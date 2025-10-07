Soarta alegerilor parlamentare și a mandatelor deputaților din noul Parlament va fi decisă pe 16 octombrie de Curtea Constituțională
7 octombrie 2025
Curtea Constituțională va examina pe 16 octombrie raportul privind alegerile parlamentare transmis de Comisia Electorală Centrală. Tot în ședința din 16 octombrie vor fi în discuția judecătorilor constituționali mandatele de deputat din noul Parlament, urmând ca acestea să fie validate sau, după caz, să fie invalidate.
„S-a alimentat din Marea Neagră”. Ciclonul Barbara aduce cele mai intense ploi din ultimele două decenii din România # Radio Chisinau
Ciclonul Barbara aduce ploi torențiale în România. În București, de exemplu, va ploua cum nu s-a mai întâmplat din 2005, spun specialiștii.
„Progresul pe calea europeană necesită eforturi zilnice din partea tuturor instituțiilor implicate”. Întrevedere a ministrului de Externe Mihai Popșoi cu ambasadoarea UE la Chișinău, Iwona Piórko # Radio Chisinau
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu noua ambasadoare a Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, care și-a început recent mandatul în țara noastră, precizează un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe.
Studiu Promo-LEX | Propaganda ține populația din regiunea transnistreană izolată într-o bulă informațională, deconectată de Republica Moldova # Radio Chisinau
Un ecosistem mediatic închis, în care peste 42% din conținutul oficial este propagandă pură, menține populația din stânga Nistrului izolată într-o bulă informațională, deconectată de la realitățile Republicii Moldova. Aceasta este concluzia centrală a Notei Analitice „Propaganda și dezinformarea în regiunea transnistreană a Republicii Moldova”, elaborate recent de Asociația Promo-LEX.
Decizia privind rachetele Tomahawk este „aproape luată”, afirmă Trump. Reacția Kremlinului # Radio Chisinau
Președintele SUA, Donald Trump, a sugerat că a „luat o decizie” cu privire la cererea urgentă a Kievului de rachete de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune, o mișcare care, potrivit analiștilor, ar putea schimba fundamental războiul. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a venit cu o reacție la declarațiile președintelui american Donald Trump.
Ministra sănătății, Ala Nemerenco: Donarea de organe este cea mai profundă formă de solidaritate # Radio Chisinau
Donarea de organe este poate cea mai profundă formă de altruism și solidaritate, un gest care transformă durerea în speranță, a declarat ministra sănătății, Ala Nemerenco, în cadrul unei conferințe organizate cu prilejul Zilei europene a donării de organe, țesuturi și celule. Evenimentul a reunit specialiști din domeniul medical, donatori, beneficiari de transplant, dar și experți internaționali, transmite IPN.
Un britanic, un francez și un american au devenit laureații Premiului Nobel pentru Fizică 2025 # Radio Chisinau
Academia Regală Suedeză de Științe a decis să acorde miercuri Premiul Nobel pentru Fizică din 2025 lui John Clarke, Michel H. Devoret și John M. Martinis „pentru descoperirea efectului de tunel macroscopic cuantic și cuantificării energiei într-un circuit electric”.
Finanțare pentru modernizarea fermelor zootehnice. Solicitările se fac din 20 octombrie # Radio Chisinau
Fermierii din sectorul zootehnic pot depune cereri de finanțare pentru dezvoltarea și modernizarea fermelor de bovine, ovine și caprine, destinate producției de lapte și carne sau sistemelor mixte. Perioada de aplicare este între 20 octombrie și 31 decembrie, transmite IPN.
Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova anunță încasări la bugetul de stat de circa 1,3 miliarde de lei, pe parcursul săptămânii trecute.
Precipitațiile îndelungate din Republica Moldova – o amenințare pentru fermierii care au întârziat recoltarea de floarea-soarelui și porumb # Radio Chisinau
Agricultorii care nu au reușit să recolteze floarea-soarelui și porumbul se confruntă cu riscuri serioase de pierderi din cauza ploilor prelungite. Aceste culturi de toamnă riscă să se altereze, iar aciditatea la floarea-soarelui va crește semnificativ, ceea ce va afecta comercializarea produselor, transmite Radio Chișinău.
