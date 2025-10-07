Actorul american John Malkovich a aflat că este pe jumătate român după ce a făcut un test ADN
Ziua, 7 octombrie 2025 16:40
Actorul american John Malkovich a dezvăluit că are origini românești. În urma unui test ADN, starul de la Hollywood a aflat că este 43% român, iar restul ceh, potrivit Digi24. „Sora mea și cu mine am făcut un test ADN. Cred că era prin National Geographic. Chiar nu-mi mai amintesc. Nu era ceva care să […]
• • •
Acum 10 minute
16:50
Toate școlile din București vor fi închise miercuri. Sunt așteptate ploi torențiale și rafale puternice de vânt # Ziua
Școlile din municipiul București vor fi închise miercuri, 8 octombrie, a anunțat primarul general interimar Stelian Bujduveanu marți. Elevii vor rămâne acasă în contextul codului roșu de vreme severă emis de meteorologi. Sunt așteptate ploi torențiale și rafale puternice de vânt. „Şcolile Municipiului Bucureşti vor fi închise pe perioada Codului Roşu, începând cu mâine. Mâine […]
Acum 30 minute
16:40
Actorul american John Malkovich a dezvăluit că are origini românești. În urma unui test ADN, starul de la Hollywood a aflat că este 43% român, iar restul ceh, potrivit Digi24. „Sora mea și cu mine am făcut un test ADN. Cred că era prin National Geographic. Chiar nu-mi mai amintesc. Nu era ceva care să […]
Acum o oră
16:20
Premiul Nobel pentru Fizică 2025, acordat la trei cercetători americani pentru contribuțiile lor în domeniul fizicii cuantice # Ziua
Academia Regală Suedeză de Științe a decis să acorde Premiul Nobel pentru Fizică 2025 lui John Clarke (Universitatea din California, Berkeley, SUA), Michel H. Devoret (Universitatea Yale, New Haven, CT și Universitatea din California, Santa Barbara, SUA) și John M. Martinis (Universitatea din California, Santa Barbara, SUA), „pentru descoperirea tunelării cuantice macroscopice și cuantizarea energiei […]
16:20
Curtea Constituțională anunță că se va expune în 16 octombrie asupra raportului Comisiei Electorale Centrale privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare și asupra validării mandatelor celor 101 deputați. Comisia Electorală Centrală a prezentat luni, 6 octombrie, Curții Constituționale procesul-verbal privind centralizarea rezultatelor alegerilor parlamentare, listele de deputați aleși și de candidați supleanți, precum și raportul cu […]
16:10
CNA și procurorii au reținut în flagrant delict un bărbat care „vindea” permise de conducere cu 2500 de euro # Ziua
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii municipiului Chișinău, au reținut în flagrant delict un bărbat bănuit de trafic de influență. Acesta ar fi pretins și primit mijloace ilicite pentru perfectarea unui permis de conducere. Potrivit datelor preliminare, bănuitul ar fi pretins de la o persoană 2500 de euro, susținând că ar avea […]
16:00
Rusia susține că o dronă ucraineană a lovit turnul de răcire al centralei nucleare Novovoronej # Ziua
O dronă ucraineană ar fi lovit în noaptea de luni spre marți un turn de răcire al centralei nucleare Novovoronej, una dintre cele mai mari din Rusia, a anunțat „Rosenergoatom". Potrivit companiei, drona a fost „suprimată prin mijloace tehnice", dar s-a prăbușit asupra turnului de răcire al blocului energetic nr. 6, aflat în funcțiune, și […]
Acum 2 ore
15:40
Zi istorică pentru Biserica românească din Basarabia: PS Nectarie a sfințit primul lăcaș închinat sfinților contemporani # Ziua
Primul lăcaș de cult din spațiul românesc închinat sfinților contemporani a fost sfințit duminică în satul Sculeni, din raionul Ungheni. Slujba a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, împreună cu un sobor de preoți de pe ambele maluri ale Prutului. În cadrul evenimentului, a fost sfințită Sfânta Masă, Clopotnița […]
