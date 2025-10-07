De 4,6 ori mai puțin decât Georgia: Moldova este codașa regiunii la atragerea de investiții străine
ProTV.md, 7 octombrie 2025 16:40
De 4,6 ori mai puțin decât Georgia: Moldova este codașa regiunii la atragerea de investiții străine
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 10 minute
16:50
Vitalie Damașcan, al doilea gol pentru formația Zrinjski din Bosnia și Herțegovina - VIDEO # ProTV.md
Vitalie Damașcan, al doilea gol pentru formația Zrinjski din Bosnia și Herțegovina - VIDEO
Acum 30 minute
16:40
LiLider surpriză după 12 etape în campionatul României: FC Botoșani învinge UTA și urcă pe primul loc - VIDEO # ProTV.md
LiLider surpriză după 12 etape în campionatul României: FC Botoșani învinge UTA și urcă pe primul loc - VIDEO
16:40
Surpriză în China: Al treilea favorit, eliminat în turul trei al Mastersului Shanghai - VIDEO # ProTV.md
Surpriză în China: Al treilea favorit, eliminat în turul trei al Mastersului Shanghai - VIDEO
16:40
Incident grav în apropierea reședinței premierului Franței: o mașină a luat foc și a explodat - VIDEO # ProTV.md
Incident grav în apropierea reședinței premierului Franței: o mașină a luat foc și a explodat - VIDEO
16:40
De 4,6 ori mai puțin decât Georgia: Moldova este codașa regiunii la atragerea de investiții străine # ProTV.md
De 4,6 ori mai puțin decât Georgia: Moldova este codașa regiunii la atragerea de investiții străine
Acum o oră
16:20
Campania Națională de Împădurire din 2024, sub lupă: de la succesul de la Rîșcova la eșecul parțial de la Mălăiești. Concluziile Ministerului Mediului # ProTV.md
Campania Națională de Împădurire din 2024, sub lupă: de la succesul de la Rîșcova la eșecul parțial de la Mălăiești. Concluziile Ministerului Mediului
16:10
Premiul Nobel pentru Fizică pe anul 2025 a fost câștigat de trei cercetători: John Clarke, Michel H. Devoret și John M. Martinis - VIDEO # ProTV.md
Premiul Nobel pentru Fizică pe anul 2025 a fost câștigat de trei cercetători: John Clarke, Michel H. Devoret și John M. Martinis - VIDEO
16:10
Comisarul european pentru Apărare: „Există indicii clare că Moscova discută un atac asupra NATO” # ProTV.md
Comisarul european pentru Apărare: „Există indicii clare că Moscova discută un atac asupra NATO”
16:00
Curtea Constituțională a stabilit data când va examina sesizarea CEC privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare # ProTV.md
Curtea Constituțională a stabilit data când va examina sesizarea CEC privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare
Acum 2 ore
15:50
ANRE anunță noi prețuri la carburanți. Cât vor achita șoferii pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
ANRE anunță noi prețuri la carburanți. Cât vor achita șoferii pentru benzină și motorină - FOTO
15:40
Un bărbat - documentat, după ce a fost prins că transporta lemn fără documentele care să confirme proveniența legală a acestuia - FOTO # ProTV.md
Un bărbat - documentat, după ce a fost prins că transporta lemn fără documentele care să confirme proveniența legală a acestuia - FOTO
15:40
Un bărbat - reținut, după ce a fost prins în flagrant în timp ce prima mită pentru perfectarea unui permis de conducere. CNA vine cu detalii - FOTO # ProTV.md
Un bărbat - reținut, după ce a fost prins în flagrant în timp ce prima mită pentru perfectarea unui permis de conducere. CNA vine cu detalii - FOTO
15:30
Trei automobile - grav avariate, după ce s-au lovit pe o stradă din capitală. Poliția vine cu detalii - FOTO # ProTV.md
Trei automobile - grav avariate, după ce s-au lovit pe o stradă din capitală. Poliția vine cu detalii - FOTO
Acum 4 ore
14:50
Tratamentul chimioterapeutic - disponibil și la Spitalul Raional Sîngerei. Anunțul ministerului Sănătății # ProTV.md
Tratamentul chimioterapeutic - disponibil și la Spitalul Raional Sîngerei. Anunțul ministerului Sănătății
14:30
Lebron James ar urma să își anunțe mâine retragerea! Postarea care a pus pe jar lumea baschetului # ProTV.md
