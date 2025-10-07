Actorul american John Malkovich a aflat că este pe jumătate român după ce a făcut un test ADN 

12:40

Biserica Ortodoxă de stil nou îl prăznuiește astăzi, 6 octombrie, pe Sfântul Apostol Toma, unul dintre cei doisprezece ucenici ai Mântuitorului Iisus Hristos, numit în tradiția creștină și „Toma necredinciosul" sau „ocrotitorul întârziaților". A propovăduit Cuvântul Evangheliei tocmai în India și a întemeiat acolo primele comunități de creștini și este unul dintre stâlpii pe care […]