15:30
Primarul orașului Herdecke din Germania, în stare critică după ce a fost înjunghiat de mai mulți atacatori # Ziua
Primarul din orașul german Herdecke, landul Renania de Nord-Westfalia, a fost grav rănit într-un atac cu cuțitul. Iris Staltzer, în vârstă de 57 de ani, reprezentantă a Partidului Social-Democrat (SPD), a suferit multiple plăgi în zona abdomenului și a spatelui. Potrivit publicației Bild, fiul ei a descoperit-o rănită în apartamentul său. Înainte de a-și pierde […]
15:00
VIDEO | Explozie și incendiu lângă reședința premierului francez, chiar în ziua negocierilor pentru formarea unui nou guvern # Ziua
Un incendiu urmat de explozii a izbucnit marți dimineață, pe Rue de Varenne, la doar câțiva metri de Hôtel de Matignon, sediul prim-ministrului francez. Potrivit autorităților, flăcările au fost stinse rapid, iar incidentul nu s-a soldat cu victime. Aproximativ douăzeci de pompieri au fost mobilizați la fața locului. Potrivit Le Parisien, martorii au relatat că […]
Acum 4 ore
14:50
Jucătorii selecționatei R. Moldova la fotbal, pregătiri pentru meciurile contra României și Estoniei # Ziua
Selecționata R. Moldova la fotbal s-a reunit pentru cel de-al patrulea cantonament din acest an. Pregătirile au loc în ajunul meciului amical contra selecționatei României, programat pe 9 octombrie, începând cu ora 21:00, pe Arena Națională din București, și pentru meciul din 14 octombrie din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial 2026 contra Estoniei, pe stadionul A. […]
14:40
Macron i-a acordat fostului premier 48 de ore pentru formarea unui guvern, în timp ce tot mai multe voci cer demisia președintelui Franței # Ziua
Președintele francez Emmanuel Macron i-a acordat premierului demisionar Sebastien Lecornu un termen de 48 de ore pentru „negocieri finale în vederea definirii unei platforme de acțiune și stabilitate pentru țară". Miercuri seară, Lecornu urmează să-l informeze pe șeful statului cu privire la rezultatele consultărilor, „astfel încât acesta să poată trage toate concluziile necesare", a anunțat […]
14:30
Codul roșu de ploi torențiale emis de meteorologi se extinde în sud-estul României, iar tot mai multe autorități locale decid suspendarea cursurilor în școli. După Constanța și Ialomița, marți dimineață, și județele Călărași și Giurgiu au anunțat că miercuri, 8 octombrie, unitățile de învățământ vor fi închise pentru protejarea elevilor și a personalului didactic. În […]
14:20
Volumul „Chișinăul interbelic cu pretext fotografic” va fi lansat vineri la Muzeul Național de Artă al Moldovei # Ziua
Muzeul Național de Artă al Moldovei va găzdui vineri, 10 octombrie, lansarea volumului „Chișinăul interbelic cu pretext fotografic", un proiect editorial realizat de Fundația HERITAGE 21, dedicat memoriei vizuale și culturale a orașului dintre cele două războaie mondiale. Cartea reunește proze și eseuri semnate de autori contemporani din Republica Moldova și România precum George C. […]
14:20
Expertul Watchdog, Alexandru Bot: Unele probe ale procurorilor în dosarele lui Plahotniuc sunt „destul de șubrede” # Ziua
Expertul Watchdog, Alexandru Bot, afirmă că, deși Vlad Plahotniuc riscă maximum 15 ani de închisoare în cazul unui cumul de pedepse, soluțiile de încetare a urmăririi penale sau de achitare pe unele dosare nu sunt excluse. Potrivit acestuia, unele probe prezentate de procurori în dosarele în care este vizat fostul lider democrat sunt destul de […]
14:00
Apel la prudență din partea Serviciului 112, care avertizează că, în doar 90 de minute, s-au produs 40 de accidente rutiere # Ziua