Lebron James ar urma să își anunțe mâine retragerea! Postarea care a pus pe jar lumea baschetului
14:30
ANRE a aprobat noi tarife fixe și prețuri plafon pentru energia electrică din din surse regenerabile # ProTV.md
ANRE a aprobat noi tarife fixe și prețuri plafon pentru energia electrică din din surse regenerabile
14:10
Campioni cu mintea ascuțită! Micile genii de la o școală de aritmetică mentală din Chișinău au impresionat la Olimpiada Internațională de la Valencia și au adus acasă cele mai mari trofee - VIDEO # ProTV.md
Campioni cu mintea ascuțită! Micile genii de la o școală de aritmetică mentală din Chișinău au impresionat la Olimpiada Internațională de la Valencia și au adus acasă cele mai mari trofee - VIDEO
13:50
Statistici alarmante: 40 de accidente în 90 de minute din cauza ploilor și a carosabilului umed # ProTV.md
Statistici alarmante: 40 de accidente în 90 de minute din cauza ploilor și a carosabilului umed
13:50
Leroy Sane a vorbit despre incidentul de la Oktoberfest, el fiind implicat într-o bătaie pe străzile din Munchen # ProTV.md
Leroy Sane a vorbit despre incidentul de la Oktoberfest, el fiind implicat într-o bătaie pe străzile din Munchen
13:40
Oficial! Fabio Cannavaro este noul selecționer al unei naționale deja calificate la Cupa Mondială # ProTV.md
Oficial! Fabio Cannavaro este noul selecționer al unei naționale deja calificate la Cupa Mondială
13:30
Atenție, șoferi. 40 de accidente în 90 de minute din cauza ploilor și a carosabilului umed. Precizările Serviciului 112 # ProTV.md
Atenție, șoferi. 40 de accidente în 90 de minute din cauza ploilor și a carosabilului umed. Precizările Serviciului 112
13:30
Scandal la naționala Slovaciei: Portarul Greif răspunde acuzațiilor după ce s-a spus că a refuzat selecția # ProTV.md
Scandal la naționala Slovaciei: Portarul Greif răspunde acuzațiilor după ce s-a spus că a refuzat selecția
13:10
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 07.10.2025
Acum 6 ore
12:40
Trump ezită să trimită în Ucraina temutele rachete Tomahawk: „Vreau să aflu ce fac cu ele” # ProTV.md
Trump ezită să trimită în Ucraina temutele rachete Tomahawk: „Vreau să aflu ce fac cu ele”
12:30
Antoniuc Cristina Beauty Salon - partener al celui mai recent eveniment marca Pro TV! Prezența lor elegantă a fost completată de cabina foto pusă la dispoziție - FOTO # ProTV.md
Antoniuc Cristina Beauty Salon - partener al celui mai recent eveniment marca Pro TV! Prezența lor elegantă a fost completată de cabina foto pusă la dispoziție - FOTO
12:30
Femeia dispărută într-o pădure din Edineț - găsită de polițiști: A fost transportată la spital pentru examinări medicale # ProTV.md
Femeia dispărută într-o pădure din Edineț - găsită de polițiști: A fost transportată la spital pentru examinări medicale
12:30
UE pregătește restricționarea călătoriilor diplomaților ruși, pe fondul înmulțirii acțiunilor de spionaj - europalibera.org # ProTV.md
UE pregătește restricționarea călătoriilor diplomaților ruși, pe fondul înmulțirii acțiunilor de spionaj - europalibera.org
12:20
Expert, despre decizia Comisiei Electorale Centrale de a constata și sancționa încălcările comise de PPDA: „CEC pasează responsabilitatea CC și încearcă să reinventeze legea" # ProTV.md
Expert, despre decizia Comisiei Electorale Centrale de a constata și sancționa încălcările comise de PPDA: „CEC pasează responsabilitatea CC și încearcă să reinventeze legea"
12:20
Un lot de 240 de mii de doze de vaccin antigripal a ajuns în țara noastră. Ce spune ANSP - FOTO # ProTV.md
Un lot de 240 de mii de doze de vaccin antigripal a ajuns în țara noastră. Ce spune ANSP - FOTO
12:10
Pacienții din Sîngerei diagnosticați cu maladii oncologice vor beneficia gratuit de tratament # ProTV.md
Pacienții din Sîngerei diagnosticați cu maladii oncologice vor beneficia gratuit de tratament
12:00
„Mini-creiere” umane crescute în laborator pentru calculatoare vii, la propriu
12:00
Consiliul UE prelungește măsurile restrictive cu încă un an împotriva celor responsabili de acțiunile destabilizatoare ale Rusiei în străinătate # ProTV.md
