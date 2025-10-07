Școlile din țară vor primi 200.000 de manuale noi până la sfârșitul anului

19:40

Plățile în euro din și înspre Republica Moldova devin, începând cu 6 octombrie, mai rapide, sigure și cu comisioane extrem de mici. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a declarat la emisiunea „În Context”, de la Moldova 1, că aderarea la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA) înseamnă milioane de euro economii pentru cetățeni și companii. Dincolo de plăți, aderarea la SEPA este și despre potențialul Republicii Moldova, care a demonstrat că poate oferi cele mai bune servicii, la fel ca în Uniunea Europeană.