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 semnalează o creștere semnificativă a numărului de accidente rutiere cauzate de condițiile meteorologice nefavorabile, în special de ploile abundente și de lungă durată care afectează mai multe regiuni ale R. Moldova. Astfel, în decurs de doar o oră și jumătate au fost înregistrate până la 40 de […]
13:40
Un ucrainean, învinuit că a organizat tranzitarea ilegală a R. Moldova pentru mai mulți conaționali, scheme din care a obținut 9 milioane de lei # Ziua
Un ucrainean, aflat în Germania, a fost trimis de procurorii moldoveni pe banca acuzaților, după ce a organizat o amplă schema de migrație ilegală pentru mai mulți tineri ucraineni, care au fugit de înrolare. Ancheta a demonstrat că bărbatul, în vârstă de 27 de ani, a obținut în urma acțiunilor ilegale 9 milioane de lei […]
13:00
Un bărbat de 35 de ani, condamnat la 15 ani de închisoare pentru că a violat copilă de 12 ani și a lăsat-o gravidă # Ziua
Un bărbat de 35 de ani din nordul R. Moldova a fost condamnat recent la 15 ani de închisoare, fiind găsit vinovat de violarea, timp de doi ani, a unei minore. În urma multiplelor rapoarte sexuale, copila de 12 ani a rămas însărcinată. Procuratura Generală anunță că, pe perioada examinării cauzei penale, inculpatul s-a aflat […]
Acum 6 ore
12:50
UE limitează deplasarea diplomaților ruși în spațiul Schengen în cadrul celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni # Ziua
Țările Uniunii Europene au convenit să restricționeze libertatea de mișcare a diplomaților ruși în interiorul blocului comunitar, ca parte a celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, potrivit a doi oficiali citați de Financial Times. Ultima țară care se opunea, Ungaria, și-a ridicat veto-ul, permițând adoptarea măsurii. Potrivit inițiativei, propusă inițial de Cehia, diplomații […]
12:10
Vânzările de apartamente în Capitală, în scădere drastică din cauza prețurilor mari și a noilor norme de achiziție # Ziua
În perioada ianuarie-septembrie a acestui an, numărul vânzărilor de apartamente în Capitală a scăzut cu 53 la sută, față de aceeași perioadă din 2024. Statisticile oficiale arată că au fost vândute 5335 de apartamente. Cauzele principale ce au dus la reducerea acestor tranzacții au fost creșterea prețurilor și normele mai stricte de justificare a provenienței […]
11:50
Ursula von der Leyen cere „unitate în fața lui Putin și a prietenilor săi din Europa” înaintea votului de cenzură din Parlamentul European # Ziua
Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a adresat luni Parlamentului European, într-un moment în care se confruntă cu două moțiuni de cenzură, ce urmează să fie supuse la vot joi. Von der Leyen a făcut apel la unitate între forţele pro-UE împotriva celor care încearcă în opinia ei să destabilizeze blocul comunitar. Este a […]
11:30
ULTIMA ORĂ | Femeia dispărută duminică într-o pădure, după ce a mers la cules ciuperci, a fost găsită # Ziua
Femeia dispărută duminică într-o pădure din apropierea satului Brînzeni, raionul Edineț, după ce a mers la cules ciuperci, a fost găsită, anunță poliția. Aceasta este în viață și a fost transportată la spital, pentru îngrijiri medicale. Potrivit oamenilor legii, femeia în vârstă de 75 de ani a fost descoperită, după mai bine de două zile […]
11:00
Uniunea Europeană vrea să impună supraveghere centralizată asupra burselor și companiilor crypto # Ziua
Uniunea Europeană pregătește o extindere majoră a competențelor Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA), care ar urma să supravegheze direct bursele de valori, companiile crypto și casele de clearing ce operează în spațiul comunitar, scrie Cryptodigestmd. Potrivit președintei instituției, Verena Ross, citată de Financial Times, Comisia Europeană lucrează la un plan ce prevede […]
Acum 8 ore
10:40
Vasile Costiuc acuză PAS că ar vrea să-și însușească mandatele Partidului „Democrația Acasă”, ca să poată schimba Constituția # Ziua