Judecătoria Chișinău vine cu precizări în cazul procedurii de arestare și căutare a deputatei Marina Tauber # Radio Chisinau
Judecătoria Chișinău a venit cu clarificări după informațiile apărute în presă referitoare la condamnarea deputatei Marina Tauber și presupusa întârziere în transmiterea materialelor necesare pentru anunțarea acesteia în căutare.
MALURI DE PRUT | Despre roluri și destin, cu actrița Margareta Nazarchevici-Bechet: „Viața nu este ușoară, dar noi suntem puternici!” (VIDEO) # Radio Chisinau
În perioada 24-26 octombrie, la Teatrul „Alexie Mateevici” va fi jucată tragicomedia „Între noi totul e bine” în regia lui Slava Sambriș, după un text semnat de scriitoarea poloneză Dorota Maslowska. Spectacolul spune o poveste despre realitățile vremurilor pe care le trăim, criza profundă a comunicării și identității, în care unul din rolurile principale este jucat de îndrăgita actriță Margareta Nazarchevici-Bechet.
ANRE a aprobat noile tarife fixe și prețuri plafon pentru energia electrică din surse regenerabile # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță că, în cadrul ședinței de astăzi, 7 octombrie, a aprobat prețurile reglementate în energie electrică obținută din surse regenerabile. Prețul-plafon pentru energia electrică produsă de instalațiile eoliene este de 1,44 lei/kWh, iar cesta va fi utilizat la licitațiile destinate obținerii statutului de producător eligibil mare.
Numărul pasagerilor deserviți în septembrie la Aeroportul „Eugen Doga” din Chișinău s-a majorat cu 45,5% # Radio Chisinau
Peste 645 de mii de pasageri au tranzitat Aeroportul Internațional Chișinău – „Eugen Doga” în luna septembrie a acestui an, ceea ce reprezintă 105% din prognoza estimată și o creștere de 45,5% față de aceeași perioadă din 2024.
Creștere semnificativă a numărului de accidente rutiere din cauza ploii. Serviciul 112 raportează 40 de accidente în 90 de minute # Radio Chisinau
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 semnalează o creștere semnificativă a numărului de accidente rutiere cauzate de condițiile meteorologice nefavorabile, în special de ploile abundente și de lungă durată care afectează mai multe regiuni ale țării.
Uniunea Europeană limitează deplasările diplomaților ruși în interiorul blocului comunitar # Radio Chisinau
Guvernele statelor membre ale Uniunii Europene au convenit să restricționeze libertatea de deplasare a diplomaților ruși pe teritoriul UE, transmite Financial Times, citat de MOLDPRES. Decizia a fost luată ca răspuns la creșterea numărului de tentative de sabotaj în Europa, pe care serviciile de informații le atribuie frecvent agenților care acționează sub acoperire diplomatică.
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru ziua de 8 octombrie.
Începe vaccinarea împotriva gripei. Un lot de 240 de mii de doze de vaccin a ajuns în Republica Moldova # Radio Chisinau
Republica Moldova a recepționat un lot de 240.000 de doze de vaccin antigripal „Influvac Tetra”, care oferă protecție împotriva gripei sezoniere cauzate de virusurile A(H1N1), A(H3N2) și B. Vaccinul a fost achiziționat din sursele Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM) și va ajunge în instituțiile medicale din țară.
UE ar putea majora cu 25 de milioane de euro sprijinul pentru R. Moldova și vecinătatea estică. Comisia pentru bugete a PE a votat amendamentul co-semnat de Siegfried Mureșan # Radio Chisinau
Eurodeputatul român Siegfried Mureșan anunță că, seara trecută, Comisia pentru bugete a Parlamentului European a votat un amendament la Bugetul Uniunii Europene pentru anul 2026, care prevede creșterea cu 25 de milioane de euro a alocărilor destinate Vecinătății Estice, inclusiv Republicii Moldova. Amendamentul este co-semnat de Siegfried Mureșan.
