viitorul Parlament de la Chișinău, despre amenințările ideologului rus Alexandr Dughin la adresa Republicii Moldova, dar și despre felul în care Chișinăul a reușit să contracareze influența Moscovei în campania electorală.