Liderul Partidului „Democrația Acasă", Vasile Costiuc, acuză Partidul Acțiune și Solidaritate că ar urmări invalidarea mandatelor formațiunii sale pentru a le redistribui, astfel încât să poată obține majoritate constituțională. Potrivit lui Costiuc, PAS urmărește scopul revenirii la formula alegerii șefului statului de către Parlament, transmite IPN. „Presa nu ne-a luat niciodată în serios. Noi ne-am […]
10:20
VIDEO | Rusia lovește din nou infrastructura energetică și feroviară a Ucrainei. Atacuri masive în timpul nopții asupra regiunilor Poltava și Sumî # Ziua
Rusia a lansat în noaptea de luni spre marți un nou val de atacuri masive asupra regiunilor Poltava și Sumî, vizând infrastructura energetică și cea feroviară, a anunțat ministrul ucrainean al Dezvoltării Comunităților și Teritoriilor, Alexei Kuleba. Potrivit oficialului ucrainean, la Poltava au fost lovite depoul de locomotive, instalațiile de alimentare cu energie și mai […]
10:00
Mitropolia Basarabiei invită credincioșii la hramul Paraclisului Mitropolitan „Sfântul Ioan Teologul” din Chișinău # Ziua
Mitropolia Basarabiei amintește că joi, 9 octombrie, când Biserica Ortodoxă îl cinstește pe Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan Teologul, Paraclisul Mitropolitan din Chișinău își va celebra hramul. Cu acest prilej, credincioșii sunt invitați să participe la slujba de sărbătoare, pentru a-l cinsti pe „ucenicul iubit al lui Hristos". Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie va fi săvârșită […]
09:50
Peste 60 de grădinițe din orașul Chișinău au fost deja conectate la agentul termic, după ce acum patru zile Întreprinderea „Termoelectrica" a anunțat că este gata să înceapă livrările de căldură. Potrivit Primăriei Chișinău, în urma solicitărilor făcute de administrațiile instituțiilor educaționale, a fost inițiat procesul de conectare la agentul termic în 61 de grădinițe […]
09:20
VIDEO | Un elicopter medical s-a prăbuşit pe o autostradă aglomerată din Sacramento, SUA. Trei persoane sunt în stare critică # Ziua
Un elicopter medical de tip Airbus H-130, aparținând companiei Reach Air Medical Services, s-a prăbușit luni seara, 6 octombrie, pe autostrada 50 din estul orașului Sacramento (SUA). Potrivit presei locale, cele trei persoane aflate la bord – pilotul, o asistentă medicală și un paramedic – au fost grav rănite și transportate de urgență la spital, […]
09:00
Cursa
Acum 12 ore
08:40
Trump afirmă că „a luat într-un fel o decizie” privind livrarea rachetelor Tomahawk Ucrainei, dar cere clarificări despre modul în care vor fi folosite # Ziua
Președintele american Donald Trump a declarat luni că „a luat într-un fel o decizie” în privința vânzării rachetelor de croazieră Tomahawk țărilor membre NATO, care ar putea ulterior să le livreze Ucrainei. „Într-un fel am luat o decizie”, a spus președintele, răspunzând întrebărilor jurnaliștilor la Casa Albă. Trump a adăugat că vrea mai întâi să […] Articolul Trump afirmă că „a luat într-un fel o decizie” privind livrarea rachetelor Tomahawk Ucrainei, dar cere clarificări despre modul în care vor fi folosite apare prima dată în ZIUA.md.
08:30
Cancelarul german Friedrich Merz amenință cu boicotarea Eurovision 2026 dacă Israelul va fi exclus din competiție # Ziua
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a declarat că Germania ar putea boicota următoarea ediție a concursului Eurovision dacă Israelul va fi exclus din competiție. Într-un interviu acordat duminică postului public ARD, Merz a spus că ar susține o retragere voluntară a Germaniei în semn de protest, în cazul în care Israelul nu va fi acceptat la […] Articolul Cancelarul german Friedrich Merz amenință cu boicotarea Eurovision 2026 dacă Israelul va fi exclus din competiție apare prima dată în ZIUA.md.