Un militar rus, revenit în țară din captivitate, a fost condamnat la 4 ani de închisoare pentru că a acordat interviu unui jurnalist ucrainean # Radio Chisinau
Un militar rus care s-a întors recent din captivitate și a acordat un interviu unui jurnalist ucrainean a fost condamnat în Rusia la patru ani de închisoare, scrie BBC, citat de G4media.ro.
Din 12 octombrie, cetățenii Republicii Moldova care călătoresc în spațiul Schengen vor fi verificați prin noul sistem EES. Precizările IGPF # Radio Chisinau
Începând cu 12 octombrie, cetățenii Republicii Moldova care călătoresc în spațiul Schengen vor fi supuși noilor reguli de control la frontieră, odată cu implementarea Sistemului de Intrare/Ieșire (EES) de către Uniunea Europeană.
CFR lansează, trenul direct Kiev-Ungheni-București, care va circula din 10 octombrie # Radio Chisinau
Un tren direct pe ruta Kiev-Ungheni-București Nord și retur va circula începând cu 10 octombrie. Anunțul a fost făcut de operatorul feroviar de pasageri din România CFR Călători. Prețul unei călătorii constituie 73,4 euro, transmite IPN.
Astăzi, 7 octombrie 2025, se împlinesc exact doi ani de când Hamas a atacat Israelul, ceea ce a dus la declanșarea războiului din Gaza, dar și a altor conflicte regionale.
Serviciul Fiscal de Stat a semnat un memorandum privind schimbul de experiență cu Agenția Națională de Administrare Fiscală a României # Radio Chisinau
Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova anunță că a semnat un nou memorandum cu Agenția Națională de Administrare Fiscală a României care prevede schimbul de experiență și preluarea celor mai bune practici în domeniul activităților administrației fiscale. Documentul a fost semnat ieri, 6 octombrie, de directoarea SFS, Olga Golban și de președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, la București.
Rusia a lansat noi atacuri masive asupra infrastructurii energetice și feroviare din Ucraina # Radio Chisinau
Rusia a efectuat, din nou, atacuri masive asupra infrastructurii energetice și feroviare din regiunile Poltava și Sumî, a anunțat vicepremierul ucrainean, Dmitro Kuleba, transmite MOLDPRES cu referire la presa de la Kiev.
Dolarul american se apreciază astăzi cu 11 bani și are o valoare oficială de 16 lei și 84 de bani.
UE propune sancțiuni împotriva criptomonedei A7A5, un proiect creat de Ilan Șor și banca de stat rusă PSB # Radio Chisinau
Uniunea Europeană propune impunerea de sancțiuni împotriva criptomonedei A7A5, proiect creat de oligarhul fugar Ilan Șor și banca de stat rusă Promsvyazbank (PSB), conform unor documente consultate de publicația Bloomberg, citată de IPN.
Ce ar sta în spatele demiterilor de la Primăria Chișinău și a izolării primarului Ion Ceban după alegerile parlamentare (Revista Presei) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău scrie despre tensiunile din jurul primarului Ion Ceban, din echipa căruia s-au concedidat mai mulți membri-cheie și s-ar afla într-o situație dificilă după alegerile parlamentare. Jurnaliștii se referă și la reluarea subiectului Unirii pe agenda politică de la București, odată cu numirea unor consilieri cunoscuți pentru pozițiile lor pro-unioniste. De asemenea, analiștii comentează despre viitorul Parlament de la Chișinău, despre amenințările ideologului rus Alexandr Dughin la adresa Republicii Moldova, dar și despre felul în care Chișinăul a reușit să contracareze influența Moscovei în campania electorală.
Situația la frontieră: Peste 30 de cetățeni străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova, în ultimele 24 de ore # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 56 731 de traversări.
Friedrich Merz îl acuză pe Vladimir Putin că duce un război hibrid împotriva Germaniei: „Vrea să răstoarne ordinea politică în Europa” # Radio Chisinau
Cancelarul german Friedrich Merz l-a acuzat pe președintele rus Vladimir Putin că duce un „război hibrid” împotriva Germaniei, relatează luni DPA, citată de Agerpres.