Consiliul UE prelungește măsurile restrictive cu încă un an împotriva celor responsabili de acțiunile destabilizatoare ale Rusiei în străinătate
11:50
Fostul arbitru român, Adrian Porumboiu, acuză: Vladimir Plahotniuc era general SIE în România pe vremea lui Ponta # ProTV.md
Fostul arbitru român, Adrian Porumboiu, acuză: Vladimir Plahotniuc era general SIE în România pe vremea lui Ponta
11:50
Bitcoin urcă la un nou record valoric, în timp ce SUA sunt blocate în criza bugetară
11:40
Mai mulți consumatori din țară vor rămâne fără lumină. Localitățile vizate și motivul anunțat de Premier Energy # ProTV.md
Mai mulți consumatori din țară vor rămâne fără lumină. Localitățile vizate și motivul anunțat de Premier Energy
11:30
Israelienii comemorează doi ani de la atacul Hamas din 7 octombrie, care a ucis 1.200 de persoane # ProTV.md
Israelienii comemorează doi ani de la atacul Hamas din 7 octombrie, care a ucis 1.200 de persoane
11:30
O copilă de 12 ani din nordul țării a rămas însărcinată, după ce a fost violată de un bărbat. Individul - condamnat la închisoare. Câți ani va sta după gratii # ProTV.md
O copilă de 12 ani din nordul țării a rămas însărcinată, după ce a fost violată de un bărbat. Individul - condamnat la închisoare. Câți ani va sta după gratii
11:30
Moldovenii vor trece printr-un sistem de control digital, la intrarea în țările UE: Ce trebuie să știe cetățenii Republicii Moldova despre sistemul EES # ProTV.md
Moldovenii vor trece printr-un sistem de control digital, la intrarea în țările UE: Ce trebuie să știe cetățenii Republicii Moldova despre sistemul EES
11:20
A primit peste 9 milioane de lei, în criptomonede. Un ucrainean, trimis în judecată după ce a organizat tranzitarea ilegală a ucrainenilor prin Moldova # ProTV.md
A primit peste 9 milioane de lei, în criptomonede. Un ucrainean, trimis în judecată după ce a organizat tranzitarea ilegală a ucrainenilor prin Moldova
11:20
Comisia pentru bugete a Parlamentului European propune o creștere de 25 de milioane de euro pentru Vecinătatea Estică, inclusiv Moldova, în bugetul UE pentru 2026 # ProTV.md
Comisia pentru bugete a Parlamentului European propune o creștere de 25 de milioane de euro pentru Vecinătatea Estică, inclusiv Moldova, în bugetul UE pentru 2026
11:00
UE vrea să impună sancțiuni împotriva monedei A7A5, proiect creat de Ilan Șor și o bancă de stat din Rusia # ProTV.md
UE vrea să impună sancțiuni împotriva monedei A7A5, proiect creat de Ilan Șor și o bancă de stat din Rusia
Acum 8 ore
10:40
O femeie, lovită de o mașină pe o stradă din capitală. Traversa strada neregulamentar
10:20
Surpriză în China: Al treilea favorit, eliminat în turul trei al Mastersului Shanghai
10:10
Marc Marquez va rata următoarele două Mari Premii după accidentul din Indonezia
10:00
Vitalie Damașcan, al doilea gol pentru HSK Zrinjski
09:50
Jaqueline Cristian merge mai departe la Wuhan Open după o victorie dramatică în fața lui Kessler # ProTV.md
Jaqueline Cristian merge mai departe la Wuhan Open după o victorie dramatică în fața lui Kessler
09:50
Lider surpriză după 12 etape! FC Botoșani învinge UTA și urcă pe primul loc în Superligă
09:40
Un tren direct care va lega Bucureștiul de Kiev, prin Ungheni, va fi introdus în circulație începând cu data de 10 octombrie. Cât va costa un bilet # ProTV.md
Un tren direct care va lega Bucureștiul de Kiev, prin Ungheni, va fi introdus în circulație începând cu data de 10 octombrie. Cât va costa un bilet
09:30
Momentul când un elicopter medical se prăbuşește pe o autostradă din SUA. Trei oameni, în stare critică - VIDEO # ProTV.md
Momentul când un elicopter medical se prăbuşește pe o autostradă din SUA. Trei oameni, în stare critică - VIDEO
09:30
Moldindconbank anunță finanțarea unui proiect important pentru sectorul locativ din Republica Moldova, care ajută la economisirea energiei și folosirea surselor de energie verde - VIDEO # ProTV.md
Moldindconbank anunță finanțarea unui proiect important pentru sectorul locativ din Republica Moldova, care ajută la economisirea energiei și folosirea surselor de energie verde - VIDEO
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.