07:50
Ziua care a redesenat arhitectura de securitate în Orientul Mijlociu. Doi ani de la atacul Hamas asupra Israelului # Ziua
Astăzi se împlinesc doi ani de la atacul sângeros lansat de Hamas asupra Israelului, eveniment care a declanșat actualul război din Fâșia Gaza și a schimbat dramatic echilibrul de securitate în Orientul Mijlociu. În 7 octombrie 2023, militanții palestinieni au pătruns pe teritoriul israelian, atacând mai multe localități de la graniță și ucigând sute de […] Articolul Ziua care a redesenat arhitectura de securitate în Orientul Mijlociu. Doi ani de la atacul Hamas asupra Israelului apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
18:50
Mobilizare în forță la Edineț, pentru a găsi o femeie de 75 de ani, care a dispărut în pădure după ce a mers la cules ciuperci # Ziua
Polițiștii din Edineț, ajutați de localnici, pădurari și vânători, caută o femeie de 75 de ani din satul Alexăndreni, dispărută duminică la prânz. Potrivit informațiilor preliminare, femeia s-ar fi rătăcit în timp ce culegea ciuperci într-o pădure din apropierea satului Brînzeni, raionul Edineț. Oamenii legii și voluntarii încearcă să dea de urma femeii, inclusiv cu […] Articolul Mobilizare în forță la Edineț, pentru a găsi o femeie de 75 de ani, care a dispărut în pădure după ce a mers la cules ciuperci apare prima dată în ZIUA.md.
18:30
Premierul ungar Viktor Orban a declarat luni, într-un interviu acordat publicației economice EconomX, că Ungaria nu ar trebui să adopte moneda euro, întrucât Uniunea Europeană „se află în proces de dezintegrare”, iar țara sa nu ar trebui „să-și lege mai strâns soarta” de blocul comunitar. „Ungaria nu ar trebui să-și apropie mai mult destinul de […] Articolul Viktor Orban: „Ungaria nu trebuie să adopte moneda euro. Uniunea Europeană se destramă” apare prima dată în ZIUA.md.
18:00
FOTO | Participare record la ediția din acest an a Zilei Vinului. Vânzări aproape duble față de anul trecut # Ziua
Ediția din acest an a Zilei Naționale a Vinului a înregistrat o participare record. Potrivit datelor prezentate de autorități, sărbătoarea a adunat peste 150 000 de vizitatori, inclusiv oaspeți din peste 30 de țări. În cadrul evenimentului au participat 106 vinării, dintre care 43 mici producători locali. Datele prezentate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare […] Articolul FOTO | Participare record la ediția din acest an a Zilei Vinului. Vânzări aproape duble față de anul trecut apare prima dată în ZIUA.md.
17:30
VIDEO | Operațiune dramatică de salvare pe Everest. Cel puțin un mort și aproape 1000 de turiști blocați după o furtună de zăpadă # Ziua
O furtună puternică de zăpadă a blocat sute de turiști pe partea tibetană a Muntelui Everest, provocând moartea unei persoane și punând în pericol viața altor aproximativ 1000 de alpinisti aflați la altitudini de aproximativ 5.000 de metri. Victima decedată suferea de hipotermie și se afla în provincia chineză Qinghai, potrivit televiziunii CCTV. Fenomenul extrem […] Articolul VIDEO | Operațiune dramatică de salvare pe Everest. Cel puțin un mort și aproape 1000 de turiști blocați după o furtună de zăpadă apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
Încă un recurs depus de Plahotniuc împotriva aplicării arestului preventiv, respins de Curtea de Apel # Ziua
Curtea de Apel Centru a respins azi încă un recurs, al treilea la număr, depus de Vlad Plahotniuc împotriva aplicării arestului preventiv. De această dată instanța s-a expus în cazul mandatului de 30 de zile emis în dosarul legat de „achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte”, care, pe lângă alte trei mandate, a fost pus în executare […] Articolul Încă un recurs depus de Plahotniuc împotriva aplicării arestului preventiv, respins de Curtea de Apel apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
16:50
Trump anunţă primele concedieri în serviciile federale, în contextul paraliziei bugetare cu care se confruntă SUA # Ziua
Președintele american Donald Trump a avertizat duminică că ar putea începe concedierile masive de angajați federali dacă negocierile cu democrații din Congres pentru încheierea blocajului parțial al guvernului nu duc la un acord. Blocajul bugetar a intrat în a șasea zi, iar Kevin Hassett, directorul Consiliului Național Economic de la Casa Albă, a declarat pentru […] Articolul Trump anunţă primele concedieri în serviciile federale, în contextul paraliziei bugetare cu care se confruntă SUA apare prima dată în ZIUA.md.