Ploile și vremea rece se mențin și în această săptămână. Ce temperaturi vom avea astăzi, 7 octombrie, în Republica Moldova # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță pentru astăzi, 7 octombrie, cer noros și ploi slabe, izolat puternice, pe tot teritoriul Republicii Moldova.
Săptămâna viitoare vor avea loc noi audieri publice ale judecătorilor. Patru magistrați sunt așteptați în fața comisiei de evaluare # Radio Chisinau
Comisia de Evaluare a Judecătorilor informează că, săptămâna viitoare, în zilele de 15 și 16 octombrie, patru magistrați sunt așteptați la audieri publice în cadrul procesului de evaluare externă a integrității.
Sisteme moderne de termoficare vor fi instalate în peste 170 de instituții publice din Chișinău, conectate la Termoelectrica # Radio Chisinau
Ministerul Energiei anunță că peste 170 de instituții publice din orașul Chișinău, conectate la S.A. „Termoelectrica”, vor beneficia de servicii de termoficare mai calitative, datorită instalării a 203 Puncte Termice Individuale de ultimă generație pentru încălzire și prepararea apei calde.
Proiect de lege adoptat de Senatul României: Ziua Reginei Maria va fi sărbătorită pe 29 octombrie # Radio Chisinau
Senatul României a adoptat, astăzi, 6 octombrie, un proiect de lege care instituie ziua de 29 octombrie ca Ziua Reginei Maria, transmite News.ro.
Cea de-a 33-a ediție a Festivalului Internațional „Maria Bieșu” a reunit la Chișinău peste 6 mii de spectatori și artiști din 12 țări # Radio Chisinau
Ministerul Culturii anunță, după încheierea celei de-a 33-a ediții a Festivalului Internațional de Operă și Balet „Maria Bieșu”, că, timp de aproape trei săptămâni, în perioada 14 septembrie – 5 octombrie, scena teatrului din Chișinău a găzduit șapte spectacole de operă și balet, aproape toate cu săli arhipline, la care au participat peste 6 000 de spectatori.
Ministerul Apărării anunță încorporarea de toamnă. 1.200 de tineri, chemați la armată # Radio Chisinau
Ministerul Apărării al Republicii Moldova anunță că încorporarea de toamnă în Armata Națională va avea loc în zilele de 27 și 28 octombrie curent. Conform deciziei Cabinetul de miniștri, sarcina de încorporare este de până la 1.200 de recruți pentru serviciul militar în termen și 10 recruți pentru serviciul cu termen redus.
Peste 4300 de încălcări rutiere în weekend, depistate de polițiști. 60 de șoferi, în stare de ebrietate la volan (VIDEO) # Radio Chisinau
Inspectoratul General al Poliției (IGP) informează că, în acest weekend, au fost identificate peste 4300 de încălcări rutiere comise de către șoferi.
Bitcoinul a atins un nou maxim duminică, depășind pragul de 125.000 de dolari, în contextul în care paralizia bugetară continuă în Statele Unite ale Americii.
Ministerul Culturii al Republicii Moldova anunță că s-a autosesizat în legătură cu situația legată de trecerea la cele veșnice a artistului Ruslan Țaranu, chitarist și aranjor muzical, și anunță că ceremonia de rămas-bun va avea loc joi, 9 octombrie.
Consilier al administrației ruse din Harkov a instruit moldoveni în Serbia pentru destabilizări # Radio Chisinau
Doi bărbați – un cetățean al Federației Ruse și altul al Belarusului – au instruit moldoveni într-o tabără de lângă localitatea Loznica din Serbia pentru destabilizări în contextul alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Potrivit publicației din Muntenegru „Vijesti”, cetățeanul rus Serghei Andreenkov este membru al partidului de guvernământ din Rusia, „Rusia Unită”, și consilier în cadrul administrației de ocupație ruse din regiunea ucraineană Harkov, transmite IPN.
FOTO | CEC a transmis Curții Constituționale actele necesare pentru validarea rezultatelor de la alegerile parlamentare # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că a prezentat Curții Constituționale documentele și materiale necesare pentru confirmarea rezultatelor de la alegerile alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și pentru validarea mandatelor deputaților.
Curtea de Apel a respins recursul lui Vlad Plahotniuc privind arestul în dosarul pașapoartelor # Radio Chisinau
Curtea de Apel Centru a respins astăzi recursul depus de avocații fostului lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, care a contestat măsura preventivă aplicată în dosarul legat de achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte. Prin urmare, conform deciziei instanței, mandatul de arest rămâne în vigoare, transmite IPN.
Vicepreședintele CEC, Pavel Postică: Din 10 mii de buletine trimise în Rusia, puțin peste 4 mii au fost utilizate # Radio Chisinau
Analiza statistică arată o mobilizare constantă a diasporei moldovenești în statele din Uniunea Europeană, în special în Italia, Franța și Germania. Declarația aparține vicepreședintelui Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postica, și a fost făcută în cadrul dezbaterii publice: „Încrederea în instituțiile statului în perioada preelectorală: provocări, riscuri și căi de consolidare”, organizată de Agenția de Presă IPN. În același timp, potrivit vicepreședintelui CEC, în Federația Rusă interesul alegătorilor este tot mai redus, ceea ce a determinat decizia privind deschiderea a doar două secții de votare.
Premiul Nobel pentru Medicină a fost obținut de trei cercetători pentru studiile despre „toleranța imunitară periferică” # Radio Chisinau
Premiul Nobel pentru Medicină din 2025 a fost câștigat de oamenii de știință Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi pentru ''descoperirile lor privind toleranța imunitară periferică'', conform anunțului făcut luni de Adunarea Nobel de la Institutul Karolinska din Stockholm, Suedia, potrivit site-ului nobelprize.org și agențiilor Reuters și AFP.
Ministerul Agriculturii prezintă „cifre record” de la Ziua Națională a Vinului: Peste 150 de mii de vizitatori și oaspeți din peste 30 de țări # Radio Chisinau
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) prezintă „cifre record” de la Ziua Națională a Vinului, cel mai important eveniment dedicat patrimoniului vitivinicol al Republicii Moldova, care s-a desfășurat pe 4 și 5 octombrie, în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, sub sloganul brandului de țară „Vinul Moldovei. Uimitor de bun”.
DOSAR TRANSNISTREAN | Istoricul Octavian Țîcu: Republica Moldova devine tot mai atractivă pentru locuitorii din regiunea transnistreană (Audio) # Radio Chisinau
Rezultatele alegerilor parlamentare relevă o deschidere tot mai mare a locuitorilor din stânga Nistrului pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, în ciuda regimului autoritar din regiunea transnistreană, observă istoricul Octavian Țîcu. El a spus, la emisiunea „Dosar Transnistrean” de la Radio Chișinău, că printr-o guvernare ferm pro-europeană la Chișinău și curățarea scenei politice de partide putiniste, reintegrarea regiunii transnistrene devine un obiectiv realizabil.
Pregătirea fondului locativ din Chișinău pentru sezonul rece, pe ultima sută de metri # Radio Chisinau
Pregătirea fondului locativ pentru sezonul rece 2025-2026 se află pe ultima sută de metri, a anunțat Ghenadie Dubița, șef adjunct al Direcției generale locativ-comunală și amenajare, în cadrul ședinței operative de la Primăria Chișinău. Potrivit acestuia, în blocurile locative administrate de ÎMGFL, lucrările de profilaxie a sistemelor inginerești sunt finalizate în proporție de 99%. Totodată, în blocurile gestionate de asociațiile de locatari, aceste lucrări au fost realizate în proporție de aproximativ 72%, transmite IPN.
Șeful oficiului teritorial Basarabeasca al fostului partid „Șor”, condamnat în lipsă la 3 ani de închisoare # Radio Chisinau
Președintele oficiului teritorial din Basarabeasca al fostului partid Șor a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a formațiunii de către un grup criminal organizat.
România urmează să preia, la 1 ianuarie 2026, președinția în exercițiu a Inițiativei Central Europene # Radio Chisinau
România ar urma să preia, la 1 ianuarie 2026, președinția în exercițiu a Inițiativei Central Europene, transmite Agerpres.