16:40
Premiul Nobel pentru Medicină 2025, acordat pentru descoperirea „gardienilor de siguranță” ai sistemului imunitar # Ziua
Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină a fost acordat în 2025 cercetătorilor Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi „pentru descoperirile lor referitoare la toleranța imună periferică” – un mecanism esențial care menține echilibrul sistemului imunitar și previne atacul asupra propriului organism. „Sistemul imunitar, extrem de puternic, al corpului uman trebuie reglat – altfel […] Articolul Premiul Nobel pentru Medicină 2025, acordat pentru descoperirea „gardienilor de siguranță” ai sistemului imunitar apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
Raport al MAI: Criminalitatea este în creștere, iar statul nu ar suficienți bani pentru combaterea ei # Ziua
Grupările criminale organizate au comis, în 2024, 889 de infracțiuni, ceea ce reprezintă o creștere de peste 342%. În total, anul trecut au fost înregistrate 24,6 mii de infracțiuni, cu 2,5% mai mult decât în anul precedent. Datele sunt prezentate în proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Programului național de prevenire și combatere a criminalității pentru […] Articolul Raport al MAI: Criminalitatea este în creștere, iar statul nu ar suficienți bani pentru combaterea ei apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
Ion Ceban încă stă pe gânduri. Edilul nu a decis dacă rămâne la Primărie sau merge în Parlament # Ziua
Primarul Capitalei, Ion Ceban, ales deputat din partea Blocului „Alternativa”, unde a fost cap de listă, încă nu are o decizie categorică dacă rămâne în funcția de edil sau merge în Parlament. Ion Ceban evită deocamdată să vină cu un răspuns clar despre viitorul lui politic. „Orice decizie politică va fi anunțată la momentul […] Articolul Ion Ceban încă stă pe gânduri. Edilul nu a decis dacă rămâne la Primărie sau merge în Parlament apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
Un ciclon lovește sud-estul României. Toate școlile din Constanța vor fi închise miercuri din cauza riscului de inundații majore # Ziua
Un ciclon format în Marea Mediterană se deplasează spre Marea Neagră și va aduce începând de marți seară ploi torențiale, vânt puternic și ninsori la altitudini mari, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Sud-estul României intră sub cod roșu de ploi abundente, iar în județul Constanța toate școlile vor fi închise miercuri, în urma unei […] Articolul Un ciclon lovește sud-estul României. Toate școlile din Constanța vor fi închise miercuri din cauza riscului de inundații majore apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
Un alt președinte al unei organizații raionale a fostului partid „Șor”, condamnat la trei ani de închisoare cu executare # Ziua
Fostul șef al Oficiului Teritorial Basarabeasca al fostului partid „Șor” a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare pentru „săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat”. Sentința a fost pronunțată de către luni, 6 octombrie, de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. „Instanța i-a […] Articolul Un alt președinte al unei organizații raionale a fostului partid „Șor”, condamnat la trei ani de închisoare cu executare apare prima dată în ZIUA.md.
15:10
Merkel acuză Polonia și statele baltice că au împiedicat dialogul UE–Rusia și „au contribuit la izbucnirea războiului din Ucraina” # Ziua
Fostul cancelar german Angela Merkel a declarat într-un interviu pentru publicația ungară Partizan că Polonia și țările baltice poartă o parte din responsabilitatea pentru eșecul contactelor diplomatice dintre Uniunea Europeană și Rusia, ceea ce, în opinia sa, „în cele din urmă a dus la războiul din Ucraina”. Merkel a afirmat că, în 2021, a încercat […] Articolul Merkel acuză Polonia și statele baltice că au împiedicat dialogul UE–Rusia și „au contribuit la izbucnirea războiului din Ucraina” apare prima dată în ZIUA.md.
14:50
Două zile de ploi intense. În unele regiuni se va înregistra o cantitate dublă față de norma lunară # Ziua
În următoarele două zile sunt anunțate ploi intense pe tot teritoriul Republicii Moldova. În contextul unui ciclon mediteranean, meteorologii au emis cod galben de ploi de lungă durată. Sunt anunțate cantități ce vor varia între 15 și 49 de litri pe metru pătrat, iar în unele regiuni volumul va ajunge până la 90 de litri […] Articolul Două zile de ploi intense. În unele regiuni se va înregistra o cantitate dublă față de norma lunară apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Un bărbat din din Drochia, condamnat la aproape 20 de închisoare pentru omorul mamei sale vitrege # Ziua
Un bărbat de 63 de ani din Drochia a fost condamnat la 19 ani și jumătate de închisoare pentru omorul mamei sale vitrege. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Drochia, sediul Central. „Potrivit învinuirii înainte, în data de 6 decembrie 2024, inculpatul, în vârstă de 63 de ani, din raionul Drochia, fiind în stare de […] Articolul Un bărbat din din Drochia, condamnat la aproape 20 de închisoare pentru omorul mamei sale vitrege apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
Președintele Trump afirmă că SUA au lovit încă un vas în largul Venezuelei și ar putea urma operațiuni terestre # Ziua
Președintele american Donald Trump a declarat duminică că forțele SUA au atacat sâmbătă seara un alt vas presupus a transporta droguri ilegale în largul Venezuelei și că, în continuare, Statele Unite vor începe să urmărească traficul de droguri și pe uscat. Trump a făcut declarația în cadrul unui discurs susținut la Stația Navală Norfolk, lângă […] Articolul Președintele Trump afirmă că SUA au lovit încă un vas în largul Venezuelei și ar putea urma operațiuni terestre apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
Președintele României, Nicușor Dan, își completează echipa de la Cotroceni. Ludovic Orban și Marius Lazurca, printre noii consilieri # Ziua
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat numirea noilor consilieri prezidențiali, consilieri de stat și consilieri onorifici, care își vor prelua atribuțiile în lunile octombrie și noiembrie 2025. Potrivit Administrației Prezidențiale, aceste numiri urmăresc construirea „unei administrații profesioniste, eficiente și aliniate priorităților mandatului prezidențial”. Printre noii membri ai echipei se numără Ludovic Orban, fost premier, care […] Articolul Președintele României, Nicușor Dan, își completează echipa de la Cotroceni. Ludovic Orban și Marius Lazurca, printre noii consilieri apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
Atac ucrainean de amploare asupra Rusiei. Terminalul petrolier din Crimeea, cuprins de flăcări, și mii de consumatori din Belgorod, în beznă # Ziua
În noaptea de 6 octombrie, dronele ucrainene au lovit mai multe obiective de pe teritoriul anexat al Crimeii, dintre care cel mai grav incident a fost la terminalul petrolier din Feodosia, cea mai mare bază de stocare a carburanților din peninsulă, potrivit canalului de monitorizare „Crimean Wind” și anunţurilor distribuite de surse pro ucrainene. În […] Articolul Atac ucrainean de amploare asupra Rusiei. Terminalul petrolier din Crimeea, cuprins de flăcări, și mii de consumatori din Belgorod, în beznă apare prima dată în ZIUA.md.
12:40
Ziua celui ce s-a îndoit spre a ne întări pe toți în credință. Biserica Ortodoxă de stil nou îl cinstește astăzi pe Sfântul Apostol Toma # Ziua
Biserica Ortodoxă de stil nou îl prăznuiește astăzi, 6 octombrie, pe Sfântul Apostol Toma, unul dintre cei doisprezece ucenici ai Mântuitorului Iisus Hristos, numit în tradiția creștină și „Toma necredinciosul” sau „ocrotitorul întârziaților”. A propovăduit Cuvântul Evangheliei tocmai în India și a întemeiat acolo primele comunități de creștini și este unul dintre stâlpii pe care […] Articolul Ziua celui ce s-a îndoit spre a ne întări pe toți în credință. Biserica Ortodoxă de stil nou îl cinstește astăzi pe Sfântul Apostol Toma apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
Ion Ceban susține că plecările de la Primăria Chișinău nu se încheie: Instituția trece printr-un „proces intern de reorganizare” # Ziua
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a făcut primele declarații despre plecările de săptămâna trecută din cadrul cabinetului său și din unele subdiviziuni municipale. Edilul precizează că Primăria Chișinău trece printr-un proces intern de reorganizare și a dat de înțeles că vor mai urma mai multe „repoziționări”. „La moment, după cum am menționat și săptămâna trecută, au fost […] Articolul Ion Ceban susține că plecările de la Primăria Chișinău nu se încheie: Instituția trece printr-un „proces intern de reorganizare” apare prima dată în ZIUA.md.
